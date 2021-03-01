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Новости Политика Украины
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Зеленский (16563) измена (421) санкции (10623) СНБО (4377) государственная измена (950)

Зеленский ввел в действие решение СНБО о бессрочных санкциях в отношении 10 предателей Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский ввел в действие решение СНБО о бессрочных санкциях в отношении 10 предателей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 26 февраля о введении санкций в отношении экс-силовиков, изменивших родине.

Соответсвующий указ №81/2021 опбуликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно указу,  вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 февраля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Контроль за выполнением данного решение возлагается на секретаря СНБО Александра Данилова.

Согласно прикрепленному документу, бессрочные санкции вводятся в отношении Дениса Березовского (экс-командующий Военно-морскими силами ВСУ), Станислава Шапортова ( в прошлом генерал-майор), Сергея Няньчура (бывший генерал-майор юстиции), Юрия Котовского (бывший генерал-майор), Александра Якименко (экс-председатель СБУ), Владимира Тоцкого (бывший генерал-майор), Сергея Ганжи (бывший генерал-майор), Сергея Елисеева (бывший вице-адмирал), Дмитрия Шакуро (бывший контр-адмирал) и Виталия Захарченко (экс-министр МВД).

 Читайте также: Данилов озвучил имена предателей Украины, против которых СНБО ввел санкции. СПИСОК

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+15
...и Виталия Захарченко (экс-министр МВД).

заместитель которого Татаров теперь работает у бубочки в ОП
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01.03.2021 13:38
+11
Это которые в параше прячутся. А которые под боком у Зели (начиная с Дерьмака)- тех наградить. Зеленський увів у дію рішення РНБО про безстрокові санкції щодо 10 зрадників України - Цензор.НЕТ 586
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01.03.2021 13:39
+6
А как же те граждане которые служили ВСУ СБУ МВД и пр... батальонами, ротами, взводами перешли на Х#йловщину?
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01.03.2021 13:38
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ХОРОШО ,НО МАЛО ,ЖДЁМ ПРОДОЛЖЕНИЯ ...
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01.03.2021 13:33 Ответить
Всі Володькині потуги і шанси на відновлення довіри можна описати одним куплетиком:
"Вся его жизнь еще в переди, если вытащит лом из груди."
Санкції проти зрадників, котрі сидять в рашці - як мертвому примочка, а зрадників по зливу "вагнерівців" ЗЄ впритул не помічає.
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01.03.2021 14:15 Ответить
А де дубінський? А бужанський?
Нардеп Олександр Дубінський, виключений із фракції "Слуги народу", сьогодні близько 6:20 ранку потрапив у ДТП у Львівській області. Аварія сталася на автодорозі поблизу міста Стрий Стрийського району Львівської області. Про це повідомляє "Слово і діло" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
За даними ЗМІ, Дубінський за кермом Toyota не впорався з керуванням автомобіля і виїхав на зустрічну смугу. Як наслідок - його автомобіль зіткнувся з іншим.
Водій і пасажир джипа дістали тілесні ушкодження, постраждалі доставлені до лікарні. Їхній діагноз встановлюється.
Додамо, що офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
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01.03.2021 13:38 Ответить
А как же те граждане которые служили ВСУ СБУ МВД и пр... батальонами, ротами, взводами перешли на Х#йловщину?
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01.03.2021 13:38 Ответить
...и Виталия Захарченко (экс-министр МВД).

