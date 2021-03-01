"ЕС" требует немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев" и защитить офицеров разведки, готовых свидетельствовать о срыве операции, - Порошенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко требует немедленно создать парламентскую следственную комиссию относительно сорванной спецоперации по задержанию российских наемников ЧВК "Вагнера".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Порошенко в очередной раз отметил отсутствие в повестке дня "вопроса о создании временной следственной комиссии по "вагнеровцам".
"Более того - мы увидели, что с офицеров разведки, которые выполняли чрезвычайно важную задачу, сейчас сняли охрану. Я твердо убежден - мы должны обратиться и восстановить охрану, защитить наших воинов и немедленно на этой неделе поставить ВСК по "вагнеровцам", - подчеркнул Порошенко.
Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что давшего показания по "делу вагнеровцев" экс-начальника ГУР Бурбу выселили из дома и сняли охрану.
Напомним, ночью 29 июля 2020 в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".
14 августа 2020 Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа 2020, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.
Пожалуйста, подождите...
А пригожин оштрафує...
и 100 куч вивозив
Из подвалов Цензора стеная о горькой судьбе полезли зебилы
Валерій Прозапас
Ух ти, як красиво виходить.
Позбавити державної охорони посадовця спецслужби за свідчення по справі "вагнерівців" і одночасно акуратно оплачувати комуналочку за квартиру в Криму.
Неприємна деталь.
Така сама як відновлення трансляції "Сватів", ігнорування частки Медведчука в "1+1" під час закриття каналів або уникнення "санкцій" Татаровим, який був в пулі посадовців Януковича, і нічого, ходить, "вьсо про родіну пєрєживаєт".
"Без трусів, зато в хрестику" - так має бути доповнено знамените гасло "Обдєлаєм вас вмєстє!"Джон Сміт
Насправді, позбавлення державної охорони Бурби - це не просто злочин. Це акт приниження всіх українських розвідників агентурою ворога в оточенні нікчеми. Вони зробили демонстративний ляпас всім розвідникам, яким показали, як розтоптують їхнього командира. В умовах, коли лише нещодавно СБУ попередила захоплення командира ССО Луньова і вивезення його на територію РФ, командира Головного управління розвідки позбавляють таємного житла і охорони, тобто фактично створюють можливості для РФ по його захопленню. Це не просто дурість. Як хочете, а я бачу удар по морально-психологічному стану спецслужб. Так діяли мотороли в Донецьку, коли демонстративно били та принижували Олега Кузьміниха на очах підлеглих.
Видима причина таких дій влади - незговірливість Бурби, який відмовився схилитися і дав свідчення у справі захоплення вагнерівців, неважлива. Історія набагато глибша.
Агентура в оточенні клоуна зриває багаторічну операцію ГУР по захопленню вагнерівців і замазує в це клоуна. Після його секундної трусості, коли він дав згоду відкласти операцію, через що вона на наступний день зірвалася, клоун став співучасником. Командир ГУР не змовчав, проявив принциповість, вирішив не поступати хитріше, не зачаїтися, показати лояльність, а тим часом образу запам'ятати і чекати моменту для удару у відповідь. Глава ГУР висловив протест і закликав до розслідування. Агентура ж в оточенні нікчеми використала це і досягла у клоуна вже згоди звільнити ефективного керівника ГУР "за непокірливість".
І ось Головне управління розвідки замість досвідченого командира очолене вже хоч і героїчним, але молодим керівником, який не пройшов всі кар'єрні щаблі, необхідні для елементарного випрацювання стратегічного мислення, необхідного главі спецслужби, яка воює з таким монстром як РФ.
Тим часом колишнього керівника розвідників намагаються заткнути і перевести послом на Південний полюс, а коли не виходить, показово викидають на вулицю і створюють ворогу можливість його захопити.
Як подібне сприймуть патріоти у спецслужбах?
Правильно, це приведе до розколу.
Ворог ставить патріотів у спецслужбах перед вибором: схилити голови перед клоуном (насправді, агентурою в його оточенні), стати зрадниками, або перейти на нелегальне становище. Почати проводити спецоперації проти агентури вже всередині країни. А СБУ сусіда по під'їзду щоб їх ловила на радість ФСБ.
Насправді, я б дуже зрадів, якби з новин дізнався, що машина якого-небудь портянки потрапила в аварію, а пасажира хтось добив кастетом у голову, імітуючи травми, засланий єрмачок втопився б під час риболовлі, а український Іцхак Рабін спіймав свою свинцеву нагороду від спецслужб. Але набагато краще, коли спецслужби працюють єдиним організмом, діють системно і скоординовано сплутують карти потужному ворогу, а не борються одна проти одної.
Та деградація, що вразила всі державні структури після приходу до важелів грунів яйцями, не могла не торкнутися найбільш професійної когорти. ГУР, яка проводила сміливі операції проти надпотужного ворога, яка у Криму під час окупації вступала з росіянами в бій, після якого цілі підполковники хваленого вимпела відправлялися до праотців, спецслужба, яка ховала на цій війні побратимів, Героя України Шаповала, зараз отримала ляпас від ворога. Її робота паралізована, а спецслужби на грані війни одна з одною.