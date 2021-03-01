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Все вакцины от COVID-19, которыми прививают украинцев, безопасны и эффективны, - замглавы Минздрава Кучер

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Все вакцины от COVID-19, которыми прививают украинцев, безопасны и эффективны, - замглавы Минздрава Кучер

Все вакцины от коронавируса, которые регистрируются в Украине, разрешены для использования ВОЗ, являются безопасными и эффективными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер.

"Вакцинация от COVID-19 позволит нам всем, украинцам, вернуться к нормальной и спокойной жизни без масок, в кругу родных и без каких-либо ограничений. Все вакцины, которые регистрируются в Украине, разрешены для использования Всемирной организацией здравоохранения, безопасные, эффективные и формируют иммунитет", - подчеркнул замглавы Минздрава.

По словам Кучера, прививки от COVID-19 добровольные и бесплатные.

"Хочу, чтобы мы вернулись как можно быстрее к нормальной жизни, чтобы мы могли дальше путешествовать, ездить друг к другу и чтобы ничто нас не сдерживало, потому что мир уже начинает возвращаться к нормальной жизни и Украина в этом также участвует. Мы делаем все, чтобы процесс вакцинации в Украине проходил "правильными" темпами и все желающие имели возможность провакцинироваться", - добавил замминистра.

Также читайте: На портале по вопросам COVID-вакцинации можно будет записаться на прививку, - Минздрав

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Все вакцины от COVID-19, которыми прививают украинцев, безопасны и эффективны, - замглавы Минздрава Кучер - Цензор.НЕТ 1986
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01.03.2021 11:17
+4
Эффективны насколько, тварь? На 2/3?
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01.03.2021 11:12
+4
Ті, що сертифіковані ВОЗ !!! Ті, яких в Україні НЕМАЄ !!!
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01.03.2021 11:18
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Эффективны насколько, тварь? На 2/3?
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01.03.2021 11:12 Ответить
посмотрите как "клепают" медицинские маски в Индии ...
Процесс изготовления медицинских масок в Индии
https://www.youtube.com/watch?v=5cV_E6PwgFE

Теперь представьте, как в Индии делают лекарства.
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01.03.2021 11:15 Ответить
Зачем представлять, если можно посмотреть
https://www.youtube.com/watch?v=nZq02v_rwR4&ab_channel=Avantor
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01.03.2021 11:54 Ответить
адвокат читає інструкцію закупленої вакцини від виробника ---відео називається в ютубі "волосся дибом!" --- особливо цікаво про гарантії виробника і терміни:
https://www.youtube.com/watch?v=Acdw2NwMe9o
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01.03.2021 12:15 Ответить
О так, це відомий майстер відкривати Америку через кватирку. Моноклональні антитіла взагалі з пухлиноподібних гібридом і трансфектом виробляють. Уявляю, як цей нагнітач жаху репетувати буде, коли про це дізнається. Усі вакцини проти COVID-19, якими прищеплюють українців, безпечні та ефективні, - заступник голови МОЗ Кучер - Цензор.НЕТ 2613
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01.03.2021 12:36 Ответить
сразу понятно, что вы никогда не были в Индии
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01.03.2021 16:06 Ответить
Эмоции - плохой советчик. Есть видео, где китайцы пищевой жир из какнализации добывают. А есть реальные испытания сверхзащищенной спецсвязи Китая на основе квантовой запутанности.
Кто что ищет - тот то и находит.
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01.03.2021 16:24 Ответить
????????????????
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01.03.2021 16:54 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.03.2021 21:49 Ответить
Вот еще
https://www.youtube.com/watch?v=cwCDZaxOkro&ab_channel=PiramalPharmaSolutions
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01.03.2021 11:56 Ответить
Все вакцины от COVID-19, которыми прививают украинцев, безопасны и эффективны, - замглавы Минздрава Кучер - Цензор.НЕТ 1986
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01.03.2021 11:17 Ответить
Усі вакцини проти COVID-19, якими прищеплюють українців, безпечні та ефективні, - заступник голови МОЗ Кучер - Цензор.НЕТ 1638
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01.03.2021 11:29 Ответить
Ті, що сертифіковані ВОЗ !!! Ті, яких в Україні НЕМАЄ !!!
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01.03.2021 11:18 Ответить
про сертифікацію слухаємо фахівців : https://www.youtube.com/watch?v=VZ367_m2bxM
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01.03.2021 12:22 Ответить
Все вакцины от COVID-19, которыми прививают украинцев, безопасны и эффективны, - замглавы Минздрава Кучер - Цензор.НЕТ 2569
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01.03.2021 11:24 Ответить
😂😂😂
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01.03.2021 11:32 Ответить
А чому приклад не показав пан президент, прем'єр? Вони ж обіцяли. Cкоріш за все тому, що вже давно вакцинувалися американським препаратом привезеним з Ізраїлю, бо була інформація, а я їй вірю.
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01.03.2021 11:33 Ответить
..... сказал замглавы Минздрава делая прививку в матрас
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01.03.2021 11:34 Ответить
Усі вакцини проти COVID-19, якими прищеплюють українців, безпечні та ефективні, - заступник голови МОЗ Кучер - Цензор.НЕТ 8839https://m.facebook.com/100028818604444/videos/495663131404303/?d=n.
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01.03.2021 11:34 Ответить
ну то хай провакцинується на камеру.
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01.03.2021 11:46 Ответить
Чисто по Фрейду он спалился ****! "Все вакцины которыми прививают..."! Значит кроме индийской где то, кого то ещё чем то другим прививают???
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01.03.2021 11:58 Ответить
А река Ганг чиста и прозрачна как слеза младенца.
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01.03.2021 14:13 Ответить
 
 