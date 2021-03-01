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Новости Общество
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Средняя зарплата на госслужбе в Украине - 9-12 тыс. Это далеко не конкурентоспособная оплата труда, - глава НАГС Алюшина

Новости Цензор.НЕТ Общество

Средняя зарплата на госслужбе в Украине - 9-12 тыс. Это далеко не конкурентоспособная оплата труда, - глава НАГС Алюшина

Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Наталья Алюшина называет реформу оплаты труда на государственной службе одним из наиболее актуальных вопросов.

Об этом она заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Реформа оплаты труда на государственной службе - один из наиболее актуальных вопросов. С нового года стартовал экспериментальный проект, в котором участвуют четыре государственные органы: Секретариат Кабинета министров, НАГС со своими территориальными органами, Министерство цифровой трансформации и Министерство финансов. До 1 марта будет классификация должностей. После чего мы собираем и анализируем результаты классификации государственных органов и в июне подаем на Кабмин аналитический отчет по эксперименту", - сказала Алюшина.

Кроме того, по ее словам, необходимо получить результаты исследования среза по рынку заработных плат, после чего определить ценность должности на госслужбе по сравнению с рынком.

"В идеале, если на государственной службе заработные платы хотя бы на 20% меньше рыночных, то это будет конкурентоспособная оплата труда. До 2023 году мы планируем реализовать реформу системы оплаты труда", - добавила она.

В то же время, глава Нацагентства госслужбы посетовала, что сейчас сложно удержать людей на государственной службе с таким уровнем зарплат.

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"В соответствии с законом Украины о государственной службе, минимальный должностной оклад государственного служащего равен двум прожиточным минимумам, а это 4 тыс 394 грн. В законе "О государственном бюджете на 2021" заработные платы государственных служащих "заморожены" на уровне 1 сентября 2020 года. Конечно, у госслужащих есть разные надбавки и премии. Поэтому, если говорить о средней заработной плате на государственной службе, то она составлятет 9-12 тыс. В зависимости от категории должности, трудового стажа, ранга, уровня юрисдикции государственного органа", - заявила Алюшина.

