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Новости Политика Украины
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ВР (28732) ВСК (440) Порошенко (19365) ЧВК Вагнера (1281)

"ЕС" требует немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев" и защитить офицеров разведки, готовых свидетельствовать о срыве операции, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко требует немедленно создать парламентскую следственную комиссию относительно сорванной спецоперации по задержанию российских наемников ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Порошенко в очередной раз отметил отсутствие в повестке дня "вопроса о создании временной следственной комиссии по "вагнеровцам".

"Более того - мы увидели, что с офицеров разведки, которые выполняли чрезвычайно важную задачу, сейчас сняли охрану. Я твердо убежден - мы должны обратиться и восстановить охрану, защитить наших воинов и немедленно на этой неделе поставить ВСК по "вагнеровцам", - подчеркнул Порошенко.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что давшего показания по "делу вагнеровцев" экс-начальника ГУР Бурбу выселили из дома и сняли охрану.

Напомним, ночью 29 июля 2020 в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Также читайте: "Слуга народа" блокирует создание ВСК по делу "вагнеровцев", - Ирина Геращенко

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа 2020 Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа 2020, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.

Читайте: Еще в 2015 году мы ввели санкции против 400 человек и 90 компаний за оккупацию Крыма и агрессию на Востоке, - Порошенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+34
"ЕС" требует немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев" и защитить офицеров разведки, готовых свидетельствовать о срыве операции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4806
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01.03.2021 12:20
+29
Ваша Бубочка о нем напоминает гораздо чаще чем он сам.
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01.03.2021 12:22
+27
"ЕС" требует немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев" и защитить офицеров разведки, готовых свидетельствовать о срыве операции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1034 "ЕС" требует немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев" и защитить офицеров разведки, готовых свидетельствовать о срыве операции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1657
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01.03.2021 12:15
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Правила форума Совет форумчан
вот затык У вавы и не туды и не сюды и на манёвр еврейцу не остаётся места "ЕС" требует немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев" и защитить офицеров разведки, готовых свидетельствовать о срыве операции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9829
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01.03.2021 12:14 Ответить
Какой там затык. Вова наслаждается жизнью, ему те мелочи до сраки.
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01.03.2021 12:31 Ответить
витя тоже наслаждался и что "ЕС" требует немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев" и защитить офицеров разведки, готовых свидетельствовать о срыве операции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 514
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01.03.2021 12:33 Ответить
Тут да. Витя успел...
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01.03.2021 12:37 Ответить
А как наслаждались Чаушеску, Каддафи, Хусейн...
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01.03.2021 12:37 Ответить
Только Коля Саркози годом отсидки отделался...
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01.03.2021 16:18 Ответить
Пропетлял.
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01.03.2021 16:21 Ответить
И тут у вiслюка появилось острое желание посетить ростов с долговременным визитом...
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01.03.2021 12:14 Ответить
Можно и в Ялту. Не зря же за квартирку регулярно оплачивают счета "ЕС" требует немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев" и защитить офицеров разведки, готовых свидетельствовать о срыве операции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9054
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01.03.2021 12:18 Ответить
"ЕС" требует немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев" и защитить офицеров разведки, готовых свидетельствовать о срыве операции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4806
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01.03.2021 12:20 Ответить
"ЕС" требует немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев" и защитить офицеров разведки, готовых свидетельствовать о срыве операции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8767
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01.03.2021 12:35 Ответить
Ты коммунист?
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01.03.2021 12:47 Ответить
А ты? "ЄС" вимагає негайно створити ТСК у справі "вагнерівців" і захистити офіцерів розвідки, готових свідчити про зрив операції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6426
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01.03.2021 12:48 Ответить
Я нет. Я за частную собственность на средства производства и землю, за приватизацию, за концессию.
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01.03.2021 12:50 Ответить
И шо?
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01.03.2021 12:51 Ответить
Крим -- найкраще місце на світі -- цілюще озоноване повітря, по горах лазиш і нема задишки. Природна і історична краса. Унікальний, чудовий клімат. Крим -- це рай на землі. А в Сочі щойно вилазиш з вагона, вже важко дихати, там і білизна три дні сохне в літній день.
