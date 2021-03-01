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Новости Общество
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Бабенко (8) Высший совет правосудия (544) Маселко (93)

ВСП год не может уволить пойманного пьяным за рулем судью Бабенко, он продолжает работать и за это время получил более 1,8 млн грн, - адвокат Маселко

Новости Цензор.НЕТ Общество

ВСП год не может уволить пойманного пьяным за рулем судью Бабенко, он продолжает работать и за это время получил более 1,8 млн грн, - адвокат Маселко

Уже больше года Высший совет правосудия откровенно тянет с рассмотрением жалобы "Автомайдана" на известного судью Константина Бабенко, которого в декабре 2019 года поймали пьяным за рулем.

Об этом пишет в Facebook адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

В частности, у ВСП есть "бесспорные доказательства, что Бабенко управлял авто, откровенно врет и прикрывался своим статусом", но там решили допросить всех полицейских.

"Когда полицейские подтвердили все зафиксированное на видео, то и этого оказалось мало. Там захотели услышать еще самого Бабенко, который ни разу не пришел на заседание. Вместо него ходит его адвокат Ростислав Кравец - тот самый, который засветился на "пленках Вовка". А в состав дисциплинарной палаты входит 3 членов ВСП, которые тоже упоминаются на этих пленках (Прудивус, Худик и Грищук). За такое поведение Бабенко уже давно должны были уволить. Но благодаря откровенному затягиванию Бабенко продолжает "вершить правосудие" и получать неплохую зарплату. За это время он заработал более 1,8 млн грн бюджетных, то есть наших средств. Вероятно, что часть из них ушла в ВСП", - указывает Маселко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСП затягивает решение по пойманному пьяным за рулем киевскому судье Бабенко, чтобы иметь марионетку на время местных выборов, - адвокат Маселко

По его словам, 1 марта пройдет очередное заседание по этому делу.

Адвокат напомнил, что судья Печерского суда Смык, когда рассматривала админпротокол на Бабенко, посмотрела видео с места происшествия и не нашла доказательств, что за рулем был Бабенко. "Поэтому дело закрыто и Бабенко даже штраф не заплатил. Когда я подал жалобу на судью Смык, то в ВСП не нашли в ее действиях нарушений. Комментарии излишни. Классический пример круговой поруки", - констатирует Маселко.

Напомним, пьяным за рулем судью Шестого апелляционного административного суда города Киева Константина Бабенко поймали 7 декабря 2019 года. Патрульные начали преследовать Mercedes, который не остановился по требованию полицейских. Убегая, автомобиль едва не "подрезал" машину правоохранителей. Остановить беглеца удалось только вблизи его элитного жилья в центре Киева.

ВСП год не может уволить пойманного пьяным за рулем судью Бабенко, он продолжает работать и за это время получил более 1,8 млн грн, - адвокат Маселко 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Не имеете права задерживать, хоть я убью сейчас кого-то", - суд закрыл дело против судьи Бабенко, которого поймали пьяным за рулем. ВИДЕО

Печерский райсуд закрыл дело 16 января 2020 года. Судья Светлана Смик не сочла достаточными доказательства того, что за рулем был именно ее коллега Бабенко.

