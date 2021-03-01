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На портале по вопросам COVID-вакцинации можно будет записаться на прививку, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

На портале по вопросам COVID-вакцинации можно будет записаться на прививку, - Минздрав

Информационный портал по вопросам вакцинации от коронавируса будет включать возможность записи на вакцинацию.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы запустили отдельный информационный портал по вопросам вакцинации от COVID-19. Его адрес: https://vaccination.covid19.gov.ua. Этот портал является официальным источником информации, на котором можно узнать все необходимое об этапах вакцинации, целевых группах, какие вакцины могут использоваться, как происходит процесс вакцинации. Функционал портала (будет) расширен дополнительными разделами. В частности, там будет ссылка на запись для широких групп населения", - сказал Кучер.

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Также Минздрав планирует запустить англоязычную версию портала.

"К сожалению, программа вакцинации сопровождается большим количеством фейков, откровенных манипуляций, недостоверной информацией, в частности, о качестве вакцины, ее эффективности, надежности и т.д. У нас сейчас каждый второй стал экспертом по вакцинации, по разработке вакцин", - заметил Кучер.

Он подчеркнул, что в таких важных вопросах, как вакцинация, нужно ориентироваться на мнение специалистов и получать информацию из надежных источников.

Кучер призвал ориентироваться на сообщения Минздрава, официальных страниц министра здравоохранения и его заместителей.
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Изюмские бабки, вам неинтересно? Вам обязательно спутник, или эта дрянь тоже сойдет?
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01.03.2021 10:53 Ответить
-Гиви, ты куда идешь?
-Прививка делать
-В поликлинику?
-Нэт, в жопу
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01.03.2021 10:53 Ответить
Всего-то надо шоб производители вакцЫн начали продавать прививки комерческим структурам. Захотел пфайзер пошел заплатил и всьо. А то этот шмурдяк пусть себе сами бесплатно колят
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01.03.2021 10:54 Ответить
Тогда надо менять Конституцию в не самую популистскую сторону, а на это даже в хорошие времена надо большая смелость, а когда рейтинг летит в тартарары и корячатся не просто досрочные выборы, а хороший пендаль в сторону ростова, смелости может и не хватить, особенно у вiслюка На портале по вопросам COVID-вакцинации можно будет записаться на прививку, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3356
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01.03.2021 10:57 Ответить
И уколоться он-лайн(о) На портале по вопросам COVID-вакцинации можно будет записаться на прививку, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8149
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01.03.2021 10:55 Ответить
посмотрите как "клепают" медицинские маски в Индии ...
Процесс изготовления медицинских масок в Индии
https://www.youtube.com/watch?v=5cV_E6PwgFE

Теперь представьте, как в Индии делают лекарства.
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01.03.2021 11:13 Ответить
индия более высокотехнологичная страна,чем украина
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01.03.2021 11:38 Ответить
"Зробили себе разом, по приколу" - має багато наслідків...

На порталі з питань COVID-вакцинації можна буде записатися на щеплення, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5365
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01.03.2021 11:23 Ответить
 
 