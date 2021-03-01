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Новости Политика Украины
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Зеленский (16563) суд (24701) судебная реформа (1535)

Успешная судебная реформа - катализатор интеграции Украины в ЕС и НАТО, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Успешная судебная реформа - катализатор интеграции Украины в ЕС и НАТО, - Зеленский

Успешная судебная реформа в Украине является катализатором ее интеграции в Европейский союз и НАТО.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня в ходе форума "Украина 30: развитие правосудия", информирует Цензор.НЕТ.

"Успешная судебная реформа в Украине является катализатором нашей интеграции в Европейский союз и НАТО. И самое главное - обеспечение гражданам права на честный и независимый суд - это базовый принцип любого демократического государства", - заявил глава государства.

"Честный и справедливый суд - это именно та часть моей президентской программы, от которой в значительной мере зависит выполнение многих других частей. Потому что у нас может быть лучшие в мире антикоррупционные органы, но они теряют смысл, если коррупционеры избегают справедливого наказания в судах. На законодательном уровне мы можем ввести лучшие условия для привлечения инвестиций, но это не будет работать, если инвестор не сможет защитить свои инвестиции именно здесь, в украинском суде", - добавил Зеленский.

При этом он отметил, что обеспечение права на честный и независимый суд - это базовый принцип любого демократического государства. "Это доверие, это ощущение защищенности и справедливости – тех вещей, которые, к сожалению, являются или были дефицитом для украинцев долгое-предолгое время", - подчеркнул он.

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"Болезни судебной системы, которые ослабляют организм Украины, можно разделить на две группы. Первая – это нехватка новых судей и, как следствие, чрезмерная нагрузка на систему и проблема с доступом к правосудию", - уточнил президент.

Он также отметил важность возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей и усовершенствование процедуру добора кандидатов в Высший совет правосудия.

"В то же время, работа обоих этих органов действительно требует существенного усовершенствования", - сказал президент.

Другой проблемой, по словам главы государства, является нехватка добродетельных и независимых судей.

Ранее также Цензор.НЕТ писал о том, что Зеленский в ходе сегодняшнего форума анонсировал создание честных и прозрачных судов в Украине.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8

@tZEinform

В Черном море закончились военно-морские учения НАТО "Poseidon-21".

Впервые, за последние 5 лет Украина не получила приглашение на участие в военно-морских учених НАТО в черноморском регионе.
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01.03.2021 11:19
+6
Мда. Ще одне "грандіозне перемодище велічайшего лідера".
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01.03.2021 11:23
+6
Так все уже знают,что зекретин все сливает кацапам-кому это надо?
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01.03.2021 11:26
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Вот сволочь!
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01.03.2021 11:17 Ответить
Імітація рішучих рехворм триває !!!))))
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01.03.2021 11:27 Ответить
Согласен. Они ж даже адвокатскую монопольку одолеть не смогли, иммитаторы хреновы! Три голосования в Парламенте провели, Конституционный суд прошли и... на последнем этапе - ЗАГЛОХЛИ !!!!! Причем без всяких публичных объяснений о причинах провала... Занесли, по-ходу, кому надо и сколько надо!
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02.03.2021 09:31 Ответить
Сказал тот,кто прокрышевал пророссийского афериста кауфманьчика и его преступную монопольную группировку.
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01.03.2021 11:17 Ответить

@tZEinform

В Черном море закончились военно-морские учения НАТО "Poseidon-21".

Впервые, за последние 5 лет Украина не получила приглашение на участие в военно-морских учених НАТО в черноморском регионе.
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01.03.2021 11:19 Ответить
Мда. Ще одне "грандіозне перемодище велічайшего лідера".
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01.03.2021 11:23 Ответить
Так все уже знают,что зекретин все сливает кацапам-кому это надо?
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01.03.2021 11:26 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послідовно нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!!)))
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01.03.2021 11:29 Ответить
Сьогодні, доречі, привід згадати тих, хто не зрадив Україну 7 років тому.

Andriy Lavrys

"7 років тому, коли русня захопила Крим, «Гетьман Сагайдачний» повертався з Середземного моря.
Українці стежили куди піде корабль.
Під час проходження Дарданел екіпаж вишикувався на палубі буквами UA, показавши, що вірні присязі."
https://pbs.twimg.com/media/EvV3L6TXIAg4Y2A?format=jpg&name=large

1 березня 2014 року капітан Роман П'ятницький відмовився виконувати злочинні накази російського окупаційного командування і весь склад залишився вірним присязі та народу України.
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01.03.2021 11:28 Ответить
так я не понял
тебе судей не хватает или комиссии которая их отбирать будет?
потому как если не хватает, то из чего выбирать?
а если новая комиссия нужна, то как эту закроет нехватку судей?
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01.03.2021 11:19 Ответить
Объедините нарид Украины с Украинским народом, тогда будут успешные реформы. Успешная судебная реформа - катализатор интеграции Украины в ЕС и НАТО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 449
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01.03.2021 11:20 Ответить
Ну да, в Донецке ж у него квартиры нетУспешная судебная реформа - катализатор интеграции Украины в ЕС и НАТО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1623
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01.03.2021 11:22 Ответить
Ничего тебе уже не поможет,тем более твой трындешь,от слова совсем...вот вот выйдет фильм,как ты сливал операцию по захвату вагнеровцев -весь мир будет в шоке от тебя,гундосая шваль
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01.03.2021 11:24 Ответить
Портянку из рашки гринпоц для успешной судебной реформы выписал? Тады да - реформе быть!😜
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01.03.2021 11:27 Ответить
2 роки суцільного пі#дєжа! Заколєбал 😡
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01.03.2021 11:30 Ответить
2016 год

Успешная судебная реформа - катализатор интеграции Украины в ЕС и НАТО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3942
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01.03.2021 11:30 Ответить
ему для поддержания штанов в бюджете не хватает очередного транша от МВФ, того транша, о котором он говорил пороху, что внуки будут выплачивать, и плевать на ту коррупцию, лишь бы полностью не обосраться и не вернуть инфляцию по примеру купонов
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01.03.2021 11:32 Ответить
может хватит уже зеленых реформ? а то половина населения до результата тупо не доживет

Успешная судебная реформа - катализатор интеграции Украины в ЕС и НАТО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6605
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01.03.2021 11:34 Ответить
Успешная судебная реформа - катализатор интеграции Украины в ЕС и НАТО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7470
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01.03.2021 11:41 Ответить
А говорить то что то надо. Зеленый попугайчик выучил слова предыдущей власти и теперь повторяет.
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01.03.2021 11:38 Ответить
вова, иди вакцинируйся тем шмурдяком что привез степанов.
не ну а чо? а вдруг? с этим тебя точно поздравят "мировые лидеры"
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01.03.2021 11:42 Ответить
як усі, головне красиво анонсувати
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01.03.2021 12:10 Ответить
Каталізатор - речовина, що прискорює процес. Але в даному випадку реформа судів то не каталізатор, а одна зі сполук процесу на ряду з реформою медицини, боротьбою з корупцією і т.ін.
Вони ніц не розуміють, що кажуть. Вчора одному "прахфесору" виробити та прийняти ініциативи заважала логістика, цьому сьогодні каталізатори ввижаються...
Цікаво: хто з авторського колективу кварталу їм ці "спічі" пише? Може йому тлумачний словник подарувать?
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01.03.2021 12:16 Ответить
#СтерненкуВолю
Венедіктову за грати !
Медвейчука на палю !!!
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01.03.2021 13:02 Ответить
 
 