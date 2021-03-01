Антитела к коронавирусу есть у менее чем 10% жителей планеты, - ВОЗ
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Менее 10% населения во всем мире имеют антитела к коронавирусу. Такой результат показали почти 500 исследований.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.
По ее словам, есть территории, особенно в городских районах с высокой плотностью населения, где 50-60% жителей подверглись заражению вирусом и имеют антитела, но это не значит, что "весь город, провинция или страна достигли коллективного иммунитета".
Сваминатан уверена, что широких масштабов коллективного иммунитета от COVID-19 можно достигнуть только с помощью вакцинации населения.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует переболевшим COVID-19 вакцинироваться от коронавируса.
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50-60% переболевших в большом городе (а это в большинстве активное население) гарантия затухания эыпидемии и говорить, что в этом месте не наработан коллективный иммунитет - бред ВОЗа. Отрабатывают зарплату от фармкомпаний(
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
то явно видна вторая волна заболеваемости. И она заметно выше первой. То есть иммунитет у переболевших к новым штаммам не очень высокий. Похожая картина и в Британии.
Теперь пандемия - это распространение НОВОГО заболевания в мировом масштабе:
"A pandemic is the worldwide spread of a new disease."
https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/en/
НОВОГО заболевания, что характерно.
То есть вот если из лаборатории в Новосибирске "убежит" вирус старого заболевания, оспы, да начнет свое победное шествие по миру (ибо от оспы теперь не прививают, она осталась только в лабораториях), то это пандемией для ВОЗО-вских *бланов не будет,
Нострадамус нервно курит.
И твое указание лишь в очередной раз подтверждает тот факт, что "ковид" был запланирован давно.
Не боишься ответ держать?
Навальный, вон, срок мотает.
Эффект от вакцинации сохраняется 3-9 месяцев. Для гарантированного устойчивого коллективного иммунитета 3 месяца. Привиться нужно 3 раза.
Получается нужно делать прививку каждый месяц, и не индийской, китайской или рашко вакциной.