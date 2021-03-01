На округе №87 Ивано-Франковской области в Раду собираются сразу три кандидата по фамилии Шевченко, - ЧЕСНО
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В Центральную избирательную комиссию 25 февраля, в последний день регистрации кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в округе №87, свои документы подали два Александра Шевченко.
Об этом сообщает движение ЧЕСНО со ссылкой на Центральную избирательную комиссию, передает Цензор.НЕТ.
"25 февраля, в последний день регистрации кандидатов в Верховную Раду Украины, на промежуточных выборах по 87-му округу подали документы два Александра Шевченко… На сайте НАПК уже есть декларации этих потенциальных кандидатов. Но на сайте ЦИК эти фамилии еще не отражены. В избирательной комиссии есть пять дней с момента завершения регистрации, чтобы рассмотреть заявления кандидатов", - сообщило движение.
Отмечается, что один из потенциальных кандидатов - полный тезка зарегистрированного еще 9 февраля кандидата от партии "За будущее", бывшего народного депутата и совладельца ГК "Буковель" Александра Шевченко.
"Оба Александра являются жителями Киева и Киевской области и не указали в своих декларациях надлежащих доходов или сбережений, которые позволили бы им оплатить залог в 60 тыс. гривен", - отмечает ЧЕСНО.
Сообщается, что пока зарегистрирован только один кандидат от партии "За будущее" Александр Шевченко - местный прикарпатский политик, бывший нардеп и действующий депутат Ивано-Франковского областного совета.
"Логика этой избирательной технологии очень проста - избиратель может ошибиться, ставя отметку в бюллетене, и проголосовать за совсем другого кандидата. Технологию кандидатов-клонов, обычно используют против кандидатов, которые могут потенциально выиграть выборами и являются лидерами по социологическим опросам. Кроме оттягивания голосов, возможны варианты, когда клоны просят средства в реального кандидата, чтобы заработать. Тогда клоны снимаются с выборов", - утверждает движение ЧЕСНО.
Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия назначила на 28 марта промежуточные выборы народного депутата в округах №87 и № 50.
Выборы в 87-м округе на Прикарпатье пройдут через сложении полномочий народным депутатом из фракции "Слуга народа" Зиновием Андрийовичем в связи с избранием его мэром города Надвирная.
Выборы в округе Донецкой области назначены после досрочного прекращения Верховной Радой 16 декабря полномочий внефракционного депутата Руслана Требушкина, избранного мэром Покровска Донецкой области.
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