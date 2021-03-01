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От коронавируса за сутки в Киеве умерли 5 человек, выздоровели - 16, выявили 156 новых случаев, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

От коронавируса за сутки в Киеве умерли 5 человек, выздоровели - 16, выявили 156 новых случаев, - Кличко

В Киеве за сутки от коронавируса выздоровели 16 человек, в то же время, выявили 156 новых случаев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, за минувшие сутки выявили 156 подтвержденных случаев заболевания коронавирус (с начала пандемии - 138 020).

Среди заболевших 79 женщин в возрасте от 20 до 85 лет, 69 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет, 4 девочки в возрасте от 9 до 17 лет и 4 мальчика от 4 до 15 лет.

Кроме того, за сутки в столице выявили 5 летальных случаев от вируса (с начала панемии - 2 662).

54 пациента госпитализировали.

16 жителей Киева побороли коронавирус (всего - 93 850 выздоровевших)

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (42), Святошинском (30) и Днепровском (28).

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Автор: Богдан Гуньковський
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