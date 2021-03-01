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Новости Политика Украины
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Требую немедленного отчета Степанова в Раде о вакцинации и эффективности закупленной вакцины, - вице-спикер Кондратюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Требую немедленного отчета Степанова в Раде о вакцинации и эффективности закупленной вакцины, - вице-спикер Кондратюк

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк предлагает в пятницу во время часа вопросов к правительству заслушать отчет министра здравоохранения Максима Степанова о проведении вакцинации в Украине от коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Кондратюк заявила в ходе согласительного совета.

"Я прошу и требую немедленного отчета министра здравоохранения Максима Степанова на часе вопросов к правительству, где он должен четко объяснить людям, какого качества вакцину он привез, сколько она стоит, закупалась она напрямую или через посредников", - отметила Кондратюк.

Также она подчеркнула, что министр должен озвучить информацию о том, какова доказанная эффективность закупленной вакцины.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Требую немедленного отчета Степанова в Раде о вакцинации и эффективности закупленной вакцины, - вице-спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 5778
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01.03.2021 11:45
+4
Требую немедленного отчета Степанова в Раде о вакцинации и эффективности закупленной вакцины, - вице-спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 7318
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01.03.2021 11:47
+3
Откатом значит требуют делиться и от китайской закупки ч/з прокладку и от индийской ,,, ай-яй-яй не шатайте лодку богатыревой 😉😉😉
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01.03.2021 11:50
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Требую немедленного отчета Степанова в Раде о вакцинации и эффективности закупленной вакцины, - вице-спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 5778
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01.03.2021 11:45 Ответить
Требую немедленного отчета Степанова в Раде о вакцинации и эффективности закупленной вакцины, - вице-спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 7318
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01.03.2021 11:47 Ответить
адвокат читає інструкцію вакцини---відео називається в ютубі "волосся дибом!" --- особливо цікаво про гарантії виробника, терміни, взаємодію з іншими ліками.
https://www.youtube.com/watch?v=Acdw2NwMe9o
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01.03.2021 12:11 Ответить
Требую немедленного отчета Степанова в Раде о вакцинации и эффективности закупленной вакцины, - вице-спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 6934
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01.03.2021 11:48 Ответить
Откатом значит требуют делиться и от китайской закупки ч/з прокладку и от индийской ,,, ай-яй-яй не шатайте лодку богатыревой 😉😉😉
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01.03.2021 11:50 Ответить
Правильные вопросы
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01.03.2021 12:01 Ответить
В валить! Наповал! Як викладач на екзамені закінченого двієчника! 😁 Та якщо Сиепанв правдиво відповість хоч на одне запитання, то після цього його потрібно не лише гнати, а й садити. У буцегарню. Надовго.
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01.03.2021 12:08 Ответить
Так можно прочитать оф документ размещенный на оф сайтах, там все есть, как и сколько действет пока никто не знает. Как нас провакцинируют будет статистика, все норм, вакцина отличная.
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01.03.2021 12:13 Ответить
У владі кацяпи і ж2, Україна на краю прірви.
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01.03.2021 12:50 Ответить
Степаноа попал на бабки, когда кинул китайских комуняк, а те не дали ему товар, а в Индии он рассчитывал выкрутиться дешевой, непроверенной вакциной, но опять попал.
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01.03.2021 12:18 Ответить
питання,питання...VACCINE NAME: AZD1222 (also known as Covishield in India)
"On Jan. 3, India, approved a version called Covishield, made by the Serum Institute of India. Covishield will make up a large fraction of the vaccines distributed by Covax to middle- and low-income countries."
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3 січня Індія затвердила версію під назвою Covishield, виготовлену Інститутом сироватки крові в Індії. Covishield складатиме значну частину вакцин, що розповсюджуються Covax серед країн із середнім та низьким рівнем доходу.

Україна не внесена в трекер-ліст Oxford-AstraZeneca vaccine:
EMERGENCY USE IN: Algeria, Argentina, Australia, Bangladesh, Bhutan, Brazil, Chile, Dominican Republic, Egypt, El Salvador, European Union, Iceland, India, Iraq, Kuwait, Maldives, Mexico, Mongolia, Morocco, Nepal, Nigeria NEW, Norway, Pakistan, Philippines, Saudi Arabia NEW, Seychelles, Sri Lanka, South Africa, South Korea, Thailand, United Kingdom, Vietnam NEW. Emergency use validation from the World Health Organization.

https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html#astrazeneca
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01.03.2021 12:44 Ответить
НАБУ і Генпрокурор мають розслідувати корупцію у закупівлях вакцини від коронавірусу - Порошенко на погоджувальній раді
Викликати на годину запитань до уряду не лише міністра охорони здоров'я, а й керівництво НАБУ та Офісу Генпрокурора вимагає п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він наголосив, що ситуація із закупівлею вакцин для щеплення українських громадян від коронавірусу катастрофічна.
«Я щойно повернувся з Прикарпаття, де критична ситуація з точки зору протидії пандемії і захисту людей. Загальновідома причина, чому це сталося. Тому що на сьогоднішній день вже більшість лікарів стверджує, що ми маємо в тому числі на Прикарпатті нові штами, а розповсюдилося це через незакритий Буковель. Тому що хтось ніяк не нажреться і ніяк не відпочине. І досі зараз Буковель працює, а власники набивають кишені», - обурюється Петро Порошенко.
Порошенко зауважив, що в лікарнях на Прикарпатті, де йому вдалося побувати, немає жодного вільного ліжка, обладнаного киснем. «Процес обладнання киснем на сьогоднішній день де-факто зупинився. Вони тримають в реанімації два вільних ліжка для хворих. І привезені благодійниками, в тому числі нашою командою, кисневі концентратори ситуацію не вирішують. В більшості країн світу, де розпочалася своєчасна вакцинація, ці темпи розповсюдження хвороби значно впали. Це не тільки Ізраїль, подивіться - Велика Британія на сьогодні має найнижчі темпи розповсюдження, починаючи з вересня минулого року», - наголосив Петро Порошенко.
Він також зазначив, що медики остерігаються вакцинуватися препаратом, який привіз в Україну очільник МОЗу. «Сьогодні забезпечення вакцинами - це змагання, коли кожна з країн за себе. Так от президент Зеленський програв це змагання в Європі, і Україна зайняла завдяки йому останнє місце. В тому числі з причин, які зазначені в Резолюції Європарламенту. Я дуже раджу уважно їх вивчити», - нагадав Порошенко. Він також зацитував головного лікаря райлікарні стосвовно вакцини CoviShield: "Це - гівно", і чим пояснив відмову медиків Прикарпаття вакцинуватись нею.
«В резолюції Європарламенту записано, що вони попереджають Україну негайно подолати корупцію, яка продовжує існувати у сфері охорони здоров'я. І в особливості в міністерстві охорони здоров'я. Ефективно розслідувати всі факти корупції, зокрема, при закупівлі медичного обладнання і вакцин для ковід-19. Це резолюція Європарламенту», - наголосив лідер «Європейської Солідарності».
«Коли ви збираєтеся запрошувати міністра охорони здоров'я, то обов'язково треба запросити керівника НАБУ, який порушив справу і розслідує корупцію, і Генерального прокурора. В іншому випадку це знову будуть солодкі співи», - резюмує Петро Порошенко.
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01.03.2021 12:52 Ответить
Че вы требуете доклад Степанова? Там будет все чики - пики. Почитайте простых врачей Некому колоть. Вакцина от ковида идет в утиль
Ирина Касьянова
1 марта 2021
(ссылка)
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01.03.2021 16:26 Ответить
 
 