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Необходимо возобновить работу ВККС и усовершенствовать отбор в ВСП: из-за отсутствия судей граждане годами ожидают рассмотрения дел, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Необходимо возобновить работу ВККС и усовершенствовать отбор в ВСП: из-за отсутствия судей граждане годами ожидают рассмотрения дел, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский настаивает на совершенствовании работы Высшей квалификационной комиссии судей и процедуры отбора кандидатов в Высший совет правосудия.

Сейчас в украинских судах не хватает трети судей, заявил глава государства в ходе выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Развитие правосудия", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Из-за отсутствия почти трети судей граждане вынуждены месяцами, а иногда и годами ожидать рассмотрения своего дела. В этом контексте важно возобновить работу Высшей квалификационной комиссии судей, а также усовершенствовать процедуру отбора кандидатов в совет правосудия", - сказал Зеленский.

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В то же время он подчеркнул, что работа ВККС и ВСУ требует "существенного усовершенствования", ведь, по его словам, кадровый состав судебной системы - это не только о достаточном количестве, но и, прежде всего, о высоком качестве.

"Систему должны заполнить профессиональные, порядочные судьи, которые смогут изменить устойчивое, к сожалению, негативное отношение людей к этой профессии и восстановить доверие украинцев к судебной ветви власти", - подчеркнул Президент.
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глав юрист всех времён сам аки цецерон Необходимо возобновить работу ВККС и усовершенствовать отбор в ВСП: из-за отсутствия судей граждане годами ожидают рассмотрения дел, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2170 (ц) Юля усы Мандель Необходимо возобновить работу ВККС и усовершенствовать отбор в ВСП: из-за отсутствия судей граждане годами ожидают рассмотрения дел, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2170
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01.03.2021 12:13 Ответить
вова, 7 лет назад госдура дала официальное разрешение ***** начать войну с Украиной. ты может на эту тему чего нибудь квакнешь?
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01.03.2021 12:20 Ответить
Брак суддів виник виключно через дуже дорогі мантії. Не кожен бажаючий може викласти сотні тисяч справжніх грошей за мантію. От і вакантні місця, які не заповнюються роками.
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01.03.2021 12:23 Ответить
Фигня полная, при Порошенко политка была только в конкурсе в Верховный Суд.
А те 700 человек, которых отобрали в суды первой инстанции (началась процедура при Порошенко и домучилась при Зеленском) ни копейки не платили на этом отборе. Ещё и стипендию при обучении получали, что хватало снять квартиру по месту обучения (Киев, Львов, Днепр, Харьков, Одесса).

Так что не было там за мантию никаких сотен тысяч, и даже тысяч, и даже сотен. Никаких денег - ни "настоящих", ни "полу-настоящих" или как их при СССР называли "деревянных".
Даже билеты на присягу когда ехали за счёт Государственной судебной администрации платили.
Только когда ездили тестирование сдавать (вступительное и заключительное), то билеты за свой счёт были. Вот и все расходы.
Так что не надо поливать грязью, если не в теме. Слышал звон, да не знаю, где он.
Это при Кучме - Ющенко - Януковиче должности судьи продавались. А после второй революции ни Порошенко, ни Зеленский пока в этом замечены не были.
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01.03.2021 12:30 Ответить
И надо ж так зомбировали народ, что процентов 70 его верят: "Судьей может быть только "потомственный" чиновник с "Мерседесом", дворцом в 5 этажей средь тенистого частного парка ! А просто поменять этих нуворишей на юристов " из хрущевок", которые будут жить профессией, - "дешевый популизм" и "дилетантский бред"!"
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02.03.2021 09:21 Ответить
"Из-за отсутствия почти трети судей граждане вынуждены месяцами, а иногда и годами ожидать рассмотрения своего дела. В этом контексте важно возобновить работу Высшей квалификационной комиссии судей, а также усовершенствовать процедуру отбора кандидатов в совет правосудия", - сказал Зеленский.
Источник: https://censor.net/ru/n3250684

Когда такое читаю, зла не хватает . . .
А КТО РАЗОГНАЛ ВККС В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ РАБОТЫ ПРЕЗИДЕНТОМ ???
"Мы им не доверяем, мы выберем новых, правильных . . ." Говорили тебе, что работа важнейшего органа судебной системы будет заблокирована на многие месяцы (а счёт уже на второй год пошёл !!!). Что пусть сидят назначенцы времён Порошенко и делают текущую работу, а выберешь новых - зайдут новые. Уже бы и срок полномочий порошенковцев истёк многих !!!!
В результате куча судей сидит без квалифэкзамена, куча не может быть переназначена, конкурсы в спецсуды заблокированы и так далее.
Из-за ДЕБИЛЬНОГО решения "сейчас мы одним махом всех заменим" . . .

Придурки.
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01.03.2021 12:25 Ответить
Необхідно відновити роботу ВККС і вдосконалити відбір до ВРП: через відсутність суддів громадяни роками чекають розгляду справ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9988
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01.03.2021 12:30 Ответить
А нам сильно нужны судьи? может их всё-таки уволить, а перейти на присяжных заседателей?
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01.03.2021 12:38 Ответить
1. Посты Мендель ускорят процесс. Она там чего- то победила, победит и судей
2. Можно купить смартфон. Это сразу решит все проблемы.
3. Других решений не вижу, но как знать, может быть они спрятаны где-то глубоко в голове Зеленского. Но туда у меня доступа нет.
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01.03.2021 12:41 Ответить
В ВСП и ВККС не должно быть людей избираемых самими же судьями! А то получается очень интересная ситуация, их избирают те кого они должны контролировать.
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01.03.2021 12:57 Ответить
 
 