Клиническое течение COVID-19 изменилось: доля молодых возросла, участились обострения, надо ожидать увеличение летальности, - Голубовская
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Клиническое течение коронавируса COVID-19 в 2021 году существенно изменилось.
Об этом сообщила ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По словам Голубовской, особенности течения коронавируса в 2021 году заключаются в следующем:
- доля молодых людей 30+ с тяжёлым течением заболевания заметно возросла;
- участились случаи обострения процесса в остром периоде, что всегда утяжеляет течение и ухудшает прогноз;
- информативность некоторых простых лабораторных показателей, например, СРБ, снизилась, т.е. имеет место отсутствие корреляции его низких значений с тяжестью течения болезни;
- о традиционном нашем ожидании улучшения состояния с 14-16 дня болезни можно забыть, приблизительно у трети госпитализированных больных именно с этого времени или чуть раньше наступает ухудшение, иногда очень серьёзное;
- резистентность к традиционным методам лечения.
Голубовская допускает, что речь может идти о новом штамме возбудителя заболевания. "Учитывая такие особенности, к сожалению, надо ожидать увеличение летальности, в т.ч. у молодых людей", - добавила она.
Врачам она специалист посоветовала при ведении больных коронавирусом ориентироваться на клинику заболевания, а лабораторные показатели оценивать критически.
Топ комментарии
+11 Старый зольдат
показать весь комментарий01.03.2021 08:56
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+7 Василь Худотеплий
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и где она работает то? просто тут уже о ней дофига новостей, как будто она 1 доктор который пописывает в Фейсбучике.
Ах да, все кто хотя бы раз в жизни пил воду - умрут
Как она истерила полгода назад - капец, как слюной брызгала!
а оказалось что ремдесевир до заднего прохода, о чем ВОЗ рассказала еще летом. Зато отлично помогает копеечный дексаметазон по 20 грн за упаковку. Ну откуда это знать целому профффессору из Богомольца, за такие копеечные препараты кто ей заплатит?
а теперь - капитан очевидность - ах, глазки открылись, узнала какие симптомы у Ковида. Года не прошло.
тьфу.
взагалі, все лікування - чисто симптоматичне.
https://www.youtube.com/watch?v=jsID8wZuPL4&ab_channel=GuiltyObserver
А что, ремдесевир, который так проталкивала эта мадам, и который стоит по 2 тыс грн за дозу, уже не действует?
ай яй яй, кто бы мог подумать.
Ну так попробуй дексаметазон, цена 20 грн за упаковку!
сволочь при должности, когда вы уже переведетесь. пиявки медицинские.. присосались к бюджету и миллионы свои зарабатываете на лоббировании и запугивании населения..
тьфу.
Но я не медик и писать о своей реакции не сочла возможным.
Спасибо за разъяснение.
Диагностика достигла уровня, что тесты показывают 99% точность при бесконтактной дииагностике! В мире медицина шагнула вперед, и эпидемия ковида дала этому очень сильный толчок.
Новые штаммы ковида не слишком отличаются, кроме разве что, более высокой заразностью. Ну в этом нет ничего страшного - носите маски и укрепляйте иммунитет и будет вам счастье.
В будущем люди вообще перестанут покупать цацки и мишуру, будут тратиться на здоровье, профилактику заболевания и впечатления. А не на дорогие шмотки и крутые тачки.
на чём ,собственно, и построено здравоохранение в Германии , США ?
и как в этом разобраться ,а хотелось бы.
Потому что ремдесевир срабатывает ИНОГДА, в нескольких процентах случаев, тогда когда УЖЕ развились осложнения, и эффективность ооочень неоднозначная, мягко говоря. особенно учитывая стоимость.
А введение дексаметазона (лучше внутривенно) - ПРЕДУПРЕЖДАЕТ развитие осложнений как таковых. Стоит копейки, куча производителей его производит. Сначала я это читал в зарубежных изданиях, потом слышал со слов знакомых кто загремел в больницу.
Да и тут где-то в статье был рассказ пациента с ковидом, как в больнице с осложнениями Ковида (одышка, 2-сторонняя пневмнония) никто ему ничего не делал, потом пришел дежурный врач чуть ли не уролог и ввел дексаметазон - сразу началось улучшение.
а эта курица Голубовская еще с весны топила за закупки ремдесевира. И если поначалу еще было непонятно, что как работает, то к тому времени как закупка прошла - ей уже пришлось оправдываться, нах она его продавила, т.к. стало ясно что эффективность у него сомнительная - это мягко сказано.
