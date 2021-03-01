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Опубликованы документы, свидетельствующие о катастрофической ситуации с коронавирусом в ОРДО: летальность 9%, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Опубликованы документы, свидетельствующие о катастрофической ситуации с коронавирусом в ОРДО: летальность 9%, - СМИ. ДОКУМЕНТ

В Сети опубликованы документы, которые подтверждают данные о катастрофической ситуации с коронавирусом на оккупированном Донбассе.

Кроме того, информация изобличает тотальную ложь оккупационных властей на эту тему, пишет sprotyv.info, передает Цензор.НЕТ.

В опубликованных документах отмечается, что согласно "официальной" информации за 2020-й год умерли 1378 человек. По состоянию на 1.01.2021 года "официальные" цифры по заболевшим – 15 317 человек.

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При этом отмечается, что в официальной статистике умершие от коронавируса не всегда фиксируются как именно жертвы пандемии. Им могут быть приписаны инфаркты, инсульты либо тяжёлые формы пневмонии. Фактически, аналогичную методику занижения статистики по жертвам COVID-19 применяли и продолжают применять в России.

Опубликованы документы, свидетельствующие о катастрофической ситуации с коронавирусом в ОРДО: летальность 9%, - СМИ 01

Так же, важным моментом является то, что скачок заболеваемости на оккупированных территориях пришёлся на проведение массового мероприятия – концерт Георгия Лепса в оккупированном Донецке. Причём это подтверждают "официальные" данные — рост инфицированных и умерших пришелся на октябрь 2020 года, в период после визита Лепса в Донецк.

Опубликованы документы, свидетельствующие о катастрофической ситуации с коронавирусом в ОРДО: летальность 9%, - СМИ 02

То есть, оккупационные власти фактически спровоцировали рост заболеваемости и смертности на оккупированной территории, посредством организации в период пандемии массовых мероприятий.

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Если же сравнить процент смертности на оккупированных территориях с подобным показателем в цивилизованном мире, то отчётливо видно, что он значительно выше. Например, по сравнению с США, этот показатель выше почти в 6 раз. По сравнению со свободной Украиной, это более чем в 4 раза больше не в пользу "здравоохранения" ОРДО.

"На протяжении практически всего 2020 года представители оккупантов заявляли, что на подконтрольных им территориях уровень распространения коронавируса, а так же смертность по причине заражения данной инфекцией, значительно ниже, чем в других странах. Однако, согласно "официальной" же информации наглядно видно, что контроль над ситуацией был потерян с самого начала распространения пандемии, а действия так называемых властей, по организацию массовых мероприятий, способствующих распространению вируса, были преступными и необдуманными, по своим действиям сродни геноциду", - отмечает издание.
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Топ комментарии
+25
Танцуют все!!!
Опубликованы документы, свидетельствующие о катастрофической ситуации с коронавирусом в ОРДО: летальность 9%, - СМИ - Цензор.НЕТ 525
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01.03.2021 13:20
+18
Катастрофа в том, что все эти ордловские "братья" свободно заезжают на территорию Украины, за пенсиями, колбасой, паспортами и.т.д. А их деткам превилегии для поступления в ВУЗ, вместо деток наших воинов.
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01.03.2021 13:49
+14
катастрофически низкий процент смертности
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01.03.2021 13:22
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Танцуют все!!!
Опубликованы документы, свидетельствующие о катастрофической ситуации с коронавирусом в ОРДО: летальность 9%, - СМИ - Цензор.НЕТ 525
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01.03.2021 13:20 Ответить
И в чем катастрофа ?
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01.03.2021 13:21 Ответить
катастрофически низкий процент смертности
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01.03.2021 13:22 Ответить
В том , что ты -ватный рашистский пдрс никакой катастрофы нет, это проблема лично твоя и твоего сожителя
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01.03.2021 13:31 Ответить
Катастрофа в том, что все эти ордловские "братья" свободно заезжают на территорию Украины, за пенсиями, колбасой, паспортами и.т.д. А их деткам превилегии для поступления в ВУЗ, вместо деток наших воинов.
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01.03.2021 13:49 Ответить
"...рост инфицированных и умерших пришелся на октябрь 2020 года, в период после визита Лепса в Донецк." Предлагаю Лепса наградить именным вирусом. Опубликованы документы, свидетельствующие о катастрофической ситуации с коронавирусом в ОРДО: летальность 9%, - СМИ - Цензор.НЕТ 9783
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01.03.2021 13:23 Ответить
Ему надо изменить песню:

