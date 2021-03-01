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Житель Львова в соцсетях призывал к жестокому обращению с животными, полиция открыла уголовное производство

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Житель Львова в соцсетях призывал к жестокому обращению с животными, полиция открыла уголовное производство

Полиция открыла уголовное производство за призывы к жестокому обращению с животными в соцсетях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовщины.

27 февраля, во время мониторинга соцсетей, полицейские Львовщины обнаружили пост о том, что житель Львова распространяет публичные призывы к совершению деяний, имеющих признаки жестокого обращения с животными.

По факту дознаватели полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.1 ст.299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В то же время полицейские призывают граждан не быть равнодушными и сообщать о каждом известном им факте жестокого обращения с животным на оперативную линию "102".

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Топ комментарии
+13
Житель Львова, наверное вышел на улицу, после того, как растаял снег.
Возникает дикое желание накормить всем этим хозяев этих животных и расстрелять вместе с четвероногими и двуногих.
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01.03.2021 08:10
+13
в чем суть вопроса - скромное молчание.Скорее всего стандартная проблема - свора собак третирует многоэтажку -- одни их кормят до отвала, другие во двор зайти боятся, в том числе и дети.
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01.03.2021 08:20
+9
Нужно ввести и добиться исполнения жесткого законодательства для владельцев домашних животных. Чтобы все собаки в обязательном порядке регистрировались, имели паспорта, делались регулярно все прививки, регистрировались случаи смерти и трупы захоранивались в специально отведенных местах. Тогда меньше б.удет брошенных животных и проблема с их жестоким обращением отпадет сама собой.
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01.03.2021 08:27
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Житель Львова, наверное вышел на улицу, после того, как растаял снег.
Возникает дикое желание накормить всем этим хозяев этих животных и расстрелять вместе с четвероногими и двуногих.
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01.03.2021 08:10 Ответить
Да и срущей где попало безпризорщины хватает.
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01.03.2021 08:14 Ответить
Не так давно уборщица, которая убирает подъезд соседнего дома (лесничный марш, лифт и т.д.) жаловалась, что какое-то существо прямоходящее насрало прямо перед лифтом на 1-м этаже.
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01.03.2021 08:56 Ответить
Естественно это оправдание для вездесрущих.
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01.03.2021 09:08 Ответить
Кстати в моем подъезде нагадила бабка-собачница. Не добежала....
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01.03.2021 09:22 Ответить
У соседнем доме дед на балконе обделался через перила на головы проходящих...
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01.03.2021 09:27 Ответить
И ср.....л на головы беспечных парижан . Почти по Высоцкому.
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01.03.2021 09:33 Ответить
Аналогичное желание возникает, когда в посадке находишь мусор со Львова. Или когда Юрий с номерами ан паркует свою машину на газоне. Для тупых- собачье говно очень быстро распадается. Снег сошел- практически ничего нет. А кошки вообще закапывают.
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01.03.2021 08:32 Ответить
Так и срите дома если у вас такое "хорошее" гамно. ЛЮДИ ОБЯЗАНЫ убирать дерьмо за своими питомцами ! Только ЛЮДЕЙ среди собачников еденицы, а остальные скоты.
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01.03.2021 09:05 Ответить
А вы на улице срете, пардон.
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02.03.2021 09:40 Ответить
Для тупых - собачье говно распадается ровно с той же скоростью, что и человечье.
Давайте все будем срать на улице, вот здорово будет, а? Или, может быть все-таки станем цивилизованной страной и обяжем владельцев песиков ходить с лопаткой и кулечком и собирать экскременты их подопечных, иначе - большой штраф? И, разумеется, собаки, как и люди не должны гадить там, где гуляют дети.
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01.03.2021 10:03 Ответить
Для тупых- и бедных- купи дом, заведи собаку и поймёшь разницу. С остальным согласен. Но зебилов не должны жить рядом с людьми и там, где гуляют дети.
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01.03.2021 22:58 Ответить
Для тупых и бедных - у меня есть дом и было 3 собаки. И я знаю, о чем говорю.
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02.03.2021 11:38 Ответить
Соврал😃
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04.03.2021 08:10 Ответить
Отнюдь.
Веста - немецкая овчарка, была пол-года - отдали знакомым, которые жили в загородном доме, тк для квартиры овчарка великовата. Собственно - мне было тогда лет 10 и решали без меня.
Чапка - дворняга - около 4-5 лет, умерла от чумки.
Миня - помесь тибетского терьера и дворняги - 12 лет, умер от старости.