Ну блин препарат подавляет иммунитет у ВИЧ-инфицированных - вообще не профильный препарат при Ковиде!
"Я был женщиной, индейцем и стариком". Признания кремлебота
https://www.svoboda.org/a/31119856.html
Найперше - молодь ?
Врач-инфекционист.Доктор медицинских наук.Заслуженный врач Украины.29 лет медицинского стажа.
Медицинское образование получила в Киевском медицинском институте, который закончил в 1991 году. В 1991-1992 училась в интернатуре на кафедре инфекционных болезней НМУ имени А. А. Богомольца. В 1992-1993 работала врачом-инфекционистом инфекционного центра в 14-ой городской клинической больнице имени Октябрьской Революции г. Киева.
С 1993 года работает на кафедре инфекционных болезней НМУ имени А. А. Богомольца: 1993-2005 - ассистент 2005-2009 - доцент; с 2009 - заведующая кафедрой.
В 2002 году защитила диссертацию на соискание ученой степени «кандидат медицинских наук» на тему «Некардиальные осложнения дифтерии у взрослых» (научный руководитель - академик НАМН Украины, профессор Ж. И. Возианова). В 2009 году защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук на тему «Возможности контроля за ходом и эффективностью лечения хронического гепатита С с помощью неинвазивных методов диагностики» (научный консультант - академик НАМН Украины, профессор Ж. И. Возианова). В 2014 году присвоено ученое звание «Профессор».
Является заместителем председателя экспертного совета по вопросам проведения экспертизы диссертационных работ по направлению «медицина» Министерства образования и науки Украины, заместителем Председателя Республиканской проблемной комиссии «Инфекционные и паразитарные болезни» МОЗ Украины, членом диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата/доктора медицинских наук при ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского АМН Украины».
С 2012 года - главный редактор журнала «Клиническая инфектология и паразитология (международный научно-практический журнал)». Входит в редакционные коллегии медицинских журналов «Гепатология», «Практикующий врач», «Туберкулез, легочные болезни, ВИЧ-инфекция». Является членом Международной ассоциации медицины путешественников (International Society of Travel Medicine).
Является одним из главных основателей введения в Украине для ее граждан Государственной программы лечения больных вирусными гепатитами В и С, которая успешно выполняется с начала 2014 года. Также является одним из основателей внедрения в Украине плана Европейского Союза по отношению к элиминации вируса гепатита C в Европе.
Кафедра инфекционных болезней НМУ имени А. А. Богомольца, которую возглавляет О. А. Голубовская, является опорной для кафедр, преподающих учебную дисциплину «Инфекционные болезни» в додипломной подготовке специалистов по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело », «Стоматология», «Медицинская психология» в высших медицинских учебных заведениях Украины.
В 2016 году награждена медалью Киевского Патриархата «За жертвенность и любовь к Украине».
24 января 2020 года введена в оперативный штаб по недопущению заноса и распространения на территории Украины случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом выявленным в городе Ухань (провинция Хубэй, Китай).
21 февраля 2020 года назначена членом временной рабочей группы по вопросам реформирования системы здравоохранения Украины.
24 апреля 2020 года награждена медалью ВТО «Орден» «Честь и служба» за самоотверженный труд в борьбе с пандемией коронавирусной болезни 2019.
16 июня 2020 награждена Орденом Украинской Православной Церкви святой равноапостольной княгини Ольги за заслуги перед УПЦ.
19 июня 2020 награждена государственной наградой Украины Орденом княгини Ольги III степени.
С 1.06 2020 года является членом рабочей группы по разработке протоколов оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью (COVID-19).
С 2.07 2020 года входит в Медицинский совет при Министерстве здравоохранения Украины.
Однако я наверное Вас утомил, и от меня много текста. Вернемся к Голубовской. Я не зря выложил ее биографию. Думаю это лучше, чем писанина и фантазии Vedana из Канады. По крайней мере в ее профпригодности у меня нет сомнений. А вот ее человеческие качества для меня загадка. Тут я промолчу.
А відносно професійності самої гололубовської, то історія знала багато професорів ще за совка, що лікували гірше від звичаного практика райлікарні. Тут важливий не багаж знань (завдяки надзвичайній памяті). Тут важлива розуміня і інтуіція. А ще голубовська не заперечувала в протоколі лікування ковіду зниження температури медикаментозними методами. На що їй вказувалося у фейсбуці не тільки мною а й багатьма обізнанішими в предметі людьми. Уявіть собі: людина підхопила інфекцію (неважливо яку). Організм розпізнав загрозу і підвищив температуру за 38поцельсію. Його забирають в лікарню і починають колоти конячими дозами парацетамолу чи чого там. Замість того, аби вбити загрозу в зародку, її ніжно леліють ангтибіотиками, які на вірус не діють в принципі. Принаймні таку процедуру описували ті українки, які працювали в госпіталях Італії. Наші мудрагелі тупо передерли "зарубіжний досвід" і отой протималярійний теж стибрили у американців здається.