Я уеду жить в Лондон!
Там, где есть новый штамм,
привезу его вам...
На могиле сто грамм...
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01.03.2021 13:31 Ответить
Я не слежу за похождениями этого алкаша, поэтому я честно думал, что он уже сдох. Опубликованы документы, свидетельствующие о катастрофической ситуации с коронавирусом в ОРДО: летальность 9%, - СМИ - Цензор.НЕТ 1275
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01.03.2021 13:42 Ответить
Я уеду жить в Лондон!

Потому что я - г-н.
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01.03.2021 19:02 Ответить
Открывайте шире КПВВ!
Будем "ментально сближаться"!
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01.03.2021 13:23 Ответить
Мало ,надо стремиться в СТОпроцентному результату ... Опубликованы документы, свидетельствующие о катастрофической ситуации с коронавирусом в ОРДО: летальность 9%, - СМИ - Цензор.НЕТ 1360
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01.03.2021 13:24 Ответить
Опубликованы документы, свидетельствующие о катастрофической ситуации с коронавирусом в ОРДО: летальность 9%, - СМИ - Цензор.НЕТ 9382
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01.03.2021 13:25 Ответить
Да, честно говоря, как-то Опубликованы документы, свидетельствующие о катастрофической ситуации с коронавирусом в ОРДО: летальность 9%, - СМИ - Цензор.НЕТ 7841
Опубликованы документы, свидетельствующие о катастрофической ситуации с коронавирусом в ОРДО: летальность 9%, - СМИ - Цензор.НЕТ 5286
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01.03.2021 13:26 Ответить
та *****... (мікіла азіров)
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01.03.2021 14:31 Ответить
Спутником привить и добить.
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01.03.2021 13:35 Ответить
Правильно говорити що померло 9% від тих. хто потрапив у лікарні, а не 9% всіх інфікованих.

Мабудь рівень смертності такий же як і у всіх країнах з поганою медициною - 1,5 - 2%

Просто переважна кількість легко хворих не зверталась(хворі не потрапили у статистику), а в деякої частини важко хворих не було можливості отримати медичну допомогу
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01.03.2021 13:51 Ответить
А в США хороша чи погана медицина?
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01.03.2021 19:03 Ответить
США - це не моно держава, чорні гетто - це один тип поведінки та грошей, Каліфорнія - зовсім інший, одноповерхова америка - ще один світ.

І в кожному світі своя ситуація
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01.03.2021 23:17 Ответить
Хоть какая то польза от короны. Природа самоочищается.
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01.03.2021 14:23 Ответить
Жаль, что нет Кобзона. Уж он бы хорошо смог подправить статистику в Донецке, а так приходится малыми группами, с соблюдением социальной дистанции, идти на встречу ...
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01.03.2021 14:52 Ответить
Франківщина, Житомирщина, ще там скоро буде Вінницина - "червона зона", потяги нікого не буруть, блокпости. А доунбасята спокійно їдуть різними видами транспорту і по всій Україні і норма. Єй, ви там, наверху! Об дуб вдарилися, чи об смереку, коли на лижах каталися в Буковелі?
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01.03.2021 15:10 Ответить
всего лишь каждый 10-й клеит ласты, в чем катастрофа? для русскавамира это даже ниже нормы, не успеют с такими темпами все желающие помереть на россии.
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01.03.2021 15:18 Ответить
Пох, но пункты пропуска наглухо заблокировать! Опубліковано документи, що свідчать про катастрофічну ситуацію з коронавірусом в ОРДО: летальність 9%, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9512
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01.03.2021 16:45 Ответить
ого, почти как в России
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01.03.2021 19:02 Ответить
 
 