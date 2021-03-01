Житель Львова в соцсетях призывал к жестокому обращению с животными, полиция открыла уголовное производство

Полиция открыла уголовное производство за призывы к жестокому обращению с животными в соцсетях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовщины.

27 февраля, во время мониторинга соцсетей, полицейские Львовщины обнаружили пост о том, что житель Львова распространяет публичные призывы к совершению деяний, имеющих признаки жестокого обращения с животными.

По факту дознаватели полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.1 ст.299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В то же время полицейские призывают граждан не быть равнодушными и сообщать о каждом известном им факте жестокого обращения с животным на оперативную линию "102".

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