В феврале 2021 года журналисты обнародовали новые видео, которые подтверждают - за рулем автомобиля, который останавливали патрульные в декабре 2019-го, был именно Константин Бабенко. На полученных записях четко видно, что из машины на подземном паркинге выходил судья.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+20
"ВСП год не может уволить пойманного пьяным за рулем судью Бабенко..." - Ну брехня ведь! Не хочет, а не "не может".
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01.03.2021 00:29
+15
И тут напрашивается вопрос - Почему для управления АЭС нужен умный и сертифицированный персонал, а для управления государством - всенародно избранные недоумки?! ВСП год не может уволить пойманного пьяным за рулем судью Бабенко, он продолжает работать и за это время получил более 1,8 млн грн, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 5146
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01.03.2021 00:37
+14
Реформа суда процветает. Браво! ВСП год не может уволить пойманного пьяным за рулем судью Бабенко, он продолжает работать и за это время получил более 1,8 млн грн, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 3197
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01.03.2021 00:29
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"ВСП год не может уволить пойманного пьяным за рулем судью Бабенко..." - Ну брехня ведь! Не хочет, а не "не может".
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01.03.2021 00:29 Ответить
а от і не може, нема таких законів в Україні щоб кончаних виродків у суддівських рясах притягували до відповідальності за статтями які призначенні лише для простолюдинів,
у тих сраних небожителів побудовано все по іншому............ , і мабуть від самого народження і точно до самої смерті.
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01.03.2021 09:42 Ответить
..... і хто це ..ять придумав!?!!?
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01.03.2021 09:43 Ответить
Реформа суда процветает. Браво! ВСП год не может уволить пойманного пьяным за рулем судью Бабенко, он продолжает работать и за это время получил более 1,8 млн грн, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 3197
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01.03.2021 00:29 Ответить
Они ему платят и платят - мож сгорит от пьянства... Единственный путь обновить безнаказанный судебный корпус Украины
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01.03.2021 00:34 Ответить
ВСП год не может уволить пойманного пьяным за рулем судью Бабенко, он продолжает работать и за это время получил более 1,8 млн грн, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 5745
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01.03.2021 00:38 Ответить
ОНО же памятник!!!
Кто ж его посадит?!
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01.03.2021 08:43 Ответить
ПУЛЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! и не таких сажала....
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01.03.2021 08:57 Ответить
А кто знает, где находится страна Гондурас???
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01.03.2021 00:34 Ответить
В любом месте где власть в руках бандитов.
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01.03.2021 00:37 Ответить
И тут напрашивается вопрос - Почему для управления АЭС нужен умный и сертифицированный персонал, а для управления государством - всенародно избранные недоумки?! ВСП год не может уволить пойманного пьяным за рулем судью Бабенко, он продолжает работать и за это время получил более 1,8 млн грн, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 5146
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01.03.2021 00:37 Ответить
_Извольте, отвечаю: потому что они вовсе не для управления государством (не во благо народа), а для его разграбления. Вот и всё, всё просто.
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01.03.2021 00:40 Ответить
это понятно, но кто их выбрал!? выходит что при нашем попустительстве, глупости и т.д. -- Мы !
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01.03.2021 00:47 Ответить
_Выборы в ситуации когда страна - экономика, СМИ, все ветви власти - захвачена бандитами, известными как олигархи, не более чем фикция. Игра в напёрстки с кидалами. Никакими выборами их не обезвредить, выбросьте это из головы.
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01.03.2021 00:55 Ответить
..я надеюсь что начнутся отстрелы... и понимаю что другого способа все исправить уже увы нет !!! - или Мы их, или они Нас....
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01.03.2021 00:59 Ответить
Вы абсолютно правы - Вы их и выбрали. Будете эту проблему решать или как обычно?
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01.03.2021 05:13 Ответить
І тут великого розуму для недоумків не потрібно, вистачає загребущого інстинкту.
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01.03.2021 06:46 Ответить
А хіба недоумок управляє? Управляють ті хто поставив цього "всенародно избранного недоумка" - Ахметов, Коломойський і Пінчук.
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01.03.2021 01:06 Ответить
я продолжу - Порошенко, Фирташ, Медвейчук, Кучма...
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01.03.2021 01:25 Ответить
https://www.svoboda.org/a/31119856.html

Вас разоблачили. Снимайте маски!
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01.03.2021 05:28 Ответить
Сдаемсуу!!! ВРП рік не може звільнити суддю Бабенка, якого впіймали п'яним за кермом, він продовжує працювати і за цей час отримав понад 1,8 млн грн, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 5801
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01.03.2021 12:46 Ответить
Кучма представлений зятем Пінчуком. Частково присутні Фірташ і Медведчук. Але щодо Порошенка виникають сумніви. Покажіть мені людей Порошенка у близькому оточенні Зеленського, які впливають на прийняття рішення преЗЕдента?
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01.03.2021 13:16 Ответить
не смешите... это отмазка для лохов..
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01.03.2021 14:13 Ответить
демократия - всеобщее избирательное право . . .
Начнёшь ставить требования о высшем образовании для кандидатов, причём со сдачей тестов перед выборами (ибо дипломов купленных немало) - так сразу вой на весь мир будет об ущемлении прав человека, неравенстве и т.п.

