Песков ответил на слова Байдена о непризнании США аннексии Крыма: Аннексию невозможно признать, потому что ее не было

Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков сообщил, что РФ не осуществляла аннексию Крыма. Полуостров якобы на законных основаниях воссоединился с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское госагентство "ТАСС".

"Аннексию Крыма, действительно, невозможно признать, и никто об аннексии Крыма не говорит, потому что ее не было", - сказал Песков, комментируя заявление президента США Джо Байдена, в котором говорится, что США никогда не признают окупированный Крым российским.

По словам пресс-секретаря Путина, "было воссоединение Крыма с Россией, причем в достаточно строгом соответствии со всеми нормами международного права".

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты никогда не признают незаконную аннексию Крыма. Более того, Вашингтон продолжит помогать Украине в противостоянии российской агрессии.

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