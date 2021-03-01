РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6296 посетителей онлайн
Новости За рубежомЗдоровье Коронавирус и карантин
3 679 35
вакцина (3815) карантин (16730) Литва (2124) Россия (91304) COVID-19 (18600) коронавирус (17041) Габриэлюс Ландсбергис (95)

Вакцина "Спутник V" - странный инструмент в руках Путина, - глава МИД Литвы категорически против использования российской вакцины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Вакцина

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил уверенность в том, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" является "странным инструментом" в руках главы Кремля Владимира Путина.

Европейскому союзу не стоит использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Такое мнение глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил "Радіо Свобода" в интервью, опубликованном 28 февраля, информирует Цензор.НЕТ. Об этом он заявил, комментируя реплику журналистки относительно того, что Литва категорически отказалась вакцинироваться российским препаратом.

"Мы считаем, что вакцина "Спутник V" является странным инструментом в руках Путина. Первое, что привлекает внимание, – что вместо того, чтобы вакцинировать российских граждан, он продает эту вакцину. Не похоже на то, что так поступал бы политик и гражданин, обеспокоенный чьим-то здоровьем", – сказал дипломат.

Читайте также: Мы фактически финансируем тирана, а он на эти средства строит танки, - МИД Литвы о "Северном потоке-2"

"Если вы действительно производите такую хорошую вакцину, как рассказываете, то, наверное, сначала вы должны вакцинировать своих граждан", - уверен политик.

