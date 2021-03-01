Зеленский ввел в действие решение СНБО о бессрочных санкциях в отношении 10 предателей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 26 февраля о введении санкций в отношении экс-силовиков, изменивших родине.

Соответсвующий указ №81/2021 опбуликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно указу, вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 февраля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Контроль за выполнением данного решение возлагается на секретаря СНБО Александра Данилова.

Согласно прикрепленному документу, бессрочные санкции вводятся в отношении Дениса Березовского (экс-командующий Военно-морскими силами ВСУ), Станислава Шапортова ( в прошлом генерал-майор), Сергея Няньчура (бывший генерал-майор юстиции), Юрия Котовского (бывший генерал-майор), Александра Якименко (экс-председатель СБУ), Владимира Тоцкого (бывший генерал-майор), Сергея Ганжи (бывший генерал-майор), Сергея Елисеева (бывший вице-адмирал), Дмитрия Шакуро (бывший контр-адмирал) и Виталия Захарченко (экс-министр МВД).

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