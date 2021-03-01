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Зеленский (16563) КС (2131) суд (24701) реформы (3866)

В Украине заработают честные суды, где определяющей будет буква закона, а не цифра в конверте, - Зеленский. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Реформа Конституционного суда является весьма наболевшим вопросом для Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня в ходе форума "Украина 30: развитие правосудия", информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за некоторых судей этот орган стал синонимом недоверия. И сегодня речь идет не о его восстановлении, а о формировании доверия с нуля. Формат, в котором должен работать Конституционный суд - это прозрачный отбор судей, это добродетель, этика, порядочность", - подчеркнул президент.

Он также напомнил, что для поиска путей выхода из конституционного кризиса по его указанию была создана Комиссия по вопросам правовых реформ, которая сегодня представит свои наработки и дальнейшие планы.

"Мы настроены воплотить в жизнь все шаги, для того, чтобы в Украине наконец-то работали только честные и прозрачные суды. Суды, где определяющей будет буква закона, а не цифра в конверте", - добавил президент.

Читайте также: Готовы два законопроекта, позволяющих ввести в Украине суд присяжных, - Зеленский

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+54
Кто-то обещал на велосипеде ездить на работу и без кортежей В Украине заработают честные суды, где определяющей будет буква закона, а не цифра в конверте, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8800
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01.03.2021 10:36
+42
В Украине заработают честные суды, где определяющей будет буква закона, а не цифра в конверте, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4081
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01.03.2021 10:36
+41
Дааааа
1. На велике уже на работу зеля ездит
2. 4к учителям платит
3. Корешков в ВР и других структурах не имеет
4. Не отдыхает по Оманам 17 раз за 12 месяцев
5. Президентскую хату под детдом отдал

Какой молодец, теперь вот суды честные сделает
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01.03.2021 10:38
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ну в отношении наших судов и слава богу, только жаль что дальше чем бла-бла-бла дело не пойдет
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01.03.2021 11:54 Ответить
Это он прикалывается?
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01.03.2021 11:41 Ответить
Підійміть руки, хто у це вірить.
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01.03.2021 11:44 Ответить
я
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01.03.2021 12:53 Ответить
Правидльно Вовчик, и честный суд уже работает, страна уже увидела, когда судили Стерненко, вот такие нам нужны суды, которые работают не за клнверты, а за страх, удачи Вовчик, на таком благородном и неблагодарном пути, надо стоять на своем, и главное, своих (татарова, ермака, шкарлета и др.)не сдавать.
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01.03.2021 11:55 Ответить
*** Оно Бредит!!! Видать классную траву завез Степанов с Индии, сильно взяло!
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01.03.2021 12:02 Ответить
"буква закона" - це типу Портнов?
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01.03.2021 12:03 Ответить
Точно так же ты обещал полтора года назад:
02.09.19 13:45 "Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса.
В Україні запрацюють чесні суди, де визначальною буде буква закону, а не цифра в конверті, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3598Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении еженедельно лишать недостойных судей их мантий в рамках перезагрузки судебной власти страны.
https://censor.net/ru/news/3145910/***********************************************************************************************************
И что тебе, Вова, мешало снимать мантии со сволочей?
Трепло ты клиническое!
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01.03.2021 12:11 Ответить
Що лепече це мале,
Мендель трахнув, велич пре?
Переклав вину в ОПу,
Змусив дуру до ножу?
Дмухнув, пихнув, ніс продув
Руку в дупі не відчув?
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01.03.2021 12:11 Ответить
Карабаса не пошле,
Бо із Зе!- зеро буде.
Спромігся на цілий світ,
Боговибраних щемить...
Порівняння з віслюками-
Це ж ганьба над пращурами?
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01.03.2021 12:33 Ответить
Чергові ЗЕ-розповіді про Нью-Васюки?
Впевнений, шо з цим буде так само, як і з цим:

В Україні запрацюють чесні суди, де визначальною буде буква закону, а не цифра в конверті, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7179
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01.03.2021 12:15 Ответить
противно слушать.
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01.03.2021 12:18 Ответить
Но когда это произойдет,это таааайна
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01.03.2021 12:19 Ответить
Такой мачо, как ты за два года должен был уже провести эту реформу. Ты же в своем кине всех дрючил и расстреливал. А в жизни ты оказалося соплею. Балаболка снимающая видосики.
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01.03.2021 12:20 Ответить
Хтось може ставитись серйозно до висловлювань "квартального державника" Остапа Бéндера ЗЕндера? Ну, є такі...

