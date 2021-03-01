Опубликованы документы, свидетельствующие о катастрофической ситуации с коронавирусом в ОРДО: летальность 9%, - СМИ. ДОКУМЕНТ

В Сети опубликованы документы, которые подтверждают данные о катастрофической ситуации с коронавирусом на оккупированном Донбассе.

Кроме того, информация изобличает тотальную ложь оккупационных властей на эту тему, пишет sprotyv.info, передает Цензор.НЕТ.

В опубликованных документах отмечается, что согласно "официальной" информации за 2020-й год умерли 1378 человек. По состоянию на 1.01.2021 года "официальные" цифры по заболевшим – 15 317 человек.

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При этом отмечается, что в официальной статистике умершие от коронавируса не всегда фиксируются как именно жертвы пандемии. Им могут быть приписаны инфаркты, инсульты либо тяжёлые формы пневмонии. Фактически, аналогичную методику занижения статистики по жертвам COVID-19 применяли и продолжают применять в России.

Так же, важным моментом является то, что скачок заболеваемости на оккупированных территориях пришёлся на проведение массового мероприятия – концерт Георгия Лепса в оккупированном Донецке. Причём это подтверждают "официальные" данные — рост инфицированных и умерших пришелся на октябрь 2020 года, в период после визита Лепса в Донецк.

То есть, оккупационные власти фактически спровоцировали рост заболеваемости и смертности на оккупированной территории, посредством организации в период пандемии массовых мероприятий.

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Если же сравнить процент смертности на оккупированных территориях с подобным показателем в цивилизованном мире, то отчётливо видно, что он значительно выше. Например, по сравнению с США, этот показатель выше почти в 6 раз. По сравнению со свободной Украиной, это более чем в 4 раза больше не в пользу "здравоохранения" ОРДО.

"На протяжении практически всего 2020 года представители оккупантов заявляли, что на подконтрольных им территориях уровень распространения коронавируса, а так же смертность по причине заражения данной инфекцией, значительно ниже, чем в других странах. Однако, согласно "официальной" же информации наглядно видно, что контроль над ситуацией был потерян с самого начала распространения пандемии, а действия так называемых властей, по организацию массовых мероприятий, способствующих распространению вируса, были преступными и необдуманными, по своим действиям сродни геноциду", - отмечает издание.