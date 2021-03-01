РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11930 посетителей онлайн
Новости Общество
28 617 107
коррупция (8390) оружие (9393) Нацполиция (15746) Клименко Игорь (285)

Выявлена коррупционная схема выдачи разрешений на оружие. Разрешительная служба расформирована, все владельцы будут проверены, - глава Нацполиции Клименко. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Общество

Внутренняя безопасность Нацполиции разоблачила коррупционную схему выдачи разрешений на оружие. Разрешительная служба расформирована.

Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Подчеркивается, что более полугода работники Департамента внутренней безопасности Нацполиции проводили мероприятия по проверке работы подразделений контроля за оборотом оружия. В результате обнаружили коррупционную схему выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия. Как отмечают правоохранители, это - и охотничье огнестрельное нарезное, и гладкоствольное оружие и так называемые "травматы".

"Разрешения выдавались с вопиющими нарушениями, иногда даже без участия гражданина, на которого оформлялось оружие. Объявления об оформлении оружия без документов продажные полицейские бесстыдно размещали в группах популярных мессенджеров. У нас есть информация о более двух тысячах случаев выдачи разрешений на оружие с грубыми нарушениями процедуры и законодательства, используя поддельные документы ", - сообщил Клименко.

Читайте также: Капитан Нацполиции в Краматорске вымогал взятки за разрешения на оружие: такса составляла 6 тыс. грн. ФОТО

По его информации, внутренняя безопасность Нацполиции разоблачила девять сотрудников полиции, которые организовали и участвовали в этой схеме. Среди них - чиновники Центрального аппарата Национальной полиции и работники в регионах.

"По результам работы, проведенной Департаментом внутренней безопасности, со службы уволены четверо сотрудников Департамента превентивной деятельности в центральном аппарате полиции. В том числе - первый заместитель начальника профильного департамента и начальник разрешительной системы полиции. Также уволены пятеро ответственных сотрудников в регионах", - рассказал глава Нацполиции.

Сегодня, 1 марта, Игорь Клименко подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля за оборотом оружия. Все начальники территориальных подразделений полиции получили приказы опечатать архивы разрешительной службы.

