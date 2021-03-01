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Новости Политика УкраиныПроисшествия
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контрабанда (2379) МИД (6654) Польша (7487) посольство (1045) дипломаты (609) Кулеба Дмитрий (2639)

Двух сотрудников посольства Украины в Польше задержали за попытку вывезти на служебном автомобиле валюту, золото и сигареты, - Кулеба (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Двух сотрудников посольства Украины в Польше задержали за попытку вывезти на служебном автомобиле валюту, золото и сигареты, - Кулеба (обновлено)

Вчера двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на горячем - их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Случай для МИД вопиющий. Убежден, важно выносить такие случаи наружу, делать их публичными. Надо сломать позорный подход "не выносить сор из избы". Его как раз надо выносить. Иначе будем жить в мусоре", - написал он.

Кулеба отметил, что во время его каденции на посту министра ведомство не будет замалчивать такие позорные случаи и тем более покрывать их фигурантов: "Поэтому я мгновенно принял три решения:

1. Обоих сотрудников я немедленно отозвал из долгосрочной загранкомандировки. Их работа в посольстве завершилась. В ближайшие пару часов все формальности по этому вопросу будут завершены.

2. Против обоих сотрудников начинаем дисциплинарное расследование в отношении выявленных фактов. Расследование будет тщательное и быстрое. Конечно, презумпцию невиновности никто не отменял. Но по результатам расследования я буду готов принимать любые решения.

3. МИД будет полностью взаимодействовать с правоохранительными органами, от которых мы ожидаем быстрого и беспристрастного расследования и установления всех обстоятельств дела".

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"Коррупция есть повсюду, где есть люди. Разница лишь в том, терпят ее или нет. В МИД - нет. Я никогда не буду покрывать негодяев, которые думают, что могут использовать дипломатический статус не для служения государству и людям, а для личного незаконного обогащения.

Каждый из системы дипслужбы, независимо от рангов и должностей, кто будет бросать тень на украинскую дипломатию, будет ощущать на себе всю резкости моей реакции", - подчеркнул глава МИД.

Журналист Евгений Плинский в Facebook рассказал подробности "золотого" буса на Волыни.

"28.02, во время проведения обыска дипломатического т/с марки Мерседес-Спринтер номер W-083514 на посту "Ягодын", следователи ГБР выявили:

- 165 200 долларов США;
- 70 200 Евро;
- 11 600 злотых;
- 16.4 кг. золотых изделий;
187 ящиков сигарет "Life,Complimen".

Следственные действия продолжаются", - отметил Плинский

Двух сотрудников посольства Украины в Польше задержали за попытку вывезти на служебном автомобиле валюту, золото и сигареты, - Кулеба 01
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Топ комментарии
+17
Никогда такого не было и вот опят
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01.03.2021 09:42
+7
просто кто-то из сотрудников мид переезжал в Польшу на ПМЖ и забыл предупредить что пожитки нипосильно нажитым трудом прихватили с собой..... ну и курить очень хочеться....
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01.03.2021 09:40
+7
Вот сейчас настоящие барыги у власти,сделали 73% идиотов посмешище из страны.
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01.03.2021 11:08
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просто кто-то из сотрудников мид переезжал в Польшу на ПМЖ и забыл предупредить что пожитки нипосильно нажитым трудом прихватили с собой..... ну и курить очень хочеться....
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01.03.2021 09:40 Ответить
Не путайте статусы - у них КОМАНДИРОВКА .