А вот почему идиотов выбирают . . . По той же причине. Демократия - всеобщее избирательное право . . . Вот если бы оно было только у тех, кто в год платит хотя бы 50 тыс. грн. налогов (всех вместе), то есть если бы голосовали люди, которые формируют бюджет (а значит заинтересованы, чтобы его правильно использовали), а не те, кто из него черпают (пенсионеры, безработные и т.п.), то тогда популистов во власти было бы существенно меньше.
Потому что те, кто реально платит президенту, министру, депутату, главе администрации, мэру, полицейскому за наём на службу государству (налогоплательщик), он не захочет, чтобы его деньги пропадали зря. И захочет за них спросить. В том числе, захочет спросить, за какое качество судопроизводства он платит весьма приличные зарплаты судьям.
А что хочет пенсионер ? Даёшь пенсии побольше и тарифы на коммуналку поменьше (а всё остальное - неважно). А платить за это кто должен ? Бюджет. А бюджет откуда ? От налогоплательщика. За кого пенсионер проголосует - за Юлю / Зелю / ОПЗЖ, которые обещают пенсии в 2 раза вверх, а цену на газ в 4 раза вниз ? Или за политика, который скажет, что надо не повышать пенсии и зарплаты / снизить тарифы на коммуналку, а снижать налоги, чтобы бизнесу жилось и работалось легче ? Ответ очевидный . . .
И вот, чтобы популисты не имели шансов, надо всех этих иждивенцев от выборов отодвинуть (свидетели Юли, 73% зелёных, совкодроч..ры ОПЗЖ). А теперь представьте, какой вой поднимется !!!
То есть это нереально. Поэтому будем и дальше жить так, как живём. Пока общий уровень культуры и благосостояния населения эволюционно не поднимется за пару десятков или сотен лет. Короче, вся жизнь - борьба.
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01.03.2021 01:50 Ответить
Интересно, есть примеры стран, где дело поставлено именно так, как вы пишете, т.е. голосуют только налогоплательщики и нет такого ********, когда избирательное право предоставлено всем, кому не лень? И как там обстоит дело с коррупцией и политической проституцией?
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01.03.2021 06:31 Ответить
Дания.
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01.03.2021 08:46 Ответить
Вот только где это высшее образование брать на постсовке, это вопрос..Точнее, где брать понятно, а вот толку от него ноль.
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01.03.2021 07:13 Ответить
Для судьї можна , но дуже потихенько
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01.03.2021 00:39 Ответить
Вы что, совсем охренели, это было не пьяное вождение, а божественное проявление сущьности этого великого человека, в следующий раз всем падать ниц!
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01.03.2021 00:40 Ответить
ВСП год не может уволить пойманного пьяным за рулем судью Бабенко, он продолжает работать и за это время получил более 1,8 млн грн, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 4871
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01.03.2021 00:43 Ответить
ху..ню якусь цей Маселко пише...до чого тут зарплата ..1,8 млн. якигось гривень? Він на справах за місяць в 100 раз більше заробить. Я чому ВРП його повинна звільняти? вони теж стоврені для заробляння...нікого вони не звільнять
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01.03.2021 00:49 Ответить
а когда им начинают головы резать, все почему-то возмущаются "какая жестокость!"...
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01.03.2021 00:53 Ответить
Зебидло, чого Зелька вже цілий рік не звільняє цього суддю?
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01.03.2021 01:01 Ответить
вони тобі збрешуть.
А правда полягає в тому, що завдяки смичці вовчого ОАСК (хоча там Портнов вершить...) і дебільних змін в законодавстві про судову реформу (прийняті турбомонобільшістю в жовтні 2019-го) повністю заморожена судова реформа шляхом зупинення роботи ВСК і ВККС. Судді і не звільняються (як оцей Бабенко), і не призначаються нові.
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01.03.2021 01:24 Ответить
Ну, акцент на том, сколько он заработал, - лишний. Он же работать продолжает, дела слушает, соответственно зарплату получает.