В Україні запрацюють чесні суди, де визначальною буде буква закону, а не цифра в конверті, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7892
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01.03.2021 12:24 Ответить
Угу. Особливо після нищівно переможних судових реформ, здійснених славними папєрєдніками...
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01.03.2021 12:29 Ответить
Маєш на увазі Пороха? Хотів би, щоб він розпочав і закінчив всі реформи, які не були проведені до нього, та ще й під час війни?
Хай трішки для ЗЕ залишиться. Для ствердження його "величі". Бгг
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01.03.2021 12:33 Ответить
Маю на увазі вссіх наших нестримних реформаторів, в тому числі й тих, які наобіцяли здійснити нищівні реформи, завершивши війну за години, а не за місяці. До речі, ота війна нікуди не поділася і триває далі...
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01.03.2021 13:05 Ответить
ота війна нікуди не поділася і триває далі... ©
Шо ш такоє? Как же ш так? БлаЗЕнь казав, шо війна триває, бо її розпочав Порох, тому що вона є вигідною для нього. А ти ж за Зе голосував?

В Україні запрацюють чесні суди, де визначальною буде буква закону, а не цифра в конверті, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8806
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01.03.2021 13:55 Ответить
Слузай, ватан, ти краще розкажи про те, як П. Рошенко через два тижні після кенгурації відрядив до Лугандону для мирних переговорів з терористами поважну ділігацію з Ведмедчуком, Шухриджем та Кучмом. На той час ніким досі так і не оголошена війна тривала вже пів року...

В Україні запрацюють чесні суди, де визначальною буде буква закону, а не цифра в конверті, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7698
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01.03.2021 16:33 Ответить
Слухай, ********, ти краще розкажи про те, як ЗЕблан після п'яти років (п'яти, Карл!) неоголошеної війни збирався зазирнути в очі ***** і разом з ним припинити війну, яку "розпочав барига Порох".
Ну а перед тим як патякати щось про події недалекого минулого, треба хоча б цікавитись темою:
"...на переговори приїхали, як і минулого разу, другий президент України Леонід Кучма, народний депутат Нестор Шуфрич та Віктор Медведчук. Також беруть участь у діалозі сепаратисти з так званих ЛНР та ДНР. Лідера "Українського вибору" і кума Володимира Путіна Віктора Медведчука у якості переговорника запропонувала канцлер Німеччини Ангела Меркель."
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01.03.2021 18:35 Ответить
Языком молоть - не мешки таскать.
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01.03.2021 12:27 Ответить
так ведь с 2015 года уже ж все суды и прочие собаки прокурорские работают по закону , по честному!!! В Україні запрацюють чесні суди, де визначальною буде буква закону, а не цифра в конверті, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1963 шо , все забыли уже?
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01.03.2021 12:31 Ответить
В Україні запрацюють чесні суди, де визначальною буде буква закону, а не цифра в конверті, - Зеленський - Цензор.НЕТ 100
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01.03.2021 12:33 Ответить
В Україні запрацюють чесні суди, де визначальною буде буква закону, а не цифра в конверті, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4375
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01.03.2021 12:38 Ответить
Ашож - достойний зенаступнік славних папєрєдніків... В Україні запрацюють чесні суди, де визначальною буде буква закону, а не цифра в конверті, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8692
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01.03.2021 13:06 Ответить
Тобі треба на передачу до Зе і Лисого. Будеш у них фаворитом. Твій талан вони вже оцінили:

В Україні запрацюють чесні суди, де визначальною буде буква закону, а не цифра в конверті, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2134
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01.03.2021 13:50 Ответить
В Україні запрацюють чесні суди, де визначальною буде буква закону, а не цифра в конверті, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4595
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01.03.2021 21:11 Ответить
Це вже давно і багато разів обговорювалося на Цензорі.
Ти краще про це що-небудь пробовняч:

В Україні запрацюють чесні суди, де визначальною буде буква закону, а не цифра в конверті, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6852
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01.03.2021 23:18 Ответить
Для справжніх педротів й "Іловайський парад" був вже давно.
Всі наступнікі є гідними спадкоємцями своїх папєрєдніків. І поки ніхто з папєрєдніків не відповів за миздобуте, зенаступніки про свою відповідальність можуть не турбуватися...

В Україні запрацюють чесні суди, де визначальною буде буква закону, а не цифра в конверті, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8630
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02.03.2021 08:17 Ответить
...або про це...

В Україні запрацюють чесні суди, де визначальною буде буква закону, а не цифра в конверті, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2562
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01.03.2021 23:21 Ответить
Він і про невідомого новонаверненим революцйонєрам Януковоча "шуткі рассказивал" - і шо, - ета била нідавна, а то била давно?

