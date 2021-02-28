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Новости Политика Украины
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ВР (28731) Зеленский (16558) МВФ (3297) Устенко Олег (49)

Советник Зеленского Устенко: Как только ВР поддержит инициативы президента, мы выполним необходимое для получения транша от МВФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Советник Зеленского Устенко: Как только ВР поддержит инициативы президента, мы выполним необходимое для получения транша от МВФ

Программа сотрудничества с Международным валютным фондом не прекращена.

Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко, передает Цензор.НЕТ.

"Как сказал президент, мы ожидаем транша МВФ в этом году. Программа у нас рассчитана на 5 млрд долларов, 2,1 млрд мы получили. И тут не проблема в том, что нам нужно выполнить или не нужно. Задача в том, что то, что прописано в программе сотрудничества с МВФ - это же прописано и в программе самого президента Зеленского: реформа судебной системы, борьба с коррупцией и так далее", - сказал он.

Устенко объяснил, в чем возникла трудность с МВФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МИД рассчитывают на получение Украиной транша от МВФ и ЕС: У нас есть запас до конца весны, чтобы эти переговоры завершились успешно

"Как мы понимаем в Офисе Президента, возникли проблемы даже не технического характера, а логистического, которые возникли потому, что ты не можешь просто взять и изменить украинское законодательство. Чтобы его менять, скажем, в отношении судебной системы, президент проводил много встреч, говорил с экспертами, это занимало много времени. И логистически мы не выдержали того времени, которое, как надеялись, сможем выдержать. Но программа идет. Как только будут проголосованы инициативы президента, мы можем сказать, что с нашей стороны мы выполнили то, что обещали выполнить не только МВФ, но и украинскому обществу. Мы не делаем это для кого-то", - сказал он.

Напомним, в середине февраля стало известно, что МВФ не даст денег Украине: миссия уехала без результатов. Комментируя данный факт, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил: "Продолжаем конструктивное сотрудничество с МВФ, есть договоренность о дальнейших шагах". 

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+27
Імітація бурхливої діяльності триває !!! Чергова порція локшини на вуха 73%-ового лохтората !!!)))
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28.02.2021 21:36
+14
о так все просто - проголосовать каую-то чепуху и буржуи насипют денег.
В сериале тоже так было Советник Зеленского Устенко: Как только ВР поддержит инициативы президента, мы выполним необходимое для получения транша от МВФ - Цензор.НЕТ 9760
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28.02.2021 21:38
+12
на сегодня
Радник Зеленського Устенко: Як тільки ВР підтримає ініціативи президента, ми виконаємо необхідне для отримання траншу від МВФ - Цензор.НЕТ 2908

Радник Зеленського Устенко: Як тільки ВР підтримає ініціативи президента, ми виконаємо необхідне для отримання траншу від МВФ - Цензор.НЕТ 7004

На 30 апреля 2019 года государственный и гарантированный государством долг составил 79,82 млрд. долларов

На 31 января 2014 года государственный и гарантированный государством долг составил 73.23 млрд. долларов
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28.02.2021 21:53
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Правила форума Совет форумчан
Це з класики-"Дайте йому ще сто днів!"
Так ЗЕ отримав вже значно більше цих ста днів- дешевеньке виправдання з вуст такої поважної людини, як Устенко.
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28.02.2021 21:36 Ответить
Хто "поважна людина? Это про чувака который нашел себе непыльную работенку аналога Мендель при Зеленском? Ты ему лучше свое "Біле польто "отдай. Будет перед Подрляком форсить.
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28.02.2021 23:26 Ответить
Імітація бурхливої діяльності триває !!! Чергова порція локшини на вуха 73%-ового лохтората !!!)))
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28.02.2021 21:36 Ответить
Твій комент і є імітацією бурхливого обговорення новини.
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28.02.2021 21:38 Ответить
Харе троліть, пальто!)))
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28.02.2021 21:54 Ответить
Правда очі коле?
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28.02.2021 21:57 Ответить
Тобі щось в очі коле?! Там жеж стільки реклами в тєліку!)
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28.02.2021 22:03 Ответить
Тобто ти дивишся "тєлік"- співчуваю.
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28.02.2021 22:07 Ответить
А шо, мені тільки твої какашкі тут нюхати?!) Піду, пожалуй, канал "наш" смотрєть!) І не співчувай...(((
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28.02.2021 22:21 Ответить
Зара сраний ватнік порветься.
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28.02.2021 22:33 Ответить
Це й так усі знають, шо президент безініціативний, тобто одна назва від президента. Ви йому хоч гумові сапожки купіть - всі всхідні зі свинкою Пепою по калюжах стрибає.
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28.02.2021 21:38 Ответить
В 2001 г. получил степень магистра Гарвардского университета.
В 2003 г. стал докторантом в университете Brandeis.
Свободно владеет английским языком.