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01.03.2021 14:33 Ответить
"ЕС" требует немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев" и защитить офицеров разведки, готовых свидетельствовать о срыве операции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1034 "ЕС" требует немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев" и защитить офицеров разведки, готовых свидетельствовать о срыве операции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1657
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01.03.2021 12:15 Ответить
"Срака наближається!" "ЄС" вимагає негайно створити ТСК у справі "вагнерівців" і захистити офіцерів розвідки, готових свідчити про зрив операції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 156
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01.03.2021 12:52 Ответить
вагнерГЕЙт по єрамоквськи
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01.03.2021 13:49 Ответить
Пецик *таким макаром* вирішів напам*ятати про себе !?
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01.03.2021 12:18 Ответить
Ваша Бубочка о нем напоминает гораздо чаще чем он сам.
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01.03.2021 12:22 Ответить
діма, в тебе знову гугл-транслейд заглючив?
А пригожин оштрафує...
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01.03.2021 12:30 Ответить
Що саме не добре він сказав?
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01.03.2021 12:37 Ответить
Як би Дмитра в спам якнайдовше відправити, щоб про нього всі забули?
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01.03.2021 12:37 Ответить
відправляй, щоразу.
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01.03.2021 12:38 Ответить
Лапоть, ты решил своим пердежом о себе напомнить, так с прошлого раза еще не выветрилось
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01.03.2021 12:38 Ответить
Bellingcat обіцяє найближчим часом опублікувати розслідування та документальний фільм про зрив операції вагнерівців, які можуть стати політичним ударом для Зеленського. От тоді напам*ятаєш і про себе, і про клоуна.
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01.03.2021 13:28 Ответить
Опять сывочолый Петросян появился, никак не успокоится.
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01.03.2021 12:20 Ответить
По теме есть что или это все что высрать смог?
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01.03.2021 12:23 Ответить
Так уже фильм на выходе,который покажет,как зекретин слил захват вагнеровцев пуйлу -весь мир узнает до какой степени зеля мерзость...
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01.03.2021 12:27 Ответить
Организм может согласиться на создание комиссии и доказать,что никакой операции не было и все его оппоненты просто пиарятся на этой теме,но Организм писяется и какается от мысли о создании подобной комиссии "ЕС" требует немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев" и защитить офицеров разведки, готовых свидетельствовать о срыве операции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9574
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01.03.2021 12:31 Ответить
А значить вона була і хтось з друзів не лоха злив 20баксів е 20ть баксів "ЄС" вимагає негайно створити ТСК у справі "вагнерівців" і захистити офіцерів розвідки, готових свідчити про зрив операції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6989
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01.03.2021 12:36 Ответить
Називати людину старшого віку "сивочолий" - як мінімум неповагу, як максимум - кремлівський нарратив. Відправляю в спам
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01.03.2021 12:36 Ответить
Ну почему же. Сивочолий Гетьман - это в переводе Седовласый Гетьман.Как Тарас Бульба . Просто пророссийские пропагандоны решили это словосочетание принизить. И употребляют его с сарказмом.
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01.03.2021 13:37 Ответить
Мнение чурки очень важно для нас, не останавливайся, наложи полные кальсоны
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01.03.2021 12:42 Ответить
Іди краще котли клєпай, аналітєг!
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01.03.2021 13:39 Ответить
Кловун встряг - за зрив він вже попав як і Шефір у приціл ФБР та ЦРУ "ЕС" требует немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев" и защитить офицеров разведки, готовых свидетельствовать о срыве операции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1343
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01.03.2021 12:25 Ответить
А с чего б он так заспешил с закрытием кацапоканалов и т.п. Надо срочно стелить соломку!
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01.03.2021 12:27 Ответить
ну там битва за єлекторат "ЕС" требует немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев" и защитить офицеров разведки, готовых свидетельствовать о срыве операции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7118
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01.03.2021 12:28 Ответить
Она и за неделю до этого была битва, а тут вдруг в 11 часов ночи не приходя в сознание острый приступ патриотизма внезапно накрыл потерпевшего вiслюка...
