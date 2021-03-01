Винницкая область обогнала "красные" Буковину и Прикарпатья по количеству новых случаев COVID-19, - ОГА
Новости Цензор.НЕТ Общество
Винницкая область за минувшие сутки вышла на первое место по приросту новых случаев COVID-19 - выявлены 598 инфицированных.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (598), Ивано-Франковской (526), Житомирской (466), Черновицкой (335) и Львовской (315) областях", - сообщили в ОГА.
Наибольшее количество новых случаев заболевания выявлено в Виннице - 278.
В настоящее время в области болеют 8 923 человека, из них 727 детей и 450 медработников. В 27 опорных больницах области по состоянию на утро 1 марта в стационаре находится 1 285 пациентов с подтвержденным COVID-19 и 663 пациента с подозрением на коронавирус. 1 093 пациента в тяжелом состоянии, трое на аппарате ИВЛ, 78 - на СРАР-терапии, 1 012 нуждаются кислородной поддержке.
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фактически, без скруток по "указанию из минздрава" - количество заболевших в 5-7 раз выше чем дают "официальной статистикой"..
это все со слов врачей-инфекционистов..
... ось так ШАНОВНІ придають ОЗНАКИ якоїсь гей-би законності в ТАКИХ чуттєвих питаннях .. в РУЧНОМУ режимі ... ні Рішення міської ні районної ні обласної РАД ні Верховної Ради.. ХТО уповноважував цих Клєрків обмежувати ПРАВА Громадян ХТО ... Де ЗАКОНОДАВЧА влада - що мовчимо ? ... ВСЕ заднім числом ... раніше це називалося МАХНОВЩИНА .. так нам нав"язують ХАОС замість Конституційного ладу ...спочатку понаставляли бронетехніки з бойовою зброєю ...хто це ЗРОБИВ вже 5 й день - який чи тверезий майор - НЕ законодавча влада а саме КЛЄРКИ якоїсь служби .... БУДЬТЕ пильні Люди ..критично оцінюймо ситуацію ... НЕ піддавайтеся плановому ПСИХОЗУ де-яких зацікавлених осіб ... перебісяться .. більше позитиву ..здорового глузду .. Будьте здорові...
.Люди цілком слушно задають запитання до-коли цей БЕЗЛАД ..в РУЧНОМУ режимі якоїсь служби "протипожежної" - а НЕ в Законодавчому полі РАД . дивно самоусунулись -- буде діяти - ВІДПОВІДЬ проста - .. до-поки НЕ ОФОРМЛЯТЬ крадіжку СвЗемлі Українців .. мін до ЧЕРВНЯ ц.р... Конституційний Суд "заморозили" .. ось так діє сіоністська БАНДА злодійського племені... далі дозволять зняти НАМОРДНИКИ і "щиро" посміхаючись скажуть - ТАК ВИ САМІ себе зробили - разом .. ...і НЕСВІДОМІ люди їм допомагають...
а второе что это время он должен был использовать не на очередной 150й отдых за 2 года за счёт налогоплательщиков, а заниматься ускорением поставки вакцин, иначе б Украина не было б последней страной после занзибара куда она начала поставляться и то сомнительного качества