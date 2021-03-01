Средняя зарплата на госслужбе в Украине - 9-12 тыс. Это далеко не конкурентоспособная оплата труда, - глава НАГС Алюшина
Новости Цензор.НЕТ Общество
Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Наталья Алюшина называет реформу оплаты труда на государственной службе одним из наиболее актуальных вопросов.
Об этом она заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Реформа оплаты труда на государственной службе - один из наиболее актуальных вопросов. С нового года стартовал экспериментальный проект, в котором участвуют четыре государственные органы: Секретариат Кабинета министров, НАГС со своими территориальными органами, Министерство цифровой трансформации и Министерство финансов. До 1 марта будет классификация должностей. После чего мы собираем и анализируем результаты классификации государственных органов и в июне подаем на Кабмин аналитический отчет по эксперименту", - сказала Алюшина.
Кроме того, по ее словам, необходимо получить результаты исследования среза по рынку заработных плат, после чего определить ценность должности на госслужбе по сравнению с рынком.
"В идеале, если на государственной службе заработные платы хотя бы на 20% меньше рыночных, то это будет конкурентоспособная оплата труда. До 2023 году мы планируем реализовать реформу системы оплаты труда", - добавила она.
В то же время, глава Нацагентства госслужбы посетовала, что сейчас сложно удержать людей на государственной службе с таким уровнем зарплат.
"В соответствии с законом Украины о государственной службе, минимальный должностной оклад государственного служащего равен двум прожиточным минимумам, а это 4 тыс 394 грн. В законе "О государственном бюджете на 2021" заработные платы государственных служащих "заморожены" на уровне 1 сентября 2020 года. Конечно, у госслужащих есть разные надбавки и премии. Поэтому, если говорить о средней заработной плате на государственной службе, то она составлятет 9-12 тыс. В зависимости от категории должности, трудового стажа, ранга, уровня юрисдикции государственного органа", - заявила Алюшина.
Как сообщалось, 11 ноября 2020 года Кабинет министров Украины одобрил подготовку и реализацию с 2022 года экспериментального проекта по внедрению системы оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей.
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"Так там ще і зарплату платять???"
Щось не видно бажаючих з тої держслужби виходити в бізнес...
А за що платити???
Товаришу заблокувала "Дія" банківські картки, через несплату штрафу шоферського.
Так вже тиждень, як оплачено все, йде колотнеча по розблоківці.
Сьогодні виконавець видав перл:
Ая не дивлюсь, що там система показує, ви мені маєте на мій приватний вайбер скинути всю інформацію.