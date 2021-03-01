РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9610 посетителей онлайн
Новости Общество
3 337 52
Россия (91304) СБУ (18697) боты (62)

СБУ заблокировала ботоферму на 18 тыс. аккаунтов, работавшую на Россию: "повышали социальную напряженность в обществе"

Новости Цензор.НЕТ Общество

СБУ заблокировала ботоферму на 18 тыс. аккаунтов, работавшую на Россию:

Служба безопасности Украины заблокировала работу ботофермы мощностью более 18 тыс. аккаунтов, которая работала по заказу кураторов из Российской Федерации и некоторых украинских политических сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

Сотрудники СБУ установили, что ботоферму организовали трое жителей Киева. Они зарегистрировали аккаунты в электронных почтовых ящиках запрещенных российских почтовых сервисов. В частности, в октябре прошлого года во время проведения выборов в местные советы злоумышленники распространяли недостоверную информацию о ситуации в Украине. Они искусственно повышали социальную напряженность в обществе. Занимались "накручиванием" количества голосов в соцопросах, искусственно увеличивали количество заказных перепостов и комментариев отдельных лидеров общественного мнения и политических деятелей.

Оплата за предоставление услуг проходила через запрещенные российские электронные кошельки. Это позволяло обеспечить анонимность клиентов, которые заказывали поддержку необходимых месседжей в социальных сетях. Стоимость варьировалась от сложности технических задач и специфики целевой аудитории.

В ходе проведения обысков по месту расположения ботофермы в одном из спальных районов Киева правоохранители, в частности, обнаружили на серверном оборудовании программные продукты, которые находятся под санкциями. Изъята компьютерная техника, сим-карты операторов мобильной связи, которые использовали в противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Львовщине СБУ блокировала "ботофермы", которыми руководили из РФ. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
З 2014-го "зєботи"? СБУ заблокировала ботоферму на 18 тыс. аккаунтов, работавшую на Россию: "повышали социальную напряженность в обществе" - Цензор.НЕТ 5845
Що ви таке курите?
показать весь комментарий
01.03.2021 12:41
+9
заблокировать нужно не только прокацапов. Но и всех ,кто по найму топит за определенных политиков. И внести уголовное наказание за финансирование таких работ. Гражданин должен сам выбирать,а не слушать толпы титушек виртуала.
показать весь комментарий
01.03.2021 12:37
+9
І знову, як після блокування ботоферми в Фейсбуці, тут зменшиться секта "Фсьо прапала! Зрадозрадна зрада! Всі навкруги - зєбіли;". СБУ заблокировала ботоферму на 18 тыс. аккаунтов, работавшую на Россию: "повышали социальную напряженность в обществе" - Цензор.НЕТ 9314
показать весь комментарий
01.03.2021 12:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
заблокировать нужно не только прокацапов. Но и всех ,кто по найму топит за определенных политиков. И внести уголовное наказание за финансирование таких работ. Гражданин должен сам выбирать,а не слушать толпы титушек виртуала.
показать весь комментарий
01.03.2021 12:37 Ответить
достаточно . Хочешь написать, что Украина Крым "потеряла"?
показать весь комментарий
01.03.2021 12:42 Ответить
Это должны выяснять и проверять специальные сотрудники. Но думаю ,вполне достаточно внести уголовную ответственность просто за финансирование. Они сразу обосрутся. Сесть побоятся.
показать весь комментарий
01.03.2021 12:42 Ответить
Эта погань растет от безответственности,а блокировка это для галочки и не более
показать весь комментарий
01.03.2021 13:38 Ответить
Молодцы!!!! А вот сайты Украина Ру итд нельзя блокировать? Ну такую хрень там несут!!! ЖЕСТЬ!!
показать весь комментарий
01.03.2021 12:38 Ответить
это надо было делать ещё с 14го года..

