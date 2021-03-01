Жильцов ЖК "София Киевская" предупредили о махинациях застройщика и возврате квартир в счет его долгов
Новости Цензор.НЕТ Общество
Более двухсот квартир в ЖК "София Киевская" были проданы застройщиком неправомерно, в обход ипотечного договора с кредитором.
К владельцам таких квартир предъявят требования о возврате.
"Украинская инновационная компания" (правопреемник "Укринбанка") заявила, что начала процедуру взыскания непогашенной задолженности с застройщика жилого комплекса "София Киевская" в пригороде столицы. Как объясняют в компании, застройщик ЖК - "Укрполискорм" в 2012 году получил кредит на строительство жилого комплекса под залог строящихся объектов недвижимости по адресу: Киевская область, Киево-Святошинский район, ул. Горького (общий адрес строительства ЖК "София Киевская"). В залог было передано:
1. 9-этажный 149-квартирный дом со встроенными нежилыми помещениями
2. 9-этажный 162-квартирный дом со встроенными нежилыми помещениями
3. 9-этажный 242-квартирный дом со встроенными нежилыми помещениями.
"Несмотря на задолженность по кредитному договору, руководство "Укрполискорма" приняло решение незаконно, без согласия ипотекодержателя (УКР/ІН/КОМ) осуществить отчуждение 270 квартир физлицам. Эти факты на данный момент являются предметом изучения в рамках уголовного производства", - сообщили в компании. Закон в таких случаях позволяет взыскать ипотечное имущество, продолжили в "Украинской инновационной компании".
"Согласно статье 12 Закона Украины "Об ипотеке", в случае нарушения ипотекодателем обязанностей, установленных ипотечным договором, ипотекодержатель имеет право требовать досрочного исполнения основного обязательства, а в случае неисполнения обратить взыскание на предмет ипотеки. В случае нарушения ипотекодателем обязанностей по сохранению или страхованию предмета ипотеки ипотекодержатель может воспользоваться правами, определенными согласно части первой этой статьи, или принять меры для сохранения или страхования предмета ипотеки в собственных интересах и за свой счет. Ипотекодатель обязан немедленно по требованию ипотекодержателя возместить последнему все расходы, понесенные в связи с принятием мер по сохранению и страхованию предмета ипотеки. Сделка по отчуждению ипотекодателем переданного в ипотеку имущества или его передачи в ипотеку, совместную деятельность, лизинг, аренду или пользование без согласия ипотекодержателя является недействительным", - процитировали законодательство в компании.
Опираясь на предоставленное Законом право, "Украинская инновационная компания" инициировала в суде процедуру взыскания квартир с физлиц. "Учитывая все нарушения, допущенные "Укрполискорм", "Украинская инновационная компания" инициировала обращение в Киево - Святошинский районный суд Киевской области с исками к ряду физических лиц-владельцам квартир ЖК "София Киевская" (которым незаконно был отчужден предмет ипотеки) об обращении взыскания на квартиры в счет погашения задолженности "Укриполискорм" перед "УКР/ІН/КОМ" .Уже подано девять исков к владельцам квартир. В течение двух месяцев планируется подача еще около двухсот", - сообщили в компании.
Как ранее сообщали СМИ, бенефициар ЖК "София Киевская" - народный депутат прошлого (VIII) созыва Верховной Рады от фракции "Радикальная партия Олега Ляшко", тогдашний глава Комитета по вопросам строительства Сергей Скуратовский. После ареста счетов его компаний в начале года, застройщиком ЖК "София Киевская" стала компания "София Киевская Буд", зарегистрированная на помощника действующего народного депутата Рады Александра Ковалева от группы "Довіра". Также сообщается, что суд в феврале запретил ввод в эксплуатацию новостроек ЖК "София Киевская", выдачу им почтовых адресов и подключение к коммунальным сетям.
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Алё, государство!!! Когда, наконец, простые граждане перестанут отвечать за коррупцию и мошенничество крупного бизнеса????
и опять в суд))
Кто-то незаконно передал личные данные собственников квартир этим компаниям, что равносильно ст. 182 Уголовного Кодекса.
У кого были наши данные при заключении договоров на недвижимость ? Думаю пальцем показывать не стоит !!! По другому я не могу объяснить ситуацию, которая сейчас происходит. Откуда у третьих компаний, наши личные данные.
https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/88842790 - одно из дел, снизу читаем начиная с 125 пункта.
1. ПАТ "Укрінком" і ПАТ "Українська інноваційна компанія" берут нас на понт и на иснос, базируя свои иски на нашем правовом негилизме.
2. Суды могут быть реальные. Так как их юристы будут подавать реальные иски и искать слабые стороны каждого. Нужен будет адвокат. Нужно совместно внимательно изучать похожие дела.
3. Будет много заседаний. Вплоть до решений Апеляционного и Верховного суда.
4. Нужна будет доверенность представителю. Или написать заявление, что без участия, просьба растатривать дело.
5. После проигрыша в суде в финале, все деньги потраченные на иск, будут возвращены в судебном порядке.
Главное видеть цель - судебное решение Высшей инстанции, о том что действия исца - незаконны и являются профанацией.
А в ответ им иск по 182 ст., с доказательствами источника получения Ваших личных данных, как собственника недвижимости (ФИО, адреса, номера договора, даты о покупке имущественных прав и т.д.).
Получайте наслаждение, когда бьете "мокрую курицу".