ПМЖ из другой оперы
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01.03.2021 09:49 Ответить
бывали случаи когда командировки заканчивались пмж..... Двох співробітників посольства України в Польщі затримали за спробу вивезти на службовому автомобілі валюту, золото і сигарети, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1698
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01.03.2021 09:53 Ответить
а зеленский говорит головне що вони, зе слуги народа не крадуть ))
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01.03.2021 09:41 Ответить
Никогда такого не было и вот опят
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01.03.2021 09:42 Ответить
Вот сейчас настоящие барыги у власти,сделали 73% идиотов посмешище из страны.
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01.03.2021 11:08 Ответить
Не дали людям покурить 😀😀😀
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01.03.2021 09:47 Ответить
Кулеба Кулеба який ти смішний - на кордоні з Польщею та і з Угорщиною вже навіть діти знають що в автомобілях з дипломатичними номерними знаками яких зараз "розвелось" більше ніж грибів після дощу возять контрабанду при чому в обидві сторони і випадок цей далеко не поодинокий навіть за твоєї каденції!
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01.03.2021 09:50 Ответить
Ещё Словакия и Румыния. У нас тут лет 5 назад несколько раз хлопали полные бусики сигарет, которые везли дипломаты
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01.03.2021 09:54 Ответить
"Бальшое каличество" эта сколько?
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01.03.2021 09:51 Ответить
Это чмошники ,оборотни а не сотрудники.Им-помах.А тому кто их привел подсрачник и клеймо.Иначе этот позор никогда не прекратится
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01.03.2021 09:54 Ответить
это мастера спорта зеленые!
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01.03.2021 10:00 Ответить
Ну цигарки, ще зрозуміло. Але навіщо їм в Польщі золото і валюта!?
Золота і валюти в Польщі повно без обмежень
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01.03.2021 10:04 Ответить
За валюту не знаю, а наше золото (во всяком случае раньше так было) ценилось дороже, чем тамошнее. Мне когда-то давно кто-то объяснял, что у них золото говёное и они больше ценят то, которое родом с просторов бывшего совка. Как-то так. Короче, тупое барыжничество. Тут купил, там продал.
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01.03.2021 10:43 Ответить
То было раньше, когда сссрия была отгорожена от всего мира.
Например, в загранке покупались джинсы за 10 долларов, в совке продавались за 250 рублей (2 зарплаты на минуточку) и покупалось 5 грамм золота в изделиях ну или фотоаппарат Киев или Зенит. После вывоза в загранку менялось на 30 долларов и уже имеем 3 пары джинсов, и так до тех пор, пока не поймает бдительный помполит на судне или обхсс дома.
И это не барыжничество, а предпринимательство.
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01.03.2021 14:09 Ответить
Идиоты!!!
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01.03.2021 10:05 Ответить
Молодці, хоча б хтось займається нашими злочинцями. тепер впаяти їм по 12 років і нехай сидять вчать польську мову.
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01.03.2021 10:09 Ответить
наши люди неисправимы,даже в Польше беспределом занимаются... и все еще в Европу хотят с таким менталитетом,ага,щас Двох співробітників посольства України в Польщі затримали за спробу вивезти на службовому автомобілі валюту, золото і сигарети, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2669
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01.03.2021 10:18 Ответить
А мають право затримувати таке службове авто?
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01.03.2021 10:21 Ответить
не мають -це незаконно Двох співробітників посольства України в Польщі затримали за спробу вивезти на службовому автомобілі валюту, золото і сигарети, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9789 і це міжнародний скандал ! -перевозь спокійно, не тронуть ...
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01.03.2021 11:18 Ответить
Карты, деньги, два ствола. (с) Двох співробітників посольства України в Польщі затримали за спробу вивезти на службовому автомобілі валюту, золото і сигарети, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8824
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01.03.2021 10:33 Ответить
Валюта и золото, это в порядке вещей для дипломатов.
А погорели на сигаретах! Двох співробітників посольства України в Польщі затримали за спробу вивезти на службовому автомобілі валюту, золото і сигарети, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4103
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01.03.2021 10:41 Ответить
Вся власть в Украине КОНЧЕНАЯ! Тупорылое жлобьё.
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01.03.2021 11:04 Ответить
"Случай для МИД вопиющий"

