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"Слуга народа" Завитневич об обострении на Донбассе: Эскалация повлечет новые санкции против России

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Украинская власть готова к любым вариантам эскалации конфликта на Донбассе со стороны Российской Федерации. При этом глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич ("СН") считает, что эскалация для Москвы может оказаться слишком болезненной.

Об этом говорится в материале РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"ВСУ способны нас защитить и Украина не будет одна в противодействии России в случае эскалации на Донбассе или в Крыму. Весь мир нас поддерживает, думаю, что это также повлечет новые санкции против России, новые проблемы, наверное, будут у российских чиновников высшего звена. Цена такой эскалации будет для них болезненной", - сказал Завитневич.

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Топ комментарии
+11
А какие новые санкции против "той стороны" введёт ЗЕторчёк? Ленка перестанет оплачивать коммуналку в Крыму
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01.03.2021 10:07
+10
Ну да,только нас в первые ,с начала войны,не пригласили на учения НАТО в Черноморском регионе -спасибо зекретину и всей вашей шобле... в НАТО знают,что вы слили операцию по захвату вагнеровцев
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01.03.2021 10:10
+4
гы улыбнуло!!боюсь что ещё пол крыма прикупит!!(для ,,бати ЗЁ"стараться будет!!) "Слуга народа" Завитневич об обострении на Донбассе: Эскалация повлечет новые санкции против России - Цензор.НЕТ 7614 "Слуга народа" Завитневич об обострении на Донбассе: Эскалация повлечет новые санкции против России - Цензор.НЕТ 8747
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01.03.2021 10:11
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А какие новые санкции против "той стороны" введёт ЗЕторчёк? Ленка перестанет оплачивать коммуналку в Крыму
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01.03.2021 10:07 Ответить
гы улыбнуло!!боюсь что ещё пол крыма прикупит!!(для ,,бати ЗЁ"стараться будет!!) "Слуга народа" Завитневич об обострении на Донбассе: Эскалация повлечет новые санкции против России - Цензор.НЕТ 7614 "Слуга народа" Завитневич об обострении на Донбассе: Эскалация повлечет новые санкции против России - Цензор.НЕТ 8747
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01.03.2021 10:11 Ответить
Нє! Найвеличніший відведе війська ще на кількох ділянках.
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01.03.2021 10:22 Ответить
Ну да,только нас в первые ,с начала войны,не пригласили на учения НАТО в Черноморском регионе -спасибо зекретину и всей вашей шобле... в НАТО знают,что вы слили операцию по захвату вагнеровцев
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01.03.2021 10:10 Ответить
А сколько еще украинских воинов должно погибнуть благодаря зе-лупному "главное нистрилять" ? А ваши всранные саекции кацапам поЙУХ,и жизни солдат санкциями не вернешь.
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01.03.2021 10:17 Ответить
"Не было счастья, да несчастье помогло".
"Нет худа без добра".
"Всё что ни делается, всё к лучшему".
"Теля здохло, хліву прибуло".
.....
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01.03.2021 10:19 Ответить
Основные санкции-глубокая озабоченность. На словах-поддерживаем Украину, а на деле-лижуться с х...лом.
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01.03.2021 10:22 Ответить
Що зробив ВАЗеленський, окрім того що збільшив залежність і спонсорування кацапів?
"Україна поновила імпорт електроенергії з Росії з 1 лютого 2021 року"
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01.03.2021 10:40 Ответить
Бла-бла-бла... Перевооружайте, экиперуйте по-НАТОвски, доукомплектовуйте(не штабы) и не вяжите руки эелеными разведениями и пр.уйней! Только так, паралельно с санкциями, реально уйла с его ихтамнетами, раком ставить! Ежедневный, массовый груз200, за поребрик-самая лучшая "успокоительная" пилюля, для кремлевского недомерка!
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01.03.2021 10:24 Ответить
Жаль только, что с "передка" во гробах к матерям, вдовам и сиротам поедут не клоуны-мерзавцы из падлючего ЗЕ-шапито.
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01.03.2021 10:28 Ответить
Скільки санкцій, проти запоребрикових бізнеспартнерів 95 кварталу, введено за ініціативою ВАЗеленського за два роки його правління?
"0".
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01.03.2021 10:34 Ответить
А партнЬОри,- то святоє!
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01.03.2021 10:42 Ответить
А стосовно нових санкцій проти рахи, так в двері до Світу треба гепати, а не шкрябатись у засцяних штанцях.
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01.03.2021 10:44 Ответить
Если начнут вводить санкции, которые затронут не только чиновников высшего звена, а отразятся на электорате ВВХ (Кабаева), тогда ***** начнет сильно припекать.
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01.03.2021 11:33 Ответить
Высшему звену, эти санкции - комариный укус. Они в США не отдыхают, недвижимости у них там нет, счетов тоже.
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01.03.2021 15:19 Ответить
Сенатор Гремм (соратник и друг Маккейна) сказал, что США, свои санационные возможности, практически, исчерпали, надо сильнее вовлекать ЕС. Вовлекли? По СП-2 уже практически разругались. ЕСу эти санкции как зайцу стоп - сигнал только мешают. США король, но уже, увы, не туз
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01.03.2021 15:15 Ответить
 
 