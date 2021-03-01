В AstraZeneca анонсировали разработку нового поколения вакцины: препарат будет эффективен против мутировавших штаммов
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом намерены к осени текущего года создать новое поколение вакцины, которая позволит бороться с новыми вариантами коронавируса.
Об этом сообщил исполнительный директор британского отделения компании Мене Пангалос в ходе брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы очень хотим попробовать сделать что-то к осени, то есть, уже в этом году", - сказал он, добавив, что график включает лабораторные работы, а также клинические исследования, необходимые для тестирования новых видов препарата.
"Когда у нас будет следующий вариант, все будут в курсе, и, надеюсь, он будет более простым", - отметил Пангалос.
В свою очередь директор Оксфордской вакцинной группы Эндрю Поллард сказал, что вакцина будет эффективно работать против британского варианта, который уже распространяется по всему миру.
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Так всі будуть безкоштовними ? Тобто, уряди тепер змушені будуть віддавати кошти фармі лише на вакцинки замість соціальних програм для своїх громадян ?
А населення повинно буде по скільки разів на рік щеплюватися ?
Від кожного ж варіанту треба ?
І паспорти щеплень ви на кожен штам заведете ?
Чи все-таки піплу доведеться свої грошики викладати ?
EFFICACY: 72% in United States, 64% in South Africa, 61% in Latin America, DOSE: 1 dose,
STORAGE: Up to two years frozen at -4° F (-20° C), and up to three months refrigerated at 36-46° F (2-8° C)
EMERGENCY USE IN: Bahrain NEW, United States NEW