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01.03.2021 12:39 Ответить
Приступом патріотизму готувався фон для закриття каналу "Прямий", але не клоунам тягатись з Порошенком.
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01.03.2021 13:33 Ответить
заспешил бо Байден так захотел, ввели на Дубинского санкции за коррупцию, и намекнули что Зелю ждет тоже самое. Вот и спохватился, он жеш нихера два года ни делал, бегал под фонтанами и заглдывал в дупу Путина в надежде найти мир
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01.03.2021 12:57 Ответить
Отож...
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01.03.2021 12:59 Ответить
Прийдет время Зеля будет сидеть и за Цемаха, и за Вагнеровцев ...
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01.03.2021 12:25 Ответить
пейси у таких випадках не рятують "ЕС" требует немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев" и защитить офицеров разведки, готовых свидетельствовать о срыве операции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8220
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01.03.2021 12:27 Ответить
А порох "ЕС" требует немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев" и защитить офицеров разведки, готовых свидетельствовать о срыве операции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7528 и за Мальдивы и за Оффшоры..
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01.03.2021 12:31 Ответить
)))))даже как то жалко вас,убогих...
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01.03.2021 12:33 Ответить
Вас Подоляк по IQ набирає, щоб не мудріше від найвеличнішого? "ЕС" требует немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев" и защитить офицеров разведки, готовых свидетельствовать о срыве операции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2495
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01.03.2021 12:33 Ответить
Пороху на западе есть доверие, и кадый раз приезжая он привозил в страну кучу денег, + новые санкции на РФ. А зебилам и слугам коломойского нет доверия, продажные корумпированые, слуги олигархов и сепаров.
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01.03.2021 12:37 Ответить
он привозил в страну кучу денег, + "ЄС" вимагає негайно створити ТСК у справі "вагнерівців" і захистити офіцерів розвідки, готових свідчити про зрив операції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4879

и 100 куч вивозив "ЄС" вимагає негайно створити ТСК у справі "вагнерівців" і захистити офіцерів розвідки, готових свідчити про зрив операції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8342
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01.03.2021 12:40 Ответить
Видна на твоем горбу, раз ты такой информированный
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01.03.2021 12:43 Ответить
У зебилов враг Порошенко а не Путин
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01.03.2021 13:00 Ответить
"ЄС" вимагає негайно створити ТСК у справі "вагнерівців" і захистити офіцерів розвідки, готових свідчити про зрив операції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 699 І фактами підтвердите? Чи такі "дрібниці" в ватних методичках не прописують?
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01.03.2021 12:52 Ответить
У "мусорного троллинга" другие цели и задачи... "ЄС" вимагає негайно створити ТСК у справі "вагнерівців" і захистити офіцерів розвідки, готових свідчити про зрив операції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 253
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01.03.2021 13:07 Ответить
Недалеко від Мальдівів є два популярні офшори - ОМАН і Об'єднані Арабські Емірати. На Мальдіви Порошенко поїхав один раз за п'ять років за свій рахунок, а клоун їздить за державний рахунок по п'ять разів на рік.
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01.03.2021 13:40 Ответить
Только Порошенко поехал на целую неделю, и чтобы народ (читай быдло) не сильно возмущались, руками СБУ которой управлял свой человек Грицак по поддельным документам вывез всю свою семью... тогда была целая спецоперация.... журналистов тогда пытались обмануть что никто из его семьи не пересек границу Украины. Так что по цинизму и подлости зели у пороха ещё учится и учится"!
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01.03.2021 16:35 Ответить
Тема про Порошенка)
Из подвалов Цензора стеная о горькой судьбе полезли зебилы "ЕС" требует немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев" и защитить офицеров разведки, готовых свидетельствовать о срыве операции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4502
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01.03.2021 12:28 Ответить
Порох,дави зекретина!после выхода фильма о сливе захвата вагнеровцев -зебильные дни сочтены)
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01.03.2021 12:29 Ответить
Давай краще голосуй за закон про обіг цивільної зброї в редакції Учайкіна, аби незалежно від влади кожен, включно з офіцерами, мав чим захищатися.
