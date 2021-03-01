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Новости Политика Украины
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Литва готова помочь Украине в подготовке доказательств для введения санкций ЕС против конкретных лиц, - глава МИД Ландсбергис

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Литва готова помочь Украине в подготовке доказательств для введения санкций ЕС против конкретных лиц, - глава МИД Ландсбергис

Литва готова помочь Киеву в подготовке доказательств незаконных действий конкретных лиц по отношению к Украине с целью внесения их в санкционный список ЕС.

Об этом заявил в интервью Радіо Свобода министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает Цензор.НЕТ.

"Думаю, еще все впереди. Мы обсуждали это с министром (Дмитрием Кулебой. - Ред.). Я рассказал, что в Литве мы сейчас часто имеем дело с санкциями - в частности, сейчас мы работаем над новым пакетом по Беларуси. Поэтому мы можем предоставить какую-то помощь - например, в подготовке пакета доказательств по конкретным людям, чтобы дальше передать его на рассмотрение Евросоюза. Не могу обещать, что все в конце концов окажутся в списке ЕС, но почему бы не предложить тех или иных лиц", - сказал Ландсбергис.

Он отметил, что "первое, на что мы смотрим, - это пакеты доказательств".

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"Европа должна быть готова защитить в суде свое решение применить санкции против того или иного лица", - добавил литовский министр.

Автор: Анна Судак
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самые что ни есть конкретные - петичка и вовочка..
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01.03.2021 01:56 Ответить
Спасибо)как раз вот вот фильм выйдет про тех кто операцию вагнерцев слил...США к вам сто пудов присоединятся
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01.03.2021 02:00 Ответить
хрюкай про свое пуйло,свинособака,который вас целыми многоэтажками взрывает)фуууу,нет ничего мерзотнее кацапских рабов...
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01.03.2021 03:08 Ответить
Главный очаг пуканогорения Литвы это белорусская АЭС, которую литовцы сами пытались построить, в смысле АЭС, но не смогли.

Литва готова помочь Украине в подготовке доказательств для введения санкций ЕС против конкретных лиц, - глава МИД Ландсбергис - Цензор.НЕТ 4742
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01.03.2021 02:03 Ответить
Испражнился? Легче стало?) У вас уже 30 лет пуканы горят от одного существования Литвы, как независимого государства)))
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01.03.2021 02:36 Ответить
Неадекватные власти Литвы в бесконечном поиске врагов, на голову своей несчастной экономики. Недавно Литва лишилась транзита белорусских нефтепродуктов в пользу рашки. И кому от этого стало лучше?
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01.03.2021 02:58 Ответить
 
 