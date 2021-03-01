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НАБУ и Офис Генпрокурора должны расследовать возможные злоупотребления при закупке COVID-вакцин, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

НАБУ и Офис Генпрокурора должны расследовать возможные злоупотребления при закупке COVID-вакцин, - Порошенко

Лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко требует вызвать на час вопросов к правительству не только министра здравоохранения, но и руководство НАБУ и Офиса Генпрокурора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Я только что вернулся из Прикарпатья, где критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии и защиты людей. Общеизвестна причина, почему это произошло. Потому что на сегодняшний день уже большинство врачей утверждает, что мы имеем в том числе на Прикарпатье новые штаммы, а распространилось это из-за незакрытого Буковеля. Потому что кто-то никак не нажрется и никак не отдохнет. До сих пор сейчас Буковель работает, а владельцы набивают карманы", - подчеркнул Порошенко.

Лидер "ЕС" отметил, что в больницах на Прикарпатье, где ему удалось побывать, нет ни одной свободной койки, оборудованной кислородом.

"Процесс оборудования кислородом на сегодняшний день де-факто остановился. Они держат в реанимации две свободных койки для больных. И привезенные благотворителями, в том числе нашей командой, кислородные концентраторы ситуацию не решают. В большинстве стран мира, где началась своевременная вакцинация, эти темпы распространения болезни значительно упали. Это не только Израиль, посмотрите - Великобритания сегодня имеет самые низкие темпы распространения, начиная с сентября прошлого года", - добавил Порошенко.

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По словам пятого президента, медики боятся вакцинироваться препаратом, который привез в Украину глава Минздрава.

"Сегодня обеспечение вакцинами - это соревнование, когда каждая из стран за себя. Так вот президент Зеленский проиграл это соревнование в Европе, и Украина заняла благодаря ему последнее место. В том числе по причинам, которые указаны в резолюции Европарламента. Я очень советую внимательно их изучить", - напомнил Порошенко.

"В резолюции Европарламента записано, что они предупреждают Украину немедленно побороть коррупцию, которая продолжает существовать в сфере здравоохранения. И в особенности в Министерстве здравоохранения. Эффективно расследовать все факты коррупции, в частности, при закупке медицинского оборудования и вакцин от COVID-19. Это резолюция Европарламента", - отметил лидер" Европейской Солидарности ".

"Когда вы собираетесь приглашать министра здравоохранения, то обязательно надо пригласить руководителя НАБУ, который возбудил дело и расследует коррупцию, и генерального прокурора. В противном случае это опять будут сладкие пения", - подытожил Порошенко.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+13
До відома зелених ботів:
Читаючи
ЗВІТ ЄВРОПАРЛАМЕНТУ про виконання Угоди про асоціацію з Україною, бачимо, що
фамілії Гладковський там не має, а от п. 93 цього звіту Європарламент
Закликає Україну боротися з наявною корупцією в секторі охорони здоров'я, особливо в Міністерстві охорони здоров'я, та ефективно розслідувати будь-яку корупційну діяльність, зокрема спроби закупівлі медичного обладнання та непропорційно дорогих вакцин від COVID-19

Європарламент не закликає заводити справи на Порошенка, АТОвців, ветеранів - РОЗУМІЄТЕ?
Європарламент хоче "зупинити зелених слуг" у руйнуванні НАБУ і "Висловлює задоволення роботою НАБУ, яке, мабуть, є найефективнішою антикорупційною інституцією країни; надалі наголошує на необхідності зміцнення незалежності НАБУ; тому висловлює жаль з приводу спроб нападу та підриву антикорупційних інституцій членами Верховної Ради, зокрема спроб звільнити директора НАБУ та непрозорого процесу відбору директора САП"
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01.03.2021 13:33
+11
Уже оправдали,дебилко)
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01.03.2021 13:03
+11
Тебе правильно написали - выбрось свою зебильную методичку. или сходи с ней в сортир. Гладковский, Свинарчук - "Воры", визжали зеденые дауны. А на деле НАБУ и Офис Генпрокурора должны расследовать возможные злоупотребления при закупке COVID-вакцин, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5800 вот как получилось
НАБУ и Офис Генпрокурора должны расследовать возможные злоупотребления при закупке COVID-вакцин, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4357
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01.03.2021 13:10
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Страница 2 из 2
Пока что все увидели тупой зеленый фейк)кому мертвечук звонил в Австралию?если пуйлу,то тот там был в ноябре 2014...Пороху?тот был в декабре 2014го...а мертвечука назначили переговорщиком 25 июня 2014го)обосрались вы,впрочем как обычно...
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01.03.2021 18:18 Ответить
Дурних нема себе шукати
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01.03.2021 13:01 Ответить
Та задрали ви вже зі свої ми розлідуваннями "ВОЗМОЖНИХ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНІй" ...Хай розлідують тільки встановлені і конкретні скарги...і Закон треба прийняти як що скарга не обгрунтована а політична піарщіна то 1 рік на передовій...кожному
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01.03.2021 13:07 Ответить
Ти хочеш Бубочку відправити на передову - років на 100 ?? НАБУ и Офис Генпрокурора должны расследовать возможные злоупотребления при закупке COVID-вакцин, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3858 .
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01.03.2021 13:16 Ответить
А що у нас мають бути привілігйовані особи? Ні.Всіх...можем язиком молоть про патріотиз значить повинні всі через передову пройти.
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01.03.2021 15:48 Ответить
какой грозный, а свой срок в носу проковырялся
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01.03.2021 13:09 Ответить
Порох Цензор случайно не купил, что то за него новости зачастили.
НАБУ и Офис Генпрокурора должны расследовать возможные злоупотребления при закупке COVID-вакцин, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5536
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01.03.2021 13:15 Ответить
вже давно
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01.03.2021 13:20 Ответить
Порох вже давно скупив все шо можна ,, всю генпрокуратуру , судів , і їх куратора -портянку . Мальдіви , Сейшели увесь Ліпєцк , Байдена Конгрес США і всьо остальноє , а ти тільки " проснувся " .!! НАБУ и Офис Генпрокурора должны расследовать возможные злоупотребления при закупке COVID-вакцин, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5738 .
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01.03.2021 13:22 Ответить
Порошенко на цій Погоджувальній Раді заявив, що самі лікарі Прикарпаття називають цю степашкову вакцину CoviShield: "Це - гівно"
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01.03.2021 13:18 Ответить
ой шо там расследовать. Все зашибись

