"ЕС" требует немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев" и защитить офицеров разведки, готовых свидетельствовать о срыве операции, - Порошенко

Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко требует немедленно создать парламентскую следственную комиссию относительно сорванной спецоперации по задержанию российских наемников ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Порошенко в очередной раз отметил отсутствие в повестке дня "вопроса о создании временной следственной комиссии по "вагнеровцам".

"Более того - мы увидели, что с офицеров разведки, которые выполняли чрезвычайно важную задачу, сейчас сняли охрану. Я твердо убежден - мы должны обратиться и восстановить охрану, защитить наших воинов и немедленно на этой неделе поставить ВСК по "вагнеровцам", - подчеркнул Порошенко.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что давшего показания по "делу вагнеровцев" экс-начальника ГУР Бурбу выселили из дома и сняли охрану.

Напомним, ночью 29 июля 2020 в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

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Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа 2020 Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа 2020, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.

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