И да, дом появился уже после собак.
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04.03.2021 13:13 Ответить
Как там:

Идёте Вы по улице Вам хочется на двор,
И Вам уж безразлично где понос и где забор...
Глазами жадно ищете дыханье затая...
Ну где же ты уборная- уборная моя
Хорошо быть кискою,
Хорошо собакою,
Где хочу пописаю,
Где хочу покакаю.
Лапкой ямку вырою,
Положу какашку я,
И не надо жопу мне
Вытирать бумажкою Мешканець Львова в соцмережах закликав до жорстокого поводження з тваринами, поліція відкрила кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 1594
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01.03.2021 08:36 Ответить
Бросить его в вольер с питбулями.
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01.03.2021 08:12 Ответить
А владельцев вездесрущих в очко сортира кидать ?
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01.03.2021 09:07 Ответить
уроды есть везде..... такому и под дверь нас-рать не в западло.....
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01.03.2021 08:16 Ответить
А срущий под дверь - типа меньший урод?
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01.03.2021 10:05 Ответить
интересуешься?... видать тебе уже гадили....
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01.03.2021 10:14 Ответить
Нет, я, как человек приличный, даже представить себе не могу не то, чтобы я кому-то гадил, но чтобы в принципе хоть кто-то из моих знакомых мог бы это сделать.
Если для вас это приемлемо...мне кажется - вы не совсем Homo Sapiens Sapiens...скорее всего вы где-то на уровне развития Homo Erectus остались...
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01.03.2021 10:54 Ответить
в чем суть вопроса - скромное молчание.Скорее всего стандартная проблема - свора собак третирует многоэтажку -- одни их кормят до отвала, другие во двор зайти боятся, в том числе и дети.
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01.03.2021 08:20 Ответить
и в нашей стране - вопрос неразрешимый
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01.03.2021 08:21 Ответить
Нужно ввести и добиться исполнения жесткого законодательства для владельцев домашних животных. Чтобы все собаки в обязательном порядке регистрировались, имели паспорта, делались регулярно все прививки, регистрировались случаи смерти и трупы захоранивались в специально отведенных местах. Тогда меньше б.удет брошенных животных и проблема с их жестоким обращением отпадет сама собой.
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01.03.2021 08:27 Ответить
Таких =владєльцев= від вбивства людей відмазують-виправдовують при тому, що саме =владєлєц= грубо порушив правила вигулу домашніх тварин, а Ви кажете - добитися виконання законів.
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01.03.2021 08:39 Ответить
А жопы собакам или их хозяевам зашивать ? Срите у себя дома в кровать а не на детских площадках.
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01.03.2021 09:03 Ответить
носили намордники и был чипированы и вакцинированы.
Какой вой стоял тут в рассказе про то что дог-хантеры разбрасывают отраву, а "моя собачка, добрейший ротвейлер, никогда никого не кусала, пожрала и еле спасли"..
Бл....ь! если бы ее ротвейлер был в НАМОРДНИКЕ, как и полагается амбалу, то его не пришлось бы спасать! и именно от таких как раз отраву и разбрасывают!
Почему даже в той же Польше - любая собачуля с холкой выше 20 см В НАМОРДНИКЕ! И вопроса не возникает - нет у них дог-хантеров, за ненадобностью!
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01.03.2021 09:25 Ответить
И по знать животных имуществом. Чтобы когда наследуется дом или квартира, от умерших родственников, то и наследовались и обязательства по содержанию домашних животных проживающих в нем.
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01.03.2021 09:29 Ответить
Нет. Выброшенные домашние собаки на улице почти никогда не выживают. Бродячие собаки - это отдельный подвид, своего рода городской шакал.
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01.03.2021 11:45 Ответить
Ага, и откуда же тогда берутся бродячие собаки? Из лесов или степей приходят в город?
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01.03.2021 17:00 Ответить
В основном городские шакалы сложились из псов частного сектора. А тех дворовых цепных кабыздохов назвать домашними можно только с большой натяжкой.