на цензоре тут только с сотню знаю раша ботов и около тысячи зе ботов ))
показать весь комментарий
01.03.2021 12:39 Ответить
З 2014-го "зєботи"? СБУ заблокировала ботоферму на 18 тыс. аккаунтов, работавшую на Россию: "повышали социальную напряженность в обществе" - Цензор.НЕТ 5845
Що ви таке курите?
показать весь комментарий
01.03.2021 12:41 Ответить
нет, зеботы появились в 16том сразу после сериала слуга народа
показать весь комментарий
01.03.2021 12:47 Ответить
Я на цьому сайті з 2012-го року, коли вас тут і близько не було.
показать весь комментарий
01.03.2021 12:48 Ответить
наивное дитя ))
показать весь комментарий
01.03.2021 12:51 Ответить
Чомусь зимою 2014-го тут нас лише максимум з десяток дописувачів на сайті залишалось та не боялись писати супроти Овоча. А от весною 2019-го на сайті в десятки разів (в порівнянні навіть з груднем 2018) збільшилось дописувачів.
Совпадєніє?
показать весь комментарий
01.03.2021 12:55 Ответить
симонсимонович- єто ты в новой ипостаси ,прорашистский обрыган?
показать весь комментарий
01.03.2021 13:12 Ответить
Танюха, веди себе прілічно! СБУ заблокувала ботоферму на 18 тис. акаунтів, яка працювала на Росію: "підвищували соціальну напруженість у суспільстві" - Цензор.НЕТ 669
показать весь комментарий
01.03.2021 13:22 Ответить
соевый батончик с фильтром из свынячого сала

