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Четверо граждан Узбекистана пытались вылететь из Украины по поддельным паспортам РФ, - ГПСУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Четверо граждан Узбекистана пытались вылететь из Украины по поддельным паспортам РФ, - ГПСУ

Госпогранслужба задержала в "Борисполе" четырех иностранцев с поддельными загранпаспортами Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Вчера ночью во время оформления рейса "Киев - Ла Романа" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" обнаружили 4 поддельных документа. Российскими загранпаспортами пытались воспользоваться четверо граждан Узбекистана, которые имели целью попасть в Доминиканскую Республику", - говорится в сообщении.

С целью установления лиц и выяснения всех обстоятельств правонарушения путешественников задержали.

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Пограничники составили протоколы по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", а также сообщили Нацполиции о выявлении признаков правонарушения, предусмотренного ст. 358 Уголовного кодекса Украины "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
Узбеки, с кацапскими паспортами в Доминикану?
Ну нихрена себе...
Шо оно им дает?
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01.03.2021 00:48
+3
У меня мозг отказівается єто понять Четверо граждан Узбекистана пытались вылететь из Украины по поддельным паспортам РФ, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 7781
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01.03.2021 00:51
+2
А шо, они бывают не поддельные ?
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01.03.2021 00:51
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Узбеки, с кацапскими паспортами в Доминикану?
Ну нихрена себе...
Шо оно им дает?
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01.03.2021 00:48 Ответить
а действительно накуя это было делать !?
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01.03.2021 00:50 Ответить
У меня мозг отказівается єто понять Четверо граждан Узбекистана пытались вылететь из Украины по поддельным паспортам РФ, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 7781
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01.03.2021 00:51 Ответить
Четверо граждан Узбекистана пытались вылететь из Украины по поддельным паспортам РФ, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 4687
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01.03.2021 00:53 Ответить
Какой очаровательный пёсик.
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01.03.2021 07:19 Ответить
Прикинулись валенками😁
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01.03.2021 00:50 Ответить
Не, ну может че прочитали неправильно и не проверили
Я вот тоже прочитал "В РФ ищут убийцу русских" - и жутко обрадовался.
А потом оказалось,что это - не вакансия...
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01.03.2021 01:19 Ответить
Пля, по среди ночи))) Чуть своих не разбудил своим ржачем)))
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01.03.2021 01:38 Ответить
Ремонты делать только уже не в москве, а в Доминикане.
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01.03.2021 07:17 Ответить
А шо, они бывают не поддельные ?
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01.03.2021 00:51 Ответить
5 баллов !!! Четверо граждан Узбекистана пытались вылететь из Украины по поддельным паспортам РФ, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 3129
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01.03.2021 00:56 Ответить
Да. Проверка на подлинность- внизу, рядом с подписью ответственного за выдачу в скобках надпись "*******, мамайклинус"
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01.03.2021 00:58 Ответить
А с чего вы взяли, что эти паспорта поддельные, к загранпаспортам конечно вопрос, а кацапский куриный паспорт можно запросто получить в Ростове через лугандон, получаешь у чеПушилина лугандонскую ксиву и на Ростов .. Четверо граждан Узбекистана пытались вылететь из Украины по поддельным паспортам РФ, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 1
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01.03.2021 01:28 Ответить
через полтора десятилетия, именно так и будет выглядеть среднестатистический касап..
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01.03.2021 01:59 Ответить
Дааа уж...дила...добро пожаловать к деду Лукьяну - путешествие будет не менее занимательным чем в Доминикане
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01.03.2021 06:29 Ответить
І що? Нехай летять, баба з возу ...
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01.03.2021 08:50 Ответить
 
 