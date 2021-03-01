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"Доступная ипотека" под 7% стартовала. В Украине подписаны первые кредитные договоры, - Минфин

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Сегодня, 1 февраля состоялась церемония подписания первых кредитных договоров между банками и заемщиками в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%". Выданы первые кредиты.

Соответствующая церемония состоялась во время всеукраинского форума "Украина 30", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Хочу поздравить счастливых обладателей квартир... Те, кто хочет улучшить свои жилищные условия, могут присоединиться к программе", - заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Первый договор подписали семьи Лапченко и Максымюк.

Читайте также: Первый кредит по программе "Доступная ипотека" будет выдан в начале марта, - Минфин

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+11
читал я про эту ипотеку
там столько условий - мама не горюй
1. стоять в очереди на жилье (уже смешно)
2. иметь определенный доход на семью (около 70000)
3. не иметь жилья или быть прописанным где то и площади мало
4. молодая семья
5. договор заключается на полный процент. государство из фонда (как на дороги наверно) компенсирует банкам часть процентов. НО кроме процентов по телу кредита (часть которых компенсируется) есть другие платежи от полной суммы - например страховки
6. минимальный первый взнос 10-20 % от суммы
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01.03.2021 10:20
+7
Ну что ж, счастливые обладатели квартир, связавшись с прохиндеями вы сделали свой выбор. Не забудьте купить палатки, пока есть свободные ресурсы. Будет забавно глядеть на то, как вы в них будете ночевать под ОП с требованием вернуть с трудом нажитое.
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01.03.2021 10:20
+7
Дополню
7.Ограничение по площади 50 кв.м на двоих плюс 20 кв.м на каждого члена семьи.

8. Обязательный белый доход.

9. Дома до 2014 года не кредитуются (лобби застройщиков наверное), чтобы перераспределить спрос видимо все плохо, но нужно завлечь покупателя.

10. Сумма кредита не больше 2 млн грн.

Это так навскидку
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01.03.2021 10:28
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Правила форума Совет форумчан
читал я про эту ипотеку
там столько условий - мама не горюй
1. стоять в очереди на жилье (уже смешно)
2. иметь определенный доход на семью (около 70000)
3. не иметь жилья или быть прописанным где то и площади мало
4. молодая семья
5. договор заключается на полный процент. государство из фонда (как на дороги наверно) компенсирует банкам часть процентов. НО кроме процентов по телу кредита (часть которых компенсируется) есть другие платежи от полной суммы - например страховки
6. минимальный первый взнос 10-20 % от суммы
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01.03.2021 10:20 Ответить
это старые условия,там все упростили
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01.03.2021 10:23 Ответить
12 февраля 2021 года

Кто сможет претендовать на льготный кредит на жилье?
Для получения государственной поддержки заемщик должен отвечать таким критериям:
1) быть гражданином Украины и иметь полную гражданскую дееспособность;
2) быть лицом, которое требует улучшения жилищных условий:
находится на квартирном учете;
граждане, которые обеспечены жилой площадью, которая не превышает 13,65 кв. метра на одного члена семьи, или проживают (зарегистрированы в установленном порядке) в общежитии, что подтверждается справкой о составе семьи;
жильцы аварийных и ветхих домов;
молодые семьи (супружеская пара, в которой возраст мужа и жены не превышает 35 лет, или неполная семья, в которой мать (отец) в возрасте до 35 лет);
внутренне перемещенные лица;
научно-педагогические работники;
медицинские работники;
работники бюджетной сферы.
3) возраст заемщика на дату окончания срока ипотечного кредита не должен превышать 70 лет (включительно);
Не могут воспользоваться этим правом лица, которые искусственно ухудшили свои жилищные условия (продали жилую недвижимость, которая находилась в их собственности) в течение последних пяти лет, кроме внутренне перемещенных лиц в случае отчуждения недвижимого имущества на временно оккупированной территории.
С момента регистрации права собственности на предмет ипотеки право на получение жилья считается использованным, а заемщик и члены его семьи снимаются с учета граждан, которые требуют в соответствии с законодательством улучшения жилищных условий (в случае пребывания на нем).
Какой должен быть доход?
Доход должен быть таким, который предоставляет возможность осуществлять платежи для погашения и обслуживания ипотечного кредита в соответствии с правилами и процедурами уполномоченного банка.
Размер среднемесячного денежного дохода заемщика и каждого из членов его семьи за последние 6 месяцев не должен превышать пятикратного размера месячной средней заработной платы в соответствующем регионе Украины, где расположен предмет ипотеки, рассчитанного согласно официальным данным Госстата.https://biz.ligazakon.net/ru/news/201591_ipoteka-pod-7-godovykh-usloviya-i-trebovaniya
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01.03.2021 10:27 Ответить
Дополню
7.Ограничение по площади 50 кв.м на двоих плюс 20 кв.м на каждого члена семьи.

