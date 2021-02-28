Советник Зеленского Устенко: Как только ВР поддержит инициативы президента, мы выполним необходимое для получения транша от МВФ

Программа сотрудничества с Международным валютным фондом не прекращена.

Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко, передает Цензор.НЕТ.

"Как сказал президент, мы ожидаем транша МВФ в этом году. Программа у нас рассчитана на 5 млрд долларов, 2,1 млрд мы получили. И тут не проблема в том, что нам нужно выполнить или не нужно. Задача в том, что то, что прописано в программе сотрудничества с МВФ - это же прописано и в программе самого президента Зеленского: реформа судебной системы, борьба с коррупцией и так далее", - сказал он.

Устенко объяснил, в чем возникла трудность с МВФ.

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"Как мы понимаем в Офисе Президента, возникли проблемы даже не технического характера, а логистического, которые возникли потому, что ты не можешь просто взять и изменить украинское законодательство. Чтобы его менять, скажем, в отношении судебной системы, президент проводил много встреч, говорил с экспертами, это занимало много времени. И логистически мы не выдержали того времени, которое, как надеялись, сможем выдержать. Но программа идет. Как только будут проголосованы инициативы президента, мы можем сказать, что с нашей стороны мы выполнили то, что обещали выполнить не только МВФ, но и украинскому обществу. Мы не делаем это для кого-то", - сказал он.

Напомним, в середине февраля стало известно, что МВФ не даст денег Украине: миссия уехала без результатов. Комментируя данный факт, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил: "Продолжаем конструктивное сотрудничество с МВФ, есть договоренность о дальнейших шагах".