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Антитела к коронавирусу есть у менее чем 10% жителей планеты, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Антитела к коронавирусу есть у менее чем 10% жителей планеты, - ВОЗ

Менее 10% населения во всем мире имеют антитела к коронавирусу. Такой результат показали почти 500 исследований.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

По ее словам, есть территории, особенно в городских районах с высокой плотностью населения, где 50-60% жителей подверглись заражению вирусом и имеют антитела, но это не значит, что "весь город, провинция или страна достигли коллективного иммунитета".

Сваминатан уверена, что широких масштабов коллективного иммунитета от COVID-19 можно достигнуть только с помощью вакцинации населения.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует переболевшим COVID-19 вакцинироваться от коронавируса.

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Трындит ВОЗ, впрочем как и МОз.
50-60% переболевших в большом городе (а это в большинстве активное население) гарантия затухания эыпидемии и говорить, что в этом месте не наработан коллективный иммунитет - бред ВОЗа. Отрабатывают зарплату от фармкомпаний(
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01.03.2021 07:22 Ответить
Ну да... А то, что немалая часть тех 50-60% болела более полугода назад и уже по второму rругу заболевает Вас совсем не смущает? Да и к новым штаммам даже иммунитет после болезни старым штаммом далеко не на 100% эффективен.
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01.03.2021 07:50 Ответить
по второму кругу заболевает
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01.03.2021 07:53 Ответить
А насколько эффективен заработанный иммунитет к новым штаммам?
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01.03.2021 08:25 Ответить
Если посмотреть на заболеваемость в Южной Африке, например, здесь

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

то явно видна вторая волна заболеваемости. И она заметно выше первой. То есть иммунитет у переболевших к новым штаммам не очень высокий. Похожая картина и в Британии.
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01.03.2021 10:21 Ответить
"Золотой мільярд"?
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01.03.2021 07:24 Ответить
ВОЗ изменила определение пандемии, подогнав его под ковид.
Теперь пандемия - это распространение НОВОГО заболевания в мировом масштабе:
"A pandemic is the worldwide spread of a new disease."
https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/en/

НОВОГО заболевания, что характерно.
То есть вот если из лаборатории в Новосибирске "убежит" вирус старого заболевания, оспы, да начнет свое победное шествие по миру (ибо от оспы теперь не прививают, она осталась только в лабораториях), то это пандемией для ВОЗО-вских *бланов не будет,
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01.03.2021 07:56 Ответить
Дата страницы по Вашей ссылке 24 февраля 2010 г.
Нострадамус нервно курит. Антитіла до коронавірусу є у менш ніж 10% жителів планети, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4303
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01.03.2021 10:23 Ответить
Покажи ТЕКУЩЕЕ определение "пандемии" ВОЗом.
И твое указание лишь в очередной раз подтверждает тот факт, что "ковид" был запланирован давно.

Не боишься ответ держать?
Навальный, вон, срок мотает. Антитіла до коронавірусу є у менш ніж 10% жителів планети, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 6521
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02.03.2021 05:14 Ответить
Что, одно вранье не прошло и тут же выдумала другое? Ну-ну.
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02.03.2021 08:05 Ответить
Почему ВОЗ не развивает логику этой теории дальше?
Эффект от вакцинации сохраняется 3-9 месяцев. Для гарантированного устойчивого коллективного иммунитета 3 месяца. Привиться нужно 3 раза.
Получается нужно делать прививку каждый месяц, и не индийской, китайской или рашко вакциной.
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01.03.2021 09:23 Ответить
Не могут на "колесе" катать, будут в вакцине купать.
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01.03.2021 15:51 Ответить
 
 