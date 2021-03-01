РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10530 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
4 272 80
евроинтеграция (2116) посол (1727) Эстония (1164) Евросоюз (15892)

Чтобы вступить в ЕС, Украина должна реформироваться не для Брюсселя или Вашингтона, а для себя, - посол Эстонии Кууск

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Чтобы вступить в ЕС, Украина должна реформироваться не для Брюсселя или Вашингтона, а для себя, - посол Эстонии Кууск

На вступление в Европейский союз Украине понадобится еще лет десять. Их нужно потратить на проведение реформ.

Об этом рассказал посол Эстонии в Украине Каймо Кууск в интервью "Рубрика", передает Цензор.НЕТ.

"Ну, думаю, когда-то Украина станет членом ЕС. Этот процесс займет время. У нас это также заняло время. С того момента, когда мы действительно осознали, что хотим быть в ЕС, мы начали реформироваться. Когда мы поняли, что вводим эти реформы для себя, а не для Брюсселя или Вашингтона, они начали действовать. Итак, это как в школе, если кто-то тебе говорит: "Эй, выучи математику, потому что ты должен", ты не слишком рвешься учиться. Но если ты действительно понимаешь, что тебе нужна математика, тебе нужно учиться, а не только списывать… Ну, возможно, немного можно и списать… (смеется), тогда смысл в этом будет, и все сработает", - сказал он.

Посол отметил, сколько времени на это понадобится.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна вступить в Евросоюз до конца текущего десятилетия, - Зеленский провел совещание по евроинтеграции

"Я могу работать в должности посла Эстонии максимум 4 года, поэтому я могу с легкостью вам сказать 5 лет, а затем вернуться в Эстонию, где вы не сможете потом мне предъявить претензии (смеется). Да… Но я на самом деле скажу десять лет. Время летит. Я хочу сказать украинцам: используйте это время. Реформируйтесь, готовьтесь, и тогда однажды европейские граждане и лидеры стран где-то в Испании, Франции или скандинавских странах спросят своих коллег: "Эй, почему Украина еще не член ЕС?", - сказал Кууск.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
С такой коррупцией как у нас за ЕС можно забыть.
показать весь комментарий
28.02.2021 23:35
+12
Боротьба корупціонерів з корупцією,це циркова вистава--"Боротьба нанайських хлопчиків" !!!)))
показать весь комментарий
28.02.2021 23:39
+7
Чудова була бесіда, ловолі оптимістична, з чудивими аналогіями від Портнікова з Березвоцем на Прямому сьогодні ввечері. Кучму давили спочастку Тузлою, коли сказав що Україна не Росія, потім знищували справою Гонгадзе, Кольчугами, а контролювали "рятувальним кругом" від Медведчука. З Вовкою вийшло трохи навпаки - З Медведчука почали як партнера для Буратіно з Кремлем, а коли Вовка вирішив, що йому прокремлівського рейтингу не вистачить на фоні Мертвечука , а уХйло його майже Порохом вважає, ... він за рятівним кругом повертається до США а Медведчука знищує...Та от тільки еконіміку рятувати з реформами доведеться з тими , кого йому Байден присовітує - Яценюк, Рябошапка, Порошенко...Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 2757)
Маркарова доречі теж згодиться...
показать весь комментарий
28.02.2021 23:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
С такой коррупцией как у нас за ЕС можно забыть.
показать весь комментарий
28.02.2021 23:35 Ответить
Але ПЕРЕСТАТИ красти, то прийдеться ВСІМ працювати! А як же не хочеться працювати..... Легше отримувати, на халяву, десятки міліонів.... Ці не зможуть....
показать весь комментарий
01.03.2021 00:11 Ответить
Дела «слили» при Порошенко: почему с Арбузова и Табачника могут снять санкции28 февраля, 2021Без рубрикиКомментарии: 1Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 5971Уголовные дела против представителей команды Януковича развалены…Читать далее
показать весь комментарий
28.02.2021 23:36 Ответить
Кому цікава твоя брехня , яку ваяють в жо₴тій пресі ?!
показать весь комментарий
28.02.2021 23:48 Ответить
73% лохторату !!!)))
показать весь комментарий
28.02.2021 23:52 Ответить
Кто бы сомневался в Барыге. Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 6961
Деньги Яныка вывел. Дела по Майдану развалил.
показать весь комментарий
01.03.2021 00:03 Ответить
Тільки при Порошенку проти них Європа санкції вводила, а прийшов клоун і санкції знімаються, бо "основной причиной отмены ограничений стало то, что власти Украины не представили убедительных доказательств целесообразности сохранения мер против Сергея Арбузова и Дмитрия Табачника". Санкції вводяться не певний термін по закінченні якого влада повинна надати підтвердження на продовження санкцій. Чого клоун за два роки не цього не зробив питай у нього. А не зробив бо так йому порадили радник преЗЕдента Портнов, Татаров - куратор силовиків в ОПі, і генеральна прокурорша зеленського Венедіктова.
Висновок: зебидлу треба навчитись читати інформацію, а не перекладати з хворої наркоманської голови на здорову голову Порошенка.
показать весь комментарий
01.03.2021 00:22 Ответить
проплаченый порохобот. обьясни следующую инфу

