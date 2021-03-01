СБУ заблокировала ботоферму на 18 тыс. аккаунтов, работавшую на Россию: "повышали социальную напряженность в обществе"

Служба безопасности Украины заблокировала работу ботофермы мощностью более 18 тыс. аккаунтов, которая работала по заказу кураторов из Российской Федерации и некоторых украинских политических сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

Сотрудники СБУ установили, что ботоферму организовали трое жителей Киева. Они зарегистрировали аккаунты в электронных почтовых ящиках запрещенных российских почтовых сервисов. В частности, в октябре прошлого года во время проведения выборов в местные советы злоумышленники распространяли недостоверную информацию о ситуации в Украине. Они искусственно повышали социальную напряженность в обществе. Занимались "накручиванием" количества голосов в соцопросах, искусственно увеличивали количество заказных перепостов и комментариев отдельных лидеров общественного мнения и политических деятелей.

Оплата за предоставление услуг проходила через запрещенные российские электронные кошельки. Это позволяло обеспечить анонимность клиентов, которые заказывали поддержку необходимых месседжей в социальных сетях. Стоимость варьировалась от сложности технических задач и специфики целевой аудитории.

В ходе проведения обысков по месту расположения ботофермы в одном из спальных районов Киева правоохранители, в частности, обнаружили на серверном оборудовании программные продукты, которые находятся под санкциями. Изъята компьютерная техника, сим-карты операторов мобильной связи, которые использовали в противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

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