От і питається: а де досягнення української медицини під керівництвом завкафедри голубовської?
Але Ольга Голубовська - завкафедрою. В медінституті де вчать інфекціоністів. За гроші. За великі гроші, я б не зміг свою дитину там вчити. Тут питання: кого вона і як научить. Вся ця братія аж завила, коли Супрун задумала внести екзамен у вигляді тестів типу ЗНО. Та ще й із знанням англійської. Тобто студент вивчив матеріал, здав тести, а екзаменатору дуля?
Мене лише насторожило вимога знати англійську. Аж поки в когось не прочитав, що в США велика недостача лікарів. Різних профілів. Окрім стоматологів. Наші молоді стоматологи вже пробивали можливості туди влаштуватися. - Фігу - там папа стоматолог береже місце для сина чи доньки. Дуже вже велика оплата їхніх послуг. І рішення про прийом в асоціацію стоматологів приймає асоціація а не трамп чи байден (умовно).
Тобто: або у нас медінститути готовитимуть неуків, або готовитимуть добрих спеціалістів і ті рвонуть за кордон тільки їх і бачили. Так як молоденька педіатр-ординатор. Відробила коло старого лікаря (він ще мене лікував) років 80 термін і рвонула в Польщу. Там її вміння оцінять значно вище.
А взагалі сама ідея Супрун про оплату лікарю не за хвороби пацієнта, а за його справді здоровья (щоб він менше приходив) дуже хороша. Інша справа - лікарі не готові так працювати. Перше запитання: " на шо жалуєтесь?" показує нерозуміння лікарем самої суті лікування. У людини болі внизу живота. І якщо лікар назначить аналізи і вони в принципі будуть майже нормальні, то він стане лікувати або мпс, або ще якісь там неврози(неважливо). А виявляється, що У людини защемлений нерв у хребті. І від того біль може бути дезавгодно. От і лікують - жінкам жіноче, чоловікам теж шо попало.
Коли все ж таки ніяк і голову повернути, бо диск вискочив, їдуть до Касьяна. Ну його вже давно нема але купа послідовників в Кобеляках. Вони вправлять. Але чи скажуть, що треба робити аби проблем з хребтом не було?
Я бувши лікарем питав би: що їсте, де і з ким спите. Де працюєте і умови праці. Звички.
Мені повезло, що лікар (родичка) призначила комплекс вітамінів і аспаркам. Потім у травматології, де лікували нині покійну маму бачив рекламу цих же засобів. І тепер: починає спину тягти - трохи попью тієї ніби крейди. а все ж допомагає. А тепер уявіть собі, що я - багатий але не начитаний і без подібного досвіду. Прихожу до лікаря і він починає мене лікувати. Там і ногу тягне і судоми і що вгодно може бути. Лікування тих симптомів буде аж до операції. Яка звісно лише усугубить проблему. Бо багатий і здоровий нікому окрім себе і близьких не потрібний. Він же до лікаря не прийде.
Мені повезло, що мене пожалів старий Адамчук (царство йому небесне і здоровья його сину). Він за пять хвилин поставив вірний діагноз, який не хотіли чи не вміли ставити інші лікарі. Хоча жовтий аж до зелені колір обличчя явно показував, що із жовчним проблеми. Порада його проста як двері: помічай від яких продуктів у тебе загострення і обминай їх. Вже пройшло десь із тридцять пять років і я намагаюся чинити за тією порадою. Ну правда було потім і зондування і сліпе зондування. Протоки промили і я ще стільки роботи переробив. А то хирів незрозуміло від чого.
Я чому так довго: і раніше лікарі погано лікували. Часто наосліп методом тика. А були скажімо фельдшери, що лікували не гірше від лікарів. Бо мали покликання. Але не мали відповідного диплому.
И ковид тут же закончится.
Столько специалистов, экспертов...
Мольфары и колдуны, в конце то концов.
Значит - нет?
Ох уж эти балаболы с их масштабами, температурами и умненькими советами...
Чи гарантує вакцинація захист від хвороби? Теж ні але зменшує теоритичну вірогідність захворювання. Нові штами можуть не боятися вакцини взагалі. Тож, вакцинація не впливає на перебіг пандемії.