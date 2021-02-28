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пенсионеры (827) Пенсионный фонд (424) пенсия (2135)

Индексация 1 марта не предусматривает повышение выплат бывшим госслужащим и получателям спецпенсий, - представитель ПФУ Бойко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Индексация 1 марта не предусматривает повышение выплат бывшим госслужащим и получателям спецпенсий, - представитель ПФУ Бойко

В Украине на 1 марта запланирована индексация пенсий.

Замначальника Главного управления Пенсионного фонда в Киеве Елена Бойко рассказала в эфире канала "Украина 24", как это происходит, информирует Цензор.НЕТ.

"Нужно различать бюджет Пенсионного фонда и государственный бюджет в отношении выплаты пенсий. Пенсионный фонд собственными средствами обеспечивает выплату пенсий, которые были назначены в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", другими законодательными актами. Есть и выплаты, которые финансируются из госбюджета, это, например, пенсии, назначенные военнослужащим, некоторые надбавки и доплаты к пенсиям, такие как, например, детям войны", - сказала она.

Бойко объяснила механизм перерасчета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 1 марта пенсии для 8 млн украинцев вырастут в среднем на 300 грн, - Шмыгаль

"В отношении индексации пенсий у нас действует закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", статья 42. Сама индексация проводится в соответствии с постановлениями правительства. 22 февраля было принято постановление 127, которое предусматривает дополнительную соцзащиту пенсионеров в 2021 году. Что касается госслужащих и других граждан, которые получают пенсии по специальным законам, не предусмотрена индексация пенсий в тех законах, по которым они получают пенсии. Но предусмотрено, что в случае, если у таких граждан пенсионная выплата рассчитана в соответствии с законом о государственном пенсионном страховании, то таким пенсионерам будет проведено повышение.

Также речь идет об автоматизированном перерасчете пенсий. Перерасчет пенсий по возрасту в соответствии с законом о пенсионном страховании будет осуществляться по материалам пенсионных дел. В случае, если такие граждане после назначения пенсии продолжили работать, получали зарплату, продолжали стаж, им все-таки нужно обратиться в органы Пенсионного фонда", - рассказала она.

