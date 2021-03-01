Воин 36-й ОБрМП Сергей Моисеенко погиб в зоне ООС 28 февраля в результате вражеских обстрелов

Вчера, 28 февраля, в районе поселка Пищевик Волновахского района Донецкой области в результате ранений, не совместимых с жизнью, полученных во время обстрела наших позиций наемниками РФ, погиб Сергей Александрович Моисеенко, младший сержант, военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Об этом говорится на официальной странице 36-й ОБрМП, сообщает Цензор.НЕТ.

"С прискорбием сообщаем, что в районе проведения операции Объединенных сил, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, в результате ведения противником обстрела позиций из стрелкового и снайперского оружия погиб наш побратим младший сержант Моисеенко Сергей Александрович.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб в результате вражеских обстрелов на Донбассе. За сутки - семь нарушений режима "тишины", - штаб ОС

Смелым морским пехотинцем, хорошим побратимом и патриотом своей страны он навсегда останется в нашей памяти.

Весь личный состав 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билынского Военно-Морских Сил ВС Украины глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея.

Светлая память воину!" - отмечается в сообщении.