Если присмотреться к любой стае этих бродячих крокодилов, то сразу становится заметно, что они все примерно одинаковые - средний размер, неопределенный серобурый окрас, характерное усредненное строение тела.
Выброшенные на улицу овчарки/питбули/таксы долго на ней не задерживаются и дохнут от голода-холода, бродячих стай и автомобилей.
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01.03.2021 17:17 Ответить
Ну так это ещё в школе учили, перекрестное опыление. При скрещивании былых и красных цветков больше всего будет розовых, и чем дальше в поколениях, тем их будет ставить только больше. Поэтому и бродячие собаки относительно похожи. А вот источником их генофонда являются вполне себе домашние животные.
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01.03.2021 17:25 Ответить
Нет, они уже давным-давно выделились в отдельную структуру и их популяция поддерживается в основном изнутри. Пополнить их ряды извне имеет шанс только похожий на них крокодил, который сорвался с цепи в частном доме (и то этих шансов у него немного из-за скромных навыков выживания на улице). Любая - мало мальски породистая и выделяющаяся псина будет ими изгнана с территории или загрызена.
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01.03.2021 17:36 Ответить
возможно призывал выращивать свиней и пускать их на колбасу
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01.03.2021 08:30 Ответить
или призывал крыс отлавливать, которые охотились на колбасу?
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01.03.2021 08:40 Ответить
на днях гулял по Пейзажной аллее в Киеве. Знаменитое место прогулок и киевлян и туристов. Сейчас активно ремонтируют, потому больше половины аллеи в строительных ямах. и.... стаях собак.
При мне стая агрессивно кидалась (естессно, без повода - люди просто мимо шли) - на семью муж с женой, на меня, на всех собачников, на бегунов - на ВСЕХ!
Вот так вот, в ремонт вкладывают миллионы, без всякого преувеличения, а со стаей бездомных собак справиться не могут. Так и будут гости по стеночке ходить или обходить Пейзажку десятой дорогой.
А если кто-то так уж любит собачек что считает - их и пальцем трогать нельзя - пусть забирают их к себе домой.
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01.03.2021 09:22 Ответить
ага, и жандарми замість того, щоб прибрати те, що людину доводить до сказу, тобто зашити дупи на дитячих майданчиках власникам собак, вішає усих тиз собак на того, ого вони дістали своєю вседозволеною поведінкою. постсовк продовжується. на два фронти мізків не вистачає діяти?
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01.03.2021 08:25 Ответить
Цікавий феномен - "за заклики до жорстокого поводження з тваринами в соцмережах" ! Як би закликав до жорстокого поводження з власниками тварин це було би його суб'єктивна думка ,оціночне судження! Мешканець Львова в соцмережах закликав до жорстокого поводження з тваринами, поліція відкрила кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 630
Маразм полягає в тому що закликати до жорстокого поводження з людьми ніяк не карається (дурантин , намордники, вколювання отрути в рамках експерименту)! Мешканець Львова в соцмережах закликав до жорстокого поводження з тваринами, поліція відкрила кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 4764
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01.03.2021 08:31 Ответить
Як то кажуть, сидіть в РФ та не гавкайте.
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01.03.2021 08:37 Ответить
Так хто ж тобі заваджає ? Мешканець Львова в соцмережах закликав до жорстокого поводження з тваринами, поліція відкрила кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 8683
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01.03.2021 09:22 Ответить
Пане, тисну руку))
Мешканець Львова в соцмережах закликав до жорстокого поводження з тваринами, поліція відкрила кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 7518
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01.03.2021 09:27 Ответить
Які ж кацапи дурні. Ти думаєш, що француз з ранку біжить- що там у хохлов?????
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01.03.2021 23:01 Ответить
Він з ранку біжить -як би втікнути від "панаєхавшиш" з Африки?
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02.03.2021 07:37 Ответить
Головне отим показати свою горе-роботу.
Це ж не людей рятувати з-під льоду Мешканець Львова в соцмережах закликав до жорстокого поводження з тваринами, поліція відкрила кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 258
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01.03.2021 08:40 Ответить
В нас під час комендантської години можна вивести собаку (на відстань до кілометра, здається). Так от і писали, що тварини мають більше прав, ніж люди.
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01.03.2021 08:41 Ответить
Мировое Правительство Рептилоидов (животных фактически) не пустой звук, получается так
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01.03.2021 08:46 Ответить
Не в курсі.