Также читайте: Пенсии с марта проиндексируют на 11%, - Минсоцполитики

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+13
8 млн. пенсіонерів зі стажем більше 35 років отримують пенсію в 1850 грн. - це нормально?
Як за ці гроші можна не сдохнути - це геноцид панове.
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28.02.2021 22:08
+7
Завывай-Порошенко начал гражданскую войну😂🌷
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28.02.2021 22:16
+6
Діло буде завтра. Після такої новини відразу підвищуть ціни на все і вся. Щоб життя раєм не здавалось.
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28.02.2021 22:12
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Правила форума Совет форумчан
Готуйте мішки для бабла і мона їхати в Занзібар.
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28.02.2021 22:07 Ответить
...з собачкою.
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01.03.2021 07:18 Ответить
Якщо э мішки з баблом то і ***** не потрібно шукати .... навіть ...у занзібарі
Можна жить на Занзибаре
В Калахари и Сахаре
🛩🌴💸😂
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01.03.2021 17:41 Ответить
Больше разговоров,чем дела. Преподносят эту индексацию, как одно из достижений.
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28.02.2021 22:08 Ответить
Діло буде завтра. Після такої новини відразу підвищуть ціни на все і вся. Щоб життя раєм не здавалось.
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28.02.2021 22:12 Ответить
8 млн. пенсіонерів зі стажем більше 35 років отримують пенсію в 1850 грн. - це нормально?
Як за ці гроші можна не сдохнути - це геноцид панове.
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28.02.2021 22:08 Ответить
Стаж потрібен для виходу на пенсію , а на її розмір , більше впливає розмір зарплати в допенсійний період ,, і розмір сплачених податків . Індексація 1 березня не передбачає підвищення виплат колишнім держслужбовцям і одержувачам спецпенсій, - представниця ПФУ Бойко - Цензор.НЕТ 6874 .
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28.02.2021 23:21 Ответить
Верните , что украли еще при потрохе. Люди выходили на пенсию при Янеке и она изначально была 120-150 и выше в долларах , с приходом потроха 60-70 долларов..Просто верните , что украдено , в долларовом эквиваленте..
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28.02.2021 22:13 Ответить
Завывай-Порошенко начал гражданскую войну😂🌷
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28.02.2021 22:16 Ответить
не . , потрошенко ни причем Это Федя Уксус...
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01.03.2021 00:14 Ответить
Нехай твій Янек і його банда , повернуть те що вкрали , тоді коли драпали у Ростов , і пенсії можливо стануть більші ніж були при ньому . Індексація 1 березня не передбачає підвищення виплат колишнім держслужбовцям і одержувачам спецпенсій, - представниця ПФУ Бойко - Цензор.НЕТ 2900 .
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28.02.2021 23:16 Ответить
Во-первых ,Максим Перепелица был прекрасный , честный персонаж , во-вторых ,Янек такой мой , как и твой . А поводу пенсий , так так и есть. А вернуть украденное должны все , кто при владе с 1991 года...
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01.03.2021 00:13 Ответить
Ангел Янелоха,ну и лох,Зеля тебе еще и мацу принесет за холуйство,ведь ты же патрийот *народных холуев*,али в ОПЗЖ с Кивой дро чишь?
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01.03.2021 21:25 Ответить
засудит и получит да и за моральное ущемление компенсируете, но ведь лехко чужими ресурсами распроделяться.
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28.02.2021 22:15 Ответить
если в кратце то - ХЕР ВАМ.......
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28.02.2021 22:20 Ответить
Так пояснили,що тепер зовсім не зрозумієш хто підпадає під закон індексації,а хто "інші громадяни".
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28.02.2021 22:24 Ответить
скудді мабудь...
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28.02.2021 23:23 Ответить
Інші громадяни це -держслужбовці , науковці і військовосужбовці . Всим іншим пенсія індексується . Індексація 1 березня не передбачає підвищення виплат колишнім держслужбовцям і одержувачам спецпенсій, - представниця ПФУ Бойко - Цензор.НЕТ 9447 .
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28.02.2021 23:34 Ответить
Чергове досягнення Зелепупенка. Все більше нагадує такого собі карлика Чорномора, чи Воно з відомого фільму. Нагадило - й хизується. Вова, ти в папу чи в маму?
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28.02.2021 22:26 Ответить
Ану скажіть мені, що Зеленський за весь час зробив хорошого чи доброго в Україні чи для України? Тільки без брехні.
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28.02.2021 22:28 Ответить
Тобто для стада одні копійки, для пастухів інші....
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28.02.2021 22:28 Ответить
Повышение тарифов и цен даже на спички не предусматривает индексаций заплат пенсий и любых регрессов инвалидам,это по сути своей Зелемойские загнали себя на дерево,где денег нет,но вы дрочите...у РАБссии научились... Індексація 1 березня не передбачає підвищення виплат колишнім держслужбовцям і одержувачам спецпенсій, - представниця ПФУ Бойко - Цензор.НЕТ 4228Спишите все на Ковид или дебилизм свой?
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28.02.2021 22:39 Ответить
Администрация Джо Байдена отказалась от практики Санкций против РАБссии,хорошая новость.Видимо Байден и Путлер договорились о братстве.... Індексація 1 березня не передбачає підвищення виплат колишнім держслужбовцям і одержувачам спецпенсій, - представниця ПФУ Бойко - Цензор.НЕТ 8343
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28.02.2021 22:44 Ответить
О как, А как же ст.24 Конституции Украины? И еще одно, ликбез для 95 квартала, индексация это не повышение пенсий, а социальная государственная гарантия защиты доходов населения, жаль только, что она считается от прожиточного минимума, а не от всей суммы.
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28.02.2021 22:45 Ответить
Індексація 1 березня не передбачає підвищення виплат колишнім держслужбовцям і одержувачам спецпенсій, - представниця ПФУ Бойко - Цензор.НЕТ 6410
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28.02.2021 22:47 Ответить
Невже не можна розповісти більш простими і зрозумілими словами. Наприклад, як буде чи не буде індексуватися пенсія пенсіонерам, які працювали за радянської влади і вийшли на пенсію в 2010 році.
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28.02.2021 22:52 Ответить
На пенсии с 2006г, жена с весны 2010г. Индексировать стали с 2019 с марта. Всё начисляют. В октябре 2017г был произведён перерасчёт пенсий всем почти. Кстати впервые за 35 лет. Многим добавили неплохо, мне 1040гр, знаю некоторых что и удвоили пенсию. Как правило кто работал младшим и средним медперсоналом по вредности, тубдиспансеры, онкология, рентген, инфекционные отделения, кожвендиспансеры. Мне в 2019 пересчитали на 400г, в 2020---340гр. Примерно в среднем на 10% от текущей пенсии выходит.
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28.02.2021 23:15 Ответить
A у меня пенсия 1750 уже 2 года. Где индексация?
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01.03.2021 00:46 Ответить
Указанная вами цифра похоже не минимальная пенсия. Кажись она сегодня 1759 (69)гр. Я точно не знаю ведь. Минимальная пенсия не индексируется раз в год в марте. Она повышается примерно два раза в году. Проще сделать запрос в районный пенс-фонд. Но очевидно вы и сами знаете ответ.
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01.03.2021 19:23 Ответить
Да действительно 1769. Но это настолько незначительное повышение, что не знаю даже куда его приткнуть. И отрыв от остальных видов пенсий все увеличивается.
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02.03.2021 10:03 Ответить
Якщо у чоловіків 35 років стажу, а у жінок 30 то індексують, якщо менше то індексації не буде, бо не повний страховий стаж. У 2010 році треба було чоловікам 30, а жінкам 25 років стажу, тому якщо у 2010 році вони виходили на пенсію і у них був тоді повний страховий стаж, то 2021 у зв'язку з підвищенням пенсійного віку, виходить що 5 років не допрацювали. Або допрацьовуйте, або перерахунку не буде.
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28.02.2021 23:21 Ответить
Цього року перерахують на 11%.
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28.02.2021 23:23 Ответить
Пенсії індексуються всі , для 8 млн пенсіонерів ,, не індексуються лише пенсії 3 млн пенсіонерів які вийшли на пенсію по спецзаконах . І не важливо хто і коли вийшов на пенсію .