"А когда вы вакцинировали миллион граждан, а продаете за границу миллиард вакцин, это выглядит странно. Поэтому, по нашему мнению, это скорее геополитический проект, чем проект из сферы здравоохранения. Мы в Литве исходим из того, что есть ряд вакцин, одобренных в ЕС и США, их должно хватить, если не будет больше сокращений. Также мы не хотим, чтобы нашим партнерам пришлось делать сложный выбор. Украина воюет с Россией. И мы не хотели бы, чтобы вам пришлось решать, покупать или не покупать "Спутник V", нужен он или нет", – объяснил Ландсбергис.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+3
На Донбассе у 96 боевиков «ЛДНР» возникли побочные эффекты от российской вакцины «Спутник V»
показать весь комментарий
01.03.2021 08:55
+3
********** вакцина ничего странного не имеет.
Это инструмент внутренней политики, насколько она эффективна ему насрать, главное показать своей вате, что все ее хотят, что все ее выпускают в разных странах и что Запад несостоятелен и дальше загнивает.
показать весь комментарий
01.03.2021 09:13
+3
«Мы считаем, что вакцина "Спутник V" является странным инструментом в руках Путина. Первое, что привлекает внимание, - что вместо того, чтобы вакцинировать российских граждан, он продает эту вакцину. Не похоже на то, что так поступал бы политик и гражданин, обеспокоенный чьим-то здоровьем", - сказал дипломат.Источник: https://censor.net/ru/n3250616
показать весь комментарий
01.03.2021 09:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На Донбассе у 96 боевиков «ЛДНР» возникли побочные эффекты от российской вакцины «Спутник V»
показать весь комментарий
01.03.2021 08:55 Ответить
Во-первых, наемники не хотели прививаться, но их заставили это сделать в приказном порядке. В результате только в шестом мотострелковом полку у 96 привитых серьезные побочные действия: высокая температура, ломота в суставах, боли в грудной клетке. Рассказывать о побочных эффектах вакцинации запрещено.
показать весь комментарий
01.03.2021 08:57 Ответить
такое было и в Крыму когда военных привили ,один чуть не скончался
показать весь комментарий
01.03.2021 08:59 Ответить
У них отпали рога, болят копыта и хвосты сильно линяют... Вакцина "Спутник V" - дивний інструмент у руках Путіна, - глава МЗС Литви категорично проти використання російської вакцини - Цензор.НЕТ 198
показать весь комментарий
01.03.2021 10:36 Ответить
Вакцина "Спутник V" - странный инструмент в руках Путина, - глава МИД Литвы категорически против использования российской вакцины - Цензор.НЕТ 2572 Вакцина "Спутник V" - странный инструмент в руках Путина, - глава МИД Литвы категорически против использования российской вакцины - Цензор.НЕТ 2282
показать весь комментарий
01.03.2021 08:58 Ответить
Сам политизирует этот вопрос, граждане сами вольны выбирать, чем прививаться.
показать весь комментарий
01.03.2021 09:02 Ответить
Лапоть, ты уже привился? Судя по козлиному блеянию таки да
показать весь комментарий
01.03.2021 09:39 Ответить
Ne liudi vybyrajet a vlast toj strani sto zakupajet vakcinu
показать весь комментарий
01.03.2021 09:59 Ответить
Ну это понятно, правительство Литвы отказалось от закупок спутника, их дело, но так они начинают поучать ЕС и Украину, чем прививаться.
показать весь комментарий
01.03.2021 11:05 Ответить
Tak sami Litva vet ES pocemu negovorit sto dumajet v obcem plane.Litve nikto i nedumali zakupat sputnik,daze razgovora nebylo pro tom.Jest izvesnyje vakcini Moderna,Pfizer i Astra zeneca kupleni.tocnej zakazano bolse cem nado
показать весь комментарий
01.03.2021 11:17 Ответить
по теме Вакцина "Спутник V" - странный инструмент в руках Путина, - глава МИД Литвы категорически против использования российской вакцины - Цензор.НЕТ 1931
показать весь комментарий
01.03.2021 09:02 Ответить
с перепугу
показать весь комментарий
01.03.2021 09:06 Ответить
Da interesno konecno sputnik probujet na drugix,a svojix liudej zabivajet.
показать весь комментарий
01.03.2021 09:07 Ответить
купи себе Букварь лапоть
показать весь комментарий
01.03.2021 09:09 Ответить
Спутник не разрешен официально в ЕС. Высшим должностным лицам, не этично им прививаться, расценят как рекламу.
показать весь комментарий
01.03.2021 14:53 Ответить
********** вакцина ничего странного не имеет.
Это инструмент внутренней политики, насколько она эффективна ему насрать, главное показать своей вате, что все ее хотят, что все ее выпускают в разных странах и что Запад несостоятелен и дальше загнивает.
показать весь комментарий
01.03.2021 09:13 Ответить
«Мы считаем, что вакцина "Спутник V" является странным инструментом в руках Путина. Первое, что привлекает внимание, - что вместо того, чтобы вакцинировать российских граждан, он продает эту вакцину. Не похоже на то, что так поступал бы политик и гражданин, обеспокоенный чьим-то здоровьем", - сказал дипломат.Источник: https://censor.net/ru/n3250616
показать весь комментарий
01.03.2021 09:26 Ответить
Более 70 школьников в Красноярске в возрасте от семи до 14 лет отравились, предположительно, овощными салатами, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
показать весь комментарий
01.03.2021 09:27 Ответить
Заболели школьники из Советского и Октябрьского районов города. Врачи нашли у них иерсиниозную инфекцию, которая вызвала псевдотуберкулез.
показать весь комментарий
01.03.2021 09:28 Ответить
Смени ник валет по фене - это типа тупой, шестерка у авторитетов.
показать весь комментарий
01.03.2021 09:55 Ответить
Путин из кожи вон лезет, чтобы доказать мировому сообществу свою нужность и полезность.
показать весь комментарий
01.03.2021 09:58 Ответить
по такой логике пфайзер - тоже странный инструмент
Вместо того, чтобы вакцинировать им американских граждан, его продают по всему миру
показать весь комментарий
01.03.2021 10:07 Ответить
Nenado mesat vsem izvesnuju mire kompaniju Pfizer s sovsem neizvesnoj sputnik gde delajet.Amerikansi i tak 15% polucili vakcinu,pfizer ne tolko amerika no i Germanija
показать весь комментарий
01.03.2021 10:21 Ответить
В Соединенных Штатах привиты уже почти 45 млн граждан, в КНР - свыше 40 млн. Далее следуют Евросоюз (во всех странах ЕС в совокупности - более 18 млн), Великобритания (более 13,5 млн) и Индия (более 6,5 млн).

Вакцина "Спутник V" - дивний інструмент у руках Путіна, - глава МЗС Литви категорично проти використання російської вакцини - Цензор.НЕТ 9869
показать весь комментарий
01.03.2021 10:40 Ответить
Когда рашка угрожает Украине войной на уничтожение , то покупать их вакцину очень стрёмно. Не известно какого "новичка" могут добавить в вакцину для нас эти отморозки.
показать весь комментарий
01.03.2021 10:10 Ответить
А что это, Габриэлюс Ландсбергис, не поведал, почему Литва отказалась от пфайзера? Указали, что логистику и хранение обеспечить не могут, а я думаю финансово не потянули.
показать весь комментарий
01.03.2021 14:58 Ответить
Что же тут странного? Мокшане только орудия для убийства умеют делать, да и те настолько уникальны, что каждый раз новая траектория. Вот же будет странно и обидно, если никто от этого спутника не будет откидываться, прям реабилитация в глазах общества.
показать весь комментарий
01.03.2021 15:49 Ответить
Оскільки деякі запеклі цензорівські антиваксери чомусь обходять теми, де обговорюють вакцину Спутник-V строрною, я їм трохи допоможу.
Андрій Сокілко
Відверто кажу, супутник, як і будь-яка вакцина, - отруйне лайно.
09.03.2021 19:25
показать весь комментарий
10.03.2021 11:42 Ответить
 
 