Вопиющий, то что вывозили или то, что попались? Двох співробітників посольства України в Польщі затримали за спробу вивезти на службовому автомобілі валюту, золото і сигарети, - Кулеба - Цензор.НЕТ 165
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01.03.2021 11:05 Ответить
Новиє літса, нє?
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01.03.2021 11:07 Ответить
Список не полный.
Где оружие и проститутки?)
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01.03.2021 11:09 Ответить
наверное ушли первым рейсом
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01.03.2021 18:41 Ответить
Дожились. Дипломатов пора досматривать в первую очередь и с пристрастием, как контрабандистов. Наших. На нашей таможне.
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01.03.2021 11:09 Ответить
Дипломаты это курьеры так исторически сложилось и эту традицию контрабандистов нужно менять - досмотр на границе должен быть поголовно 100% ...
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01.03.2021 11:09 Ответить
це позорище на міжнародному рівні
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01.03.2021 11:10 Ответить
То что ГБР словило это уже хорошо, маленький, но плюс. И чьих там детки оказались, фамилии в студию.
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01.03.2021 11:11 Ответить
коллеги стуканули....место надо срочно кому то.)))
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01.03.2021 11:12 Ответить
16кг золота. Вы только вдумайтесь в эти цифры.
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01.03.2021 11:13 Ответить
та подумаешь лям бакинских ..и шо ? из бюджета десятки лярдов "уходят" и всем пох...
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01.03.2021 11:23 Ответить
сотрудники посольства -уборщица и садовник ... Двох співробітників посольства України в Польщі затримали за спробу вивезти на службовому автомобілі валюту, золото і сигарети, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1807 ..представляю какими суммами и весом барыжат консулы .. Двох співробітників посольства України в Польщі затримали за спробу вивезти на службовому автомобілі валюту, золото і сигарети, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1807
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01.03.2021 11:15 Ответить
Долбо...бы ,позорят страну ,,😡😡😡
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01.03.2021 11:15 Ответить
скромные...
а могли и акрос затентованный на дип номерах поставить на рейс)))
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01.03.2021 11:15 Ответить
Просто монетизация госдолжностей,кто так не делает пусть бросит камень в верхзраду.
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01.03.2021 11:16 Ответить
Отличный проф. отбор в посольства из бывших контрабандистов - эти пахана не подведут..
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01.03.2021 11:25 Ответить
зеленая плесень пожирает страну
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01.03.2021 11:27 Ответить
ой як їм "бідно" живеться -ну прямо від "ніщети" возять Двох співробітників посольства України в Польщі затримали за спробу вивезти на службовому автомобілі валюту, золото і сигарети, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8500 , терміново подніміть їм зарплати.. Двох співробітників посольства України в Польщі затримали за спробу вивезти на службовому автомобілі валюту, золото і сигарети, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6927
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01.03.2021 11:28 Ответить
Це наочний приклад перемоги ЗЕ над корупцією та контрабандою, як він і обіцяв. Тепер він обіцяє чесні суди. Чекаємо
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01.03.2021 11:29 Ответить
При пороху такого не було,а при совєтах навіть сексу не було. Двох співробітників посольства України в Польщі затримали за спробу вивезти на службовому автомобілі валюту, золото і сигарети, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8436
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01.03.2021 12:29 Ответить
Двох співробітників посольства України в Польщі затримали за спробу вивезти на службовому автомобілі валюту, золото і сигарети, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9709 Двох співробітників посольства України в Польщі затримали за спробу вивезти на службовому автомобілі валюту, золото і сигарети, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5447
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01.03.2021 12:32 Ответить
громче всех кричит всегда сам вор.
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01.03.2021 11:35 Ответить
А шо, дубаса прям ниграмулечки не было? Надо же.
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01.03.2021 11:42 Ответить
Зеля в украинский дип.корпус повставлял мажоров и всяких авантюристов.
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01.03.2021 11:43 Ответить
А ми ходимо с протянутою рукою, щоб хтось дав кредит Україні.
Та ми можемо навіть фінансувати МВФ.
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01.03.2021 11:45 Ответить
Два простых украинских парня ехали на работу в Польшу...
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01.03.2021 12:08 Ответить
А от при минулій владі не ловили, напевне тому що не возили. Двох співробітників посольства України в Польщі затримали за спробу вивезти на службовому автомобілі валюту, золото і сигарети, - Кулеба - Цензор.НЕТ 45
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01.03.2021 12:27 Ответить
Кто старое помянет , тому глаз долой 😄
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01.03.2021 12:49 Ответить
И это все теперь пойдет в бюджет Украины? спасибо "дипломатам", старайтесь еще..
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01.03.2021 12:27 Ответить
Из за сигарет спалились..Кучка идиотов
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01.03.2021 12:30 Ответить
Обілетять кого треба і все буде путьом !!
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01.03.2021 12:51 Ответить
"Анонс МИДа". В Украине скоро заработает ЧМИД(частное мин.иностр.дел) где не будет взяточничества, контрабанды,все работники будут не курящие и не употребляющие все остальное, плотно будут работать с чассуд (част.суд) весь мир будет завидовать и пытаться внедрить в своих странах, но не всем это дано. Даешь частную прокуратуру и СБУ!!!
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01.03.2021 13:03 Ответить
тотальная коррупция и воровство - визитная карточка украинской власти
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01.03.2021 13:05 Ответить
Посли борделю ОПУ
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01.03.2021 13:20 Ответить
очередь за "коксом"
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01.03.2021 14:02 Ответить
А что они хотели там купить за 165 200 долларов США?
Домик в лесу?
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01.03.2021 14:13 Ответить
Там 16кг. золота , приблизительно 500 000 долларов. Можно нормальный домик купить.
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01.03.2021 15:17 Ответить
какие-то карманные расходы ...
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01.03.2021 18:39 Ответить
 
 