Жильцов ЖК "София Киевская" предупредили о махинациях застройщика и возврате квартир в счет его долгов

Более двухсот квартир в ЖК "София Киевская" были проданы застройщиком неправомерно, в обход ипотечного договора с кредитором.

К владельцам таких квартир предъявят требования о возврате.

"Украинская инновационная компания" (правопреемник "Укринбанка") заявила, что начала процедуру взыскания непогашенной задолженности с застройщика жилого комплекса "София Киевская" в пригороде столицы. Как объясняют в компании, застройщик ЖК - "Укрполискорм" в 2012 году получил кредит на строительство жилого комплекса под залог строящихся объектов недвижимости по адресу: Киевская область, Киево-Святошинский район, ул. Горького (общий адрес строительства ЖК "София Киевская"). В залог было передано:

1. 9-этажный 149-квартирный дом со встроенными нежилыми помещениями

2. 9-этажный 162-квартирный дом со встроенными нежилыми помещениями

3. 9-этажный 242-квартирный дом со встроенными нежилыми помещениями.

"Несмотря на задолженность по кредитному договору, руководство "Укрполискорма" приняло решение незаконно, без согласия ипотекодержателя (УКР/ІН/КОМ) осуществить отчуждение 270 квартир физлицам. Эти факты на данный момент являются предметом изучения в рамках уголовного производства", - сообщили в компании. Закон в таких случаях позволяет взыскать ипотечное имущество, продолжили в "Украинской инновационной компании".

"Согласно статье 12 Закона Украины "Об ипотеке", в случае нарушения ипотекодателем обязанностей, установленных ипотечным договором, ипотекодержатель имеет право требовать досрочного исполнения основного обязательства, а в случае неисполнения обратить взыскание на предмет ипотеки. В случае нарушения ипотекодателем обязанностей по сохранению или страхованию предмета ипотеки ипотекодержатель может воспользоваться правами, определенными согласно части первой этой статьи, или принять меры для сохранения или страхования предмета ипотеки в собственных интересах и за свой счет. Ипотекодатель обязан немедленно по требованию ипотекодержателя возместить последнему все расходы, понесенные в связи с принятием мер по сохранению и страхованию предмета ипотеки. Сделка по отчуждению ипотекодателем переданного в ипотеку имущества или его передачи в ипотеку, совместную деятельность, лизинг, аренду или пользование без согласия ипотекодержателя является недействительным", - процитировали законодательство в компании.

Опираясь на предоставленное Законом право, "Украинская инновационная компания" инициировала в суде процедуру взыскания квартир с физлиц. "Учитывая все нарушения, допущенные "Укрполискорм", "Украинская инновационная компания" инициировала обращение в Киево - Святошинский районный суд Киевской области с исками к ряду физических лиц-владельцам квартир ЖК "София Киевская" (которым незаконно был отчужден предмет ипотеки) об обращении взыскания на квартиры в счет погашения задолженности "Укриполискорм" перед "УКР/ІН/КОМ" .Уже подано девять исков к владельцам квартир. В течение двух месяцев планируется подача еще около двухсот", - сообщили в компании.

Как ранее сообщали СМИ, бенефициар ЖК "София Киевская" - народный депутат прошлого (VIII) созыва Верховной Рады от фракции "Радикальная партия Олега Ляшко", тогдашний глава Комитета по вопросам строительства Сергей Скуратовский. После ареста счетов его компаний в начале года, застройщиком ЖК "София Киевская" стала компания "София Киевская Буд", зарегистрированная на помощника действующего народного депутата Рады Александра Ковалева от группы "Довіра". Также сообщается, что суд в феврале запретил ввод в эксплуатацию новостроек ЖК "София Киевская", выдачу им почтовых адресов и подключение к коммунальным сетям.