Карьера. Олег Устенко участвовал в различных проектах, проводимых Мировым банком, Организацией экономического сотрудничества и развития, правительств стран СНГ и ряда университетов разных стран, включая Гарвард, Дьюк и Массачусетский институт технологий.

Байден скаже ВОВЦІ - НЄПЛОХО, ДВАВАЙ МАЛЬЧІК!
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01.03.2021 00:06 Ответить
Докторантом чи аспірантом? - схоже обман.
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01.03.2021 00:18 Ответить
о так все просто - проголосовать каую-то чепуху и буржуи насипют денег.
В сериале тоже так было Советник Зеленского Устенко: Как только ВР поддержит инициативы президента, мы выполним необходимое для получения транша от МВФ - Цензор.НЕТ 9760
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28.02.2021 21:38 Ответить
Далі заголовку неАсіліли?)))
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28.02.2021 21:40 Ответить
Ти шо за мара?)
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28.02.2021 21:43 Ответить
Це марсіанін !!!)))
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28.02.2021 21:45 Ответить
І не мрій, землянине.
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28.02.2021 21:46 Ответить
Я жах дурнів.
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28.02.2021 21:45 Ответить
Так, ти є хрещатик- жах тролів!)))
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28.02.2021 21:59 Ответить
Сумнівне твердження, я б сказав би, що він пріЗЄдент дурнів. Його освіта відповідає займаній посаді.
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28.02.2021 22:41 Ответить
це "фуфайка"
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28.02.2021 21:56 Ответить
Фофан Фобос !!!))
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28.02.2021 21:59 Ответить
Тролляка от нового набору Подоляка. Такой же скушный и не смешной .
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28.02.2021 23:29 Ответить
попрошайки.
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28.02.2021 21:39 Ответить
Реструктуризатори боргів попередніх жебраків, Юлі та Віті.
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28.02.2021 21:41 Ответить
Вай-вай-вай!
Могучее турборежимное монобольшинство Зеленского - против Зеленского?
Как же так?
Что же такое?
Советник Зеленского Устенко: Как только ВР поддержит инициативы президента, мы выполним необходимое для получения транша от МВФ - Цензор.НЕТ 6606
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28.02.2021 21:40 Ответить
Це називається невідповідність заголовка власне тексту новини.
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28.02.2021 21:42 Ответить
Навіщо нам ці новини? Хіба ми матимемо зиск з отримання чи ні цього траншу? Вам буде чи ні що красти, а нам подальше зростання тарифів на усе що можна!
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28.02.2021 21:40 Ответить
Ніхто не матиме- окрім держави Україна.
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28.02.2021 21:44 Ответить
Що матиме??? Болт на 24 з лівою різьбою ???))))
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28.02.2021 21:46 Ответить
Це твій рівень сприйняття оточуючого світу.
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28.02.2021 21:48 Ответить
Нет транша - дефолт. Есть транш - беня против. Война всех против всех. Что в свою очередь означает - дефолт. Круто, бл@ть. Зебилье, надеюсь многие из вас родились уже после развала СССР и не в курсе того, что такое гиперинфляция и все остальные "прелести" того периода. Так вот, у вас есть все шансы познакомиться со всем этим наяву. Не упустите свой шанс.
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28.02.2021 21:42 Ответить
І не мрій про дефолт разом з Бєнею.
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28.02.2021 21:47 Ответить
а кто тебя будет спрашивать? коломойский? не будет. Он все сделает для того, чтобы завалить страну и получить деньги. Для того и клоуна поставил на этот пост. Он приехал работать и на мелочи не будет размениваться. Что, собственно, и делает.
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28.02.2021 21:53 Ответить
Ніхто. Як і тебе.
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28.02.2021 21:55 Ответить
Пане Євген, ідіть в дупу.
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28.02.2021 23:16 Ответить
А ти посунешся?
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01.03.2021 06:03 Ответить
А без бені про того дефолта можна мріяти? Пальто дозволяє?!)
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28.02.2021 22:09 Ответить
А ще тупіше щось можеш запитати?
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28.02.2021 22:10 Ответить
Можу, а шо?!
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28.02.2021 22:25 Ответить
Зиск з траншів завжди є для країни. Питання лише в тому, що від цієї влади, включаючи найповажнішого Вову у світі - змску Україні нема. Пропоную відпустити всіх в Ізраїль. Добровільно. І поскоріше, бо Бог покарає.
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28.02.2021 21:48 Ответить
Ти вже вирішуєш, кого каратиме Бог? Нічосі...)))
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28.02.2021 21:49 Ответить
ну,хорошо,хоть МВФ иногда напоминает,что работать нужно регулярно...а отдыхать согласно КЗОТа.а то у зелебобы отдых вне графика,а работа-как получится...
и не надо вот это все называть полезным словом логистика.бо это наоборот,препятствия на пути логистики Радник Зеленського Устенко: Як тільки ВР підтримає ініціативи президента, ми виконаємо необхідне для отримання траншу від МВФ - Цензор.НЕТ 3514
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28.02.2021 21:48 Ответить


