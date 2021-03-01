РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9610 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
2 200 9
ВР (28732) тарифы (1807) Разумков Дмитрий (1521)

В Раде предлагают провести внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов о тарифах, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Раде предлагают провести внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов о тарифах, - Разумков

Несколько депутатских фракций и групп предлагают провести внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения ряда законопроектов по вопросам тарифов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в ходе согласительного совета.

"Я знаю, что есть законопроекты, которые включены в повестку дня заседаний на эту неделю, есть предложение нескольких депутатских фракций и групп о проведении внеочередного заседания, связанного с рядом законопроектов, которые помогли урегулировать этот вопрос в сфере жилищно-коммунального хозяйства" , - сказал Разумков, комментируя проблемы сферы ЖКХ и тарифов.

При этом спикер не прокомментировал вероятность и возможные сроки созыва таких заседаний.

Читайте: Рада на предстоящей пленарной неделе примет законопроект об институте старост, - Разумков

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Шоб сделать лучше, надо сделать плохо, а потом как было." (с)
показать весь комментарий
01.03.2021 12:36 Ответить
Вопрос тарифов стратегический а отдан на откуп олигархам.Начинать надо с тех иуд что продали монопольное имущество и права за взятки олигархам.В энергетике никакого рынка и не пахнет а олигархат насилует украинцев ценами
показать весь комментарий
01.03.2021 13:35 Ответить
Я думал, что вы соберетесь, чтобы решить как снизить тарифы, а вы собираетесь рассмотреть какие то законопроекты по тарифах. Мрази.
показать весь комментарий
01.03.2021 12:39 Ответить
Тарифы, говорите? А какой я буду иметь с этого откатик?
В Раде предлагают провести внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов о тарифах, - Разумков - Цензор.НЕТ 5341
показать весь комментарий
01.03.2021 12:40 Ответить
В Раде Ахметов раздал денег. Предлагает провести внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов о тарифах-увеличить тарифы на 50% и обеспечить перекачивание бюджета через субсидии в карман олигархов, - Разумков
показать весь комментарий
01.03.2021 12:41 Ответить
ой чую тарифы ещё поднимут...
показать весь комментарий
01.03.2021 12:53 Ответить
Як би нас не відволікали стерненками,мовою,ковідами і іншою фігнею - ми все одно отримаємо платіжки.І відразу забудемо про все.Як боксер,якого били в ніс,в щелепу,по печінці,але як вдарили по яйцям - то він відразу забув і про печінку,і про ніс,і про все.Не можна бити українця по найчутливішому місці - по кишені...
показать весь комментарий
01.03.2021 12:59 Ответить
Думаю, вся эта афера с необоснованно высокими тарифами закончится банальными повальными неплатежами... Не много найдётся идиотов, готовых голодать самим, морить голодом своих детей, не покупать необходимых медикаментов.... И всё это, чтобы обогатить олигархат и чиновников на десятки миллиардов долларов....
показать весь комментарий
01.03.2021 13:07 Ответить
Шо опять?
показать весь комментарий
01.03.2021 13:19 Ответить
 
 