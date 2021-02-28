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Беларусь (7527) Литва (2124) МИД (6654) Россия (91304) Габриэлюс Ландсбергис (95)

Глава МИД Литвы Ландсбергис: Одно дело для Путина финансировать оккупированный Донбасс, совсем другое - Беларусь

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Глава МИД Литвы Ландсбергис: Одно дело для Путина финансировать оккупированный Донбасс, совсем другое - Беларусь

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что помощь подсанкционной Беларуси для Российской Федерации обходится гораздо дороже, чем финансирование наемников на востоке Украины.

Об этом он заявил в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Санкции действуют, экономика в плохой форме, она фактически разрушена. И нести это бремя теперь президент России Путин, ведь именно он выдает Минску кредиты, когда тот нуждается. К слову, Лукашенко и Путин встречались на этой неделе в Сочи. Проблема становится все больше. Одно дело для Путина - финансировать оккупированные территории на востоке Украины. И совсем другое - десятимиллионную страну, которая не может сама себя поддерживать из-за санкций, и распадающийся режим. И Лукашенко не предлагает никакого решения проблемы. Он спрятался в бункер, живет в замке и ходит везде с автоматом Калашникова. Так нельзя управлять страной - думаю, это очевидно и для россиян", - сказал Ландсбергис.

Он добавил, что давление на Беларусь работает, и его надо наращивать.

