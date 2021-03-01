Вакцина "Спутник V" - странный инструмент в руках Путина, - глава МИД Литвы категорически против использования российской вакцины

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил уверенность в том, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" является "странным инструментом" в руках главы Кремля Владимира Путина.

Европейскому союзу не стоит использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Такое мнение глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил "Радіо Свобода" в интервью, опубликованном 28 февраля, информирует Цензор.НЕТ. Об этом он заявил, комментируя реплику журналистки относительно того, что Литва категорически отказалась вакцинироваться российским препаратом.



"Мы считаем, что вакцина "Спутник V" является странным инструментом в руках Путина. Первое, что привлекает внимание, – что вместо того, чтобы вакцинировать российских граждан, он продает эту вакцину. Не похоже на то, что так поступал бы политик и гражданин, обеспокоенный чьим-то здоровьем", – сказал дипломат.

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"Если вы действительно производите такую хорошую вакцину, как рассказываете, то, наверное, сначала вы должны вакцинировать своих граждан", - уверен политик.

"А когда вы вакцинировали миллион граждан, а продаете за границу миллиард вакцин, это выглядит странно. Поэтому, по нашему мнению, это скорее геополитический проект, чем проект из сферы здравоохранения. Мы в Литве исходим из того, что есть ряд вакцин, одобренных в ЕС и США, их должно хватить, если не будет больше сокращений. Также мы не хотим, чтобы нашим партнерам пришлось делать сложный выбор. Украина воюет с Россией. И мы не хотели бы, чтобы вам пришлось решать, покупать или не покупать "Спутник V", нужен он или нет", – объяснил Ландсбергис.