Житель Львова в соцсетях призывал к жестокому обращению с животными, полиция открыла уголовное производство
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Полиция открыла уголовное производство за призывы к жестокому обращению с животными в соцсетях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовщины.
27 февраля, во время мониторинга соцсетей, полицейские Львовщины обнаружили пост о том, что житель Львова распространяет публичные призывы к совершению деяний, имеющих признаки жестокого обращения с животными.
По факту дознаватели полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.1 ст.299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет
Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В то же время полицейские призывают граждан не быть равнодушными и сообщать о каждом известном им факте жестокого обращения с животным на оперативную линию "102".
Пожалуйста, подождите...
Возникает дикое желание накормить всем этим хозяев этих животных и расстрелять вместе с четвероногими и двуногих.
Давайте все будем срать на улице, вот здорово будет, а? Или, может быть все-таки станем цивилизованной страной и обяжем владельцев песиков ходить с лопаткой и кулечком и собирать экскременты их подопечных, иначе - большой штраф? И, разумеется, собаки, как и люди не должны гадить там, где гуляют дети.
Веста - немецкая овчарка, была пол-года - отдали знакомым, которые жили в загородном доме, тк для квартиры овчарка великовата. Собственно - мне было тогда лет 10 и решали без меня.
Чапка - дворняга - около 4-5 лет, умерла от чумки.
Миня - помесь тибетского терьера и дворняги - 12 лет, умер от старости.
И да, дом появился уже после собак.
Идёте Вы по улице Вам хочется на двор,
И Вам уж безразлично где понос и где забор...
Глазами жадно ищете дыханье затая...
Ну где же ты уборная- уборная моя
Хорошо быть кискою,
Хорошо собакою,
Где хочу пописаю,
Где хочу покакаю.
Лапкой ямку вырою,
Положу какашку я,
И не надо жопу мне
Вытирать бумажкою
Если для вас это приемлемо...мне кажется - вы не совсем Homo Sapiens Sapiens...скорее всего вы где-то на уровне развития Homo Erectus остались...
Какой вой стоял тут в рассказе про то что дог-хантеры разбрасывают отраву, а "моя собачка, добрейший ротвейлер, никогда никого не кусала, пожрала и еле спасли"..
Бл....ь! если бы ее ротвейлер был в НАМОРДНИКЕ, как и полагается амбалу, то его не пришлось бы спасать! и именно от таких как раз отраву и разбрасывают!
Почему даже в той же Польше - любая собачуля с холкой выше 20 см В НАМОРДНИКЕ! И вопроса не возникает - нет у них дог-хантеров, за ненадобностью!
Если присмотреться к любой стае этих бродячих крокодилов, то сразу становится заметно, что они все примерно одинаковые - средний размер, неопределенный серобурый окрас, характерное усредненное строение тела.
Выброшенные на улицу овчарки/питбули/таксы долго на ней не задерживаются и дохнут от голода-холода, бродячих стай и автомобилей.
При мне стая агрессивно кидалась (естессно, без повода - люди просто мимо шли) - на семью муж с женой, на меня, на всех собачников, на бегунов - на ВСЕХ!
Вот так вот, в ремонт вкладывают миллионы, без всякого преувеличения, а со стаей бездомных собак справиться не могут. Так и будут гости по стеночке ходить или обходить Пейзажку десятой дорогой.
А если кто-то так уж любит собачек что считает - их и пальцем трогать нельзя - пусть забирают их к себе домой.
Маразм полягає в тому що закликати до жорстокого поводження з людьми ніяк не карається (дурантин , намордники, вколювання отрути в рамках експерименту)!
Це ж не людей рятувати з-під льоду
А те, що люди людей більше ненавидять, ніж тварин - факт.
Людей люблю. Ще. Але останнім часом бачу, що треба якось трохи переглянути сприйняття.
Бо занадто боляче.
А коты.. странно.
Жалко кошечку или собачку - забери ее к себе домой и там за ней ухаживай - нечего их разводить на улице!
Ну то есть вы от просто лжи и манипуляций перешли к откровенной клевете, ибо я никогда не выбрасывал на улицу питомца. Напротив - я писал конкретно, что домашним животным место в доме, а не на улице.
У меня были 3 собаки - одну собаку отдали хорошим людям, тк была великовата для квартиры, одна собака умерла от чумки, еще одна - от старости (в 16 лет). Выгонять на улицу никого из них и мысли не было.
И да, я категорически против разведения дворняг на улице - им не место на улиах городов.
Природа вынуждена это делать с помощью всяких вирусов, но вы, тупые, нихрена выводов не делаете, хуже животных, наглые, самоуверенные, безмозглые твари!