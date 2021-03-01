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Новости Политика Украины
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На округе №87 Ивано-Франковской области в Раду собираются сразу три кандидата по фамилии Шевченко, - ЧЕСНО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На округе №87 Ивано-Франковской области в Раду собираются сразу три кандидата по фамилии Шевченко, - ЧЕСНО

В Центральную избирательную комиссию 25 февраля, в последний день регистрации кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в округе №87, свои документы подали два Александра Шевченко.

Об этом сообщает движение ЧЕСНО со ссылкой на Центральную избирательную комиссию, передает Цензор.НЕТ.

"25 февраля, в последний день регистрации кандидатов в Верховную Раду Украины, на промежуточных выборах по 87-му округу подали документы два Александра Шевченко… На сайте НАПК уже есть декларации этих потенциальных кандидатов. Но на сайте ЦИК эти фамилии еще не отражены. В избирательной комиссии есть пять дней с момента завершения регистрации, чтобы рассмотреть заявления кандидатов", - сообщило движение.

Отмечается, что один из потенциальных кандидатов - полный тезка зарегистрированного еще 9 февраля кандидата от партии "За будущее", бывшего народного депутата и совладельца ГК "Буковель" Александра Шевченко.

"Оба Александра являются жителями Киева и Киевской области и не указали в своих декларациях надлежащих доходов или сбережений, которые позволили бы им оплатить залог в 60 тыс. гривен", - отмечает ЧЕСНО.

Сообщается, что пока зарегистрирован только один кандидат от партии "За будущее" Александр Шевченко - местный прикарпатский политик, бывший нардеп и действующий депутат Ивано-Франковского областного совета.

"Логика этой избирательной технологии очень проста - избиратель может ошибиться, ставя отметку в бюллетене, и проголосовать за совсем другого кандидата. Технологию кандидатов-клонов, обычно используют против кандидатов, которые могут потенциально выиграть выборами и являются лидерами по социологическим опросам. Кроме оттягивания голосов, возможны варианты, когда клоны просят средства в реального кандидата, чтобы заработать. Тогда клоны снимаются с выборов", - утверждает движение ЧЕСНО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦИК зарегистрировала Вирастюка и еще девять кандидатов на довыборах в Раду 28 марта

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия назначила на 28 марта промежуточные выборы народного депутата в округах №87 и № 50.

Выборы в 87-м округе на Прикарпатье пройдут через сложении полномочий народным депутатом из фракции "Слуга народа" Зиновием Андрийовичем в связи с избранием его мэром города Надвирная.

Выборы в округе Донецкой области назначены после досрочного прекращения Верховной Радой 16 декабря полномочий внефракционного депутата Руслана Требушкина, избранного мэром Покровска Донецкой области.
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ВСЕХ посадить ! На округе №87 Ивано-Франковской области в Раду собираются сразу три Шевченко, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 3845
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01.03.2021 13:05 Ответить
Шевченко обещал парафиянам одного из приходов построить хорошую дорогу на кладбище:

"- Это улица Варлама, не эта улица ведет к храму
- Тогда зачем она нужна, к чему дорога, если она не ведет к храму кладбищу
фильм Покаяние
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01.03.2021 15:56 Ответить
Дубінський потрапив у ДТП

Сьогодні, 1 березня, о 6:20 нардеп Олександр Дубінський за кермом Toyota не впорався з кермуванням та виїхав на зустрічну смугу. У результаті його автомобіль зіткнувся з іншим.
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01.03.2021 13:25 Ответить
Якби за кермом була мама такого б не трапилося.
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01.03.2021 13:29 Ответить
А Тарас Григорович мабуть за ними не протовпився.
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01.03.2021 13:30 Ответить
Сайт "Рідні" показує 106340 носіїі прізвища Шевченко. 2 місце за поширеністю (після прізвища Мельник).
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01.03.2021 14:22 Ответить
Хмм ... але на окрузі є три Шевченка і жодного Мельника ...
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01.03.2021 14:38 Ответить
На окрузі №87 Івано-Франківської області в Раду збираються відразу три кандидати на прізвище Шевченко, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 997
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01.03.2021 14:56 Ответить
-Коли козламорду кацапську нечисть москалів - личкарів раніше в 16 - 18 століттях в Московії орді всіх підряд маскували під нібито слов'ян росіян. Тоді їм не слов'янам а угро-фінам личкарям і наполовину татарам попи всім підряд давали - старовинні-болгарскі і (слов'янські) прізвища типу: "Ванька Іванов, Петька - Петров, Стьопка - Степанов ..." Також пізніше застосовувалися і слов'янські українські прізвища. І особливо популярна тоді притому завжди була фамілія Шевченко. І тепер безліч жахливих козломордих кацапів, які або з квадратною рябою пикою типового москаля або з косоокою пикою мутованного тюрками москаля. Вони розлючено доводять що вони нібито слов'яни і навіть русичі - вялікороси, а це їх жахлива маячня. І ось диво вийшло що з такої личакової кацапської зграї москалів з виличним українським прізвищем Шевченко, додуматися тільки, що їх козломордих кацапів істотно більше в паРаші ніж всіх - всіх Українців слов'ян з великим Українським прізвищем Шевченко в самій Русі -Україні і в всьому світі. І ще чимало москалів кацапів з Українським прізвищем Шевченко кремлівські комуно-фашисти окупанти переселили в поневолену Україну - УНР під час своїх кривавих репресій, голодоморів і геноциду, проти Українського народу.
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01.03.2021 15:00 Ответить
А якже без ніжнього дотику засновника"ПР"Порошенко...
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01.03.2021 15:37 Ответить
На фуй всех
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01.03.2021 18:04 Ответить
 
 