заместитель которого Татаров теперь работает у бубочки в ОП
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01.03.2021 13:38 Ответить
Это которые в параше прячутся. А которые под боком у Зели (начиная с Дерьмака)- тех наградить. Зеленський увів у дію рішення РНБО про безстрокові санкції щодо 10 зрадників України - Цензор.НЕТ 586
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01.03.2021 13:39 Ответить
А санкції проти своєї Лєнки , як платить комуналку убивцям серця України , ГА? ВОВЧИКУ?
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01.03.2021 13:39 Ответить
Імітатор блін! То членом на роялі, тепер обіцяє , вдувши, судом на смартфоні , може краще на саксофоні...
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01.03.2021 13:43 Ответить
БРЕД, БРЕД, БРЕД!!!
Как должно быть:
1. Решение СУДА, по уголовному делу.
2. Объявление в международный розыск.
3. и только ПОТОМ - санкции!
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01.03.2021 13:40 Ответить
єто так пропаганде хочется, а есть "безопасность страньі" и методьі ее проведения без суда.
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01.03.2021 14:32 Ответить
какой-такой "пропаганде" хочется? конкретно!
а если ты не понимаешь, почему НУЖЕН суд по делам, которые ПОДСУДНЫ Украине - то и дискутировать с тобой не о чем.
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01.03.2021 14:56 Ответить
тьі пропагандьі на срана.уа насмотрелось?
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01.03.2021 15:44 Ответить
на вопрос ответишь или троль?
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01.03.2021 15:57 Ответить
срана.уа бегает с єтой тезой. ибо ей так удобно.
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01.03.2021 17:10 Ответить
"в сортах говна не разбираюсь"
и ватные сраны.уа - не читаю.
и если, ватники надеются на купленные Портновым суды, то это НЕ МОЯ проблема, а проблема Зеленского.
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01.03.2021 17:15 Ответить
так тьі ж с их тезой бегаешь, что автоматически тебя отправляет в адептам сей тезьі
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01.03.2021 17:22 Ответить
где уюридически подтверждена написанная тобой хотелка?
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01.03.2021 15:52 Ответить
соблаговолили изъясняться вразумительнее:
что за "хотелки" и какое "юридическое подтверждение" тебе нужно?
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01.03.2021 16:00 Ответить
закони, дятлику, без законов твоя писанина всего лишь хотєлка.
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01.03.2021 16:09 Ответить
Законы? "их ЕСТЬ у меня!"
Например: Стаття 111. Державна зрада
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01.03.2021 16:21 Ответить
я не бачу, до якого місця прикласти твій закон.
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01.03.2021 17:09 Ответить
Тыпил.
Во первых, это НЕ мой закон, а закон Украины.
А во вторых, попытайся прочитать статью, хотя бы ПЕРВУЮ ее фразу - там все объяснено:
"Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 26 февраля о введении санкций в отношении экс-силовиков, изменивших родине."
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01.03.2021 17:12 Ответить
он твой в єтой дискуссии, тьі ж его притарабнил.
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01.03.2021 17:19 Ответить
Зеленський увів у дію рішення РНБО про безстрокові санкції щодо 10 зрадників України - Цензор.НЕТ 8109"
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01.03.2021 16:10 Ответить
Тыпил.
Чем хреновы санкции БЕЗ решения суда?
1. Тем, что их так же просто ОТМЕНИТЬ, как и ввести.
2. Тем, что они НЕ подтверждены ЮРИДИЧЕСКИ и соответственно ничего НЕ ЗНАЧАТ для международной юрисдикции.
Мы не США, что бы наши санкции, хоть что-то значили на международной арене.
А твой пост с "красивыми" табличками - не имеет никакого смысла.
Причем тут вообще вся правая колонка?
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01.03.2021 16:19 Ответить
що українці що росіяни вирішили приймати рішення згідно наявних данних про небезпеку.
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01.03.2021 16:59 Ответить
Дмитро Корчинський

23 хв ·

Зміна політики москви.

Вона має намір найближчим часом формально приєднати до ерефії окуповану нею частину Добасу.

Нині вона активізує бойові дії, щоб мати можливість заявляти, що іншим чином, ніж через "приєднання" тнриторій не можливо захистити громадян ерефії, які на цих територіях мешкають.

Такий крок переслідує як внутрішньополітичну мету (черговий територіальний "успіх" перед думськими "виборами"), так і зовнішньополітичну (збільшення агресивності призведе до збільшення політичних контактів з Заходом і до пом'якшення його позиції в стратегічній перспективі).
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01.03.2021 13:41 Ответить
вот подтверждение от московской суки..

Зеленський увів у дію рішення РНБО про безстрокові санкції щодо 10 зрадників України - Цензор.НЕТ 5857
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01.03.2021 14:20 Ответить
Ні, у вірмен вона все-таки азербайджанська, а на Засрашкії скоро буде китайська.
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01.03.2021 15:15 Ответить
а коли буде розпочата карна справа за фінансування тероризму проти мертвечука, козака та їхніх самок?
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01.03.2021 13:42 Ответить
мабуть у 2025 р. Зеленський увів у дію рішення РНБО про безстрокові санкції щодо 10 зрадників України - Цензор.НЕТ 811
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01.03.2021 13:43 Ответить
а почему в изменниках только бывшие силовики? Почему в предателях не числиться например Экс-глава президентской администрации и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Клюев?
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01.03.2021 13:42 Ответить
‎01.‎03.‎2021

В Черном море закончились военно-морские учения НАТО "Poseidon-21". Впервые, за последние 5 лет Украина не получила приглашение на участие в военно-морских учених НАТО в черноморском регионе.
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01.03.2021 13:47 Ответить
Нема чому ходити - одні катери.
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01.03.2021 15:30 Ответить
На себя пусть наложит еще за собственность в Крыму.
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01.03.2021 14:38 Ответить
Зєля Потєрпєвша підпише будь-що аби тільки не займали ЇЇ, її "свєчной заводік на Мокші"та її офшори..
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01.03.2021 14:40 Ответить
А чому немає Лебедева міністра оборони часів Овоща? Якщо я не помиляюся то громадянин Засрашки і ще Якименко, який керував СБУ також громадянин Засрашки. А зовнішє "управлєніє" в Україні проводить США? Хто із військових ГРУ чи ФБР займав такі посади в Украні? А портнов до юстиції ніякого відношення не мав?
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01.03.2021 15:14 Ответить
А олежку шарикова(волынская резня) почему пропустили?
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01.03.2021 15:56 Ответить
зрадникам спочатку лоб мажуть зеленкою.
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01.03.2021 15:59 Ответить
Ну какие же они предатели? Они не предатели. Просто им там лучше.
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01.03.2021 17:17 Ответить
 
 