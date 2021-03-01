С 3 марта на Житомирщине устанавливается "красный" уровень эпидопасности, - решение госкомиссии ТЭБ и ЧС

С 3 марта 2021 года в Житомирской области устанавливается "красный" уровень эпидемической опасности.

Соответствующее решение было принято сегодня на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов, информирует Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что "красный" уровень эпидемической опасности устанавливается с 00.00 3 марта 2021 года на территории области. Он предусматривает установление ограничительных противоэпидемических мер, предусмотренных для высокого уровня эпидемической опасности.

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Житомирской областной государственной администрации Виталия Бунечко писал, что Житомирскую область внесут в "красную" зону карантина.

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