"Доступная ипотека" под 7% стартовала. В Украине подписаны первые кредитные договоры, - Минфин
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Сегодня, 1 февраля состоялась церемония подписания первых кредитных договоров между банками и заемщиками в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%". Выданы первые кредиты.
Соответствующая церемония состоялась во время всеукраинского форума "Украина 30", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Хочу поздравить счастливых обладателей квартир... Те, кто хочет улучшить свои жилищные условия, могут присоединиться к программе", - заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Первый договор подписали семьи Лапченко и Максымюк.
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Пожалуйста, подождите...
там столько условий - мама не горюй
1. стоять в очереди на жилье (уже смешно)
2. иметь определенный доход на семью (около 70000)
3. не иметь жилья или быть прописанным где то и площади мало
4. молодая семья
5. договор заключается на полный процент. государство из фонда (как на дороги наверно) компенсирует банкам часть процентов. НО кроме процентов по телу кредита (часть которых компенсируется) есть другие платежи от полной суммы - например страховки
6. минимальный первый взнос 10-20 % от суммы
Кто сможет претендовать на льготный кредит на жилье?
Для получения государственной поддержки заемщик должен отвечать таким критериям:
1) быть гражданином Украины и иметь полную гражданскую дееспособность;
2) быть лицом, которое требует улучшения жилищных условий:
находится на квартирном учете;
граждане, которые обеспечены жилой площадью, которая не превышает 13,65 кв. метра на одного члена семьи, или проживают (зарегистрированы в установленном порядке) в общежитии, что подтверждается справкой о составе семьи;
жильцы аварийных и ветхих домов;
молодые семьи (супружеская пара, в которой возраст мужа и жены не превышает 35 лет, или неполная семья, в которой мать (отец) в возрасте до 35 лет);
внутренне перемещенные лица;
научно-педагогические работники;
медицинские работники;
работники бюджетной сферы.
3) возраст заемщика на дату окончания срока ипотечного кредита не должен превышать 70 лет (включительно);
Не могут воспользоваться этим правом лица, которые искусственно ухудшили свои жилищные условия (продали жилую недвижимость, которая находилась в их собственности) в течение последних пяти лет, кроме внутренне перемещенных лиц в случае отчуждения недвижимого имущества на временно оккупированной территории.
С момента регистрации права собственности на предмет ипотеки право на получение жилья считается использованным, а заемщик и члены его семьи снимаются с учета граждан, которые требуют в соответствии с законодательством улучшения жилищных условий (в случае пребывания на нем).
Какой должен быть доход?
Доход должен быть таким, который предоставляет возможность осуществлять платежи для погашения и обслуживания ипотечного кредита в соответствии с правилами и процедурами уполномоченного банка.
Размер среднемесячного денежного дохода заемщика и каждого из членов его семьи за последние 6 месяцев не должен превышать пятикратного размера месячной средней заработной платы в соответствующем регионе Украины, где расположен предмет ипотеки, рассчитанного согласно официальным данным Госстата.https://biz.ligazakon.net/ru/news/201591_ipoteka-pod-7-godovykh-usloviya-i-trebovaniya
7.Ограничение по площади 50 кв.м на двоих плюс 20 кв.м на каждого члена семьи.
8. Обязательный белый доход.
9. Дома до 2014 года не кредитуются (лобби застройщиков наверное), чтобы перераспределить спрос видимо все плохо, но нужно завлечь покупателя.
10. Сумма кредита не больше 2 млн грн.
Это так навскидку
Там доход официальный нужно иметь. А те же жцрналюги на МИНИМАЛКЕ...
И дома только после 2014 года кредитуются.
Застройщики хотят перераспределить спрос, который в кризис ограничен с остального рынка.
Кредит не больше чем на 2 млн гривен.
Плюс грядущее декларирование и фин мон не упромтят покупок.
7% це лише перші 12 місяців, а потім UIRD* 12М + 4,5% - наступні роки кредитування.
Без компенсації - вартість кредиту 12% на 1-й рік.
Ще потрібно додати перший внесок - 25% від вартості (625000 грн). Також незрозуміло - яка форма погашення кредиту - класична чи ануїтет...
Іпотека під 7%
Барыги зеленые!