21 февраля 2018 года Европейский суд принял решение о незаконности последней волны санкций, введенных против Сергея Клюева Советом ЕС в 2017 году.

и сняли их в 2019 вслутсвии этого решения.

это "проффффесионал луценко" и такие "патриоты" профуккали

Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 9540 в этом 100% виноват зеленский и венедиктова да?)

а против того же Ефремова.. еще в 2016 были сняты обвинение за сепратизм..
а 3 года "патриоты" держали его в сизо.. искали доказательства по двум другим делам... но както недошли до суда.....
ведно только и держали.. для показухи

Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 9540 и тот же Портнов в 2015м году выиграл суд в ЕС о снятии санкций..

вот "лжепатриоты бухтят нам про олигархов"
а если глянуть список Форбс Украина, то выйдет что "чесный человек служивший стране более 20 лет. занимавший высочайший должности", почему то богаче людей которые всю жизнь рубили бабло

Порошенко - 20 + лет на службе страны ( с 98го гдето)

Фирташ -газовый барон куча облгазов его и куча фирм.
Коломойский -сами знаете кто на госслужбе ток чуть был в ДнепрОГА

угадайте кто из троих "самый бедный", а два других както госдолжностями особо непохвастаються

и что у нас там по закону. с бизнесом и депутатством? с должностями на службе страны и бизнесом
показать весь комментарий
01.03.2021 02:06 Ответить
Брехня! При Порохе Ефремов сидел в СИЗО.
показать весь комментарий
01.03.2021 06:51 Ответить
прочтите еще раз

а против того же Ефремова.. еще в 2016 были сняты обвинение за сепратизм..
а 3 года "патриоты" держали его в сизо.. искали доказательства по двум другим делам... но както недошли до суда.....

Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 9511
показать весь комментарий
01.03.2021 23:30 Ответить
Звичайно це Пєтя їх всіх повідпускав і зараз не дає можливості патріоту-Блазню все чітко зробити.
показать весь комментарий
02.03.2021 06:05 Ответить
Вони швидше повірять в брехливі маніпуляції ніж в конкретні факти.
показать весь комментарий
01.03.2021 06:52 Ответить
Боротьба корупціонерів з корупцією,це циркова вистава--"Боротьба нанайських хлопчиків" !!!)))
показать весь комментарий
28.02.2021 23:39 Ответить
Чудова була бесіда, ловолі оптимістична, з чудивими аналогіями від Портнікова з Березвоцем на Прямому сьогодні ввечері. Кучму давили спочастку Тузлою, коли сказав що Україна не Росія, потім знищували справою Гонгадзе, Кольчугами, а контролювали "рятувальним кругом" від Медведчука. З Вовкою вийшло трохи навпаки - З Медведчука почали як партнера для Буратіно з Кремлем, а коли Вовка вирішив, що йому прокремлівського рейтингу не вистачить на фоні Мертвечука , а уХйло його майже Порохом вважає, ... він за рятівним кругом повертається до США а Медведчука знищує...Та от тільки еконіміку рятувати з реформами доведеться з тими , кого йому Байден присовітує - Яценюк, Рябошапка, Порошенко...Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 2757)
Маркарова доречі теж згодиться...
показать весь комментарий
28.02.2021 23:47 Ответить
В Віслючка когнітивний дисонанс трапиться ,як лише почує прізвище Порошенко !!!)))
показать весь комментарий
28.02.2021 23:51 Ответить
Сьогодні Гонгадзе розповіла, що Маркарова (міністр при вдалих урядах Порошенко) готує вже разом з попередникоом послом- телефонну розмову байдена з Вовкою... То куди ж Віслючку подітись - на розчепірці між Єрмаком й патріотами???
показать весь комментарий
01.03.2021 00:13 Ответить
Потрапив віслючок в піз....орез,будем делать посмотреть !!!Запасаємось попкорном ,далі буде веселіше ))))
показать весь комментарий
01.03.2021 00:18 Ответить
От тільки як бути з тим, що трапилось 22 лютого з Бурбаком у Конча Заспі , якого лиш дипломати США врятували від помсти Воки за вагенргейт... Й Аферистовч щось зник...
показать весь комментарий
01.03.2021 00:22 Ответить
Якщо Порох наступний президент, тому розчепірка - це тюрма або Ростов для віслюка.
показать весь комментарий
01.03.2021 01:35 Ответить
Nataliia Radchenko Кучма патріот? Він два строки керував.
показать весь комментарий
01.03.2021 00:27 Ответить
'доки зятю не добудував олігархічну імперію... Він не патріот він укрореаліст
показать весь комментарий
01.03.2021 00:37 Ответить
Nataliia Radchenko Це як зрозуміти?
показать весь комментарий
01.03.2021 00:44 Ответить
А я Світське життя з Осадчою ненароком подивився. Значить, Осадча питає Жана Беленюка спочатку про святкування ювілею, потім задає питання про фото де він спить у ВР в депутатському місці. Для спортсмена заснути сидячи в кріслі і втикаючи на трибуну це цілком нормально, тим більше крепатура може спровокувати сонливість. І це була б цілком нормальна відповідь. Але промитий зєленькою мозок видав іншу відповідь: «А ви подивіться фотки де Порошенко спить в депутатському кріслі!»
показать весь комментарий
01.03.2021 01:31 Ответить
Краще подаруйте кловуну електролісапет.
показать весь комментарий
28.02.2021 23:45 Ответить
Иначе говоря, выходя из сортира, надо пользоваться не казеной бамажкой, а своей личной.
показать весь комментарий
28.02.2021 23:45 Ответить
Джо Байден вылечит советское быдло простым способом...,к примеру Марси Каптур заявила : Джо Байден хочет видеть Украину и Белорусь членами НАТО и ЕС...,Мавзолейные Путлерцы имперцы....Голос... Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 6928
показать весь комментарий
28.02.2021 23:46 Ответить
А ЕС нужно, чтобы они были в ЕС?
показать весь комментарий
01.03.2021 06:13 Ответить
Выборы в 2019 года показали уровень деградации украинского общества, аж 73 % , я был в шоке и по этому никаких реформ не будет , и не будет Украины в ЕС .
Почему ?
Народ хочет халяву , а не работать , хочет коррупцию , все дают , все берут, это уже болезнь, а лечить ее никому ,а с этим реформы не возможны и нищета будет в Украине процветать .
показать весь комментарий
28.02.2021 23:49 Ответить
Евросоюз и зе- команда это разные полюса. В большинстве случаев верховентствует Закон и Право, а не хотелки президента и шобла зе-путанов, голосующих за бабло в конвертах
показать весь комментарий
28.02.2021 23:49 Ответить
Все хают ЗЕ не замечая что его выбрали те , кто хотел это , что есть сегодня.
Народ хочет то , что делает ЗЕ . Такой в Украине народ
показать весь комментарий
28.02.2021 23:52 Ответить
Ти не прав Денис. Вибори- виборами, а дійсність зовсім інша! Можна допустити, що купили вже так, як і рябого....
показать весь комментарий
01.03.2021 00:15 Ответить
Дальше больше,...визит президента США в Киев запланирован на 24 августа 2021 года...на 30-ю годовщину Независимости...,Зеля продался Госдепу Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 9406Кстати визит Патриарха Вселенского Варфоломея запланирован тоже на 24 августа.Прямо Паломничество в столицу Украины...
показать весь комментарий
28.02.2021 23:51 Ответить
Кремлёвскому Фюреру срывают все планы по захвату Украины Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 8374
показать весь комментарий
28.02.2021 23:57 Ответить
Чтобы вступить в ЕС, Украина должна реформироваться для себя, - Чтобы реформироваться для себя ,украинцам вначале нужно не лениться управлять своим государством ,а так получается украинский народ доверяет( навязывают им) управлять людям у которых есть свои государства или которые тяготеют к Мацкве Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 5341
показать весь комментарий
28.02.2021 23:55 Ответить
Украина должна реформироваться/ Эстонией правят эстонцы. Украиной правит израильский глист Коломойский, пожирающий Украину и отравляющий её своими испражнениями-кадровыми назначениями. Сейчас реформы в Украине невозможны.
показать весь комментарий
28.02.2021 23:57 Ответить
да это ещё рано им говорить, ещё рано. Хоть это писалось тут и 14 и 15, но увы, прикольно жить не то же самое что жить по приколу.
показать весь комментарий
28.02.2021 23:57 Ответить
Я себя реформировал в 1987-88 годах,когда в советскую срану армию призвали...,покойный Батя Сенатор много рассказывал об этом дерьме,но я не верил...,я честно верил в чЛенина Сралина и прочих советских Мудаков... Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 8878
показать весь комментарий
28.02.2021 23:58 Ответить
"Как молоди ми били .....как верили...." !!!))))
показать весь комментарий
01.03.2021 00:03 Ответить
Соріше за все, "реформували" тебе "діди", та так реформували, що ти до самого дємбеля очки драїв та онучі прав всім бажаючим. До сих пір не можеш відійти від тих "реформ".
показать весь комментарий
01.03.2021 00:25 Ответить
У нас в роду жодного комуніста по всім лініям. Починаючи з 3 класу я перестав навіть ходити в школу на всі комуністичні свята.
показать весь комментарий
01.03.2021 01:28 Ответить
Проблемы с логикой? Так верил или не верил?
показать весь комментарий
01.03.2021 06:29 Ответить
Саме цікаве те, що Естонії, яка першою вступила в ЄС, і близько не висувались такі вимоги як висуваються Україні. Балтійським країнам для отримання безвізу з ЄС була висунута єдина вимога, - ввести візи для Росії і для країн СНД. Які умови висував ЄС і по ходу добавляв нові, більш жорсткі вимоги до України ми добре знаємо. І знаємо чого, щоб путіна задобрити, бо він був проти. Висуваючи все нові й нові вимоги, європейці були впевнені що Україна їх ніколи не виконає. І тільки завдяки наполегливості Порошенка вимоги по безвізу були виконані і гейропейцям (я так називаю чиновників, друзів путіна в Брюсселі) не залишалось іншого вибору, як відкрити безвізовий режим. Але й при тому, в Нідерландах придумали ще місцевий референдум щоб заблокувати.

