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Один украинский воин погиб в результате вражеских обстрелов на Донбассе. За сутки - семь нарушений режима "тишины", - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Один украинский воин погиб в результате вражеских обстрелов на Донбассе. За сутки - семь нарушений режима

За прошедшие сутки, 28 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, недалеко от населенного пункта Пищевик российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия.

"Вследствие обстрелов противника погиб один украинский воин. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего воина", - сказано в сообщении.

В районе населенных пунктов Широкино и Водяное, что на Приазовье оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На этом же направлении был зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения, который был вовремя подавлен средствами РЭБ. Также, вблизи Верхнеторецкого оккупанты осуществили несколько выстрелов из автоматических станковых гранатометов.

"В ответ на обстрелы противника наши воины открывали огонь", - отметили в штабе.

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"Основной целью действий ВФ ОРДЛО продолжает оставаться провоцирование ВСУ на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня. В нескольких случаях противник обстреливал наши позиции одновременно с запросом на тишину якобы из-за обстрела со стороны ВСУ.

По всем фактам зафиксированных нарушений УС СЦКК принимались меры реагирования в пределах координационного механизма через СММ ОБСЕ", - отметили в пресс-центре ОС.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 1 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня: "Недалеко от Павлополя вооруженные формирования Российской Федерации вели прицельный огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. На такие действия противника наши защитники открывали огонь".

В штабе добавили, что украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Один украинский воин погиб в результате вражеских обстрелов на Донбассе. За сутки - семь нарушений режима тишины, - штаб ОС 01
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Топ комментарии
+20
де там ЗЕленский,нехай знову нам розкаже скільки вже днів у нас перемир'я,256 чи 278 днів? вимагаємо негайно повернути безпілотники і снайперіи на передову,хватить дозволяти кацапам вбивати наших хлопців!!!все,перемир'я закінчилось так і не почавшись
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01.03.2021 08:26
+20
При Порохе давался адекватный ответ, при Шмаркле у армии связаны руки
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01.03.2021 08:34
+19
Знову загиблий ...
То де там план Б від блазня ? Хоч у порожній своїй голові воно війну вже давно =закончіло=.

Світла пам'ять полеглому Захиснику України.
Глибокі співчуття родині.

СМЕРТЬ УСІМ ворогам України в країні та за її межами.
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01.03.2021 08:29
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Ну и сколько еще десятков лет мы будем терпеть эту сволочь в Донецке? Или будем и дальше каждый день будем получать гробы наших солдат и делать вид что все в порядке?
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01.03.2021 08:25 Ответить
Ну и сколько еще десятков лет мы будем терпеть эту сволочь в Донецке в крємлє)) Один украинский воин погиб в результате вражеских обстрелов на Донбассе. За сутки - семь нарушений режима "тишины", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4592 .. Сволочь в Донецке , ролі у війні , практично не грає . Вона лише тупо виконує вказівки з муцькви .

На жаль , спокій Україні , ще тільки сниться .
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01.03.2021 08:33 Ответить
Ровно столько, сколько на посту главнокомандующего будет ватный клоун, а не Гетьман.
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01.03.2021 08:34 Ответить
ВАЗеленська пліснява НІКОЛИ не візьме на себе відповідальність. НІКОЛИ не поверне відведені війська та озброєння. НІКОЛИ не дасть команду наступати.
Воно буде прикриватись "перемир'ям", до упору.
4-ди уклоніст, апріорі, не здатен захистити.
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01.03.2021 10:28 Ответить
де там ЗЕленский,нехай знову нам розкаже скільки вже днів у нас перемир'я,256 чи 278 днів? вимагаємо негайно повернути безпілотники і снайперіи на передову,хватить дозволяти кацапам вбивати наших хлопців!!!все,перемир'я закінчилось так і не почавшись
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01.03.2021 08:26 Ответить
Досить!
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01.03.2021 20:16 Ответить
Знову загиблий ...
То де там план Б від блазня ? Хоч у порожній своїй голові воно війну вже давно =закончіло=.

Світла пам'ять полеглому Захиснику України.
Глибокі співчуття родині.

СМЕРТЬ УСІМ ворогам України в країні та за її межами.
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01.03.2021 08:29 Ответить
При Порохе давался адекватный ответ, при Шмаркле у армии связаны руки
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01.03.2021 08:34 Ответить
При тупом клоуне наши бойцы - мишени в тире для сепаров.
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01.03.2021 08:36 Ответить
Черговий плач штабу ООС про те, як їх бідненьких провокують, а вони не можуть відповісти. Блювати хочеться від таких звітів --на голову Бубочки.
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01.03.2021 08:38 Ответить
"В ответ на обстрелы противника наши воины открывали огонь", - отметили в штабе.

Звучит так себе.
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01.03.2021 08:43 Ответить
У президента зрадника солдати завжди гинуть як розхідний матеріал його договорняків з ворогом.
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01.03.2021 08:53 Ответить
Никакой реакции "главнокомандующего". Зато с удовольствием втюхивал про скоростной интернет. Такое впечатление, что бояре заточили нашего доброго царя в башне, и он не ведает,что вообще происходит за пределами этой башни....
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01.03.2021 08:58 Ответить
что-то клоун не спешит вколоть себе воду из Ганга...Ась?
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01.03.2021 09:00 Ответить
Односторонє перемир'я триває ,влада вдає ніби все добре ,але ворог розуміє тільки силу все інше в них сприймають як слабкість і відчуває свою безкарність .
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01.03.2021 09:10 Ответить
де ковішидне гівнокомандуюче, у відпустці?
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01.03.2021 09:46 Ответить
"В штабе добавили, что украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня" -?!!!!! Сюр какой-то! Или что ЭТО?! Приехавгие потренироваться из кацапии снайперы расстреливают наших как в тире, а Зеля с пацанами "соблюдают" видите ли!

Царствие Небесное погибшему воину, пуйлу, подпуйловникам и предателям - гореть в Огне....
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01.03.2021 09:59 Ответить
Спочивай з миром, синку.....
Один український воїн загинув унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - сім порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2252

Что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей руSSкую тварь - выполни свой священный долг!
Один український воїн загинув унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - сім порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 805
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01.03.2021 10:00 Ответить
Один український воїн загинув унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - сім порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6321
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01.03.2021 10:30 Ответить
Один український воїн загинув унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - сім порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 709

..
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01.03.2021 11:00 Ответить
Від такого перемир'я моторошно на душі , коли наші бійці позбавлені розвідки , снайперів та безпілотників , а русня шастає в сірій зоні , як у себе вдома і сміється над нашими бійцями!
Зеля , іди геть , бо ти нікчемний віслюк , а не гловнокомандуючий !
Досить знущатися над Украінцями і капітулювати перед північним ворогом !
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01.03.2021 11:34 Ответить
 
 