А вот то, что дисциплинарные процедуры длятся очень долго - это да, с этим надо что-то делать. Надо законодательство прописать как-то так, что вторая неявка тянет за собой объявление на сайте ВСП + уведомление на работу, что считается достаточным доказательством уведомления, и тогда за третьим разом даже при уважительной причине неявки рассмотрение дисциплинарного дела по сути. При желании - видеоконференция в любом приемлемом формате, чтобы не было типа "у меня был ковид, я в больнице лежал".
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01.03.2021 01:33 Ответить
А теперь распространите это на всех судей, они у нас одинаковы, нема питань, вам станет ясно, откуда у нас дефицит бюджета, почему, кроме судей, простым украинцам денег не хватает на элементарное.
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01.03.2021 02:17 Ответить
Снял бы ты, Бабенко, вот ту херню с шеи, а то пиры набегут на сладенького.
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01.03.2021 02:22 Ответить
Перед тем, как отметиться на форуме, советую почитать здесь:
https://www.svoboda.org/a/31119856.html
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01.03.2021 05:32 Ответить
Недарма ж називають "вовчим правосуддям". Судді вже стали священими коровами, як ті в Індії.
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01.03.2021 06:50 Ответить
Може він просто дуже "потужний" суддя? Є ж у нас один дуже потужний (тимчасовий) міністр...
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01.03.2021 07:59 Ответить
ВСП, где ваше правосудие? Позорники! Разогнать всех ссаными тряпками и забрать выплаченные зарплаты за год безделия и саботажа!
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01.03.2021 08:32 Ответить
Зато зебілята пенсії цій суддівській мафіїї підняли на 22000 гривеь. Купують майбутню лояльність, як і уся попередня влада. Тому вони клали на усіх ВЕЛИКОГО пісюна.
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01.03.2021 08:33 Ответить
Він же не Звіробій, чи Федина, чи Стерненко, він з обойми недоторканих портновців.
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01.03.2021 08:39 Ответить
Правовий нігілізм добиває країну. П'яниця - суддя, Дніпровська банда з пістолетами це виявляється ********. Країна кукукнута на всю голову!
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01.03.2021 08:48 Ответить
А как же равенство граждан гарантированное Конституцией ? Значит каждый должен иметь право ездить пьяным за рулём!
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01.03.2021 08:55 Ответить
Судова мафія і олігархи всім заправляють в країні ,для них закони не писані вони думають що прийшли на вічно в них добре діє кругова порука своїх не здавати, цьому підтверження ВРП і КС ,але колдись терпець народу увірвется і наслідки будуть дуже сумними для цих недоторканих.
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01.03.2021 09:04 Ответить
У ВРП такі ж самі "бабенки",вони своїх не здають.
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01.03.2021 09:15 Ответить
Зеленського в відставку, при ньому судді творять що хочуть. Їдять п'яні за кермом, садять по тюрьмах українських патріотів і допомагають російським найманцям руйнувати українську державу з середини. Не здивуюся, якщо серед них повно гвалтівників, вбивць, педофілів і клептоманів... Але в нас вони творяться таке, тому що дозволяє президент і його продажні наближені. В США, всі ці уродці давно або сиділи по тюрьмах, або на електричному стільці.
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01.03.2021 09:41 Ответить
более 1,8 млн грн бюджетных---мрозь ВРП рік не може звільнити суддю Бабенка, якого впіймали п'яним за кермом, він продовжує працювати і за цей час отримав понад 1,8 млн грн, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 2298
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01.03.2021 09:59 Ответить
"себеподобных" не увольняют
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01.03.2021 10:21 Ответить
 
 