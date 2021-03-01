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Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 114,6 млн, число жертв достигло 2,54 млн. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 114,6 млн, число жертв достигло 2,54 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 1 марта в мире зарегистрировали 311 706 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 169 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 114 689 757 случаев инфицирования, из них 311 706 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 543 321 человек, из них 6 169 за минувшие сутки.

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 114,6 млн, число жертв достигло 2,54 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 90,2 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 68 человек, зафиксированы 4 285 новых случаев заражения, выздоровел 1 701 человек

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 114,6 млн, число жертв достигло 2,54 млн 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 15-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 8.
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в пекло такие новости!
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01.03.2021 08:49 Ответить
 
 