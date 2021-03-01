Россия может провести новый "референдум" в ОРДЛО для психологического давления на Украину, но мы на это не поведемся, - Гармаш

России не нужен оккупированный Донбасс, ей нужно поддерживать его в подвешенном состоянии, чтобы использовать как инструмент против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Представитель ОРДО в украинской делегации ТКГ Сергей Гармаш предполагает, что "референдум" могут провести для легализации выборов в российскую Госдуму на оккупированной территории Донбасса, чтобы показать массовость.

"Теоретически могут провести и "референдум" о вхождении в Российскую Федерацию для психологического давления на Украину. Но это очень дешево, мы на это не поведемся", - отметил Гармаш.

В то же время, по словам Гармаша, Украина понимает, что РФ не нужен этот регион, ей нужно поддерживать его в подвешенном состоянии, чтобы использовать как инструмент против Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия намерена привлечь жителей оккупированного Донбасса к "голосованию" на "выборах" в Государственную думу в сентябре 2021 года. Украинская сторона призывает их не принимать участия в этом "голосовании".

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