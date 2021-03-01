Успешная судебная реформа - катализатор интеграции Украины в ЕС и НАТО, - Зеленский
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Успешная судебная реформа в Украине является катализатором ее интеграции в Европейский союз и НАТО.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня в ходе форума "Украина 30: развитие правосудия", информирует Цензор.НЕТ.
"Успешная судебная реформа в Украине является катализатором нашей интеграции в Европейский союз и НАТО. И самое главное - обеспечение гражданам права на честный и независимый суд - это базовый принцип любого демократического государства", - заявил глава государства.
"Честный и справедливый суд - это именно та часть моей президентской программы, от которой в значительной мере зависит выполнение многих других частей. Потому что у нас может быть лучшие в мире антикоррупционные органы, но они теряют смысл, если коррупционеры избегают справедливого наказания в судах. На законодательном уровне мы можем ввести лучшие условия для привлечения инвестиций, но это не будет работать, если инвестор не сможет защитить свои инвестиции именно здесь, в украинском суде", - добавил Зеленский.
При этом он отметил, что обеспечение права на честный и независимый суд - это базовый принцип любого демократического государства. "Это доверие, это ощущение защищенности и справедливости – тех вещей, которые, к сожалению, являются или были дефицитом для украинцев долгое-предолгое время", - подчеркнул он.
"Болезни судебной системы, которые ослабляют организм Украины, можно разделить на две группы. Первая – это нехватка новых судей и, как следствие, чрезмерная нагрузка на систему и проблема с доступом к правосудию", - уточнил президент.
Он также отметил важность возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей и усовершенствование процедуру добора кандидатов в Высший совет правосудия.
"В то же время, работа обоих этих органов действительно требует существенного усовершенствования", - сказал президент.
Другой проблемой, по словам главы государства, является нехватка добродетельных и независимых судей.
Ранее также Цензор.НЕТ писал о том, что Зеленский в ходе сегодняшнего форума анонсировал создание честных и прозрачных судов в Украине.
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@tZEinform
В Черном море закончились военно-морские учения НАТО "Poseidon-21".
Впервые, за последние 5 лет Украина не получила приглашение на участие в военно-морских учених НАТО в черноморском регионе.
Andriy Lavrys
"7 років тому, коли русня захопила Крим, «Гетьман Сагайдачний» повертався з Середземного моря.
Українці стежили куди піде корабль.
Під час проходження Дарданел екіпаж вишикувався на палубі буквами UA, показавши, що вірні присязі."
https://pbs.twimg.com/media/EvV3L6TXIAg4Y2A?format=jpg&name=large
1 березня 2014 року капітан Роман П'ятницький відмовився виконувати злочинні накази російського окупаційного командування і весь склад залишився вірним присязі та народу України.
тебе судей не хватает или комиссии которая их отбирать будет?
потому как если не хватает, то из чего выбирать?
а если новая комиссия нужна, то как эту закроет нехватку судей?
не ну а чо? а вдруг? с этим тебя точно поздравят "мировые лидеры"
Вони ніц не розуміють, що кажуть. Вчора одному "прахфесору" виробити та прийняти ініциативи заважала логістика, цьому сьогодні каталізатори ввижаються...
Цікаво: хто з авторського колективу кварталу їм ці "спічі" пише? Може йому тлумачний словник подарувать?
Венедіктову за грати !
Медвейчука на палю !!!