РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14434 посетителя онлайн
Новости Происшествия
6 479 14
депутат (3235) Запорожье (2340) нападение (2124) Нацполиция (15746)

В Запорожье четверо неизвестных избили депутата облсовета Дмитрия Майстро. ФОТОрепортаж (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Запорожье полиция устанавливает личности злоумышленников, которые избили депутата областного совета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"1 марта около 9:20 в отделение полиции № 2 Запорожского районного управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Школьной неизвестные избили депутата областного совета. На место происшествия выехало руководство полиции области и следственно-оперативная группа в полном составе.

По предварительным данным нападавших было четверо. Их личности и местонахождения устанавливаются", - сказано в сообщении.

В Запорожье четверо неизвестных избили депутата облсовета Дмитрия Майстро 01

Отмечается, что  настоящее время пострадавшему оказывается медицинская помощь. Решается вопрос правовой квалификации события. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэра Броваров Сапожко ограбили и избили в собственном доме: забрали деньги и украшения

Вместе с тем, как пишет издание Depo.Запорожье, нападение было совершено на депутата Запорожского областного совета Дмитрия Майстро.

Позже в комментарии "Укринформу" потерпевший рассказал, что произошло.

"В 8.45 я ехал к себе на работу, в офис. Увидел подозрительного мужчину, в капюшоне и маске. Чуть дальше, возле гаражей, стоял еще один, третий - у школы. Я сориентировался и хотел уйти, но выбежал четвертый мужчина в маске и куртке. Он резко ударил меня по лицу, думаю это был кастет. Я закрыл лицо руками, потом был еще удар. Считаю, что это связано с моей депутатской деятельностью", - отметил депутат.

В Запорожье четверо неизвестных избили депутата облсовета Дмитрия Майстро 02

Майстро - адвокат, был избран в Запорожский облсовет на местных выборах в октябре 2020 года от партии Владимира Буряка "Еднання".

Отмечается также, что в феврале на приемную Майстро в поселке Кушугум под Запорожьем дважды нападали: один раз пытались поджечь приемную, в другой раз — разбили двери.

В Запорожье четверо неизвестных избили депутата облсовета Дмитрия Майстро 03
Фото: Укринформ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
Написано так, начебто це погано, що депутата побили. В Запорожье четверо неизвестных избили депутата облсовета Дмитрия Майстро - Цензор.НЕТ 7140
показать весь комментарий
01.03.2021 12:45
+8
Партия Буряка - криминальный запорожский авторитет
показать весь комментарий
01.03.2021 12:47
+4
пох, там нормальних нема.
показать весь комментарий
01.03.2021 12:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
что за " Еднання " ?
показать весь комментарий
01.03.2021 12:44 Ответить
пох, там нормальних нема.
показать весь комментарий
01.03.2021 12:45 Ответить
Все ожидали увидеть, что он таки "слуга". И удивились.
показать весь комментарий
01.03.2021 12:46 Ответить
Партия Буряка - криминальный запорожский авторитет
показать весь комментарий
01.03.2021 12:47 Ответить
за єднання малоросів даунбаса з Запоріжжям, бо всі підприємці, які віддали Донбас ворогу переїхали в Запоріжжя.
показать весь комментарий
01.03.2021 13:27 Ответить
ахметова контора )))
показать весь комментарий
01.03.2021 17:31 Ответить
Написано так, начебто це погано, що депутата побили. В Запорожье четверо неизвестных избили депутата облсовета Дмитрия Майстро - Цензор.НЕТ 7140
показать весь комментарий
01.03.2021 12:45 Ответить
Какой-то криминальный депутат ,видать кинул братву или задолжал ... В Запорожье четверо неизвестных избили депутата облсовета Дмитрия Майстро - Цензор.НЕТ 4173
показать весь комментарий
01.03.2021 12:52 Ответить
Тепер отримують по 7 років, як Стерненко?
показать весь комментарий
01.03.2021 13:23 Ответить
Там и буряку не мешало бы рыло подрихтовать,сволоте ахметовской.
показать весь комментарий
01.03.2021 13:53 Ответить
"На место происшествия выехало руководство полиции области" - это ко всем избитым гражданам выезжают?
показать весь комментарий
01.03.2021 14:16 Ответить
В партии Буряка-одни редиски...Как и сам Буряк.
показать весь комментарий
01.03.2021 15:00 Ответить
Начистили грюндель? Значит так и надо, просто так не бывает ничего.
показать весь комментарий
01.03.2021 15:25 Ответить
Страшненький мальчик пытался корчить страшные рожи, но от этого становился только красивее.
показать весь комментарий
01.03.2021 19:38 Ответить
 
 