Але індексацію відчують не всі ,, ті в кого нарахована пенсія є нижчою від 1769 грн ( рівня мінімальної пенсії , яка прив'язана до розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб) ті індексації не відчують ,, або майже не відчують . Індексація 1 березня не передбачає підвищення виплат колишнім держслужбовцям і одержувачам спецпенсій, - представниця ПФУ Бойко - Цензор.НЕТ 1063 .
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28.02.2021 23:52 Ответить
"Нужно различать бюджет Пенсионного фонда и государственный бюджет в отношении выплаты пенсий...."(с)
Індексація 1 березня не передбачає підвищення виплат колишнім держслужбовцям і одержувачам спецпенсій, - представниця ПФУ Бойко - Цензор.НЕТ 9694
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28.02.2021 23:16 Ответить
Пенсионный фонд собственными средствами обеспечивает выплату пенсий, которые были назначены в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", другими законодательными актами. Есть и выплаты, которые финансируются из госбюджета, это, например, пенсии, назначенные военнослужащим, Источник: https://censor.net/ru/n3250596
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Різні закони - різні пенсії . Індексація 1 березня не передбачає підвищення виплат колишнім держслужбовцям і одержувачам спецпенсій, - представниця ПФУ Бойко - Цензор.НЕТ 1848 .
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28.02.2021 23:29 Ответить
Идиотизм, нас пытаются запутать и одурачить. На самом деле при солидарной пенсионной системе источник финансирования пенсий один и для самых мизерных подачек и для пенсий судейских в сотни тысяч - госбюджет. Другого нет.
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28.02.2021 23:46 Ответить
Як там у Ільфа і ПЄтрова - "Вас обманули...."
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01.03.2021 07:24 Ответить
"400 способов отъятия денег у населения"
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01.03.2021 08:29 Ответить
И заметь! «относительно честных способов!» Юрский уникален в этой роли - как и все остальные
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01.03.2021 17:45 Ответить
Наш премьер чем-то на Юрского невловимо похож. Індексація 1 березня не передбачає підвищення виплат колишнім держслужбовцям і одержувачам спецпенсій, - представниця ПФУ Бойко - Цензор.НЕТ 6837
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01.03.2021 18:32 Ответить
Нет ))) он больше на Филиппова который в роли Кисы))))) Ресурсы какбы есть но «их нельзя взять и унести» как бабло буржуйское на которое построили дом культуры))))) А зелика ждёт судьба бендера но только не как в золотом телёнке....
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01.03.2021 19:45 Ответить
"Свежо предание, да верится с трудом." За семь лет мне не индексировали не только научую пенсию по которой я платил 72% ЕСВ от фонда зарплаты в бюджет, но и чернобыльскую часть от пенсии. Всё шло чиновникам в карман, даже несмотря на решение Конституционного Суда в 2018 году.
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28.02.2021 23:40 Ответить
Оооо я эту тему сразу понял «про научные пенсии» Все «тресущуеся старперы за свои ВНС ГНС и прочие регалии....бегали на перерасчёт в пенсионный .... Но только пару человек понимали что этот «научный пузырь» лопнет.... На западе нет понятия как научная пенсия и прочее .... Когда реально сами сели и подсчитали этот «ммм» - но курс был другой - и сумма которая получалась просто за 5 лет (если не платить налог а просто забирать эти деньги у меня лично вышла 5000$ за 5 лет.... Ну а когда все рухнуло даже западные коллеги просто ответили - у нас беженцам платят 250euro обеспечивают жилье и едой( єто я к тому что не надо платить за квартиру итдитп).... Это вычеты в налоги идут на выплаты пенсий .... никакого накопления нет ..... Классика ммм - дивиденды выплачиваются с сумм новых вкладчиков .... Пирамида ....
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01.03.2021 19:55 Ответить
Шо, абыдна, да? Так бы сразу и сказал, наверное из судейских - сразу все понял, маладца.
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01.03.2021 20:38 Ответить
Не..... судейские тупые .... там ************* полная.....какой смысл в нормативно правовой базе если все решает судья и прокурорские .... Темболее что нормативно правовую базу можно поменять как хочу ....я в другой сфере.....был....
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01.03.2021 21:00 Ответить
получатели спецпенсий - ясно... но то, что не повысили бывшим военнослужащим - это неправильно... не такие там специальные пенсии, чтобы их не индексировать в соответствии с законом...
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01.03.2021 06:53 Ответить
Надо разделить пенсионеров-военнослужащих украинской армии и совковой.Не понятно за что платят по 8-10 тысяч людям,которые в тридцатилетнем возрасте в 1990-91 году уволились в связи с сокращением с СА,получили квартиры от Украины,пенсии,больше ни дня в своей жизни официально не работали,и искренне ненавидят независимую Украину.
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01.03.2021 09:58 Ответить
Усьо для народу.
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01.03.2021 07:21 Ответить
Все.... проиндексировали..только что заходил на свою страничку ПФ на 11%
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01.03.2021 07:37 Ответить
у тебя мабуть 1850 было или тебе за 75 рокив вже?
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01.03.2021 09:00 Ответить
было почти 9к
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01.03.2021 09:24 Ответить
И при каком курсе и ценах - может быть как в Сомали - тачками деньги возят
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01.03.2021 17:47 Ответить
Если получаешь копейки, то теперь на 11% копеек будешь получать больше. Суета сует.
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01.03.2021 12:42 Ответить
Рада хоче знизити податки для операторів азартних ігор