Замполіт гестапо@ZampolitGistapo 2 ч

Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердила чутки, які обговорює весь світ вже практично півроку: впродовж найближчих трьох місяців в Європі з'являться сертифікати вакцинації, які дозволять громадянам країн Євросоюзу подорожувати під час літніх відпусток.

Радник Зеленського Устенко: Як тільки ВР підтримає ініціативи президента, ми виконаємо необхідне для отримання траншу від МВФ - Цензор.НЕТ 7813
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28.02.2021 21:50 Ответить
"Как мы понимаем в Офисе Президента, возникли проблемы даже не технического характера, а логистического,- прорасейские логисты привезли в ОП ермаков ,беня-диктовых ,татаровых и т.д и в МВФ возникла логистическая проблема перечислить баксы в Украину Радник Зеленського Устенко: Як тільки ВР підтримає ініціативи президента, ми виконаємо необхідне для отримання траншу від МВФ - Цензор.НЕТ 6817
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28.02.2021 21:52 Ответить
В кремлівському сценаріі розвитку України ,транши МВФ не передбачені !!!)))
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28.02.2021 21:58 Ответить
на сегодня
Радник Зеленського Устенко: Як тільки ВР підтримає ініціативи президента, ми виконаємо необхідне для отримання траншу від МВФ - Цензор.НЕТ 2908

Радник Зеленського Устенко: Як тільки ВР підтримає ініціативи президента, ми виконаємо необхідне для отримання траншу від МВФ - Цензор.НЕТ 7004

На 30 апреля 2019 года государственный и гарантированный государством долг составил 79,82 млрд. долларов

На 31 января 2014 года государственный и гарантированный государством долг составил 73.23 млрд. долларов
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28.02.2021 21:53 Ответить
за два года вазелина +11 млрд
за пять лет пороха +6.5 млрд
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28.02.2021 21:54 Ответить
Коли він має час щось робити так, як 20 раз на рік відпочиває.
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28.02.2021 21:59 Ответить
Він хоч знає значення слова "логістика"? Достойний учень найвеличнішого! Шо той, шо цей ніц не розумібть, шо кажуть!
Яким чином управління потоками (товарів, інформації, транспорту) впливає на ініціативи?
Ну а ось це:
"то, что прописано в программе сотрудничества с МВФ - это же прописано и в программе самого президента Зеленского" Источник: https://censor.net/ru/n3250595
Просто шедевр! У ЗЕ вже з'явилась програма? А він сам в курсі цього?
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28.02.2021 21:59 Ответить
Він за годину більше забув, ніж ти здатен за своє життя вивчити.
У 1995 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Диверсифікація виробництва в умовах формування ринкової економіки (на матеріалах промисловості України)» у Київському національному економічному університеті[2], має науковий ступінь кандидата економічних наук.

У 2001 році отримав ступінь магістра в Гарвардському університеті.

У 2003 році став докторантом в Брандейському університеті. Вільно володіє англійською мовою.

Здійснені ним фінансово-економічні дослідження та розробки сфокусовані на країнах з ринками, що розвиваються. Країни СНД та Україна представляють його основний інтерес.

Пан Устенко брав участь в різних проектах, здійснених Світовим банком, Організацією економічного співробітництва та розвитку, урядів країн СНД і провідних університетів світу, включаючи Гарвард, Дюкський університет і Массачусетський технологічний інститут.

З 2004 року у команді Міжнародного Фонду Блейзера.

У 2014 році був директором Центру світової економіки і міжнародних відносин НАН України[3][4].
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28.02.2021 22:05 Ответить
Біле Пальто - "Він за годину більше забув.... має науковий ступінь кандидата економічних наук..... Здійснені ним фінансово-економічні дослідження та розробки сфокусовані на країнах з ринками, що розвиваються. "

Тільки не треба співати йому такі оди. Бо його страегія нічим не відрізняється від овоча.

Радник Зеленського Устенко: Як тільки ВР підтримає ініціативи президента, ми виконаємо необхідне для отримання траншу від МВФ - Цензор.НЕТ 8777
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28.02.2021 23:07 Ответить
Випускник Гарварду , дореч, але починав він як консультант економіст по Україні та країнах СНГ, це ж Єрмаківському дусі витягувати Вовці кадри прикремлівські... Але в 2016 році устенко вже ТАК! глаголив
- Представьте: сейчас «Оппозиционный блок» побеждает на парламентских выборах, и Николай Азаров возвращается в свой кабинет. Что он делает на следующий день? Выплачивает повышенные пенсии? Возвращает курс гривны к докризисному значению?