А те, що люди людей більше ненавидять, ніж тварин - факт.
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01.03.2021 08:49 Ответить
Я собак не люблю, але людей загалом ще більше. Мешканець Львова в соцмережах закликав до жорстокого поводження з тваринами, поліція відкрила кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 7410
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01.03.2021 09:00 Ответить
Я собак дуже боюсь, тому люблю у фільмах, книгах і на фото.
Людей люблю. Ще. Але останнім часом бачу, що треба якось трохи переглянути сприйняття.
Бо занадто боляче.
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01.03.2021 09:10 Ответить
ИЗ АНЕКДОТА ; " женщин и вино не любят только пи.....сы , и от них нужно держаться подальше".
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01.03.2021 09:14 Ответить
А я закликаю до жорстокого поводження з тими хто вирубує і спалює ліси. Я не бачив собак з сірниками і бензопилами. Що там галичани про це думають?
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01.03.2021 08:55 Ответить
Попробуйте сделать замечание хозяевам вездесрущих- сами загрызут. Впечатление что владельцы собак сумасшедшие. Ввести штрафы по10000 за вездесрущее и вопрос исчезнет.
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01.03.2021 09:00 Ответить
Штрафы уже есть. Проблема стандартная - имплементация неотвратимости наказания. За курение в общественные местах тоже вроде штрафы есть, но мне почему то постоянно приходится от остановок ОТ в 20 метрах стоять, потому что курящие гондоны спокойно и безнаказанно воняют посреди остановок без передышки.
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01.03.2021 12:00 Ответить
Дуже важлива новина варта спец випуску на CNN, а не тільки на Цензорі, молодець Цензор самі актуальні новини.
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01.03.2021 09:09 Ответить
Из сотен собачников я знаю только ОДНОГО ! который убирает за своей собакой . Не поверите , но он судья ! А так все вокруг засрали-ступить за асфальт нельзя.
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01.03.2021 09:12 Ответить
Не поверим
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01.03.2021 12:01 Ответить
Да таких мразей как он много Люди кормят подвальных кошек , а мрази приходят приносят еду с отравой Кошки , котята, умирают в муках. Этим мразям мешает всё живое..
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01.03.2021 09:14 Ответить
Отравители подонки , это понятно. А кто владельцы вездесрущих ? Или скромно промолчим как всегда ?
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01.03.2021 09:16 Ответить
И вы тоже являетесь их владельцем если живут они в подвале вашего дома Никто и никого не заставляет их кормить но и травить их не нужно Уже китайцы уничтожили всех воробьев , считали что те уничтожают им урожай, потом закупали за бугром, за валюту. Так же и с подвальными кошками Никто не видит что они там делают Зато все видят что они живут в подвалах. А я видел не раз как уничтожают они крыс..Крыса успевает только 2 раза пикнуть .
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01.03.2021 15:26 Ответить
первый раз слышу что кому-то могут помешать коты. Собаки - понятное дело. Стаи диких псов, которых невозможно уговорить забрать в питомники - вот им на улицах не место.
А коты.. странно.
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01.03.2021 09:29 Ответить