8. Обязательный белый доход.

9. Дома до 2014 года не кредитуются (лобби застройщиков наверное), чтобы перераспределить спрос видимо все плохо, но нужно завлечь покупателя.

10. Сумма кредита не больше 2 млн грн.

Это так навскидку
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01.03.2021 10:28 Ответить
Ну что ж, счастливые обладатели квартир, связавшись с прохиндеями вы сделали свой выбор. Не забудьте купить палатки, пока есть свободные ресурсы. Будет забавно глядеть на то, как вы в них будете ночевать под ОП с требованием вернуть с трудом нажитое.
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01.03.2021 10:20 Ответить
скоро ждите подорожание квартир на 25-30 %,люди начнут брать ипотеки на квартиры,спрос увеличится,а уж наши барыги застройщики увидив это точно не захотят упустить такой шанс и взвинтят цены на квартиры до небес,так что эти ипотеки сомнительное удовольствие
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01.03.2021 10:22 Ответить
Ну какой спрос?

Там доход официальный нужно иметь. А те же жцрналюги на МИНИМАЛКЕ...

И дома только после 2014 года кредитуются.
Застройщики хотят перераспределить спрос, который в кризис ограничен с остального рынка.

Кредит не больше чем на 2 млн гривен.

Плюс грядущее декларирование и фин мон не упромтят покупок.
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01.03.2021 10:31 Ответить
Цікаво,а люди,які всерйоз розраховують на іпотеку 7%,знають,що в разі,якщо в держбюджеті,скажімо на слідуючи й рік,не будуть передбачені кошти для компенсації банкам різниці по відсотках за кредит,то банки мають законне право вимагати від кредитора повної сплати відсотків?
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01.03.2021 10:23 Ответить
Пардон,від боржника.
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01.03.2021 10:25 Ответить
Тело кредита 200%?
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01.03.2021 10:23 Ответить
Подписались под 7 процентов? В каком, *****, банке? Еще в пятницу ни один, *****, банк не имел инфы по этому поводу!!!!!!!
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01.03.2021 11:15 Ответить
Якщо вірити інформації на сайті Приватбанку, то лише разові додаткові платежі під час оформлення іпотечного кредиту обійдуться у приблизно 62000 грн.
7% це лише перші 12 місяців, а потім UIRD* 12М + 4,5% - наступні роки кредитування.
Без компенсації - вартість кредиту 12% на 1-й рік.

Ще потрібно додати перший внесок - 25% від вартості (625000 грн). Також незрозуміло - яка форма погашення кредиту - класична чи ануїтет... "Доступна іпотека" під 7% стартувала. В Україні підписано перші кредитні договори, - Мінфін - Цензор.НЕТ 7786
Іпотека під 7%
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01.03.2021 12:27 Ответить
внимательно смотрим заголовок - Сегодня, 1 февраля состоялась церемония
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01.03.2021 23:05 Ответить
Эта ипотека ТОЛЬКО ПОД НОВОСТРОЙКИ---четкий интерес и откаты видны невооруженным взглядом!

Барыги зеленые!
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02.03.2021 00:23 Ответить
И закончится это незавершенным строительством и висящим на шее кредитом на 20 лет))))
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02.03.2021 00:24 Ответить
 
 