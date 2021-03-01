РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5949 посетителей онлайн
Новости За рубежом Оккупация Крыма
19 277 117
Байден (2385) Крым (26018) оккупация (9518) Россия (91304) США (23203) аннексия (145)

Песков ответил на слова Байдена о непризнании США аннексии Крыма: Аннексию невозможно признать, потому что ее не было

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Песков ответил на слова Байдена о непризнании США аннексии Крыма: Аннексию невозможно признать, потому что ее не было

Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков сообщил, что РФ не осуществляла аннексию Крыма. Полуостров якобы на законных основаниях воссоединился с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское госагентство "ТАСС".

"Аннексию Крыма, действительно, невозможно признать, и никто об аннексии Крыма не говорит, потому что ее не было", - сказал Песков, комментируя заявление президента США Джо Байдена, в котором говорится, что США никогда не признают окупированный Крым российским.

По словам пресс-секретаря Путина, "было воссоединение Крыма с Россией, причем в достаточно строгом соответствии со всеми нормами международного права".

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты никогда не признают незаконную аннексию Крыма. Более того, Вашингтон продолжит помогать Украине в противостоянии российской агрессии.

Также читайте: Байден призвал Канаду модернизировать радары в Арктике для противостояния России и Китаю, - The Wall Street Journal

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+57
Дима а мама знает что ты дурачек.
показать весь комментарий
01.03.2021 12:05
+53
" Снимите санкции хоть на время эпидемии!" - "Санкции снять нельзя, потому, что их не было..." Песков ответил на слова Байдена о непризнании США аннексии Крыма: Аннексию невозможно признать, потому что ее не было - Цензор.НЕТ 8347
показать весь комментарий
01.03.2021 12:07
+36
Писькоф решил попетросянить шуточкой из КВН?) смешно-смешно...ну ок, наподходе свежие санкции "из ада" - вообще обхохочемся)))
показать весь комментарий
01.03.2021 12:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
"было воссоединение Крыма с Россией, причем в достаточно строгом соответствии со всеми нормами международного права"Источник: https://censor.net/ru/n3250681 ------ Сначала войска без опознавательных знаков, а потом уже под дулом автоматов референдум. И где же это такое право прописано? И до этого "референдума" уже были убитые с обоих сторон, а так же гражданские. Хотя о чём и с кем можно говорить о праве. За время существования ссср было убито около 60 миллионов собственных граждан. А само комунистическое кубло даже не было осуждено. В думе РФ сидит дедушка Зю и изредка портит воздух своим присуствием. И это не учитывая что в мавзолее тишь да гладь, а в саркофаге ихня б---ь.
показать весь комментарий
01.03.2021 14:01 Ответить
писькин , и медали вы просто так (в строгом соответствии с законодательством) придумали? и зеленых человечков не было и гиркина и депутатов вы в парламент не сгоняли для голосования о проведении фейкового референдума? понимаешь что ты пургу гонишь? ты помоложе путлера и тебе за эту пургу отвечать придется? вот странно что вы (окружение плешивого царька) вот этот факт никак не поймёте! а ведь время такое наступит!!!!!
показать весь комментарий
01.03.2021 14:09 Ответить
сам же говорил что были их войска, брехло-@уйло
показать весь комментарий
01.03.2021 14:17 Ответить
Peskov nikogda o drugom po etomu povodu ne skazhet
показать весь комментарий
01.03.2021 14:38 Ответить
Объяснение для дебилов. Законно Крым в состав России войти не мог ни при каком раскладе, ибо в Конституции Украины, субъектом которой он был, есть и будет, такая возможность не предусмотрена. Так что аннексию как ни называй, а суть ее останется. А Песков - дебил.
показать весь комментарий
01.03.2021 15:00 Ответить
Що цікаво, у расєйському законодавстві теж.
показать весь комментарий
01.03.2021 15:41 Ответить
"Дебил, ***.."(с)
показать весь комментарий
01.03.2021 15:46 Ответить
уссатый песков сказал, но Байден тоже сказал. Кто Песков и кто Джо Байден? Чье слово весомей?
показать весь комментарий
01.03.2021 16:18 Ответить
весь мир свидетель и аукница это кацапам когда будут дерибанить приполярную на куски.... туПин не вечен а гэбня продажна......
показать весь комментарий
01.03.2021 16:29 Ответить
Термні "восссссссаідінєніє с Раісієй" те щось з поповської проповіді агентури чи то часів жандармьського управління Московії , чито НКВС часів Ягоди - Берії , що не ма жодного відношення а ні до права , тим більш - а ні до міжнародного права .

Цей вусати Навкапєськофф трохи підзабув , що не виступа не на компартійному з"їзді й в холуйської вишини й "положення" його "посади" йому належить запхати свій хворобливий пафос глибоко у дупу Навки з його не виймати довго-довго !

Бо так бодай трохи й його красуню доньку можуть єкстрадувати з її улюбленого Парижу взад до тамбовьких вовків
показать весь комментарий
01.03.2021 16:51 Ответить
пора Аляску присоединять, а то ишь прижилась в США.....да и не страшна им Америка...ложили они на неё))))))
показать весь комментарий
01.03.2021 16:55 Ответить
А медальки руске зольдатам за что раздавали?
показать весь комментарий
01.03.2021 16:57 Ответить
По словам пресс-секретаря Путина, "было воссоединение Крыма с Россией, причем в достаточно строгом соответствии со всеми нормами международного права".-оккупант говорит о международном праве,на которое он наплевал.
показать весь комментарий
01.03.2021 17:06 Ответить
Оно помнит, что Судеты когда-то тоже в дом родной навечно возвращались? И что потом стало...
показать весь комментарий
01.03.2021 17:10 Ответить
визнати що завгодно можна... єдине, що піськову треба буде довести в суді, наприклад, що не було анексії, а було щось інше. )
показать весь комментарий
01.03.2021 18:29 Ответить
Письков строит из себя идиота, а что ему остается... США не признают Крым территорией РФ, иными словами
показать весь комментарий
01.03.2021 19:16 Ответить
хороши мухоморьі у пиписькина
показать весь комментарий
01.03.2021 19:16 Ответить
Страница 2 из 2
 
 