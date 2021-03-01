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С 3 марта на Житомирщине устанавливается "красный" уровень эпидопасности, - решение госкомиссии ТЭБ и ЧС

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

С 3 марта на Житомирщине устанавливается

С 3 марта 2021 года в Житомирской области устанавливается "красный" уровень эпидемической опасности.

Соответствующее решение было принято сегодня на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов, информирует Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что "красный" уровень эпидемической опасности устанавливается с 00.00 3 марта 2021 года на территории области. Он предусматривает установление ограничительных противоэпидемических мер, предусмотренных для высокого уровня эпидемической опасности.

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Житомирской областной государственной администрации Виталия Бунечко писал, что Житомирскую область внесут в "красную" зону карантина.

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Автор: Ірина Дашківська
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+ праздники закончились, пора прививаться неожиданно наступила - поэтому и утаивать более/менее объективную картину с количеством заболевших уже не имеет никакого смысла
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01.03.2021 13:20 Ответить
Із 3 березня на Житомирщині встановлюється "червоний" рівень епіднебезпеки, - рішення держкомісії ТЕБ та НС - Цензор.НЕТ 2132
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01.03.2021 13:42 Ответить
Вот и съездил зеленский на буковель...
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01.03.2021 13:18 Ответить
Дебилы сказали, чтоб стадо сидело тихо в намордниках
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01.03.2021 13:45 Ответить
Коростень! Житомирскя! Полный беспредел...Считанные единицы в масках... Абсолютно никакого соблюдения простейших противовирусных мер. В супермаркете Сильпо полнейший бардак.... О магазинах поменьше никто даже не заморачивается о масках... Болеют сотни, даже не обращаясь в медучреждения и даже больными бродят по магазинам..аптеках . На вопрос ..Почему... тупой ответ... А..отстань..((( Люди просто деградированно плюют на себя и на окружающих. И о какой красной зоне речь? Там необходим комендантский час круглосуточно.
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01.03.2021 13:49 Ответить
Не дивно, що Житомирська область потрапила до червоної зони. Адже ніхто не контролює дотримання карантинних заходів. Досить звернути увагу на маршрутки в місті Житомирі, які в години пік переповнені. Невже щоденні смерті людей від коронавіруса байдужі чиновникам міста та області!
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01.03.2021 13:53 Ответить
..щоденні смерті байдужі самим мешканцям... Поки свого не поховають, навіть не ворухнуться... Та навіть і поховають... ((( А чиновники, поліція що може зробити? Силою заставити дотримуватися карантинних заходів? На зауваження тієї ж поліції як починають вити навколо про порушення прав та свободи?!!
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01.03.2021 14:17 Ответить
Будуть ставити блок пости і брати мзду. Феодалізм
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01.03.2021 16:50 Ответить
 
 