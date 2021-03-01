В пятницу Степанов отчитается в Раде о ситуации с вакцинацией в Украине, - "слуга народа" Корниенко
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В пятницу, 5 марта, в ходе "Часа вопросов к правительству" Рада заслушает министра здравоохранения Украины Максима Степанова о ситуации с вакцинированием в Украине.
Об этом сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Надо понимать готовность правительства и Министерства здравоохранения по этим процессам поэтому приглашаем на "Час вопросов к правительству" министра здравоохранения Степанова с комментариями об актуальном состоянии эпидемии и вакцинации", - сказал Корниенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.
Он напомнил, что в Украине началась вакцинация и "есть разная противоречивая информация, что та самая вакцина, о которой мечтали, теперь вынуждена уничтожаться, потому что ее не успевают применять".
Корниенко подчеркнул, что этот вопрос важен и психологически: "Нам надо понимать, как процессы все настроены, почему отказываются медики вакцинироваться".
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Лікарі самі не хочуть вакцинуватись ..
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Викликати на годину запитань до уряду не лише міністра охорони здоров'я, а й керівництво НАБУ та Офісу Генпрокурора вимагає п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він наголосив, що ситуація із закупівлею вакцин для щеплення українських громадян від коронавірусу катастрофічна.
«Я щойно повернувся з Прикарпаття, де критична ситуація з точки зору протидії пандемії і захисту людей. Загальновідома причина, чому це сталося. Тому що на сьогоднішній день вже більшість лікарів стверджує, що ми маємо в тому числі на Прикарпатті нові штами, а розповсюдилося це через незакритий Буковель. Тому що хтось ніяк не нажреться і ніяк не відпочине. І досі зараз Буковель працює, а власники набивають кишені», - обурюється Петро Порошенко.
Порошенко зауважив, що в лікарнях на Прикарпатті, де йому вдалося побувати, немає жодного вільного ліжка, обладнаного киснем. «Процес обладнання киснем на сьогоднішній день де-факто зупинився. Вони тримають в реанімації два вільних ліжка для хворих. І привезені благодійниками, в тому числі нашою командою, кисневі концентратори ситуацію не вирішують. В більшості країн світу, де розпочалася своєчасна вакцинація, ці темпи розповсюдження хвороби значно впали. Це не тільки Ізраїль, подивіться - Велика Британія на сьогодні має найнижчі темпи розповсюдження, починаючи з вересня минулого року», - наголосив Петро Порошенко.
Він також зазначив, що медики остерігаються вакцинуватися препаратом, який привіз в Україну очільник МОЗу. «Сьогодні забезпечення вакцинами - це змагання, коли кожна з країн за себе. Так от президент Зеленський програв це змагання в Європі, і Україна зайняла завдяки йому останнє місце. В тому числі з причин, які зазначені в Резолюції Європарламенту. Я дуже раджу уважно їх вивчити», - нагадав Порошенко. Він також зацитував головного лікаря райлікарні стосвовно вакцини CoviShield: "Це - гівно", і чим пояснив відмову медиків Прикарпаття вакцинуватись нею.
«В резолюції Європарламенту записано, що вони попереджають Україну негайно подолати корупцію, яка продовжує існувати у сфері охорони здоров'я. І в особливості в міністерстві охорони здоров'я. Ефективно розслідувати всі факти корупції, зокрема, при закупівлі медичного обладнання і вакцин для ковід-19. Це резолюція Європарламенту», - наголосив лідер «Європейської Солідарності».
«Коли ви збираєтеся запрошувати міністра охорони здоров'я, то обов'язково треба запросити керівника НАБУ, який порушив справу і розслідує корупцію, і Генерального прокурора. В іншому випадку це знову будуть солодкі співи», - резюмує Петро Порошенко.