В Україні запрацюють чесні суди, де визначальною буде буква закону, а не цифра в конверті, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3419
В Україні запрацюють чесні суди, де визначальною буде буква закону, а не цифра в конверті, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5199
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02.03.2021 08:29 Ответить
Ти там тільки заголовок "асіліл"? В Україні запрацюють чесні суди, де визначальною буде буква закону, а не цифра в конверті, - Зеленський - Цензор.НЕТ 246
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02.03.2021 09:29 Ответить
А ти розраховував, що всі тут читатимуть твою муніципальну лабуду? В Україні запрацюють чесні суди, де визначальною буде буква закону, а не цифра в конверті, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6621
Яким би не виявився ЗЕнаступнік, паПЕрєдніка це не виправдає. Ніяк.
Як не виправдає і всіх одноразових петріотів, чиїх миздобутків більш, як на раз не вистачає...
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02.03.2021 14:29 Ответить
Ну зачем такую явную пургу нести? Неужели кто нибудь этому поверит?
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01.03.2021 12:41 Ответить
І тут Остапа ЗЕреформатора понесло...

В Україні запрацюють чесні суди, де визначальною буде буква закону, а не цифра в конверті, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5505
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01.03.2021 12:41 Ответить
В Україні запрацюють чесні суди, де визначальною буде буква закону, а не цифра в конверті, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4578
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01.03.2021 12:59 Ответить
А як справа Стерненка?
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01.03.2021 13:01 Ответить
Интересно, а где они честных судей наберут. С сайта Цензора что-ли? Ту как почитаешь коменты, все прям святые.
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01.03.2021 13:03 Ответить
Для начала нужно искоренить кооррупцию в высших заведениях в Украине где готовят юристов - это можна сделать года за 3-4...Потом набрать туда лучших из лучших и лет за 5 ть их выучить....И еще за 2-3 года поменять всех судьев на этих молодых....Тоесть если сейчас этим заняться то за 10 лет можно будет более менее очистить суды от коррупции....а о чем там рассказывает Зеленский можно даже и не слушать....По другому с судами не справиться.
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01.03.2021 13:17 Ответить
А лучше поменять народ Украины на другой народ. Судьи же все из народа. И сложно представить, что вот он был кристально честный до университета, а как начал учится, так его кто-то взятки заставил давать.
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01.03.2021 13:23 Ответить
Слушайте - я вот учился и взятки не давал, а мои преподаватели если б им предложили деньги или еще что-то - меня б просто не поняли ....У нас никто взятки не давал - и это Киев....можнож ж было так?????......Да у нас с 247 выпустилось 156 человек.....Остальные не потянули....Сложно без взяток учиться....Прошло немного времени и теперь по всей Украине нету ВУЗа где взятки не дают...Народ ТОТ ЖЕ, а ситуация поменялась....Так что не Народ нужно менять , а просто нашим антикоррупционным органам нужно начать работать...Но это не так просто - поэтому и нужно 3-4 года...
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01.03.2021 13:40 Ответить
Скорее всего ты учился до 2000 года. Тогда такое еще было возможно. Сейчас коррупция от устройства в детский сад до получения места кладбища. Все в коррупции. Не понимаю как от такого общества можно требовать честных судей?
Самое интересное, что каждая цензоровская писака тоже пытается что-то где-то урвать. Желательно на халяву. Но здесь, капец, все какие честные и святые в своих коментах.
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02.03.2021 14:01 Ответить
Ну чи не **** наш приЗЕдент ?! **** !!!
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01.03.2021 13:18 Ответить
Та й Порошенко це обіцяв. Тільки вони не запрацюють, бо українські суди продажні - хто хоче - той і купує, а ти не взмозі їх посадити.
Бери приклад з Китаю й Сингапуру, там корупціонерів без слідства на нари - і розмов нема, а ти недоріс.
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01.03.2021 13:30 Ответить
попробуй думать. 1. Порошенко - реформа судебной системы. это как была невеста, а стала женой. 2. Моника - честные суды. это реформа жены, которая с 15 лет на вертолетах, потому что любит это дело. ты за порог, она к соседу.
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01.03.2021 13:41 Ответить








