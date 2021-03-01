Винницкая область обогнала "красные" Буковину и Прикарпатья по количеству новых случаев COVID-19, - ОГА

Винницкая область за минувшие сутки вышла на первое место по приросту новых случаев COVID-19 - выявлены 598 инфицированных.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (598), Ивано-Франковской (526), Житомирской (466), Черновицкой (335) и Львовской (315) областях", - сообщили в ОГА.

Наибольшее количество новых случаев заболевания выявлено в Виннице - 278.

В настоящее время в области болеют 8 923 человека, из них 727 детей и 450 медработников. В 27 опорных больницах области по состоянию на утро 1 марта в стационаре находится 1 285 пациентов с подтвержденным COVID-19 и 663 пациента с подозрением на коронавирус. 1 093 пациента в тяжелом состоянии, трое на аппарате ИВЛ, 78 - на СРАР-терапии, 1 012 нуждаются кислородной поддержке.

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