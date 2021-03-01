НАБУ и Офис Генпрокурора должны расследовать возможные злоупотребления при закупке COVID-вакцин, - Порошенко
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Лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко требует вызвать на час вопросов к правительству не только министра здравоохранения, но и руководство НАБУ и Офиса Генпрокурора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Я только что вернулся из Прикарпатья, где критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии и защиты людей. Общеизвестна причина, почему это произошло. Потому что на сегодняшний день уже большинство врачей утверждает, что мы имеем в том числе на Прикарпатье новые штаммы, а распространилось это из-за незакрытого Буковеля. Потому что кто-то никак не нажрется и никак не отдохнет. До сих пор сейчас Буковель работает, а владельцы набивают карманы", - подчеркнул Порошенко.
Лидер "ЕС" отметил, что в больницах на Прикарпатье, где ему удалось побывать, нет ни одной свободной койки, оборудованной кислородом.
"Процесс оборудования кислородом на сегодняшний день де-факто остановился. Они держат в реанимации две свободных койки для больных. И привезенные благотворителями, в том числе нашей командой, кислородные концентраторы ситуацию не решают. В большинстве стран мира, где началась своевременная вакцинация, эти темпы распространения болезни значительно упали. Это не только Израиль, посмотрите - Великобритания сегодня имеет самые низкие темпы распространения, начиная с сентября прошлого года", - добавил Порошенко.
По словам пятого президента, медики боятся вакцинироваться препаратом, который привез в Украину глава Минздрава.
"Сегодня обеспечение вакцинами - это соревнование, когда каждая из стран за себя. Так вот президент Зеленский проиграл это соревнование в Европе, и Украина заняла благодаря ему последнее место. В том числе по причинам, которые указаны в резолюции Европарламента. Я очень советую внимательно их изучить", - напомнил Порошенко.
"В резолюции Европарламента записано, что они предупреждают Украину немедленно побороть коррупцию, которая продолжает существовать в сфере здравоохранения. И в особенности в Министерстве здравоохранения. Эффективно расследовать все факты коррупции, в частности, при закупке медицинского оборудования и вакцин от COVID-19. Это резолюция Европарламента", - отметил лидер" Европейской Солидарности ".
"Когда вы собираетесь приглашать министра здравоохранения, то обязательно надо пригласить руководителя НАБУ, который возбудил дело и расследует коррупцию, и генерального прокурора. В противном случае это опять будут сладкие пения", - подытожил Порошенко.
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"...Що цікаво, ще в 17-му році ця пані в забороненому в Україні "Вконтакті" була підписана на сторінки проросійського бойовика Ігоря Стрєлкова, російського патріарха Кирила, російського актора Івана Охлобистіна і репостила новини так званої "ДНР". Ще тоді, у 2019-му наші колеги навіть коментар встигли у неї взяти.
"Я давно знаю Володимира (Зеленського, - ред.), ми з одного міста - росли в одному дворі", - розповіла Світлана.
Також вона запевнила, що кошти переказані партії - її особисті, доходи дозволяють жінці пожертвувати 145 тис. гривень. Але як можна призначити звичайну сусідку керувати власною компанією "Сан томмасо"? А це означає, що сусідка не зовсім звичайна!"
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