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"Надо помочь народу в этой битве настолько, насколько это в наших силах. Кто-то приютил оппозицию, которая была вынуждена уехать. В частности, это происходит в Вильнюсе. Речь также о правосудии. Офис генерального прокурора Литвы открыл дело против белорусской полиции. Мы сделали это по заявлению одного из белорусов, который должен был бежать из Беларуси после того, как сам пережил пытки со стороны белорусских силовиков. Я считаю, что другие страны должны сделать то же - предложить помощь своих систем правосудия для тех белорусов, которые вынуждены уехать. Ведь, возможно, это займет некоторое время, пока правосудие восторжествует в самой Беларуси. Если они смогут это сделать в Европе, то сейчас почувствуют справедливость хотя бы на этом уровне", - отметил министр иностранных дел Литвы.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+14
Это ж не х-йлу финансировать, а оленям кацапским Глава МИД Литвы Ландсбергис: Одно дело для Путина финансировать оккупированный Донбасс, совсем другое - Беларусь - Цензор.НЕТ 3067
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28.02.2021 22:48
+8
Та пусть интенсивнее спонсирует, быстрее развалится винторогия на мелкие губернии и погрязнет в междусобойчиках, а там и исдохнет это недоразумение на планете.
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28.02.2021 22:51
+7
Сколько валежника собрал сегодня?
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28.02.2021 22:53
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Это ж не х-йлу финансировать, а оленям кацапским Глава МИД Литвы Ландсбергис: Одно дело для Путина финансировать оккупированный Донбасс, совсем другое - Беларусь - Цензор.НЕТ 3067
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28.02.2021 22:48 Ответить
_С одной стороны, видите ли, верно подмечено, а с другой, понимаете ли, олени не хозяева ни своей стране, ни казне. А владеет всем этим единолично старый вымлядок, психопат и людоед, так что в этом смысле действительно финансирует.
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28.02.2021 23:32 Ответить
Но чтоб х-йло профинансировало из кубышки, олени должны наполнить эту кубышку Глава МЗС Литви Ландсберґіс: Одна справа для Путіна фінансувати окупований Донбас, зовсім інша - Білорусь - Цензор.НЕТ 1497
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01.03.2021 10:53 Ответить
Вестимо.
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01.03.2021 11:01 Ответить
Ну не скажите! Такими темпами от так и дворец не достроит!
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01.03.2021 09:33 Ответить
Сколько валежника собрал сегодня?
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28.02.2021 22:53 Ответить
Та пусть интенсивнее спонсирует, быстрее развалится винторогия на мелкие губернии и погрязнет в междусобойчиках, а там и исдохнет это недоразумение на планете.
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28.02.2021 22:51 Ответить
Так хто там порохнявий? Глава МЗС Литви Ландсберґіс: Одна справа для Путіна фінансувати окупований Донбас, зовсім інша - Білорусь - Цензор.НЕТ 7293 №57
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28.02.2021 23:16 Ответить
Пятак погнутый
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28.02.2021 23:19 Ответить
Глава МЗС Литви Ландсберґіс: Одна справа для Путіна фінансувати окупований Донбас, зовсім інша - Білорусь - Цензор.НЕТ 8025
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28.02.2021 23:30 Ответить
Він і так фінансує свою армію, яка, коли стоїть в Росії, просто протираючи штани - більш збиткова, ніж коли вона годується на інших територіях.
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28.02.2021 22:53 Ответить
Ватный длбб,вот сейчас было смешно про * подножный корм* на чужой территории.Боевые действия даже небольшой интенсивности требуют денег, денег и еще раз денег.Кстати, винторогий -чугунные рога, пиши своим хрюсским эсперанто, от тебя несет кислыми щами и портянками
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01.03.2021 09:21 Ответить
дебильная курва, отвали. Тебе говорю на том языке, на котором тебе лучше понимается.
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01.03.2021 15:23 Ответить
Баклуха Болтай, пшло вон отсюда , рашкотварь ! Как тебе уровень мышебратства,животное?
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01.03.2021 15:42 Ответить
соси, скотина
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03.03.2021 18:35 Ответить
Просто кацапы затянут пояса и потерпят ещё лет 20😁
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28.02.2021 23:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=JkYvmonJo5g русских унижают на занзибаре, их не навидят везде
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28.02.2021 23:15 Ответить
Путін українською має звучати як і російською - Владімір. Не треба його називати Володимир, одомашнюючи ту скотину.
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28.02.2021 23:16 Ответить
Дуже здивувався, коли прочитав, що це ім'я має скандинавські, а не слов'янські корені - пішло від "Вольдемар".
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28.02.2021 23:19 Ответить
Ім'я це древнє, германо-слов'янське, з майже однаковою етимологією. Вольдемар-великий володар.
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01.03.2021 00:23 Ответить
Дякую, цікаво. Тут детальніше.
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01.03.2021 11:59 Ответить
Чавити нанівець, цей ординський гнидник,розплідник тероризма !!!))))
