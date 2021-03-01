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ДТП (7443) Львовщина (2683) Дубинский Александр (413)

Дубинский попал в ДТП во Львовской области. Автомобиль нардепа выехал на "встречку", - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Дубинский попал в ДТП во Львовской области. Автомобиль нардепа выехал на

Исключенный из фракции "Слага народа" нардеп Александр Дубинский сегодня около 6:20 утра попал в ДТП во Львовской области.

Дубинский за рулем Toyota не справился с управлением автомобилем и выехал на встречную полосу. В результате его автомобиль столкнулся с другим. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Слово и дело" рассказали источники в правоохранительных органах.

Авария произошла на автодороге вблизи города Стрый Стрыйского района Львовской области.

Водитель и пассажир автомобиля джип получили телесные повреждения, пострадавшие доставлены в больницу. Их диагноз устанавливается.

Официального подтверждения данной информации в настоящее время нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ":  Maserati мамы Дубинского: нардеп после расследования журналистов пришел в Раду в футболке "#мама любит скорость". ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+78
Дубинский госпитализирован после ДТП. Автомобиль нардепа выехал на "встречку" во Львовской области, - СМИ - Цензор.НЕТ 8731
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01.03.2021 11:06
+72
Жаль что с собой Бужанского не взял
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01.03.2021 11:10
+71
Дубинский госпитализирован после ДТП. Автомобиль нардепа выехал на "встречку" во Львовской области, - СМИ - Цензор.НЕТ 1675
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01.03.2021 11:00
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Страница 2 из 2
Мама за рулём наверное была
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01.03.2021 12:53 Ответить
спешил на внеочередное заседание ВР чтобы поднять тарифы..
Не проголосует-двадцатку не получит
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01.03.2021 12:57 Ответить
Надеюсь, во втором автомобиле никто не пострадал...
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01.03.2021 13:03 Ответить
ну ще у львівській області цим лайном не смерділо(
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01.03.2021 13:31 Ответить
Респект!!! Дубінський потрапив у ДТП у Львівській області. Автомобіль нардепа виїхав на "зустрічку", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7254
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17.03.2021 17:51 Ответить
Контролировать надо свое словоизвержение. "Любит скорость" и все такое. Сначала болтает, потом - отгребает.
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01.03.2021 14:21 Ответить
Не вірте колеги! Все не так просто, як здається. То за дубінським летів сердитий парфум Дубінський потрапив у ДТП у Львівській області. Автомобіль нардепа виїхав на "зустрічку", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4510 з мухобойкою. Або зразу троє сердитих парфумів - Дубінський потрапив у ДТП у Львівській області. Автомобіль нардепа виїхав на "зустрічку", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4510 Дубінський потрапив у ДТП у Львівській області. Автомобіль нардепа виїхав на "зустрічку", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4510 Дубінський потрапив у ДТП у Львівській області. Автомобіль нардепа виїхав на "зустрічку", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4510 . Дуже сердитих. І мухобойка була в кожного. А дубінський тікав від того всього, не розбираючи дороги.
Во!
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01.03.2021 14:32 Ответить
Какой кашмар
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01.03.2021 18:16 Ответить
МАМА!!!!! Б....ДЬ ТОРМОЗИИИИИИИИИИИ! ШМЯК! ГАВНО ВЛИПЛО В АСФАЛЬТ!
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01.03.2021 14:53 Ответить
МАМА БОЛЬШЕ НЕ ЛЮБИТ СКОРОСТЬ!
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01.03.2021 14:54 Ответить
На львовщине много "трамваев" не удивительно что при выезде на встречную, он с кем то столкнулся)) Дубінський потрапив у ДТП у Львівській області. Автомобіль нардепа виїхав на "зустрічку", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6404
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01.03.2021 15:40 Ответить
поспішав до рідної Румунії
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01.03.2021 15:48 Ответить
На "встречку" от выехал давно, с первых дней в Раде. По закону парных случаев, это случилось и на дороге.Но везунчик, однако! Теперь будет майка с надписью: "Мама, я не люблю скорость"
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01.03.2021 15:52 Ответить
жалко, що не насмерть... а ще жальче, що Бужанського з ним не було
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01.03.2021 16:09 Ответить
Собачий рот лишить прав.
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01.03.2021 16:17 Ответить
Мене одного цікавить що з людьми в іншому автомобілі, якому в лоб вилетів цей бородатий кугут?
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01.03.2021 16:24 Ответить
Це тільки підтверджує, що у львівській області любителям "русского мира" робити нема чого. Хотілося б, щоб так було по всій Україні
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01.03.2021 16:31 Ответить
Сподіваюсь ніхто крім собачого рота не постраждав.
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01.03.2021 17:09 Ответить
Жаль не сдох.
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01.03.2021 17:16 Ответить
А де мама? Пропетляла?
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01.03.2021 17:54 Ответить
мелочь... но зато как приятно... в дуба врізався.
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01.03.2021 18:01 Ответить
Очень странно, что Дубинский со своей хамской манерой поведения, своей наглостью и быдловатостью дожил до седых волос.... На бороде и на жопе...
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01.03.2021 18:56 Ответить
Собачий рот, як казали за часів його дитинства, понюхав хій.
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01.03.2021 19:19 Ответить
Воно вижило? Ай, біда... Ну нічого, наступного разу пощастить
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01.03.2021 19:20 Ответить
#санялюбитскорость
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01.03.2021 19:54 Ответить
ктоэто
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01.03.2021 20:41 Ответить
#мамалюбитскорость?... Дубінський потрапив у ДТП у Львівській області. Автомобіль нардепа виїхав на "зустрічку", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1927 Дубінський потрапив у ДТП у Львівській області. Автомобіль нардепа виїхав на "зустрічку", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7483
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01.03.2021 22:25 Ответить
Не а/мобіль виїхав на зустрічну смугу, а Дубінський, порушив правила ДР, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншим транспортним засобом. Мабуть, мама вчила порушувати ПДР, яка "любит скорость"....
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01.03.2021 22:27 Ответить
Наверное эта мразь была под наркотой, или бухой...
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01.03.2021 22:38 Ответить
Да кому интересна эта говорящая задница папы Бени.
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01.03.2021 22:53 Ответить
Діагноз Дубинського не треба встановлювати, він і без того відомий. Він українофоб!
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02.03.2021 00:26 Ответить
вай, вай...це ж скільки поціновувачів дубінізмів могли лишитись без свого свєточа Дубінський потрапив у ДТП у Львівській області. Автомобіль нардепа виїхав на "зустрічку", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9112
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02.03.2021 11:18 Ответить
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