У березні 2020 року Північну Македонію прийняли в НАТО без ПДЧ!!! Населення Північної Македонії - це пів Києва, можете уявити яка там чисельність збройних сил і як вони підсилили обороноздатність НАТО.
показать весь комментарий
01.03.2021 00:02 Ответить
Ти вірно написав про розміри П.Македоніі!!! Тому не рівняй українців до естонців ,не за чисельністю ,а головне за ментальністю !!! Україна велика країна ,за європейськими мірками !!!)))
показать весь комментарий
01.03.2021 00:13 Ответить
Я Естонію і естонців знаю мабуть не гірше ніж ти. І я не рівняв естонців з українцями, я писав про вимоги, які їм не висувались, а нам висувають і ще у 1000 разів більші. Я не збираюсь вести дискусію навіть про можливість порівняння України з Естонією, бо це все одно, що порівнювати 100 велетнів з одним малесеньким карликом. Я знаю ціну Україні і українському народу. А вам кацапська пропаганда вбила в голови, що українці гірші за інших і ви слідом повторюєте. Позбавляйтесь від комплексу меншовартості.
показать весь комментарий
01.03.2021 00:50 Ответить
Myko Македонія спочатку потрапила в ЄС,але назву країни там змінили.Далеко не всі громадяни це хотіли.
показать весь комментарий
01.03.2021 02:00 Ответить
Я писав про НАТО. Але наскільки я знаю, то щоб вступити в ЄС треба бути членом НАТО. Значить і в ЄС Македонію прийняли без ніяких умов та вимог. Ось вам подвійні стандарти.
показать весь комментарий
01.03.2021 13:05 Ответить
Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 5062
показать весь комментарий
01.03.2021 00:18 Ответить
Какое в куя ЕС !? Вы в своем уме !!! Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 5257 .. вот наш уровень -

