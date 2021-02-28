Индексация 1 марта не предусматривает повышение выплат бывшим госслужащим и получателям спецпенсий, - представитель ПФУ Бойко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Украине на 1 марта запланирована индексация пенсий.
Замначальника Главного управления Пенсионного фонда в Киеве Елена Бойко рассказала в эфире канала "Украина 24", как это происходит, информирует Цензор.НЕТ.
"Нужно различать бюджет Пенсионного фонда и государственный бюджет в отношении выплаты пенсий. Пенсионный фонд собственными средствами обеспечивает выплату пенсий, которые были назначены в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", другими законодательными актами. Есть и выплаты, которые финансируются из госбюджета, это, например, пенсии, назначенные военнослужащим, некоторые надбавки и доплаты к пенсиям, такие как, например, детям войны", - сказала она.
Бойко объяснила механизм перерасчета.
"В отношении индексации пенсий у нас действует закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", статья 42. Сама индексация проводится в соответствии с постановлениями правительства. 22 февраля было принято постановление 127, которое предусматривает дополнительную соцзащиту пенсионеров в 2021 году. Что касается госслужащих и других граждан, которые получают пенсии по специальным законам, не предусмотрена индексация пенсий в тех законах, по которым они получают пенсии. Но предусмотрено, что в случае, если у таких граждан пенсионная выплата рассчитана в соответствии с законом о государственном пенсионном страховании, то таким пенсионерам будет проведено повышение.
Также речь идет об автоматизированном перерасчете пенсий. Перерасчет пенсий по возрасту в соответствии с законом о пенсионном страховании будет осуществляться по материалам пенсионных дел. В случае, если такие граждане после назначения пенсии продолжили работать, получали зарплату, продолжали стаж, им все-таки нужно обратиться в органы Пенсионного фонда", - рассказала она.
Пожалуйста, подождите...
Можна жить на Занзибаре
В Калахари и Сахаре
🛩🌴💸😂
Як за ці гроші можна не сдохнути - це геноцид панове.
Але індексацію відчують не всі ,, ті в кого нарахована пенсія є нижчою від 1769 грн ( рівня мінімальної пенсії , яка прив'язана до розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб) ті індексації не відчують ,, або майже не відчують . .
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Різні закони - різні пенсії . .
Верховна Рада планує розглянути законопроєкт № 2713-д, який передбачає зниження ставок оподаткування для організаторів азартних ігор та лотерей.
Що передбачає законопроєкт:
1. Встановлення ставки податку на дохід, отриманий від організації та проведення азартних ігор, у розмірі 10%.
2. Зниження ставки податку для букмекерів і казино з 18% до 10% від доходу.
3. Відсутність оподаткування виграшів у сумі до 50 тисяч гривень з боку фізичних осіб.
4. 90% доходу від лотерей буде отримувати приватний організатор, і лише 10% - держава.
Законопроєкт 2713-д втричі знижує вартість ліцензій (прибирається норма про потрійну плату до вступу в дію системи онлайн моніторингу). Втричі знижує ставки на дохід для операторів лотерей - з 30% до 10% від доходу,
- пояснив Заблоцький.https://economy.24tv.ua/rada-hoche-zniziti-podatki-dlya-operatoriv-azartnih-igor_n1556468