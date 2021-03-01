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Демонстранты ворвались в здание армянского правительственного комплекса в Ереване с требованием отставки Пашиняна

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Демонстранты ворвались в здание армянского правительственного комплекса в Ереване с требованием отставки Пашиняна

Несколько десятков демонстрантов ворвались в одно из зданий правительственного комплекса Армении в Ереване.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", акция с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна организована молодежным союзом оппозиционной партии "Дашнакцутюн".

"Мы требуем отставки Пашиняна. Нашей акцией мы показали, что закрытых дверей для нас нет, и мы можем войти в любое правительственное здание", - сказал из участников акции.

Отметим, что сегодня вечером в Ереване состоится митинг оппозиции с требованием отставки Пашиняна.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера и правительства республики. Пашинян в ответ заявил о попытке военного переворота и подал президенту ходатайство об увольнении начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна.

Оппозиция требует отставки Пашиняна после того, как тот в ноябре 2020 года подписал трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, по условиям которого Азербайджану перешли несколько районов в этом регионе.

Читайте также: Главный штаб ВС Армении потребовал отставки Пашиняна. Премьер заявил о попытке военного переворота в стране и уволил главу ГШ Гаспаряна

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+9
И тут армяне поняли, что штурмовать свои здания несколько проще чем азербайджанские))
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01.03.2021 12:24
+7
В следующий раз за бойка будешь голосовать?
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01.03.2021 12:10
+5
Кураторы-ФСБшники из раски-********* активизировались по старому шаблону захватов зданий в Украине весной 2014 года...
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01.03.2021 11:45
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Очередная панда понюхает своих какашек.
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01.03.2021 11:44 Ответить
войско взбунтовалось? не говорят, что пашанянь не настоящий? )
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01.03.2021 11:45 Ответить
Кураторы-ФСБшники из раски-********* активизировались по старому шаблону захватов зданий в Украине весной 2014 года...
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01.03.2021 11:45 Ответить
Пашинян сам чи не фсбешник.
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01.03.2021 11:51 Ответить
Не знаю. Але коли обирався, наче як казав що хоче дистанціюватися від кацапів у політиці, та стати менш залежними від них .
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01.03.2021 15:54 Ответить
А що робив для цього, коли отримав владу?
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01.03.2021 16:02 Ответить
Хз, я не знаю. Спитай у вірмен.
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01.03.2021 16:05 Ответить
Добре. Як прийдуть сюди, так відразу і спитаю.
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01.03.2021 16:13 Ответить
На що вони тут треба? 😄
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01.03.2021 16:16 Ответить
Ну як? ... розповісти про реформатора європейського спрямування Пашиняна...
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01.03.2021 16:19 Ответить
Вони зараз невідомо що розповідати будуть, в їх імперських мізжечках фантомні болі. 😄
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01.03.2021 16:22 Ответить
Вах-вах ... А як наші зрадо... пару років тому рвали рубахі за прастого, честного парня рехворматора Пашиняна...
Вони не самі придумали, що він такий. В їхні голови це напихували, готуючи грунт для майбутнього нав'язування такого ж самого ВА Зеленського.
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01.03.2021 11:50 Ответить
Новая революция через три года. По-моему быстрее было только в Киргизии. Постсоветский дурдом.
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01.03.2021 11:53 Ответить
Кремль часто-густо "допомагає".
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01.03.2021 11:58 Ответить
Цензор наконец-то написал об Армении. До этого была гробовая тишина...
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01.03.2021 11:53 Ответить
если кремль таким образом уберет Пашиняна, то Алиев вправе выкинуть в мусор все ранее заключенные с кремлем договоры, верно?
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01.03.2021 12:01 Ответить
Скоро и у нас такое будет, если доведут народ. Сколько можно издеваться. Кто то жирует, а кто то еле выживает.
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01.03.2021 12:02 Ответить
это же вы топили за Зе, а че уже не нра?
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01.03.2021 12:04 Ответить
Он никого не посадил, коррупцию не победил, жизнь людям лучше не сделал. Такой президент ненужен.
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01.03.2021 12:07 Ответить
В следующий раз за бойка будешь голосовать?
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01.03.2021 12:10 Ответить
Посмотрим кто с новых появится, там будем думать, это только соя за пороха или за сепаров может голосовать.
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01.03.2021 12:12 Ответить
Рінатів та інших московських фанатів можна зрозуміти, їх хто завгодно, аби вів їх в кошару під назвою "тюряга народів", їм президент, який відсто.є Україну - соя. Рінатушка вивчи державну мову, бо якось це ****** на сепара, який вперто не бажає нічого українського, а пропагує імперське.
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01.03.2021 12:24 Ответить
А ви кажете: почекаємо коли ***** здохне. Он, ті хто не був на війні вимагають покарання за її припинення. Не так все просто, якщо й здохне ***** то, кацапи не прозріють.
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01.03.2021 12:17 Ответить
Это кацапских рук дело ,толпу разогнать ,зачинщиков на нары . Демонстранти увірвалися до будівлі вірменського урядового комплексу в Єревані з вимогою відставки Пашиняна - Цензор.НЕТ 605
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01.03.2021 12:22 Ответить
И тут армяне поняли, что штурмовать свои здания несколько проще чем азербайджанские))
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01.03.2021 12:24 Ответить
Повестку им в военкомат , в миг площадь опустеет 🙂
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01.03.2021 12:38 Ответить
 
 