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01.03.2021 12:32 Ответить
"ЕС" требует немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев" и защитить офицеров разведки, готовых свидетельствовать о срыве операции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5966 "ЕС" требует немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев" и защитить офицеров разведки, готовых свидетельствовать о срыве операции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5966С этим Потрохом умереть можно от смеха.
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01.03.2021 12:33 Ответить
мы в апреле будем смотреть,как ты в унисон с бубочкой реально помрешь)
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01.03.2021 12:35 Ответить
То то от смеха у тебя коричневое пятно сзади на штанах?
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01.03.2021 12:45 Ответить
Умирай.
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01.03.2021 13:41 Ответить
І так все зрозуміло, бо якби цього не було, то дпавно створили б ТСК, порушили б 18 справ і повідомили. Залишилося тільки одне питання - хто злив інформацію ворогу Дерьмак чи Вальдемар?
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01.03.2021 12:43 Ответить
Вони обоє, як дві половини однієї дупи -- разом.
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01.03.2021 14:45 Ответить
"ЄС" вимагає негайно створити ТСК у справі "вагнерівців" і захистити офіцерів розвідки, готових свідчити про зрив операції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1138 "ЄС" вимагає негайно створити ТСК у справі "вагнерівців" і захистити офіцерів розвідки, готових свідчити про зрив операції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8663
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01.03.2021 12:43 Ответить
Не підказуйте, а то під вечір ***** ль повідомить, правда може переплутати назви країн, або вставить не ті прапори.
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01.03.2021 12:53 Ответить
"ЄС" вимагає негайно створити ТСК у справі "вагнерівців" і захистити офіцерів розвідки, готових свідчити про зрив операції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2680
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01.03.2021 12:53 Ответить
)))) Ну та зрозуміло))) а що ще можно було очікувать
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01.03.2021 12:47 Ответить
ТСК по "вагнеру", це самостірл для ВАЗеленського, ОПи та всєї партії "пліснявих слуг".
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01.03.2021 12:47 Ответить
Зенбуїни, такі речі, як справа вагнерівців ні не забуваються, ні не пробачаються. Це державна зрада, так що раніше чи пізніше таки доведеться відповідати. Тупо відморозитись Шмарклі тут ніяк не вдасться. Тим більше, що тут не тільки нас зачепило, тут і західні спецслужби дуже злі на Шмарклю, а то вже не жарти. Влипла Шмаркля тут по-серйозному.
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01.03.2021 12:49 Ответить
Нас уже на натовские учения не зовут -все знают,что зекретин слил захват вагнеровцев пуйлу...а в апреле и доки на весь Мир покажут)
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01.03.2021 12:53 Ответить
Интересно когда там белингкет фильм о вагнеровцах выпустит интересно послушать что за бомжи эти которым сейчас приписывают и буки которые они с какого-то нуля привезли самолёты в Украине сбивать и вели боевые действия везде на Донбассе. А Курский бук вроде и не причем и заблудившиеся росиянские отпускники и десантники вроде как и не было судя по опубликованным записям с этими вагнеровскими бомжами.
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01.03.2021 13:07 Ответить
Українські спецслужби на грані війни одна з одною

"ЄС" вимагає негайно створити ТСК у справі "вагнерівців" і захистити офіцерів розвідки, готових свідчити про зрив операції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6876Валерій Прозапас
Ух ти, як красиво виходить.
Позбавити державної охорони посадовця спецслужби за свідчення по справі "вагнерівців" і одночасно акуратно оплачувати комуналочку за квартиру в Криму.
Неприємна деталь.
Така сама як відновлення трансляції "Сватів", ігнорування частки Медведчука в "1+1" під час закриття каналів або уникнення "санкцій" Татаровим, який був в пулі посадовців Януковича, і нічого, ходить, "вьсо про родіну пєрєживаєт".