По словам Клименко, в настоящее время завершается формирование нового подразделения с другими работниками, которые будут должным образом выполнять эту работу. В ближайшее время данное подразделение будет представлено обществу. Также подчеркивается, что каждое личное дело владельца оружия в Украине будет проверено отдельно относительно законности получения разрешения. Более двух тысяч разрешений, выданных с нарушениями, будут аннулированы, а оружие будет изъято.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+26
Владение оружием - естественное право. Его ограничивают только рабам.
показать весь комментарий
01.03.2021 12:47
+22
а у нардепов наградные пулеметы и автоматы тоже будут отбирать?
что там с подарочным оружием от мвд?
показать весь комментарий
01.03.2021 12:58
+17
Закликаю голову поліції на цьому не зупинятися, а натомість розформувати й ліквідувати й інші підрозділи нацполіціі, зокрема:
-слідство, з тих самих підстав, що і дозвільну- хто більший хабарник з них, це те ще змагання (це перший ланцюжок у корупційній системі, яка сягає аж до суддів);
-вкр - через укриття злочинів й осіб їх скоівших;
- громадську безпеку - через зловживання і перевищення о/с своїх службових обов'язків і повноважень при «спілкуванні» з громадянами.
Так, так і нехай тоді внутрішня безпека також посприяє у закриттю/перегляду підстав порушення/відкриття-закриття десятків тисяч кримінальних проваджень/ оперативно-облікових та літерних орд справ, а також адміністративних постанов про притягнення до адмінвідповідальності із звільненням вказана з десятків тися осіб від згаданої відповідальності..
Але ж звичайно я гіперболізую свої тутешні «пропозиції»
Нажаль, у будь-якому випадку Закон зворотньої сили не має, якщо погіршує становище особи, до якої його норми вживаються. Аби ще знав про цю просту юридичну аксиому пан голова цілої нац поліції. І тут я серйозно. А інакше ту полюцію по судах затягають «як тузік грєлку»... чи пан клименко з власної кишені буде компенсувати «добросовісним набувачам прав» на придбання/носіння/зберігання мисливської/спортивної ту саму корупційну складову, які його підлеглі з успіхом вимагали з громадян?! І знаємо ми про ці гучні звільнення: їм повинні передувати кримінальні справи і реальні судові вироки проти винних посадовців, а не їх «звільнення вчорашнім днем» - з переводом на іншу посаду...
показать весь комментарий
01.03.2021 13:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Напишу жахливий жах. Вся зброя в Україні законна. Згідно ст 92 КУ виключно законами визначаються права і свободи людини і громадянина. І щодо зброї такий закон був - ЗУ "Про власність". П.4 ст 13 цього закону говорив, що законодавчими актами може бути встановлено спеціальний порядок набуття права власності на окремі види майна, а також види майна, що не може перебувати у власності громадян. І диво : такий законодавчий акт є - чинна постанова ВРУ від 17.06.92 N 2471-XII "Про право власності на окремі види майна". ЗУ "Про власність" в 2007 році втратив чинність з прийняттям Цивільного кодексу України. Частина 2 ст 325 ЦКУ говорить, що фізичні і юридичні особи можуть бути власниками будь-якого майна, за винятком окремих видів майна, які відповідно до закону не можуть їм належати. Проблема у тому, що постанова ВРУ законодавчий акт, але не закон. На даний час закона про зброю немає, але КК передбачена кримінальна відповідальність. Немає об'єкту злочину...
показать весь комментарий
01.03.2021 15:35 Ответить
шо он лапшу вешает? типа он не в курсе что вся превентивная деятельность ..и весь єтот Департамент от разрешений на оружие до согласований перевозок, размещения МАФов и пр. - єто системное хабарництво . Можно подумать что им долю не заносят))
показать весь комментарий
01.03.2021 16:44 Ответить
Автомобиль опаснее оружия! Сколько погибло людей от автомобилей и сколько от оружия?
показать весь комментарий
01.03.2021 16:46 Ответить
400 бакинских и разрешение на резинку у тебя в кармане ...
показать весь комментарий
01.03.2021 19:38 Ответить
Бог создал людей сильными и слабыми ,полковник Сэмюэл Кольт сделал их равными.
показать весь комментарий
01.03.2021 21:09 Ответить
ну те кто по поддельным докам - понятно, а вот те, кто вынужден был купить "право" на резинку ибо другого права в этой стране - нет, буду аннулировать и изымать оружие которое было законно приобретено за немалые деньги? Что это за цирк, наградники авакова никто там проверить не хочет за какие заслуги они выдаются на лево на право? Мне кажется, что что-то готовится и поставлена задача забрать у людей оружие под любым предлогом... Вот вам и "закон об оружии", вот вам и "свободное владение".... а у преступников НЕ зарегистрированное оружие останется...
показать весь комментарий
01.03.2021 21:37 Ответить
Ну не хрена себе секрет полишинеля , да этот бизнес с перерегистрацией -регистрацией оружия процветал во все времена и был таким же как и техосмотр на машины .Там же не только менты грелись , но и страховые которые страховали хрен пойми что не за что не отвечая , те же поликлиники в первую очередь частные , которые без проблем всю комиссию за 5 минут делают включая психиатра и нарколога .Просто кто то захотел поставить под личный контроль этот доходный бизнес , а на счет проверки всех владельцев оружия , так это в теории конечно можно сделать , ну если все менты перестанут своей работой заниматься и будут оружие проверять ,там всего то пару лямов стволов , ну так за несколько лет управятся если не фига не будут больше не чем заниматься .И в результате убедиться , что 99,99% владельцев оружия законопослушные граждане , соблюдающие все правила хранения и транспортировки и применения оружия .Повторюсь , просто кто то очень захотел косить капусту на этом поле и больше не чего в этом нет .Так же как техосмотр который отменили , а теперь под любым предлогом хотят вернуть.
показать весь комментарий
01.03.2021 21:45 Ответить
Страница 2 из 2
 
 