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28.02.2021 23:19 Ответить
Из-за каких санкций? Которые запрещают белорусским чиновникам визы и счета? Что он мелет?
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28.02.2021 23:30 Ответить
Neploxo Lansbergis govorit sovsem poxoz na svojego dedusku,nexuze cem bil Linkevicius . Глава МЗС Литви Ландсберґіс: Одна справа для Путіна фінансувати окупований Донбас, зовсім інша - Білорусь - Цензор.НЕТ 3207
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28.02.2021 23:32 Ответить
Ну да... Из Донбасса даже металлолом вывезли, а и Беларуси-то что взять? Креветки с ананасами?
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28.02.2021 23:34 Ответить
Є ще неголена бульба,ківі зветься !!!)))
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28.02.2021 23:36 Ответить
A pocemu vy dumajete sto tam nemozet bit krevetki?U nas Litve ix vyracyvajet jest specialnyje baseijni zakupajet iz ameriki malenkije i tut ix vyracyvajet.Xorosi biznis no nado prismatrivat za nimi temperatura ,kislarod i tak daleje.Mne kazetsia 46 evro za kilogram u nas prodajut ix supermarketax
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28.02.2021 23:43 Ответить
Хрущёв теж кукурудзу, на всьому радянському просторі, намогався вирощувати !!!)))
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28.02.2021 23:47 Ответить
Da u nas tak jest i zapadnoj Evrope jest baseini ix vyracyvajet krevetki.U nas tak oni po 1 tone v mesiac ix prodajut,oni bystro rastut realno za 3 mesiaca mozno prodovat.No temperatura ne mense 27 gradusov,kislorod postojani.Jest malenkije baseini,jest bolsije
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28.02.2021 23:51 Ответить
Грабить Беларусь кремлевским бандюганам хватит лет на пять. а потом... А что будет потом их это не волнует
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28.02.2021 23:52 Ответить
Landsbergis segodnia zaplatyl straf ot nasej policiji za to sto telefonom govoril za ruliom.Vydyte policija ostrofovala i ego za narusenyje.Tak on jest glavni v partiji kotoraja uvereno vygrala vybori Litve,mozno skazat ego golos bolse cem prezidenta
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28.02.2021 23:57 Ответить
В 20 лет уже работал в Брюсселе в МИД. Где он успел получить образование чтобы стать функционером в таком жирном месте? В ПТУ? В 32 уже глава ведущей партии. В 39 уже глава МИД. Никакими выдающимися данными не отличается. Это же кумовство, точнее внучковство, в чистом виде.)
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01.03.2021 07:08 Ответить
Znacit umni celovek,kak i ego deduska bil samim izvesnim politikom s kotorim cytalis vse.Pri ciom tut kumstvo jesli na golosovaniji za nego progolosovali pocti vse iz partiji..Nenado griaziu lit i zavydovat celoveku ne vse umnije rozdajutsia.Ja ponimaju osobeno ruskije nenavidet ego,no pridiotsia smeritsia
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01.03.2021 08:17 Ответить
vot vcera na vyborax za nego golosovali 122 protiv 5 perevybrali vsio legalno svobodno golosovali.Rabotall on ambasade 3 sekretoriom proxodil stazirovku on vet i ucilsia VIlniuse unoverstitete.MNogyje studenti proxodit stazirovku zarubezom
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01.03.2021 08:30 Ответить
З моменту як Білорусь підтримала окупацію Криму в ООН а самі білоруси радісно і масово поїхали в Крим "без хохлів" ця країна стала гібридним ворогом України. Затримання ФСБ в білорусі пацанчика Гриба, вивезення його в РФ і засудження вже навіть для тупих остаточно прояснило ситуацію! Ми повинні припинити з ними будь які стосунки і не купувати нічого білоруського. Нічого! Я так і роблю з 2014 року і закликаю це робити всіх. Це ж очевидно що друг і утриманець нашого ворога є нашим ворогом! Чим дорожче буде коштувати кацапам утримання Білорусі, Криму та ОРДЛО тим менше витратять на війну в Україні.
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01.03.2021 00:24 Ответить
_Каким ещё гибридным?! Это - военный. Союзник. Врага. С его территории в любой момент рашисты нападут на нас и/или ЕС и НАТО.
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01.03.2021 00:33 Ответить
Лукашенко увесь час публічно декларував "дружні стосунки" (пускав збирати гриби в лісі) і в той же час тишком підтримував кацапську воєнщину спрямовану на атаку України через білоруську територію. До Києва від кордону лише 240 км. ... Не потрібно бути дуже розумним стратегом і тактиком щоб бачити тут проблему.
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01.03.2021 00:44 Ответить
80! Всего-навсего 80 - по прямой от самой южной точки до Киева.
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01.03.2021 00:50 Ответить
Одно и тоже если честно
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01.03.2021 00:42 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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01.03.2021 01:15 Ответить
Если в Беларуси победит оппозиция она развернется в сторону Москвы. Ведь почти все беларусы русскоязычные и считают Московию братской страной. Поэтому для нас нет разницы кто там будет править. Но Лукашенко, несмотря на риторику, государственность Беларуси держит и не собирается ее сливать. А "оппозиция" еще неизвестно. Тем более оппозиция неоднородна и в какой-то момент на выборах могут победить те, кто точно сольют Беларусь. Народ может решить, что по экономическим причинам лучше уж стать частью тех и выберут таких.
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23.07.2021 22:26 Ответить
 
 