ВСП год не может уволить пойманного пьяным за рулем судью Бабенко, он продолжает работать и за это время получил более 1,8 млн грн, - адвокат Маселко
Новости Цензор.НЕТ Общество
Уже больше года Высший совет правосудия откровенно тянет с рассмотрением жалобы "Автомайдана" на известного судью Константина Бабенко, которого в декабре 2019 года поймали пьяным за рулем.
Об этом пишет в Facebook адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.
В частности, у ВСП есть "бесспорные доказательства, что Бабенко управлял авто, откровенно врет и прикрывался своим статусом", но там решили допросить всех полицейских.
"Когда полицейские подтвердили все зафиксированное на видео, то и этого оказалось мало. Там захотели услышать еще самого Бабенко, который ни разу не пришел на заседание. Вместо него ходит его адвокат Ростислав Кравец - тот самый, который засветился на "пленках Вовка". А в состав дисциплинарной палаты входит 3 членов ВСП, которые тоже упоминаются на этих пленках (Прудивус, Худик и Грищук). За такое поведение Бабенко уже давно должны были уволить. Но благодаря откровенному затягиванию Бабенко продолжает "вершить правосудие" и получать неплохую зарплату. За это время он заработал более 1,8 млн грн бюджетных, то есть наших средств. Вероятно, что часть из них ушла в ВСП", - указывает Маселко.
По его словам, 1 марта пройдет очередное заседание по этому делу.
Адвокат напомнил, что судья Печерского суда Смык, когда рассматривала админпротокол на Бабенко, посмотрела видео с места происшествия и не нашла доказательств, что за рулем был Бабенко. "Поэтому дело закрыто и Бабенко даже штраф не заплатил. Когда я подал жалобу на судью Смык, то в ВСП не нашли в ее действиях нарушений. Комментарии излишни. Классический пример круговой поруки", - констатирует Маселко.
Напомним, пьяным за рулем судью Шестого апелляционного административного суда города Киева Константина Бабенко поймали 7 декабря 2019 года. Патрульные начали преследовать Mercedes, который не остановился по требованию полицейских. Убегая, автомобиль едва не "подрезал" машину правоохранителей. Остановить беглеца удалось только вблизи его элитного жилья в центре Киева.
Печерский райсуд закрыл дело 16 января 2020 года. Судья Светлана Смик не сочла достаточными доказательства того, что за рулем был именно ее коллега Бабенко.
В феврале 2021 года журналисты обнародовали новые видео, которые подтверждают - за рулем автомобиля, который останавливали патрульные в декабре 2019-го, был именно Константин Бабенко. На полученных записях четко видно, что из машины на подземном паркинге выходил судья.
Пожалуйста, подождите...
у тих сраних небожителів побудовано все по іншому............ , і мабуть від самого народження і точно до самої смерті.
Кто ж его посадит?!
Вас разоблачили. Снимайте маски!
Начнёшь ставить требования о высшем образовании для кандидатов, причём со сдачей тестов перед выборами (ибо дипломов купленных немало) - так сразу вой на весь мир будет об ущемлении прав человека, неравенстве и т.п.
А вот почему идиотов выбирают . . . По той же причине. Демократия - всеобщее избирательное право . . . Вот если бы оно было только у тех, кто в год платит хотя бы 50 тыс. грн. налогов (всех вместе), то есть если бы голосовали люди, которые формируют бюджет (а значит заинтересованы, чтобы его правильно использовали), а не те, кто из него черпают (пенсионеры, безработные и т.п.), то тогда популистов во власти было бы существенно меньше.
Потому что те, кто реально платит президенту, министру, депутату, главе администрации, мэру, полицейскому за наём на службу государству (налогоплательщик), он не захочет, чтобы его деньги пропадали зря. И захочет за них спросить. В том числе, захочет спросить, за какое качество судопроизводства он платит весьма приличные зарплаты судьям.
А что хочет пенсионер ? Даёшь пенсии побольше и тарифы на коммуналку поменьше (а всё остальное - неважно). А платить за это кто должен ? Бюджет. А бюджет откуда ? От налогоплательщика. За кого пенсионер проголосует - за Юлю / Зелю / ОПЗЖ, которые обещают пенсии в 2 раза вверх, а цену на газ в 4 раза вниз ? Или за политика, который скажет, что надо не повышать пенсии и зарплаты / снизить тарифы на коммуналку, а снижать налоги, чтобы бизнесу жилось и работалось легче ? Ответ очевидный . . .
И вот, чтобы популисты не имели шансов, надо всех этих иждивенцев от выборов отодвинуть (свидетели Юли, 73% зелёных, совкодроч..ры ОПЗЖ). А теперь представьте, какой вой поднимется !!!
То есть это нереально. Поэтому будем и дальше жить так, как живём. Пока общий уровень культуры и благосостояния населения эволюционно не поднимется за пару десятков или сотен лет. Короче, вся жизнь - борьба.
А правда полягає в тому, що завдяки смичці вовчого ОАСК (хоча там Портнов вершить...) і дебільних змін в законодавстві про судову реформу (прийняті турбомонобільшістю в жовтні 2019-го) повністю заморожена судова реформа шляхом зупинення роботи ВСК і ВККС. Судді і не звільняються (як оцей Бабенко), і не призначаються нові.
А вот то, что дисциплинарные процедуры длятся очень долго - это да, с этим надо что-то делать. Надо законодательство прописать как-то так, что вторая неявка тянет за собой объявление на сайте ВСП + уведомление на работу, что считается достаточным доказательством уведомления, и тогда за третьим разом даже при уважительной причине неявки рассмотрение дисциплинарного дела по сути. При желании - видеоконференция в любом приемлемом формате, чтобы не было типа "у меня был ковид, я в больнице лежал".
https://www.svoboda.org/a/31119856.html