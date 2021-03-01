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Новости Политика Украины
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Слуга народа (2547) Корниенко (651)

"Слуга народа" на заседании рассмотрит судебную реформу и налогообложение игорного бизнеса, - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что нардепы рассмотрят в ходе сегодняшнего заседания. Парламентарии рассмотрят судебную реформу и несколько законопроектов по безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом Корниенко рассказал в ходе брифинга.

"Будем рассматривать и по судебной реформе, и несколько законопроектов по безопасности. По поводу системы воинского учета и приведения системы учета и деятельности органов военного управления в соответствие со стандартами НАТО. Также будет рассматриваться законопроект о военных капелланах. Его нет в повестке дня на эту неделю, но он тоже важен по военной тематике", - рассказал нардеп.

Корниенко отметил, что на повестке дня - и вопрос налогообложения игорного бизнеса.

"Будем обсуждать и вопрос налогообложения игорного бизнеса, так как он является насущным, и еще устранение противоречий по комиссии по вопросам регулирования азартных игр", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что ни в понедельник, ни на этой неделе фракция не будет рассматривать кадровые вопросы.

Также читайте: В пятницу Степанов отчитается в Раде о ситуации с вакцинацией в Украине, - "слуга народа" Корниенко

Автор: Богдан Гуньковський
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А мєнтовку, яка кришує цей бізнес облагать вони будуть?
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01.03.2021 13:45 Ответить
про стан вакцинації, про Бурбу та ТСК по вагнерівцям, про колабораціонізм - не розглядатимуть.
Це - не цікавить.
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01.03.2021 13:45 Ответить
Срочно нужно узаконивать кацапские вложения в игорные заведения "Слуга народа" на заседании рассмотрит судебную реформу и налогообложение игорного бизнеса, - Корниенко - Цензор.НЕТ 6878
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01.03.2021 13:47 Ответить
А проект закону , про суд в смартфоні Вовка вже написав ?
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01.03.2021 13:47 Ответить
"Также будет рассматриваться законопроект о военных капелланах."

Глядя на то, КТО "возглавил" армию, закон о военных ребе будет более срочным.
"Слуга народа" на заседании рассмотрит судебную реформу и налогообложение игорного бизнеса, - Корниенко - Цензор.НЕТ 7182
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01.03.2021 13:47 Ответить
"Корниенко отметил, что на повестке дня - и вопрос налогообложения игорного бизнеса." Источник: https://censor.net/ru/n3250719
ну еще бы "В комитете по вопросам финансам, налоговой и таможенной политики Верховной Рады вынесли на рассмотрение предложение народного депутата от "Слуги народа" Олега Марусяка снизить ставку для отдельных видов игорного бизнеса до 10%. В результате сократится и поступления в бюджет от легализации азартных игр.По странному стечению обстоятельств на комитет явился Давид Арахамия, глава нашей фракции. Во время рассмотрения других вопросов ранее Арахамия не являлся, только, когда речь заходит об игорке", - написала на своей странице в Facebook член профильного комитета, "слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк.Такое решение она назвала лоббизмом. При этом она напомнила, что планы по поступлениям в бюджет от игорной сферы постепенно снижали (с 12 до хотя бы 4 млрд грн)"
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01.03.2021 14:08 Ответить
 
 