Верховна Рада планує розглянути законопроєкт № 2713-д, який передбачає зниження ставок оподаткування для організаторів азартних ігор та лотерей.


Що передбачає законопроєкт:
1. Встановлення ставки податку на дохід, отриманий від організації та проведення азартних ігор, у розмірі 10%.
2. Зниження ставки податку для букмекерів і казино з 18% до 10% від доходу.
3. Відсутність оподаткування виграшів у сумі до 50 тисяч гривень з боку фізичних осіб.
4. 90% доходу від лотерей буде отримувати приватний організатор, і лише 10% - держава.

Законопроєкт 2713-д втричі знижує вартість ліцензій (прибирається норма про потрійну плату до вступу в дію системи онлайн моніторингу). Втричі знижує ставки на дохід для операторів лотерей - з 30% до 10% від доходу,
- пояснив Заблоцький.https://economy.24tv.ua/rada-hoche-zniziti-podatki-dlya-operatoriv-azartnih-igor_n1556468
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01.03.2021 19:21 Ответить
Классика жанра - казино это легальные « мойки» чёрного рынка .... По вегасу схема работы казино -20% .... Встал вопрос для легализации денежных средств в больших объёмах без уплаты налога..... скучно 😑.... классика средних веков ... ничего нового ....Зебилы мля
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01.03.2021 20:00 Ответить
Вы были в Вегасе? Індексація 1 березня не передбачає підвищення виплат колишнім держслужбовцям і одержувачам спецпенсій, - представниця ПФУ Бойко - Цензор.НЕТ 666
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01.03.2021 20:42 Ответить
Да)))
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01.03.2021 21:01 Ответить
Было 1769,стало 1769,00.
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01.03.2021 20:57 Ответить
 
 