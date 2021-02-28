Советник Зеленского Устенко: Как только ВР поддержит инициативы президента, мы выполним необходимое для получения транша от МВФ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Программа сотрудничества с Международным валютным фондом не прекращена.
Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко, передает Цензор.НЕТ.
"Как сказал президент, мы ожидаем транша МВФ в этом году. Программа у нас рассчитана на 5 млрд долларов, 2,1 млрд мы получили. И тут не проблема в том, что нам нужно выполнить или не нужно. Задача в том, что то, что прописано в программе сотрудничества с МВФ - это же прописано и в программе самого президента Зеленского: реформа судебной системы, борьба с коррупцией и так далее", - сказал он.
Устенко объяснил, в чем возникла трудность с МВФ.
"Как мы понимаем в Офисе Президента, возникли проблемы даже не технического характера, а логистического, которые возникли потому, что ты не можешь просто взять и изменить украинское законодательство. Чтобы его менять, скажем, в отношении судебной системы, президент проводил много встреч, говорил с экспертами, это занимало много времени. И логистически мы не выдержали того времени, которое, как надеялись, сможем выдержать. Но программа идет. Как только будут проголосованы инициативы президента, мы можем сказать, что с нашей стороны мы выполнили то, что обещали выполнить не только МВФ, но и украинскому обществу. Мы не делаем это для кого-то", - сказал он.
Напомним, в середине февраля стало известно, что МВФ не даст денег Украине: миссия уехала без результатов. Комментируя данный факт, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил: "Продолжаем конструктивное сотрудничество с МВФ, есть договоренность о дальнейших шагах".
Пожалуйста, подождите...
Так ЗЕ отримав вже значно більше цих ста днів- дешевеньке виправдання з вуст такої поважної людини, як Устенко.
В 2003 г. стал докторантом в университете Brandeis.
Свободно владеет английским языком.
Карьера. Олег Устенко участвовал в различных проектах, проводимых Мировым банком, Организацией экономического сотрудничества и развития, правительств стран СНГ и ряда университетов разных стран, включая Гарвард, Дьюк и Массачусетский институт технологий.
Байден скаже ВОВЦІ - НЄПЛОХО, ДВАВАЙ МАЛЬЧІК!
В сериале тоже так было
Могучее турборежимное монобольшинство Зеленского - против Зеленского?
Как же так?
Что же такое?
и не надо вот это все называть полезным словом логистика.бо это наоборот,препятствия на пути логистики
Замполіт гестапо@ZampolitGistapo 2 ч
Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердила чутки, які обговорює весь світ вже практично півроку: впродовж найближчих трьох місяців в Європі з'являться сертифікати вакцинації, які дозволять громадянам країн Євросоюзу подорожувати під час літніх відпусток.
На 30 апреля 2019 года государственный и гарантированный государством долг составил 79,82 млрд. долларов
На 31 января 2014 года государственный и гарантированный государством долг составил 73.23 млрд. долларов
за пять лет пороха +6.5 млрд
Яким чином управління потоками (товарів, інформації, транспорту) впливає на ініціативи?
Ну а ось це:
"то, что прописано в программе сотрудничества с МВФ - это же прописано и в программе самого президента Зеленского" Источник: https://censor.net/ru/n3250595
Просто шедевр! У ЗЕ вже з'явилась програма? А він сам в курсі цього?
У 1995 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Диверсифікація виробництва в умовах формування ринкової економіки (на матеріалах промисловості України)» у Київському національному економічному університеті[2], має науковий ступінь кандидата економічних наук.
У 2001 році отримав ступінь магістра в Гарвардському університеті.
У 2003 році став докторантом в Брандейському університеті. Вільно володіє англійською мовою.
Здійснені ним фінансово-економічні дослідження та розробки сфокусовані на країнах з ринками, що розвиваються. Країни СНД та Україна представляють його основний інтерес.
Пан Устенко брав участь в різних проектах, здійснених Світовим банком, Організацією економічного співробітництва та розвитку, урядів країн СНД і провідних університетів світу, включаючи Гарвард, Дюкський університет і Массачусетський технологічний інститут.
З 2004 року у команді Міжнародного Фонду Блейзера.
У 2014 році був директором Центру світової економіки і міжнародних відносин НАН України[3][4].
Тільки не треба співати йому такі оди. Бо його страегія нічим не відрізняється від овоча.
- Представьте: сейчас «Оппозиционный блок» побеждает на парламентских выборах, и Николай Азаров возвращается в свой кабинет. Что он делает на следующий день? Выплачивает повышенные пенсии? Возвращает курс гривны к докризисному значению?
Олег Устенко
Устенко: Сложно предположить, что он будет разбираться в тонкостях монетарной и бюджетной политики - конечно, нет. Скорее всего, любой популист, который в Украине придет к власти, будет немедленно увеличивать социальные выплаты, а Николай Азаров - в особенности. Это привело бы к росту дефицита государственного бюджета не на 6% ВВП, как мы ожидаем сейчас, а раза в три больше, до 20%.
Для продажних курв гроші роблять неможливе: навіть розумна людина може стати дешевою повією.
Чи може нагадати про штангенциркуля... Ой, Штанмайєра?
а суть цього закону проста - міжнародні експерти до ВАКСУ з правом голосу і перевірка на доброчесність вовків та дівуль порткова разом з тупицьким шорічно. У вас все в складне перетворюється, у інших в надто просте. Просто забрати у ВРП нікельовані коси, якими вони косять капусту, І все просто. Це вам не теорії Кейнса пропагувати. А то скоро перетворитесь на шантрапу, яка "вимагали" гроші" в Остапа, коли він входив в Одесу із сторони Херсона.
найдите в тексте "Риф","Антоненко" или (прости господи) "Стерненко. нет? а чо так? потому что цель массовки другая - узурпация власти. в этот раз зебзик хочет судебную власть. после этого у него будут развязаны руки для любых действий
думай....те если осталось чем
П.С. кстати, мне одному кажется что текст переводили с русского гуглом?
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"Итак далее" это тарифы на газ свет и.т.д. Это очень беспокоит МВФ. Добить хотят.