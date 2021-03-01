В Раде установили дополнительные камеры и сенсорную кнопку, "кнопкодавить" теперь будет невозможно, - нардеп "Голоса" Железняк
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Верховной Раде установили дополнительные камеры и сенсорную кнопку, что позволит побороть "кнопкодавство".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.
"В Парламенте установили дополнительные камеры наблюдения (за кнопкодавами) и ввели сенсорную кнопку! Теперь кнопкодавить станет невозможно", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что нардеп потеряет мандат, если суд признает его виновным в "кнопкодавстве".
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другою натискають. До речі пара хитрожопих сеймиків вже сидять в тюрязі за
кнопкотворчисть!
повно в Україні. Вам +++++++!
Тикати будеш собі пальця в задницю та нюхати свое гімно!!!
не знаєш! Хто до чого мав видношення та де працював не твоє
собакожер діло!!!
https://tech.liga.net/technology/article/svideteli-teplogo-paltsa-pochemu-v-rade-ne-smogli-zapustit-antiknopkodavstvo
Понятно, что любители прогулять сессии или покнопкодавить будут всеми силами противостоять таким новшествам. Это же будет немыслимо - или работа Рады встанет, потому что ни за какой законопроект не хватит голосов, или придется таки депутатам регулярно ходить на сессии....
45 мин. ·
Спикер Разумков со вторника запускает сенсорную кнопку, которая не позволит депутатам кнопкодавить.
Если вдруг хотите смахнуть скупую слезу, какой хороший Зеленский или Разумков, что решили бороться с кнопкодавством, то просто напомню: сенсорная кнопка была технически доступна с...2008 года. И Зеленский с 2019 года не давал команду кнопку запустить. Поскольку кнопкодавы были власти нужны.
Теперь, похоже, уже кнопкодавы не так и необходимы. У власти есть аргументы влиять, чтобы все итак на кнопки тыкали))))
Оказалось, через ДВА ГОДА Парубиевские кнопки сгодились)))
Зеленые брехуны и имитаторы!