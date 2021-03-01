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Новости Политика Украины Кнопкодавы в Раде
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ВР (28731) кнопкодавство (102) Железняк Ярослав (337)

В Раде установили дополнительные камеры и сенсорную кнопку, "кнопкодавить" теперь будет невозможно, - нардеп "Голоса" Железняк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Раде установили дополнительные камеры и сенсорную кнопку,

В Верховной Раде установили дополнительные камеры и сенсорную кнопку, что позволит побороть "кнопкодавство".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

"В Парламенте установили дополнительные камеры наблюдения (за кнопкодавами) и ввели сенсорную кнопку! Теперь кнопкодавить станет невозможно", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что нардеп потеряет мандат, если суд признает его виновным в "кнопкодавстве".

Также читайте: ВСК по делу "вагнеровцев" блокируют, потому что понимают, что большинство - представители оппозиции, - нардеп "Голоса" Железняк

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+16
придурки, сделайте как у Кличка, жать надо двумя руками на расстоянии 30 см на протяжении всего периода голосования, и всего делов, а они изобретают велосипеды,лишь бы больше бабок списать
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01.03.2021 11:30
+10
Толку от камер... За министра-плагиатора кнопкодавили и видео пропало... Ну и?
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01.03.2021 11:33
+4
Типа они на камеры стесняются кнопкодавить. А сенсорная кнопка... шо - жувачки еще не изобрели? Залепить нечем?
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01.03.2021 11:22
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В Раде установили дополнительные камеры и сенсорную кнопку, "кнопкодавить" теперь будет невозможно, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 3709
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01.03.2021 11:21 Ответить
Типа они на камеры стесняются кнопкодавить. А сенсорная кнопка... шо - жувачки еще не изобрели? Залепить нечем?
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01.03.2021 11:22 Ответить
Металлические камеры для депутатов?
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01.03.2021 14:41 Ответить
У Раді встановили додаткові камери і сенсорну кнопку, "кнопкодавити" тепер буде неможливо, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 5197"
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01.03.2021 14:17 Ответить
це звідси https://tech.liga.net/technology/article/svideteli-teplogo-paltsa-pochemu-v-rade-ne-smogli-zapustit-antiknopkodavstvo
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01.03.2021 14:21 Ответить
"......занять вторую руку" Для ківи це не аргумент
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01.03.2021 14:56 Ответить
придурки, сделайте как у Кличка, жать надо двумя руками на расстоянии 30 см на протяжении всего периода голосования, и всего делов, а они изобретают велосипеды,лишь бы больше бабок списать
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01.03.2021 11:30 Ответить
Сергію! Маєте рацію!!! Та хай зроблять як в Польщі. Ліву або праву руку до верху а
другою натискають. До речі пара хитрожопих сеймиків вже сидять в тюрязі за
кнопкотворчисть! У Раді встановили додаткові камери і сенсорну кнопку, "кнопкодавити" тепер буде неможливо, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 4005
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01.03.2021 12:29 Ответить
Виявляється ти в кожній діжці затичка і знаєш все від аборту до космосу? У Раді встановили додаткові камери і сенсорну кнопку, "кнопкодавити" тепер буде неможливо, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 5313 Віталій Шилов
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01.03.2021 12:45 Ответить
Ну так в Польше за кнопкодавство 7 лет тюрьмы - но то ж Европа ....
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01.03.2021 13:39 Ответить
Надо как в Турции - один раз отрубить руку одному депутату....
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01.03.2021 14:42 Ответить
так і є https://i.ibb.co/dDvwtJR/image.jpg
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01.03.2021 14:47 Ответить
Так вони і раніше кнопкодавили під камерами, яка різниця, скільки камер це зніме?
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01.03.2021 11:32 Ответить
Толку от камер... За министра-плагиатора кнопкодавили и видео пропало... Ну и?
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01.03.2021 11:33 Ответить
После разворовывания земельного фонда, легализации игорного бизнеса для своих, разрухи в энергетики, почему бы нет?
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01.03.2021 11:42 Ответить
А хто в тебе убогого вкрав землю? Як можна вкрасти те чого в тебе ніколи не було бо ти ніколи не працював на землі і не маєш до неї ніякого відношення? У Раді встановили додаткові камери і сенсорну кнопку, "кнопкодавити" тепер буде неможливо, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 9498
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01.03.2021 12:13 Ответить
Вірно сказано пане ЛІ !!! Таких диванних експердів
повно в Україні. Вам +++++++! У Раді встановили додаткові камери і сенсорну кнопку, "кнопкодавити" тепер буде неможливо, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 9571
