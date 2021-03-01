Зеленский ввел в действие решение СНБО о бессрочных санкциях в отношении 10 предателей Украины
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 26 февраля о введении санкций в отношении экс-силовиков, изменивших родине.
Соответсвующий указ №81/2021 опбуликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно указу, вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 февраля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Контроль за выполнением данного решение возлагается на секретаря СНБО Александра Данилова.
Согласно прикрепленному документу, бессрочные санкции вводятся в отношении Дениса Березовского (экс-командующий Военно-морскими силами ВСУ), Станислава Шапортова ( в прошлом генерал-майор), Сергея Няньчура (бывший генерал-майор юстиции), Юрия Котовского (бывший генерал-майор), Александра Якименко (экс-председатель СБУ), Владимира Тоцкого (бывший генерал-майор), Сергея Ганжи (бывший генерал-майор), Сергея Елисеева (бывший вице-адмирал), Дмитрия Шакуро (бывший контр-адмирал) и Виталия Захарченко (экс-министр МВД).
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"Вся его жизнь еще в переди, если вытащит лом из груди."
Санкції проти зрадників, котрі сидять в рашці - як мертвому примочка, а зрадників по зливу "вагнерівців" ЗЄ впритул не помічає.
Нардеп Олександр Дубінський, виключений із фракції "Слуги народу", сьогодні близько 6:20 ранку потрапив у ДТП у Львівській області. Аварія сталася на автодорозі поблизу міста Стрий Стрийського району Львівської області. Про це повідомляє "Слово і діло" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
За даними ЗМІ, Дубінський за кермом Toyota не впорався з керуванням автомобіля і виїхав на зустрічну смугу. Як наслідок - його автомобіль зіткнувся з іншим.
Водій і пасажир джипа дістали тілесні ушкодження, постраждалі доставлені до лікарні. Їхній діагноз встановлюється.
Додамо, що офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
заместитель которого Татаров теперь работает у бубочки в ОП
Как должно быть:
1. Решение СУДА, по уголовному делу.
2. Объявление в международный розыск.
3. и только ПОТОМ - санкции!
а если ты не понимаешь, почему НУЖЕН суд по делам, которые ПОДСУДНЫ Украине - то и дискутировать с тобой не о чем.
и ватные сраны.уа - не читаю.
и если, ватники надеются на купленные Портновым суды, то это НЕ МОЯ проблема, а проблема Зеленского.
что за "хотелки" и какое "юридическое подтверждение" тебе нужно?
Например: Стаття 111. Державна зрада
Во первых, это НЕ мой закон, а закон Украины.
А во вторых, попытайся прочитать статью, хотя бы ПЕРВУЮ ее фразу - там все объяснено:
"Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 26 февраля о введении санкций в отношении экс-силовиков, изменивших родине."
Чем хреновы санкции БЕЗ решения суда?
1. Тем, что их так же просто ОТМЕНИТЬ, как и ввести.
2. Тем, что они НЕ подтверждены ЮРИДИЧЕСКИ и соответственно ничего НЕ ЗНАЧАТ для международной юрисдикции.
Мы не США, что бы наши санкции, хоть что-то значили на международной арене.
А твой пост с "красивыми" табличками - не имеет никакого смысла.
Причем тут вообще вся правая колонка?
23 хв ·
Зміна політики москви.
Вона має намір найближчим часом формально приєднати до ерефії окуповану нею частину Добасу.
Нині вона активізує бойові дії, щоб мати можливість заявляти, що іншим чином, ніж через "приєднання" тнриторій не можливо захистити громадян ерефії, які на цих територіях мешкають.
Такий крок переслідує як внутрішньополітичну мету (черговий територіальний "успіх" перед думськими "виборами"), так і зовнішньополітичну (збільшення агресивності призведе до збільшення політичних контактів з Заходом і до пом'якшення його позиції в стратегічній перспективі).
В Черном море закончились военно-морские учения НАТО "Poseidon-21". Впервые, за последние 5 лет Украина не получила приглашение на участие в военно-морских учених НАТО в черноморском регионе.