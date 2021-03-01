Один украинский воин погиб в результате вражеских обстрелов на Донбассе. За сутки - семь нарушений режима "тишины", - штаб ОС

За прошедшие сутки, 28 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, недалеко от населенного пункта Пищевик российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия.

"Вследствие обстрелов противника погиб один украинский воин. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего воина", - сказано в сообщении.

В районе населенных пунктов Широкино и Водяное, что на Приазовье оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На этом же направлении был зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения, который был вовремя подавлен средствами РЭБ. Также, вблизи Верхнеторецкого оккупанты осуществили несколько выстрелов из автоматических станковых гранатометов.

"В ответ на обстрелы противника наши воины открывали огонь", - отметили в штабе.

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"Основной целью действий ВФ ОРДЛО продолжает оставаться провоцирование ВСУ на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня. В нескольких случаях противник обстреливал наши позиции одновременно с запросом на тишину якобы из-за обстрела со стороны ВСУ.

По всем фактам зафиксированных нарушений УС СЦКК принимались меры реагирования в пределах координационного механизма через СММ ОБСЕ", - отметили в пресс-центре ОС.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 1 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня: "Недалеко от Павлополя вооруженные формирования Российской Федерации вели прицельный огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. На такие действия противника наши защитники открывали огонь".

В штабе добавили, что украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.