аж позеленел сер дешный
показать весь комментарий
01.03.2021 12:52 Ответить
Нит, это рашка-чебурашка с начинкой из говна и дуста...
показать весь комментарий
01.03.2021 13:14 Ответить
Вот и посмотрим кого на форуме не досчитаемся СБУ заблокировала ботоферму на 18 тыс. аккаунтов, работавшую на Россию: "повышали социальную напряженность в обществе" - Цензор.НЕТ 8050
показать весь комментарий
01.03.2021 12:39 Ответить
І знову, як після блокування ботоферми в Фейсбуці, тут зменшиться секта "Фсьо прапала! Зрадозрадна зрада! Всі навкруги - зєбіли;". СБУ заблокировала ботоферму на 18 тыс. аккаунтов, работавшую на Россию: "повышали социальную напряженность в обществе" - Цензор.НЕТ 9314
показать весь комментарий
01.03.2021 12:40 Ответить
Та да, - вас зебілів, тепер можна на польцях порахувать)
показать весь комментарий
01.03.2021 12:42 Ответить
Я дуже радий за тебе, зебіл.
показать весь комментарий
01.03.2021 12:43 Ответить
Шото статья не сильно совпадает с преступлениями. Вернее, вообще никаким боком.
показать весь комментарий
01.03.2021 12:41 Ответить
потому что не было никакого преступления. Обычная ферма накручивала просмотры и лайки каналам в Ютубе, любым кто заплатит, хоть тем хоть другим.
показать весь комментарий
01.03.2021 12:44 Ответить
Потому надо принять закон о коллаборационизме.Накручивать лайки явно не преступление, но накручивать лайки тегам про "гражданскую войну" или "русский Крим" - статья без всяких жоповиляний.
показать весь комментарий
01.03.2021 12:50 Ответить
я дкмаю они даже не смотрели те каналы которым накручивали лайки. Заплатили, пришла ссылка на канал - пошли крутить рейтинг.
показать весь комментарий
01.03.2021 12:53 Ответить
Та да, а в свободное время просто топили за одного гетьмана, раскачивали страну и сочиняли зрады - это было их хобби.
показать весь комментарий
01.03.2021 12:54 Ответить
ты понятия не имеешь что такое ферма по накрутке лайков и просмотров в Ютубе. Им нет времени писать каменты, этим другие конторы занимаются.
показать весь комментарий
01.03.2021 12:55 Ответить
С чего вы взяли, что это именно такая ферма и была? Ещё расскажите, что кацапы допинг не употребляют в спорте, Крым ' сам к ним напрсился', а на Донбассе ихтамнеты просто отдыхают и потом случайно умирают от инфаркта с прострелянной башкой.
показать весь комментарий
01.03.2021 12:59 Ответить
потому что 3 человека физически не могут писать каменты с 18 тысяч аккаунтов. Только лайкать и накручивать просмотры.
показать весь комментарий
01.03.2021 13:01 Ответить
искусственно увеличивали количество заказных перепостов и комментариев отдельных лидеров общественного мнения и политических деятелей. Источник: https://censor.net/ru/n3250691
показать весь комментарий
01.03.2021 13:03 Ответить
понятно, эффект Даннинга-Крюгера.
Дискуссия не имеет смысла.
показать весь комментарий
01.03.2021 13:04 Ответить
Нет. Эффект Стрейзанд. Сколько вы бы не уводили тему в другую сторону, это все большее количество людей убеждает в обратном
показать весь комментарий
01.03.2021 13:15 Ответить
Откуда такая осведомленность? Такой "профессионализм"? СБУ заблокувала ботоферму на 18 тис. акаунтів, яка працювала на Росію: "підвищували соціальну напруженість у суспільстві" - Цензор.НЕТ 8785
Удалось выскользнуть? СБУ заблокувала ботоферму на 18 тис. акаунтів, яка працювала на Росію: "підвищували соціальну напруженість у суспільстві" - Цензор.НЕТ 1627
показать весь комментарий
01.03.2021 13:02 Ответить
Ага, до апреля 19-го года, именно этим вы и занимались.
показать весь комментарий
01.03.2021 18:20 Ответить
А как там насчёт порохоботов? Чё слышно? СБУ заблокировала ботоферму на 18 тыс. аккаунтов, работавшую на Россию: "повышали социальную напряженность в обществе" - Цензор.НЕТ 2857
показать весь комментарий
01.03.2021 12:46 Ответить
Закрыли всепропало зрадо студио вместе с кацапами.
показать весь комментарий
01.03.2021 12:47 Ответить
Да здесь на Цензоре таких процентов девяносто.
показать весь комментарий
01.03.2021 12:48 Ответить
Вот-вот.
Тут этим даже гордятся некоторые.
показать весь комментарий
01.03.2021 12:51 Ответить
та ні, це два з половиною редакційні інваліди створюють в коментах натовп любителів сої і супрунш з яйценюхами
показать весь комментарий
01.03.2021 13:24 Ответить
На цензоре уменьшится количество допысувачив)
показать весь комментарий
01.03.2021 12:53 Ответить
Больше всех вносят напряженность в обществе своими действиями это - Слуги урода!!! СБУ заблокувала ботоферму на 18 тис. акаунтів, яка працювала на Росію: "підвищували соціальну напруженість у суспільстві" - Цензор.НЕТ 7738
показать весь комментарий
01.03.2021 12:56 Ответить
Это точно! Твои слуги уже всех достали!
показать весь комментарий
01.03.2021 13:21 Ответить
ты шо масла обьелся или шоколада, или может быть ты один из представителей Зе секты!?..хотя я не исключаю что ты тупой по жизни..
показать весь комментарий
01.03.2021 14:16 Ответить
А де "пидлога маккартні"? теж цю гниду забанили?
показать весь комментарий
01.03.2021 13:00 Ответить
Всі "порохоботи " на місцях- а ЗЕбулдиги ватно-риговські -в спам!
показать весь комментарий
01.03.2021 13:09 Ответить
Таня Лайф- проЗЕчка лиса-в спам, потвора!
показать весь комментарий
01.03.2021 13:11 Ответить
Татьяна Лайф почему-то связывает кацапские ботофермы с порохоботами.

Таня, совсем наоборот. Порохоботы - патриоты, любящие Украину.
А вот зебилы - вряд ли любят Украину, потому что поддерживают Бубочку Янелоха, который зашкварился уже во всех сферах. К чему не прикоснётся - или предательство украинских интересов, или полный завал в работе.
показать весь комментарий
01.03.2021 13:33 Ответить
Мониторинг потребления электроэнергии способен выявить аномалии. И ничего с этим не поделать.
показать весь комментарий
01.03.2021 13:35 Ответить
А бетофермы , все св стране хорошо и прекрасно СБУ заблокувала ботоферму на 18 тис. акаунтів, яка працювала на Росію: "підвищували соціальну напруженість у суспільстві" - Цензор.НЕТ 6764
показать весь комментарий
01.03.2021 14:18 Ответить
Надеюсь заблокировали посмертно.
показать весь комментарий
01.03.2021 17:56 Ответить
 
 