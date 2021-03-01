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Реформа Высшего совета правосудия должна стать сердцевиной судебной реформы в Украине, - посол ЕС Маасикас

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Реформа Высшего совета правосудия должна стать сердцевиной судебной реформы в Украине, - посол ЕС Маасикас

Реформа Высшего совета правосудия (ВСП) должна стать сердцевиной реформы судопроизводства в Украине, заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Реформа Высшего совета правосудия должна стать сердцевиной реформы судопроизводства в Украине. Мы об этом говорили в дорожной карте группы "Большой семерки", которую мы опубликовали ранее в этом году. Эта реформа Высшего совета правосудия является чрезвычайно сложной, потому что она касается реальных людей, потому что коррупционеры будут бороться за эти должности, иногда при помощи каких-то олигархов", - сказал Маасикас на всеукраинском форуме "Украина 30. Развитие правосудия" в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, система судопроизводства, которая имеет свои дефекты, подрывает доверие к государству.

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"Доверие к судебной системе - это не просто внутреннее дело Украины. Не странно, что судебная система стала первой преградой для иностранных инвесторов, потому что могут быть разные налоговые системы, их можно изучить, к ним можно подстроиться, но каждый потенциальный инвестор должен быть уверен, что, не дай бог, что-то пойдет не так, он добьется справедливости в суде. Сегодня Украина не дает уверенности в таком результате", - подчеркнул посол.

Маасикас отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и украинская власть имеют поддержку международного сообщества и партнеров, чтобы судебная реформа в Украине была комплексной.

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Реформа Высшего совета правосудия должна стать сердцевиной судебной реформы в Украине, - посол ЕС Маасикас - Цензор.НЕТ 5791
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01.03.2021 11:04 Ответить
Маасикас, та скажи прямо бубочці, що без представників ГРД та незалежних міжнародних органцізацій в складі ВРП та в ВККС - діла не буде. Тобто: бабла Марченко (ну той, який Мінфін) не отримає.
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01.03.2021 11:17 Ответить
И добавь (!) - как алкоголики не могут руководить ликеро-водочным заводом, так лица с "Дворцами и Мерседесами" ("потомственные чиновники") НЕ МОГУТ и НЕ СМОГУТ вызывать доверие у 90% граждан Украины с их нищенским уровнем доходов!
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02.03.2021 09:35 Ответить
Скільки ж вже тих реформ ми пережили,і скільки тих органів "правосудія" настворювали - і тільки гірше все.Це означає що ні реформи,ні органи не потрібні ні тим хто проводить,ні тим,для кого проводять.А це вже означає що нація стає егоцентричною,звироднілою,недержавницькою.І не треба посилатись на минулу історію - Русь,козацтво,коліівщину.Як писав один дуже відомий політичний діяч "теперішня жалюгідність націі є результатом її минулого процвітання.Тому одне з двох - або вливати нову кров,або випускати стару"...
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01.03.2021 11:22 Ответить
та що ти вже так довго... та скажи короче: «Україна - failed state». І йди отримуй в ***** свої 30 монет
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01.03.2021 11:41 Ответить
Почнемо зараз потужно реформувати....у нас же "прізідєнт" сам цілий юрІст 😂...
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01.03.2021 11:35 Ответить
А што з пракуратурай ужо разабраліся? Венедыктава - гэта верх рэформы?
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01.03.2021 14:28 Ответить
 
 