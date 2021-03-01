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Киев (24551) экология (1582)

Во Всемирном фонде дикой природы указывают на угрозы для людей из-за экологических проблем в Украине

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Во Всемирном фонде дикой природы указывают на угрозы для людей из-за экологических проблем в Украине

На реальные угрозы для окружающей среды и риски для людей уже указывают специалисты Всемирного фонда дикой природы.


Киев снова попал в мировой рейтинг городов с самым грязным воздухом. В столице третий день "зашкаливают" показатели выбросов вредных веществ. Об этом сообщает "5 канал".


"По состоянию на сейчас в мировом рейтинге IQ Air Киев занимает 10 место в мире по уровню загрязнения воздуха ... Это уже не первый раз, Киев входил и в ТОП-5. Это связано с таким источником загрязнения, как автотранспорт, так как на него приходится в Киеве около 90% ", - отмечает эксперт по экологии Марина Ратушная.

По данным мониторинговых систем, утром 26 февраля индекс загрязнения воздуха равен 100, а накануне - 160 единиц, при допустимых 50. Специалисты акцентируют, что несмотря на солнечную и ясную погоду - летучие соединения могут накапливаться в организме и серьезно вредить здоровью.

Впрочем, эксперты с удивлением отмечают - катастрофическую ситуацию со смогом в столице почему-то умалчивают активисты. Не слишком уделяют внимание и другим проблемам.

А на реальные угрозы для окружающей среды и риски для людей в Украине уже указывают специалисты Всемирного фонда дикой природы.

В частности, в годовом отчете специалисты отмечают: "Украина продолжает терять природные экосистемы - луга, степи, реки, леса, болота. В некоторых областях Украины пахотные земли составляют более 80% территории. Это уничтожает природный водный" буфер "- способность ландшафта накапливать и хранить воду, влияет на качество воды и ее баланс в целом ".
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Дикий народ лугандона пострадает...
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01.03.2021 13:36 Ответить
73% одичалых баранов, с@ка, опасны... Во Всемирном фонде дикой природы указывают на угрозы для людей из-за экологических проблем в Украине - Цензор.НЕТ 8285
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01.03.2021 13:38 Ответить
Толи ещё будет как начнут землю продавать. Переорут все ли можно вместе с реками.
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01.03.2021 14:24 Ответить
більшість тих так званих міжнародних (лівацьких) організацій лягли під *****. amnesty, wwf, навіть та дурнувата школярка недовчена зі швеції.
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01.03.2021 14:54 Ответить
 
 