Россия может провести новый "референдум" в ОРДЛО для психологического давления на Украину, но мы на это не поведемся, - Гармаш
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
России не нужен оккупированный Донбасс, ей нужно поддерживать его в подвешенном состоянии, чтобы использовать как инструмент против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
Представитель ОРДО в украинской делегации ТКГ Сергей Гармаш предполагает, что "референдум" могут провести для легализации выборов в российскую Госдуму на оккупированной территории Донбасса, чтобы показать массовость.
"Теоретически могут провести и "референдум" о вхождении в Российскую Федерацию для психологического давления на Украину. Но это очень дешево, мы на это не поведемся", - отметил Гармаш.
В то же время, по словам Гармаша, Украина понимает, что РФ не нужен этот регион, ей нужно поддерживать его в подвешенном состоянии, чтобы использовать как инструмент против Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия намерена привлечь жителей оккупированного Донбасса к "голосованию" на "выборах" в Государственную думу в сентябре 2021 года. Украинская сторона призывает их не принимать участия в этом "голосовании".
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Україна їм потрібна, щоб годувати доМбас та крим, та й сам мордор. Як при совку.
-А, ми будемо на них із Говерли с#ати
-Оба - на
-За#бісь
-Наливай кохана
-Той хто любыть Україну, мусить бути з нами…
(Кузьма - коломийки)
Домбасюри вже дореферендились до війни, нехай референдять далі.
Пупок подорвут. А попытаться сделать недо-государство могут.
Это подвесит проблемы интеграции на долгие годы. Независимо от того, поведемся мы или нет.
В то же время, по словам Гармаша, Украина понимает, что РФ не нужен этот регион, ей нужно поддерживать его в подвешенном состоянии, чтобы использовать как инструмент против Украины. Тогда Украине нужно провести референдум ,а нужен ли Украине такой регион в котором около 600000 тысяч рашистских паспортов,которые дают право говорить о том,что получившие рашистские паспорта ,практически уже провели реыерендум о вступлении в рабсею?
І що ви зробите? Згвалуєте Конституцію, роздасте ватанам українські паспорти, зробите нас співгромаданами з кацапами? Відновите совок з подвійним громадянством?
Ну чего непонятного?