"Без трусів, зато в хрестику" - так має бути доповнено знамените гасло "Обдєлаєм вас вмєстє!""ЄС" вимагає негайно створити ТСК у справі "вагнерівців" і захистити офіцерів розвідки, готових свідчити про зрив операції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6876Джон Сміт
Насправді, позбавлення державної охорони Бурби - це не просто злочин. Це акт приниження всіх українських розвідників агентурою ворога в оточенні нікчеми. Вони зробили демонстративний ляпас всім розвідникам, яким показали, як розтоптують їхнього командира. В умовах, коли лише нещодавно СБУ попередила захоплення командира ССО Луньова і вивезення його на територію РФ, командира Головного управління розвідки позбавляють таємного житла і охорони, тобто фактично створюють можливості для РФ по його захопленню. Це не просто дурість. Як хочете, а я бачу удар по морально-психологічному стану спецслужб. Так діяли мотороли в Донецьку, коли демонстративно били та принижували Олега Кузьміниха на очах підлеглих.
Видима причина таких дій влади - незговірливість Бурби, який відмовився схилитися і дав свідчення у справі захоплення вагнерівців, неважлива. Історія набагато глибша.
Агентура в оточенні клоуна зриває багаторічну операцію ГУР по захопленню вагнерівців і замазує в це клоуна. Після його секундної трусості, коли він дав згоду відкласти операцію, через що вона на наступний день зірвалася, клоун став співучасником. Командир ГУР не змовчав, проявив принциповість, вирішив не поступати хитріше, не зачаїтися, показати лояльність, а тим часом образу запам'ятати і чекати моменту для удару у відповідь. Глава ГУР висловив протест і закликав до розслідування. Агентура ж в оточенні нікчеми використала це і досягла у клоуна вже згоди звільнити ефективного керівника ГУР "за непокірливість".
І ось Головне управління розвідки замість досвідченого командира очолене вже хоч і героїчним, але молодим керівником, який не пройшов всі кар'єрні щаблі, необхідні для елементарного випрацювання стратегічного мислення, необхідного главі спецслужби, яка воює з таким монстром як РФ.
Тим часом колишнього керівника розвідників намагаються заткнути і перевести послом на Південний полюс, а коли не виходить, показово викидають на вулицю і створюють ворогу можливість його захопити.
Як подібне сприймуть патріоти у спецслужбах?
Правильно, це приведе до розколу.
Ворог ставить патріотів у спецслужбах перед вибором: схилити голови перед клоуном (насправді, агентурою в його оточенні), стати зрадниками, або перейти на нелегальне становище. Почати проводити спецоперації проти агентури вже всередині країни. А СБУ сусіда по під'їзду щоб їх ловила на радість ФСБ.
Насправді, я б дуже зрадів, якби з новин дізнався, що машина якого-небудь портянки потрапила в аварію, а пасажира хтось добив кастетом у голову, імітуючи травми, засланий єрмачок втопився б під час риболовлі, а український Іцхак Рабін спіймав свою свинцеву нагороду від спецслужб. Але набагато краще, коли спецслужби працюють єдиним організмом, діють системно і скоординовано сплутують карти потужному ворогу, а не борються одна проти одної.
Та деградація, що вразила всі державні структури після приходу до важелів грунів яйцями, не могла не торкнутися найбільш професійної когорти. ГУР, яка проводила сміливі операції проти надпотужного ворога, яка у Криму під час окупації вступала з росіянами в бій, після якого цілі підполковники хваленого вимпела відправлялися до праотців, спецслужба, яка ховала на цій війні побратимів, Героя України Шаповала, зараз отримала ляпас від ворога. Її робота паралізована, а спецслужби на грані війни одна з одною.
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01.03.2021 13:29 Ответить
Подолян і Єрмак агенти Росії.
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01.03.2021 13:46 Ответить
нушо, буба, у сраку, твоя черга пидийшла
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01.03.2021 15:11 Ответить
Зеленая срань против себя будет создавать ВСК? Ага, спешат. Это же не против Пороха дела открывать по 10 штук в месяц.
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01.03.2021 15:48 Ответить
 
 