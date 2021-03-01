Демонстранты ворвались в здание армянского правительственного комплекса в Ереване с требованием отставки Пашиняна
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Несколько десятков демонстрантов ворвались в одно из зданий правительственного комплекса Армении в Ереване.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", акция с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна организована молодежным союзом оппозиционной партии "Дашнакцутюн".
"Мы требуем отставки Пашиняна. Нашей акцией мы показали, что закрытых дверей для нас нет, и мы можем войти в любое правительственное здание", - сказал из участников акции.
Отметим, что сегодня вечером в Ереване состоится митинг оппозиции с требованием отставки Пашиняна.
25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера и правительства республики. Пашинян в ответ заявил о попытке военного переворота и подал президенту ходатайство об увольнении начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна.
Оппозиция требует отставки Пашиняна после того, как тот в ноябре 2020 года подписал трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, по условиям которого Азербайджану перешли несколько районов в этом регионе.
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Вони не самі придумали, що він такий. В їхні голови це напихували, готуючи грунт для майбутнього нав'язування такого ж самого ВА Зеленського.