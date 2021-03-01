За неделю огонь унес жизни 57 человек, на водных объектах погибли 10, - ГСЧС

В течение прошедшей недели с 22.02 по 28.02 во время пожаров погибли 57 человек, на водных объектах - 10.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 148 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 79 человек.

Ликвидировано 890 пожаров, спасены во время пожаров 26 человек и не допущено уничтожение огнем 390 зданий и 35 ед. техники. Во время пожаров погибли 57 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 657 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 84 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 629 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 10 человек.

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