"Завтра Зеленский в своем новом шоу "Украина. 20" будет рассказывать о своей судебной реформе. Например как с помощью ГСО не пускать на работу главу КС, или с помощью СБУ отключать каналы ТВ .. Житомирская колония по тебе плачет, Вова, и кста - камера Онуприенко свободна."
показать весь комментарий
01.03.2021 00:03 Ответить
Честно врать и правду сочинять Зелемойские научились еще в 2004 году,Когда Оксана Марченко стала Мать Терезой для сегодняшнего гаранта..никто Оксанку за язык не тянул... Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 4797спалилась тетка сама... Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 1413
показать весь комментарий
01.03.2021 00:08 Ответить
Трохи гумору. Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 9371.
----------------------------------------------------------------------------
Луценко вестиме політичне шоу на каналі Порошенка

Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 4300
показать весь комментарий
01.03.2021 00:09 Ответить
Треба ще Парубія до нього позвати, щоб вдвох вели шоу шепеляве. Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 8434
показать весь комментарий
01.03.2021 00:14 Ответить
Тоді здіпець буде вселяким 95 кв.,та Дизелям !!!))))
показать весь комментарий
01.03.2021 00:21 Ответить
Доречі дуже кміливий та начитаний, оратор, - у нього вийде непогано. Йде на стезю Трампа))
показать весь комментарий
01.03.2021 00:39 Ответить
Бабу Юлю візьміть казки розказувати!
показать весь комментарий
01.03.2021 01:11 Ответить
О,це його парафія !!!)))
показать весь комментарий
01.03.2021 00:15 Ответить
Дивіться нову передачу "АлкоПонорама" на 5-му каналі з ведучим Юрієм Луценко Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 7663
показать весь комментарий
01.03.2021 00:31 Ответить
Ми давно трансформовані і реформовані , любе НАТОі любий союз , ніхто не витягне нас все вкрадемо.
показать весь комментарий
01.03.2021 00:10 Ответить
Беня Коломойский пообещал Прокуратуре США отдать все украденные через ПРИВАТБАНК баблосы в количестве 570 миллиардов долларов....,я лично верю Игорь Валерьевичу,он честный Чувак...украл- вернул...,это вам не Остап Бендер Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 1810
показать весь комментарий
01.03.2021 00:14 Ответить
Вот ведь, живешь и не знаешь, что самый богатый человек живет в Украине - Маск с Гейтсом по сравнению с ним просто нищеброды. Почитайте "Золотой теленок" там Остап по этому поводу так сказал -- "Ну, конечно, так и знал! Черноморск! Там даже в довоенное время человек с десятью тысячами назывался миллионером. А теперь могу себе представить."
показать весь комментарий
01.03.2021 06:49 Ответить
Завтра Зеленский в своем новом шоу "Украина. 20" будет рассказывать о своей судебной реформе.
Например как с помощью ГСО не пускать на работу главу КС, или с помощью СБУ отключать каналы ТВ
Житомирская колония по тебе плачет, Вова ...
И камера Онуприенко свободна ...)
показать весь комментарий
01.03.2021 00:18 Ответить
Игорь Валерьевич пойдет по программе "Защита Свидетеля",сдаст всех в обмен на Амнистию... Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 8033
показать весь комментарий
01.03.2021 00:19 Ответить
Так потужні реформи вже були. Міліцію, судову систему, економіку, медицину, освіту та інші галузі реформували ще при попередниках. Скільки ще їх треба? Може, пора вже просто навести порядок в країні?
показать весь комментарий
01.03.2021 00:30 Ответить
а посол єстонии оптимист. лет десять. хех. я то конечно не против
показать весь комментарий
01.03.2021 00:31 Ответить
Сначала ЕС придется реформироваться от Путинского краденого бабла и от испанских и итальянских вилл его пропагандистов, как минимум
показать весь комментарий
01.03.2021 01:13 Ответить
Реформи, можна сказати, на нульовій стадії. Це все одно, що об стінку горохом. Можна було б сказати, що вони не вміють, але ж є люди, які вміють, і їх би можна було спокійно зібрати. А значить, що не лише не вміють, а й не хочуть. Конфлікт інтересів.
показать весь комментарий
01.03.2021 01:53 Ответить
Потому что каждая реформа в Украине почему-то приводит в задницу.
показать весь комментарий
01.03.2021 02:13 Ответить
тому що їх навмисне викручують навиворіт. А причина одна й та ж - щоб нічого не змінювати й красти гроші.
показать весь комментарий
01.03.2021 02:21 Ответить
"Украина" в этом обращении это кто? Это Вова Зеленский и его свора? Это тот мерзавец, который только скалится, когда ему открытым текстом говорят, что он 2 года только гадил и крышевал воров? К кому обращается этот посол Эстонии? Он имеет хоть малейшее представление о том, что происходит в этой стране?
показать весь комментарий
01.03.2021 06:04 Ответить
Устал я в гардеробной по карманам шарить..хочу как все..газом и нефтью торговать..ну или хотя бы начальником Жэка быть
показать весь комментарий
01.03.2021 06:17 Ответить
Та ти шо,і шо ж знову не так в Україні?Як цілком слушно сказав Порошенко:яких тобі ще реформ треба?Щоб через десятки років прийняти Україну в ЄС?
показать весь комментарий
01.03.2021 06:56 Ответить
Корч правду казав, коли називав гЕйропу - красивим сатаною, який гарно пахне і добре вдягнений, а москалів - смердючим і страшним сатаною. Який толк Україні з єврейпейських "комісарів"? В Україні єврейські "комісари" були СТО років назад і всі добре пам'ятають до чого вони довели Україну тоді. Який толк Україні з утворення, де парламент збудований у виді ЗРУЙНОВАНОЇ ВАВИЛОНСЬКОЇ ВЕЖІ? Вони сатаністи?