01eg (Запасний) ********************

@080301eg

·2 ч

НА КОГО РОЗРАХОВАНИЙ ЦЕЙ ВІДОСИК ПРО ПУКАННЯ В МУКУ?!
Зеленський обіцяє суди, де «визначальною буде буква закону, а не цифра у конверті»
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01.03.2021 13:48 Ответить
Еще одна комиссия на голову налогоплательщиков. Кто кому кормилец?
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01.03.2021 14:08 Ответить
малоПИД,,,роское, бенино, нарко-Чепушило окружившее себя такими же "спецами" как и сам в виде кремлевской Крысы ермака и его решал типа татарова, портнова с такими "силовиками" как аферистка венедиктова, казнокрад сАбаков и билетер 95 квартала баканов ты сможешь только поцеловать Крысу тупицкого с такими же Петушками в мантиях в жопу.....
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01.03.2021 14:26 Ответить
Чесний криворізький юрист за освітою.
Який чесно отримав свій диплом, розгризши за п'ять років граніт юридичної науки.
Не маючи змоги за ці п'ять років навіть відпочити, не кажучи вже про участь у якихось несерйозних речах на кшталт КВН.
Який потім вдосконалювався і набирав досвіду у професії юриста, чесно і сумлінно працюючи за зверненнями громадян.
Який ненавидів нечесних людей навколо, які відпочивають по десять разів на рік, тримають десятки мільйонів доларів в офшорах, купують квартири у Криму і працюють на замовлення міністерств країни-окупанта.
Який ніколи не брехав і усім своїм єством ненавидів, коли люди брешуть, брешуть, брешуть.
Який навесні 2014 року покинув свою улюблену, хоча й за невеликі гроші, роботу і пішов, не дочекавшись повісток з військомату, захищати спочатку Крим, а потім і Донбас.
І ось цей чесний юрист запевняє нас, що тисячі таких самих чесних і достойних юристів за освітою нарешті утворять новий суддівський корпус нових українських судів, де запанують Закон і Справедливість.
Хтось вірить цьому патологічному брехуну, баризі, ухилянту і зраднику?! В Україні запрацюють чесні суди, де визначальною буде буква закону, а не цифра в конверті, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6267

В Україні запрацюють чесні суди, де визначальною буде буква закону, а не цифра в конверті, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7230
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01.03.2021 14:26 Ответить
Суд іменем Татарова буде? я правільно зрозумів
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01.03.2021 14:31 Ответить
Это все красивые,но слова. Когда будут дела? Прошло уже 2 года. Пора от обещаний переходить к конкретным делам...
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01.03.2021 14:34 Ответить
та вже були справи....
розмінування та інспекція наших позицій ворогами в АТО
фінансування каломойського з бюджету
розкрадання бюджету та держрезерву під час війни та пандемії слугами
підвищення тарифів
переслідування патріотів та закриття справ проти рос агентури
які вам ще справи потрібні?
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01.03.2021 14:59 Ответить
Зе настільки вжився у роль Голобородька, що й сам повірив у те, що він є батьком нації.

В Україні запрацюють чесні суди, де визначальною буде буква закону, а не цифра в конверті, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9226
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01.03.2021 14:37 Ответить
Разберись сначала с Татаровым. Слабо? Врать и обещать легче?
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01.03.2021 14:37 Ответить
Так чесні суди (для яких визначаючими є принципи права) або ті для кого визначаючою буде буква закону (п'ять колосків - розстріл)?
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01.03.2021 14:51 Ответить
Лисий свою думку з приводу ЗЕ-реформи судів вже висловив:

В Україні запрацюють чесні суди, де визначальною буде буква закону, а не цифра в конверті, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6540
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01.03.2021 14:54 Ответить
Йой... новое виступление 95 квартала?
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01.03.2021 14:58 Ответить
Ответ судей Зеленскому
В Україні запрацюють чесні суди, де визначальною буде буква закону, а не цифра в конверті, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2342
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01.03.2021 15:07 Ответить
Шмаркля снова нюхнул.
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01.03.2021 15:18 Ответить
Слова вруна да еще и про суд) Это сюр какой то) Это явный расчет на 73%, остальные 27% не поверят в эту лобуду, а если и поверят, то пусть еще раз получат то что хотели.
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01.03.2021 15:42 Ответить
а когда пы зда в сматфоне будет?
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01.03.2021 15:53 Ответить
Пустая, неконкретная, напыщенная речь Зеленского - без указания путей решения проблемы реформирования судейской системы, без ничего. А нужна политическая воля, глубокие знания, умение, абсолютная честность. Ничего этого у Зеленского нет.
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01.03.2021 17:34 Ответить
Это только слова, пиар на том что он не сможет воплотить в жизнь.
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01.03.2021 19:03 Ответить
Да объясните кто-нибудь этим идиотам, что не бывает честных или нечестных судов. Взятки берет не судебный орган и судебная ветвь власти, а судьи, конкретные, имеющие Ф.И.О., чьи-то мужья, жены, дети, сами являющиеся чьими-то родителями, братьями, сестрами, дядями, тётями........... То есть поймите наконец........... что и взятки они не под дулом пистолета вымогают. Им их несут наши с вами перечисленные выше родственники,несут с удовольствием, кто-то предвидя выгоду, а уто-то отмазываясь от содеянного.. И виноват в этом не Зеленский/Порошенко/Кто-то там еще, а в равной степени кто берет и кто дает. При чем кто дает, виноват не меньше.
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01.03.2021 19:13 Ответить
А честные суды появятся до зарплат учителям в 4000 долл, ежегодного прироста ВВП на 40%, понижения коммуналки в 3 раза и прочного мира с рашкой или сразу после всех этих свершений?
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01.03.2021 20:56 Ответить
Патологический врун!В Україні запрацюють чесні суди, де визначальною буде буква закону, а не цифра в конверті, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7004
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02.03.2021 00:17 Ответить
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