Олег Устенко

​Устенко: Сложно предположить, что он будет разбираться в тонкостях монетарной и бюджетной политики - конечно, нет. Скорее всего, любой популист, который в Украине придет к власти, будет немедленно увеличивать социальные выплаты, а Николай Азаров - в особенности. Это привело бы к росту дефицита государственного бюджета не на 6% ВВП, как мы ожидаем сейчас, а раза в три больше, до 20%.
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01.03.2021 00:03 Ответить
Брєжнєв мав 5 зірок героя, то й що?
Для продажних курв гроші роблять неможливе: навіть розумна людина може стати дешевою повією.
Чи може нагадати про штангенциркуля... Ой, Штанмайєра?
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28.02.2021 23:34 Ответить
Радник Зеленського Устенко: Як тільки ВР підтримає ініціативи президента, ми виконаємо необхідне для отримання траншу від МВФ - Цензор.НЕТ 6294 Evgeny N А він сам в курсі цього?-------А воно йому тре!! Є сценарій ,є ляльководи ,а справа ляльки лише смикатись та розявляти рота !!!)))
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28.02.2021 22:06 Ответить
"Як тільки ВР підтримає ініціативи президента" Угу. Бубочка не винуватий, то усе Верховна рада ...
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28.02.2021 21:59 Ответить
І турборежимна більшість !!!!)))
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28.02.2021 22:04 Ответить
да ладно, так тут куча зелёных экспертов-помощьников глаголили мол довно выполнили, только валютный фонд быкует.
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28.02.2021 22:01 Ответить
Німагу панять. Він же послав МВФ вжопу. Радник Зеленського Устенко: Як тільки ВР підтримає ініціативи президента, ми виконаємо необхідне для отримання траншу від МВФ - Цензор.НЕТ 6582
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28.02.2021 22:16 Ответить
яскравий представник містечкових політологів з Брайтон-Бічу. не можемо ми так просто приймати закони. а радник єрмака з колоритним обличчям навпаки говорить -МВФ обкакався.
а суть цього закону проста - міжнародні експерти до ВАКСУ з правом голосу і перевірка на доброчесність вовків та дівуль порткова разом з тупицьким шорічно. У вас все в складне перетворюється, у інших в надто просте. Просто забрати у ВРП нікельовані коси, якими вони косять капусту, І все просто. Це вам не теорії Кейнса пропагувати. А то скоро перетворитесь на шантрапу, яка "вимагали" гроші" в Остапа, коли він входив в Одесу із сторони Херсона.
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28.02.2021 22:22 Ответить
призывы к выходу 9 марта
найдите в тексте "Риф","Антоненко" или (прости господи) "Стерненко. нет? а чо так? потому что цель массовки другая - узурпация власти. в этот раз зебзик хочет судебную власть. после этого у него будут развязаны руки для любых действий
думай....те если осталось чем
П.С. кстати, мне одному кажется что текст переводили с русского гуглом?

Радник Зеленського Устенко: Як тільки ВР підтримає ініціативи президента, ми виконаємо необхідне для отримання траншу від МВФ - Цензор.НЕТ 121
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28.02.2021 22:32 Ответить
да, найдите в тексте "программки фуршета" призывы "отставка венедиктовой!" тоже нет? о как...
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28.02.2021 22:33 Ответить
реформа судебной системы, борьба с коррупцией и так далее", Источник: https://censor.net/ru/n3250595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Итак далее" это тарифы на газ свет и.т.д. Это очень беспокоит МВФ. Добить хотят.
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28.02.2021 23:47 Ответить
Кого хотят добить?) Когда вы берете деньги в банке, он интересуется у вас за счет чего вы их будете возвращать?) Или просто так дает?)
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01.03.2021 02:16 Ответить
МВФ хотят добить (подчинить) любого, кто у них берет кредиты. Это аксиома. Погугли сколько дефолтов они организовали. Самый крупный - Аргентина (МВФ забрал долг землей), а так, достаточно развитые страны, к примеру Греция. Ну в Африке там их десяток. В Раше был дефолт. Долг перед МВФ у Украины, 10,8 млрд $, т. е. практически на крючке.
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01.03.2021 12:53 Ответить
Легше купити МВФ
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01.03.2021 00:19 Ответить
Для этих шалопаев транш МВФ -мечта жизни. Найти и стимулировать внутренние ресурсы страны они даже не пробуют.
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01.03.2021 08:08 Ответить
 
 