Антитела к коронавирусу есть у менее чем 10% жителей планеты, - ВОЗ

Менее 10% населения во всем мире имеют антитела к коронавирусу. Такой результат показали почти 500 исследований.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

По ее словам, есть территории, особенно в городских районах с высокой плотностью населения, где 50-60% жителей подверглись заражению вирусом и имеют антитела, но это не значит, что "весь город, провинция или страна достигли коллективного иммунитета".

Сваминатан уверена, что широких масштабов коллективного иммунитета от COVID-19 можно достигнуть только с помощью вакцинации населения.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует переболевшим COVID-19 вакцинироваться от коронавируса.

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