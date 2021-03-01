В Запорожье четверо неизвестных избили депутата облсовета Дмитрия Майстро. ФОТОрепортаж (обновлено)

В Запорожье полиция устанавливает личности злоумышленников, которые избили депутата областного совета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"1 марта около 9:20 в отделение полиции № 2 Запорожского районного управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Школьной неизвестные избили депутата областного совета. На место происшествия выехало руководство полиции области и следственно-оперативная группа в полном составе.

По предварительным данным нападавших было четверо. Их личности и местонахождения устанавливаются", - сказано в сообщении.

Отмечается, что настоящее время пострадавшему оказывается медицинская помощь. Решается вопрос правовой квалификации события. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

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Вместе с тем, как пишет издание Depo.Запорожье, нападение было совершено на депутата Запорожского областного совета Дмитрия Майстро.

Позже в комментарии "Укринформу" потерпевший рассказал, что произошло.

"В 8.45 я ехал к себе на работу, в офис. Увидел подозрительного мужчину, в капюшоне и маске. Чуть дальше, возле гаражей, стоял еще один, третий - у школы. Я сориентировался и хотел уйти, но выбежал четвертый мужчина в маске и куртке. Он резко ударил меня по лицу, думаю это был кастет. Я закрыл лицо руками, потом был еще удар. Считаю, что это связано с моей депутатской деятельностью", - отметил депутат.

Майстро - адвокат, был избран в Запорожский облсовет на местных выборах в октябре 2020 года от партии Владимира Буряка "Еднання".

Отмечается также, что в феврале на приемную Майстро в поселке Кушугум под Запорожьем дважды нападали: один раз пытались поджечь приемную, в другой раз — разбили двери.



Фото: Укринформ