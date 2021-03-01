Выявлена коррупционная схема выдачи разрешений на оружие. Разрешительная служба расформирована, все владельцы будут проверены, - глава Нацполиции Клименко. ВИДЕО

Внутренняя безопасность Нацполиции разоблачила коррупционную схему выдачи разрешений на оружие. Разрешительная служба расформирована.

Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Подчеркивается, что более полугода работники Департамента внутренней безопасности Нацполиции проводили мероприятия по проверке работы подразделений контроля за оборотом оружия. В результате обнаружили коррупционную схему выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия. Как отмечают правоохранители, это - и охотничье огнестрельное нарезное, и гладкоствольное оружие и так называемые "травматы".

"Разрешения выдавались с вопиющими нарушениями, иногда даже без участия гражданина, на которого оформлялось оружие. Объявления об оформлении оружия без документов продажные полицейские бесстыдно размещали в группах популярных мессенджеров. У нас есть информация о более двух тысячах случаев выдачи разрешений на оружие с грубыми нарушениями процедуры и законодательства, используя поддельные документы ", - сообщил Клименко.

Читайте также: Капитан Нацполиции в Краматорске вымогал взятки за разрешения на оружие: такса составляла 6 тыс. грн. ФОТО

По его информации, внутренняя безопасность Нацполиции разоблачила девять сотрудников полиции, которые организовали и участвовали в этой схеме. Среди них - чиновники Центрального аппарата Национальной полиции и работники в регионах.

"По результам работы, проведенной Департаментом внутренней безопасности, со службы уволены четверо сотрудников Департамента превентивной деятельности в центральном аппарате полиции. В том числе - первый заместитель начальника профильного департамента и начальник разрешительной системы полиции. Также уволены пятеро ответственных сотрудников в регионах", - рассказал глава Нацполиции.

Сегодня, 1 марта, Игорь Клименко подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля за оборотом оружия. Все начальники территориальных подразделений полиции получили приказы опечатать архивы разрешительной службы.

По словам Клименко, в настоящее время завершается формирование нового подразделения с другими работниками, которые будут должным образом выполнять эту работу. В ближайшее время данное подразделение будет представлено обществу. Также подчеркивается, что каждое личное дело владельца оружия в Украине будет проверено отдельно относительно законности получения разрешения. Более двух тысяч разрешений, выданных с нарушениями, будут аннулированы, а оружие будет изъято.