НАБУ и Офис Генпрокурора должны расследовать возможные злоупотребления при закупке COVID-вакцин, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2069
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01.03.2021 13:21 Ответить
Ну,з тим Сінгхом ,треба ж зв'язок знайти.А він є.
НАБУ та Офіс Генпрокурора повинні розслідувати можливі зловживання на закупівлі COVID-вакцин, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4290
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01.03.2021 14:05 Ответить
А в Олі є сестра Свєта,яка дружить з сім'єю Зєлєнскіх,яка в п'ятірці найбільших спонсорів "Слуги народу",на якій числиться вілла Зєлі в Італії....Зеленський переписав фірму в Італії на "сусідку" та спонсорку "Слуги народу" | Watchdogs

"...Що цікаво, ще в 17-му році ця пані в забороненому в Україні "Вконтакті" була підписана на сторінки проросійського бойовика Ігоря Стрєлкова, російського патріарха Кирила, російського актора Івана Охлобистіна і репостила новини так званої "ДНР". Ще тоді, у 2019-му наші колеги навіть коментар встигли у неї взяти.
"Я давно знаю Володимира (Зеленського, - ред.), ми з одного міста - росли в одному дворі", - розповіла Світлана.
Також вона запевнила, що кошти переказані партії - її особисті, доходи дозволяють жінці пожертвувати 145 тис. гривень. Але як можна призначити звичайну сусідку керувати власною компанією "Сан томмасо"? А це означає, що сусідка не зовсім звичайна!"
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01.03.2021 14:13 Ответить
Ана, щас - «побегут расследовать, аж волосы назад»... лучше против пороха ещё дел понапридумывают... к примеру, хотя бы за то, что бубачке назло по стране кислородные концентраторы и ивл за свои ездит бесплатно раздаёт, в то время как за-заморыш тайно комуслуги оккупантам в Крыму оплачивает с того, что с игорьвалеричем скоммуниздить в привате смогли...
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01.03.2021 13:25 Ответить
НАБУ та Офіс Генпрокурора повинні розслідувати можливі зловживання на закупівлі COVID-вакцин, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6480
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01.03.2021 13:32 Ответить
До відома зелених ботів:
Читаючи
ЗВІТ ЄВРОПАРЛАМЕНТУ про виконання Угоди про асоціацію з Україною, бачимо, що
фамілії Гладковський там не має, а от п. 93 цього звіту Європарламент
Закликає Україну боротися з наявною корупцією в секторі охорони здоров'я, особливо в Міністерстві охорони здоров'я, та ефективно розслідувати будь-яку корупційну діяльність, зокрема спроби закупівлі медичного обладнання та непропорційно дорогих вакцин від COVID-19

Європарламент не закликає заводити справи на Порошенка, АТОвців, ветеранів - РОЗУМІЄТЕ?
Європарламент хоче "зупинити зелених слуг" у руйнуванні НАБУ і "Висловлює задоволення роботою НАБУ, яке, мабуть, є найефективнішою антикорупційною інституцією країни; надалі наголошує на необхідності зміцнення незалежності НАБУ; тому висловлює жаль з приводу спроб нападу та підриву антикорупційних інституцій членами Верховної Ради, зокрема спроб звільнити директора НАБУ та непрозорого процесу відбору директора САП"
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01.03.2021 13:33 Ответить
Адміни, пліз, збережіть дебілізм на цій гілці від Серый Вовк "Если бы Зеленский не выиграл выборы Украины бы уже не было ,Барыга бы её продал целиком и полностью ." від 01.03.2021 13:27 Не видаляйте, пліз.
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01.03.2021 13:34 Ответить
Счас вовк очканет и сам удалит НАБУ та Офіс Генпрокурора повинні розслідувати можливі зловживання на закупівлі COVID-вакцин, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1881
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01.03.2021 13:49 Ответить
от новой зэбильной вакцыны люди заражаются вместо приобретения имунитета -вот такая вот она индуская вакцына
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01.03.2021 13:48 Ответить
Какой же он упоротый
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01.03.2021 13:50 Ответить
В принципі,озвучив питання,якими повинні були бомбардувати Зєлю журналісти (якби вони в нас були).
Можна замовчувати про Буковель,звалювати на папєрєдників провал в постачанні найнеобхіднішого при лікуванні ,навіть кисню,але ОБОВ'ЯЗОК кожного журналіста ,-дізнатись про ЦІНУ препарату.
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01.03.2021 13:52 Ответить
Докерувалися зелені мерзотники до того , що Порошенко розвозить кисень лікарням по всій Україні , бо кРадуцький нажертися не може , а зеЕміратський відосики записує , пзд !
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01.03.2021 14:53 Ответить
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