Необходимо возобновить работу ВККС и усовершенствовать отбор в ВСП: из-за отсутствия судей граждане годами ожидают рассмотрения дел, - Зеленский
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Президент Владимир Зеленский настаивает на совершенствовании работы Высшей квалификационной комиссии судей и процедуры отбора кандидатов в Высший совет правосудия.
Сейчас в украинских судах не хватает трети судей, заявил глава государства в ходе выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Развитие правосудия", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Из-за отсутствия почти трети судей граждане вынуждены месяцами, а иногда и годами ожидать рассмотрения своего дела. В этом контексте важно возобновить работу Высшей квалификационной комиссии судей, а также усовершенствовать процедуру отбора кандидатов в совет правосудия", - сказал Зеленский.
В то же время он подчеркнул, что работа ВККС и ВСУ требует "существенного усовершенствования", ведь, по его словам, кадровый состав судебной системы - это не только о достаточном количестве, но и, прежде всего, о высоком качестве.
"Систему должны заполнить профессиональные, порядочные судьи, которые смогут изменить устойчивое, к сожалению, негативное отношение людей к этой профессии и восстановить доверие украинцев к судебной ветви власти", - подчеркнул Президент.
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А те 700 человек, которых отобрали в суды первой инстанции (началась процедура при Порошенко и домучилась при Зеленском) ни копейки не платили на этом отборе. Ещё и стипендию при обучении получали, что хватало снять квартиру по месту обучения (Киев, Львов, Днепр, Харьков, Одесса).
Так что не было там за мантию никаких сотен тысяч, и даже тысяч, и даже сотен. Никаких денег - ни "настоящих", ни "полу-настоящих" или как их при СССР называли "деревянных".
Даже билеты на присягу когда ехали за счёт Государственной судебной администрации платили.
Только когда ездили тестирование сдавать (вступительное и заключительное), то билеты за свой счёт были. Вот и все расходы.
Так что не надо поливать грязью, если не в теме. Слышал звон, да не знаю, где он.
Это при Кучме - Ющенко - Януковиче должности судьи продавались. А после второй революции ни Порошенко, ни Зеленский пока в этом замечены не были.
Источник: https://censor.net/ru/n3250684
Когда такое читаю, зла не хватает . . .
А КТО РАЗОГНАЛ ВККС В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ РАБОТЫ ПРЕЗИДЕНТОМ ???
"Мы им не доверяем, мы выберем новых, правильных . . ." Говорили тебе, что работа важнейшего органа судебной системы будет заблокирована на многие месяцы (а счёт уже на второй год пошёл !!!). Что пусть сидят назначенцы времён Порошенко и делают текущую работу, а выберешь новых - зайдут новые. Уже бы и срок полномочий порошенковцев истёк многих !!!!
В результате куча судей сидит без квалифэкзамена, куча не может быть переназначена, конкурсы в спецсуды заблокированы и так далее.
Из-за ДЕБИЛЬНОГО решения "сейчас мы одним махом всех заменим" . . .
Придурки.
2. Можно купить смартфон. Это сразу решит все проблемы.
3. Других решений не вижу, но как знать, может быть они спрятаны где-то глубоко в голове Зеленского. Но туда у меня доступа нет.