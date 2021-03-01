Чтобы вступить в ЕС, Украина должна реформироваться не для Брюсселя или Вашингтона, а для себя, - посол Эстонии Кууск
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На вступление в Европейский союз Украине понадобится еще лет десять. Их нужно потратить на проведение реформ.
Об этом рассказал посол Эстонии в Украине Каймо Кууск в интервью "Рубрика", передает Цензор.НЕТ.
"Ну, думаю, когда-то Украина станет членом ЕС. Этот процесс займет время. У нас это также заняло время. С того момента, когда мы действительно осознали, что хотим быть в ЕС, мы начали реформироваться. Когда мы поняли, что вводим эти реформы для себя, а не для Брюсселя или Вашингтона, они начали действовать. Итак, это как в школе, если кто-то тебе говорит: "Эй, выучи математику, потому что ты должен", ты не слишком рвешься учиться. Но если ты действительно понимаешь, что тебе нужна математика, тебе нужно учиться, а не только списывать… Ну, возможно, немного можно и списать… (смеется), тогда смысл в этом будет, и все сработает", - сказал он.
Посол отметил, сколько времени на это понадобится.
"Я могу работать в должности посла Эстонии максимум 4 года, поэтому я могу с легкостью вам сказать 5 лет, а затем вернуться в Эстонию, где вы не сможете потом мне предъявить претензии (смеется). Да… Но я на самом деле скажу десять лет. Время летит. Я хочу сказать украинцам: используйте это время. Реформируйтесь, готовьтесь, и тогда однажды европейские граждане и лидеры стран где-то в Испании, Франции или скандинавских странах спросят своих коллег: "Эй, почему Украина еще не член ЕС?", - сказал Кууск.
Пожалуйста, подождите...
Деньги Яныка вывел. Дела по Майдану развалил.
Висновок: зебидлу треба навчитись читати інформацію, а не перекладати з хворої наркоманської голови на здорову голову Порошенка.
21 февраля 2018 года Европейский суд принял решение о незаконности последней волны санкций, введенных против Сергея Клюева Советом ЕС в 2017 году.
и сняли их в 2019 вслутсвии этого решения.
это "проффффесионал луценко" и такие "патриоты" профуккали
в этом 100% виноват зеленский и венедиктова да?)
а против того же Ефремова.. еще в 2016 были сняты обвинение за сепратизм..
а 3 года "патриоты" держали его в сизо.. искали доказательства по двум другим делам... но както недошли до суда.....
ведно только и держали.. для показухи
и тот же Портнов в 2015м году выиграл суд в ЕС о снятии санкций..
вот "лжепатриоты бухтят нам про олигархов"
а если глянуть список Форбс Украина, то выйдет что "чесный человек служивший стране более 20 лет. занимавший высочайший должности", почему то богаче людей которые всю жизнь рубили бабло
Порошенко - 20 + лет на службе страны ( с 98го гдето)
Фирташ -газовый барон куча облгазов его и куча фирм.
Коломойский -сами знаете кто на госслужбе ток чуть был в ДнепрОГА
угадайте кто из троих "самый бедный", а два других както госдолжностями особо непохвастаються
и что у нас там по закону. с бизнесом и депутатством? с должностями на службе страны и бизнесом
а против того же Ефремова.. еще в 2016 были сняты обвинение за сепратизм..
а 3 года "патриоты" держали его в сизо.. искали доказательства по двум другим делам... но както недошли до суда.....
Маркарова доречі теж згодиться...
Почему ?
Народ хочет халяву , а не работать , хочет коррупцию , все дают , все берут, это уже болезнь, а лечить ее никому ,а с этим реформы не возможны и нищета будет в Украине процветать .
Народ хочет то , что делает ЗЕ . Такой в Украине народ
У березні 2020 року Північну Македонію прийняли в НАТО без ПДЧ!!! Населення Північної Македонії - це пів Києва, можете уявити яка там чисельність збройних сил і як вони підсилили обороноздатність НАТО.
"Завтра Зеленский в своем новом шоу "Украина. 20" будет рассказывать о своей судебной реформе. Например как с помощью ГСО не пускать на работу главу КС, или с помощью СБУ отключать каналы ТВ .. Житомирская колония по тебе плачет, Вова, и кста - камера Онуприенко свободна."
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Луценко вестиме політичне шоу на каналі Порошенка
Например как с помощью ГСО не пускать на работу главу КС, или с помощью СБУ отключать каналы ТВ
Житомирская колония по тебе плачет, Вова ...
И камера Онуприенко свободна ...)
У Греції корупція НА ПОРЯДКИ більша ніж в Україні, але їм чомусь міняти себе не потрібно. Греція ПІВ ТРИЛЬЙОНА ДОЛАРІВ вкрала і виплачує ті кредити по сьогодні, але їх з ЄС чомусь не виганяють...
єс, як і московія - штучне утворення по типу монстра Франкенштейна, яке здихає на наших очах
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Этот вопрос звучит как ; "почему мы не платим дотации Украине, как Эстории, Литве, Латвии...?". Не будут они так спрашивать, я скорее предположу, что во Франции придет к власти Ле Пенша, и тоже начнет свой брексит.