Как сообщалось, 11 ноября 2020 года Кабинет министров Украины одобрил подготовку и реализацию с 2022 года экспериментального проекта по внедрению системы оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+11
А посмотришь на парковки возле держ.установ, и впечатление такое, что вполне конкурентная, даже слишком...
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01.03.2021 10:59
+7
А скільки там різних преміальних донарахувань, 5 раз стільки ж?
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01.03.2021 10:57
+5
середня поза держслужбою - ще менша. Про що би там не брехали в держстаті
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01.03.2021 10:53
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Средняя зарплата на госслужбе в Украине - 9-12 тыс. Это далеко не конкурентоспособная оплата труда, - глава НАГС Алюшина - Цензор.НЕТ 7544
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01.03.2021 10:50 Ответить
середня поза держслужбою - ще менша. Про що би там не брехали в держстаті
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01.03.2021 10:53 Ответить
А то у держслужбу ідуть за зарплатою Средняя зарплата на госслужбе в Украине - 9-12 тыс. Это далеко не конкурентоспособная оплата труда, - глава НАГС Алюшина - Цензор.НЕТ 4563
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01.03.2021 10:55 Ответить
А скільки там різних преміальних донарахувань, 5 раз стільки ж?
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01.03.2021 10:57 Ответить
нужно чиновникам сделать минимальные зарплаты по Украине и это будет стимул им трудиться лучше, чтобы у всех выросла минимальная зарплата. Вырастет у всех зарплата, вырастет и у них, а по другому и быть не может!
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01.03.2021 10:57 Ответить
А посмотришь на парковки возле держ.установ, и впечатление такое, что вполне конкурентная, даже слишком...
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01.03.2021 10:59 Ответить
Люба парковка біля держустанови у нас, лупить парковку Конгреса США в одну калітку.
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01.03.2021 11:35 Ответить
Точно! Парковки надо сравнивать, а не "официальные зарплаты"! Парковки у контор в Украине заткнут за пояс парковки при любом Европейском офисе! А вы про "9-12 тыс. зарплаты"! На кого рассчитаны эти "крокодильи слезы" ?
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02.03.2021 09:38 Ответить
А вы ещё больше раздуйте штат бездельников на бюджетном подсосе,количество чинуш у нас в разы больше,чем возможности налогоплательщиков их кормить.
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01.03.2021 10:59 Ответить
Учитывая то, как эти гос-служащие организовали в стране тестирование и вакцинацию, то зарплата у них явно завышена.
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01.03.2021 11:00 Ответить
Цитую старий анекдот:
"Так там ще і зарплату платять???"
Щось не видно бажаючих з тої держслужби виходити в бізнес...
А за що платити???
Товаришу заблокувала "Дія" банківські картки, через несплату штрафу шоферського.
Так вже тиждень, як оплачено все, йде колотнеча по розблоківці.
Сьогодні виконавець видав перл:
Ая не дивлюсь, що там система показує, ви мені маєте на мій приватний вайбер скинути всю інформацію.
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01.03.2021 11:02 Ответить
Аж завис, що Дія має до боргів, це держвиконавці мали викласти в простір і тут питання, скільки часу той штраф висів?
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01.03.2021 11:29 Ответить
Так ця грьобана Дія працює через раз, в мене брат продавав машину, виліз борг по податковій, вони там одного часу вирішили заднім числом щось нарахувати, поїхав в банк, сплатив, привіз папірчик, через 10 хв дали довідку.
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01.03.2021 11:54 Ответить
Это Дерьмак ,пашет за 12000 грв ? 🤣🤣🤣🤫
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01.03.2021 11:25 Ответить
Покажи зарплатну відомість управління.....
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01.03.2021 11:34 Ответить
Что это за тупая формулировка "конкурентоспособная оплата труда"??? Уцепились за английское слово "competitive" (которое дословно переводится как "конкурентоспособный") и везде его тычут теперь.
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01.03.2021 11:47 Ответить
Хотелось бы увидеть хоть один комментарий реального госслужащего...
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01.03.2021 12:35 Ответить
Ну и что ты хочешь увидеть? Госслужба - она разная.
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01.03.2021 13:16 Ответить
Я имею в виду головний (провидний) специалист.
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01.03.2021 15:47 Ответить
Как раз. И зарплата именно такая. И очереди в кадры не видно.
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01.03.2021 16:36 Ответить
Друг мой, как тогда понять "средняя"?
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01.03.2021 17:04 Ответить
А, вы об этом. Не, ну не знаю, что это он имел в виду. Это точно не средняя. Это наболее распространенная для головного спеца. Есть меньше, есть побольше. А так болтается в пределах от 8 до 12 тыс.
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04.03.2021 10:08 Ответить
зарплату нужно заработать, но вот чиновники, судя по ситуации в стране в целом, ее абсолютно не зарабатывают! должен быть положительный эффект от работы, а тут сплошные минусы! если я на предприятии буду делать постоянный минус - меня уволят в чертовой матери, да еще и по статье, и ни о какой премии и надбавке мне и речи не будет идти! а тут куча трутней все никак не нажрутся, старики на 1500 выживают , а этим трутням и 200000 сделай им будет мало! работайте дармоеды, покажите результат а потом и о премиях можно начинать говорить.. а так мы вас падлюк не прокормим!
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01.03.2021 12:37 Ответить
Судьям уже сделали космические зарплаты и космические пенсии и что?
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01.03.2021 12:40 Ответить
В Украине - чем больше зарплата у чинуши, тем меньше он работает и больше берет взяток. Это - аксиома. Чем больше зарплата, тем больше потребления, тем больше не хватает «на жизнь». Вспомните ***** из министерства, которой зарплата в 100 кусков была мала - не хватало на детей, хотя ходила в дорогих часах и каталась на дорогой тачке. Так - со всеми чинушами. И сказки про «конкурентную» зарплату - пусть оставят для тупых дебилов.
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01.03.2021 13:13 Ответить
наибольшая коррупция это когда оклад 4.5 тыс, а премия такая же. В итоге ты должен быть лояльным начальнику, чтоб не получить голую ставку.
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01.03.2021 14:30 Ответить
а они ничего не производят. только сжирают налоги работающих людей..
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01.03.2021 23:06 Ответить
 
 