Есть такие мрази ! Одного такого я знаю. С каким упоением он рассказывает про свои зверства....
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01.03.2021 09:37 Ответить
Ничего странного. Мешают не так, конечно, но когда их наплодится овердофига, та ещё проблема. Дачный дом, проживаем 8-9 месяцев в году. Есть соседи, живущие круглый год, есть которые приезжают на пол года. Те, что заезжают на пол года успевают одичать в своих человейниках, они скучают за природой и очень любят прикармливать всю бродячую живность. Мы, к слову тоже поначалу такими были, пока не получили результат. За сезон популяция котов увеличивается- успевают выдуплиться в пару заходов., они имеют стол, привыкают к этому. Наступает октябрь, народ начинает потихоньку сваливать в город, вся мохнатая шобла, охреневая от непоняток, мигрирует туда, где ещё живут люди. К середине ноября Вам уже невозможно спать по утрам от воплей под окнами- шобла требует пожрать, вы не можете позволить себе оставить что-либо из съедобного, даже просто посуду в верандах, беседках, у Вас повсеместно, куда они могут просочиться (везде) всё обоссано, (включая тот любимый клапоть земли, где Ваша супруга выращивает травки для чая) надёжно помечено и это невыводимо, потому, что у них конкуренция. Никакие препараты- вонючки не помогают. И да, мышей они не ловят.. Это пздц. Мы, уезжая в середине декабря, облегчённо выдыхаем и ждём середины марта, когда всё начнётся по новой.. Сейчас объясняем ближайшим соседям, просим не прикармливать на участках. Те, кто остаются на всю зиму вынуждены звонить им, скандалить, требуют покупать и привозить корм, раз уж приручили. Дурдом, короче.. Мы год назад взяли себе из выводка самую слабую, вылечили, стерилизовали и она живёт у нас. Остальных кошаков для меня не существует.
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01.03.2021 12:00 Ответить
!!!!!!!!! аналогичный случай был у детей... котов пиблудилось наверное штук 12...
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01.03.2021 14:10 Ответить
Летом прошлым наша подросшая и окрепшая кыцька всю эту шушеру со двора за забор гнала, мы не кормили их, отходы пищевые в лес ёжикам- так полегче стало. Похолодало, эта умная на улицу из хаты только шоб по быстренькому погадить и то, пока почву не прихватило, типа ну их нахер те разборки и снова понеслось.. По 8-9 штук колядовали под окнами, пока мы не свалили наконец-то.. За зиму куда-то девается часть, остаются самые упоротые!
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01.03.2021 18:52 Ответить
наменя когда то напала стая собак в роду которых были авчарки, ротвейлеры и просто бомжтерьеры но по колено ростом... было семь штук... справился...
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01.03.2021 14:12 Ответить
А зачем люди кормят подвальных кошек и дворовых собак? Чтобы их становилось все больше и больше?
Жалко кошечку или собачку - забери ее к себе домой и там за ней ухаживай - нечего их разводить на улице!
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01.03.2021 10:09 Ответить
А затем чтобы в подвалах не было грызунов, разносчиков инфекций. Где есть кошки там грызунов нет Это раз 2.Кормят не за ваши деньги. И 3.В подвалах кошки, и собаки тоже- на улицах, появляются из-за таких как вы..Взяли живое существо, наигрались и выбросили.
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01.03.2021 15:16 Ответить
".В подвалах кошки, и собаки тоже- на улицах, появляются из-за таких как вы"