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01.03.2021 12:34 Ответить
Я дякую за підтримку навіть такого видатного балабола як ти
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01.03.2021 12:41 Ответить
Корейська свинота! Жалкую що відмітив тебе позитивами.
Тикати будеш собі пальця в задницю та нюхати свое гімно!!! У Раді встановили додаткові камери і сенсорну кнопку, "кнопкодавити" тепер буде неможливо, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 3529
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05.03.2021 11:32 Ответить
Ти вже нюхаєш У Раді встановили додаткові камери і сенсорну кнопку, "кнопкодавити" тепер буде неможливо, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 1783
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05.03.2021 11:40 Ответить
Не тобі корейська проститутка розвишувати ярликі на людей яких
не знаєш! Хто до чого мав видношення та де працював не твоє
собакожер діло!!! У Раді встановили додаткові камери і сенсорну кнопку, "кнопкодавити" тепер буде неможливо, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 7709
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05.03.2021 11:26 Ответить
Не тобі козлу і не таким як ти вирішувати що мені робити з моїм майном ,моєю землею. Придбай свою і розпоряджайся.
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05.03.2021 11:33 Ответить
Какой уж год болтают о "кнопкодавстве" ? Опять ,снова за деньги налогоплательщиков очередную дорогостоящую систему......Тьфу! Господа ,а что не видно кто давит? Что нельзя лишить зряплаты ? Да выгнать надо сукиного сына !
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01.03.2021 11:47 Ответить
А вы наивно полагаете, что в нардепы идут за зарплатой?)) Этот как, перефразируя бородатый анекдот про мента, дали мандат - и крутись как хочешь)))
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01.03.2021 13:16 Ответить
Солнышко ,мне поздно быть наивным....Я про ЗРЯплату и ,главным образом, про гнать из депутатов сраной метлой.
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01.03.2021 15:01 Ответить
пока кого-нибудь не посадят, как в Польше или Прибалтике, все так и будут давить
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01.03.2021 12:03 Ответить
народ на вьідумку гаразд.
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01.03.2021 12:03 Ответить
1350 дактилоскопических сенсоров (по 3 кнопки на каждое место - "за", против, воздержался) вместе с установкой и допиливанием айтишниками системы "Рада" для их использования будет стоить ну максимум 1-2 млн баксов. Сколько там на содержание Рады в год уходит по бюджету?
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01.03.2021 13:20 Ответить
2019: Сенсор розбрату. Чому СБУ і ДБР дозволили депутатам ще трохи покнопкодавіть
https://tech.liga.net/technology/article/svideteli-teplogo-paltsa-pochemu-v-rade-ne-smogli-zapustit-antiknopkodavstvo
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01.03.2021 14:20 Ответить
Занятно, я не знала, что существуют такие перипетии вокруг этой злосчастной кнопки (которая даже не сканирует отпечаток пальца!!!).
Понятно, что любители прогулять сессии или покнопкодавить будут всеми силами противостоять таким новшествам. Это же будет немыслимо - или работа Рады встанет, потому что ни за какой законопроект не хватит голосов, или придется таки депутатам регулярно ходить на сессии....
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01.03.2021 14:36 Ответить
ну так у том і є виховний процес. стадо треба до узди колись приводити.
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01.03.2021 14:45 Ответить
Если под стадом вы имеете в виду Раду, то не будьте столь наивными. Продолжая вашу аналогию - стадом обычно руководит пастух. А в случае Рады - это стадо решает, куда им пойти - в стойло или к корыту со жратвой. Я сильно сомневаюсь, что стадо вместо корыта выберет внезапно стойло
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01.03.2021 14:47 Ответить
хм, це як у школі вчитель і клас. разумков вже вичититував депутатів як школярів. один в один шклільн ий клас.
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01.03.2021 14:50 Ответить
Треба так зробити. скільки разів проголосував за інших - стільки по пальцю кувалдую
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01.03.2021 14:38 Ответить
Дмитрий Корнейчук

45 мин. ·

Спикер Разумков со вторника запускает сенсорную кнопку, которая не позволит депутатам кнопкодавить.

Если вдруг хотите смахнуть скупую слезу, какой хороший Зеленский или Разумков, что решили бороться с кнопкодавством, то просто напомню: сенсорная кнопка была технически доступна с...2008 года. И Зеленский с 2019 года не давал команду кнопку запустить. Поскольку кнопкодавы были власти нужны.

Теперь, похоже, уже кнопкодавы не так и необходимы. У власти есть аргументы влиять, чтобы все итак на кнопки тыкали))))
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01.03.2021 14:46 Ответить
лучше ввели смертную казнь, смотри и на кнопки не кому давить стало бы, и економия государству, и людям радость
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01.03.2021 18:07 Ответить
Вообще-то при Парубие это все установили, но зеленая нечисть сказала, что кнопки "не такие"---все оборудование сняли , а на новые нужны миллиарды денег!
Оказалось, через ДВА ГОДА Парубиевские кнопки сгодились)))
Зеленые брехуны и имитаторы!
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01.03.2021 23:48 Ответить
 
 