У Греції корупція НА ПОРЯДКИ більша ніж в Україні, але їм чомусь міняти себе не потрібно. Греція ПІВ ТРИЛЬЙОНА ДОЛАРІВ вкрала і виплачує ті кредити по сьогодні, але їх з ЄС чомусь не виганяють...

єс, як і московія - штучне утворення по типу монстра Франкенштейна, яке здихає на наших очах
показать весь комментарий
01.03.2021 07:46 Ответить
Чтоб вступить в ЕС надо навести порядок внутри, а для этого посадить Потрошенко, а Евросолидарность запретить, как скрытых кремлевских агентов. Всё что они делают идет на пользу Кремлю
показать весь комментарий
01.03.2021 09:04 Ответить
Чтобы вступить в ЕС, Украина должна реформироваться не для Брюсселя или Вашингтона, а для себя, - власть 30 лет то и дело.что делает "для себья" они давно уже и в ЕС и в США. а украинский народ ,как вагаривал "папиредник азиров"- 3,14,,,уй
показать весь комментарий
01.03.2021 10:20 Ответить
О..от вже майже прямим текстом кажуть нам .." придурки не тупіть реформуйтесь для свого крашого майбутьнього а у нас все лише косметична реформа...а чому та тому що як носили так і носим як рішали так і рішаємо...Виноватий завжди хтось а не ми самі...Та які там 10 ...20 Бо нашим людям насрать на суть свого реформування...головне нажраться любими шляхами а ттам хоч трава не рости...
показать весь комментарий
01.03.2021 12:41 Ответить
и тогда однажды европейские граждане и лидеры стран где-то в Испании, Франции или скандинавских странах спросят своих коллег: "Эй, почему Украина еще не член ЕС?", - сказал Кууска. Источник: https://censor.net/ru/n3250599
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Этот вопрос звучит как ; "почему мы не платим дотации Украине, как Эстории, Литве, Латвии...?". Не будут они так спрашивать, я скорее предположу, что во Франции придет к власти Ле Пенша, и тоже начнет свой брексит.
показать весь комментарий
01.03.2021 13:17 Ответить
 
 