Ну то есть вы от просто лжи и манипуляций перешли к откровенной клевете, ибо я никогда не выбрасывал на улицу питомца. Напротив - я писал конкретно, что домашним животным место в доме, а не на улице.
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01.03.2021 15:35 Ответить
Я не говорил что конкретно вы это делаете А говорил что такие как вы Ибо берут животное как игрушку, для себя, для детей..Наигрались и на улицу А это животное живет 15- 20 лет Это в домашних условиях столько На улице, если это выброшенное из квартиры, проживет неделю Собаки разорвут Разорвут потому что злые Их тоже когда то выгнали на улицу + природний инстинкт..Прежде чем заводить дома кошку или собаку думать надо на сколько вас хватит чтобы содержать, ухаживать , его у себя. Собаку и выгуливать надо, это не кот. Все кто на улицах или в подвалах были когда то выброшены людьми Потом от них пошло потомство Которое никто не контролирует, Не стерелизируют их.
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01.03.2021 18:54 Ответить
Не юлите - вы мне написали конкретно - "из-за таких как вы" - то есть вы меня оболгали, не зная ничего обо мне.

У меня были 3 собаки - одну собаку отдали хорошим людям, тк была великовата для квартиры, одна собака умерла от чумки, еще одна - от старости (в 16 лет). Выгонять на улицу никого из них и мысли не было.
И да, я категорически против разведения дворняг на улице - им не место на улиах городов.
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01.03.2021 19:35 Ответить
Люди строят детские площадки ,газоны , парки , а эти скоты (владельцы вездесрущих ) превращают все в клоаку. Животных обижать нельзя -это очевидно , но что делать с этим скотством?
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01.03.2021 09:20 Ответить
у Александра Градского есть песня со словами " собака друг человеку - одному, а другому - враг"...
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01.03.2021 14:06 Ответить
Верно. Псина "друг" только своему владельцу, а вот десяткам и сотням окружающих людей она источник антисанитарии, опасности, шума и вони.
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01.03.2021 17:25 Ответить
Не вина собак в том что у них такие хозяева. Как их учать так они себя и ведут Вот у нас.. На всем пути выгула собак деревья сохнут Они по пути следования * подливают * все деревья..И это не раз за день и не только один пес. В этом не собака виновна, виновен хозяин..Он отпускает поводок дольше и смотрит как его ( её) любимец, изо дня в день уничтожает деревья.
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01.03.2021 15:21 Ответить
Призывал бить свинособак?
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01.03.2021 09:27 Ответить
логика мусоров м зоошизиков понятно-собака царь зверей и людей.а как быть обычному гражданину который просто идет по тротуару а неподалеку гуляет мурло с дворнягой псина цапает за ногу и убегает мурло морозитсяи начинает сваливать как быть человеку в этом случае вызывать ментов ждать час когда они приедут бегать за собакой как то удерживать владельца псины ?
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01.03.2021 09:31 Ответить
За лютую смерть от вездесрущего существа его владелец по факту не отвечает никак. Вот эти шизоидные собачники и есть потенциальные убийцы наших детей и внуков.
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01.03.2021 09:42 Ответить
был случай лично. идем с женой в магазин, недалеко собачник со своим питомцем - ротвейлером... кидает ему баклажку, тот бегает приносит... то ли ветром, то ли специально баклажка пролетает рядом с женой, естественная реакция взмах руками и вскрикнула потому что "питомец" пробегая рядом зацепил её, эта псина чуть ли не в полете разворачивается и приседая готовится оттолкнуться и прыгнуть на жену, хорошо была кравчучка... на собаку напал ступор, смотрит то на хозяина то на жену... я ему три или даже четыре раза сказал взять собаку на поводок и одеть намордник - не помогло... начал рассказывать про её ОКЮ, про то что нет зубов (только от стоматолога), пришлось достать револьвер - хозяин изменился в лице и обосрался, уже он боялся подходить и пропала издевательская улыбка...
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01.03.2021 14:00 Ответить
Уроды двуногие, вы засрали всю планету, вырубаете леса, отравили химикатами реки, захламили уже и океаны целыми островами пластикового мусора, сетями, задымили химией атмосферу...вас истреблять надо!
Природа вынуждена это делать с помощью всяких вирусов, но вы, тупые, нихрена выводов не делаете, хуже животных, наглые, самоуверенные, безмозглые твари!
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01.03.2021 09:57 Ответить
Перед нами классический экземпляр "защитника животных". Хоть в рамочку ставь.
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01.03.2021 17:26 Ответить
Причем к двуногим себя не относит.
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01.03.2021 19:29 Ответить
Если призывать выгнать кацапов-оккупантов запоребрик на мороз с территории Украины это будет считаться как жестокое обращение с животными?
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01.03.2021 10:16 Ответить
интересно, хоть одно уголовное дело возбуждено против хозяина, собака которого укусила или покалечила, или загрызла человека, ребенка...? меня как то укусила собака (не большая, правда джинсы не прокусила) в Днепровском аэропорту, я пошел в полицию (окна на против происшествия), оказывается они про неё знают, я не первый... начальник сказал "ну так пристрели её", я попросил бумагу с печатью и подписью... он сразу вспомнил что принят закон об "притеснении" наших "братьев меньших"...
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01.03.2021 13:51 Ответить
 
 