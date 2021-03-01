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В Белой Церкви на Киевщине возник дефицит коек для больных COVID-19: заполняемость больниц резко превысила 90%, - мэр Дикий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Белой Церкви на Киевщине возник дефицит коек для больных COVID-19: заполняемость больниц резко превысила 90%, - мэр Дикий

В медицинских учреждениях города Белая Церковь не хватает больничных коек для размещения больных COVID-19.

Об этом сообщил белоцерковский городской голова Геннадий Дикий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

По данным чиновника, три городские больницы заполнены коронавирусными больными на 90%. В течение последних полутора недель в городе наблюдется резкий скачок заболеваемости. Если 10 дней назад, утверждает Геннадий Дикий, заполненность больниц составляла 50%, то сейчас более чем на 90%.

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В частности больница №3 заполнена на 90%, центральная районная больница - на 95%, а в больнице №1 пришлось открыть дополнительное отделение. По данным градоначальника, на лечении в больницах находится 241 больной, еще 404 жителя города лечатся в домашних условиях. 
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01.03.2021 09:37 Ответить
Начали тесты делать? Дайте слугам ещё 100 дней
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01.03.2021 11:23 Ответить
"ВОЗНІК"? ? "ДЄФІЦІТ" ????

ТА ЦЕ Ж НАСТАЛА ПОВНА РЕХФОРМА !
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01.03.2021 12:12 Ответить
 
 