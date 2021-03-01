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Врачи выбрасывают неиспользованные вакцины от COVID-19, это обычная практика в медицине, - Рубан

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Врачи выбрасывают неиспользованные вакцины от COVID-19, это обычная практика в медицине, - Рубан

Врачам приходится выбрасывать неиспользованные вакцины от коронавируса, если флакон, рассчитанный на 10 доз, не успевают использовать в течение 6 часов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Это касается всех вакцин, которые имеют большой разлив на несколько доз. Это обычная практика в медицине и иммунизации по поводу большого разлива. Необходимо создать логистику и создать очереди для проведения одновременной вакцинации нескольких человек. Главное, что сейчас можно сказать, что у Украины уже есть вакцина, которая позволит снизить эпидемию. Не стоит делать из этого негатив", - объяснил он.

Также Рубан рассказал, почему идет много отказов от вакцинации.

"Сегодня есть проблема в прозрачности информации. Та вакцина, которая к нам приехала, была зарегистрирована за шесть часов. Не довели всю информацию о ее безопасности. Центр, который давал разрешительные документы, дал их несвоевременно. Поэтому возникают недоразумения. Это задание Министерства здравоохранения (довести всю информацию до населения. - Ред.)", добавил глава столичной Госпродпотребслужбы.

Также читайте: На сегодняшний день оснований для перехода школ Киева на онлайн-обучение нет, - Рубан

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Ну как "дорого"... в ТРИ дорого...
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01.03.2021 13:53
+3
За ці вакцини було заплачено з бюджету.Причому дорого.
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01.03.2021 13:53
+3
Одним словом - злочинний бардак. Саме він дозволяє прове ти масове списання "утилізваох" вакцини, а основне - коштів, що на неї начебто пішли. Хто б що не казав про Супрун - правильно вона робила, чи неправильно, але ТАКОГО!!!!! списувпння коштів за неї точно не було.
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01.03.2021 14:01
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За ці вакцини було заплачено з бюджету.Причому дорого.
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01.03.2021 13:53 Ответить
Ну как "дорого"... в ТРИ дорого...
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01.03.2021 13:53 Ответить
Valery Greff Україні багаті,можуть собі дозволити.
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01.03.2021 13:55 Ответить
баночка розрахована на 10 уколів, бо куплений економваріант. Якщо прийшов пацієнт, з неї беруть першу, дозу, потім другу і так до пустоти. Але коли баночка вскрита, тобто вже з нїх брали, і протягом 6 годин не було пацієнта - баночка вважається спорченою.
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01.03.2021 14:25 Ответить
Не пригодились? А шо такое?
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01.03.2021 13:53 Ответить
читай статтю, потім шокай!
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01.03.2021 14:26 Ответить
И шо?
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01.03.2021 14:32 Ответить
баночка розрахована на 10 уколів, бо куплений економваріант. Якщо прийшов пацієнт, з неї беруть першу, дозу, потім другу і так до пустоти. Але коли баночка вскрита, тобто вже з нїх брали, і протягом 6 годин не було пацієнта - баночка вважається спорченою.
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01.03.2021 14:43 Ответить
Т.е. набрать 10 человек на вакцинацию очередь не стоит. Лікарі викидають невикористані вакцини проти COVID-19, це звичайна практика в медицині, - Рубан - Цензор.НЕТ 9174 Хорошая вакцина - люди в неё "верят" Лікарі викидають невикористані вакцини проти COVID-19, це звичайна практика в медицині, - Рубан - Цензор.НЕТ 3584
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01.03.2021 14:57 Ответить
ну раз люди засікли утилізацію, то значить організація саме там, де засікли, іде через звичайне місце - нижнє полушаріє.
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01.03.2021 15:05 Ответить
В Одессе уболтали 130 медиков уколоться и 22 после этого чуть кони не двинули - отличная реклама Лікарі викидають невикористані вакцини проти COVID-19, це звичайна практика в медицині, - Рубан - Цензор.НЕТ 8065
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01.03.2021 15:07 Ответить
так Александрівська лікарня Києва, теж писали, що із 26 погодились лише 2 на укол.
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01.03.2021 15:14 Ответить
Одним словом - злочинний бардак. Саме він дозволяє прове ти масове списання "утилізваох" вакцини, а основне - коштів, що на неї начебто пішли. Хто б що не казав про Супрун - правильно вона робила, чи неправильно, але ТАКОГО!!!!! списувпння коштів за неї точно не було.
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01.03.2021 14:01 Ответить
Вы медик, что так утверждаете? Просроченные лекарства обязаны утилизировать. Если при Супрун этого не было - это преступление.
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01.03.2021 14:13 Ответить
Ви, я так розумію, клерк із МОЗ? Степанов з вами ділиться?
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01.03.2021 14:24 Ответить
Нет. У меня "голова на плечах" есть. Я просроченные лекарства не покупаю.
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01.03.2021 15:55 Ответить
баночка розрахована на 10 уколів, бо куплений економваріант. Якщо прийшов пацієнт, з неї беруть першу, дозу, потім другу і так до пустоти. Але коли баночка вскрита, тобто вже з нїх брали, і протягом 6 годин не було пацієнта - баночка вважається спорченою. Заганяй клієнтів і не буде утилізації.
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01.03.2021 14:27 Ответить
Не може економвпріань з десяти доз невідомо чого, е сертифіковпного на Заході коштувати стільки, як вакцини сертифікована, бо, навіть більше! Це раз і ще - одна доза у флаконі не давала б можливості такого безпечного для злодіїв списання.
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01.03.2021 14:34 Ответить
добре, що рообити з відкритим флаконом? може ти уколешся, шоб не пропало? НА Ехо України один знаючий пояснював, що це за вакцина. Це сертифікована вакцина відомої фірми, лише виробляють її на екномвиробництвах Іднії, а це значить десь у жопі жизні на нерозумілій фабриці. І казав, що перш ніж купити, Степанов мав туди поїхати із експертами і сертифікувати Україною саме виробництво, а не метнутись як на Х-кіломент в Одесу на закупи і потім привезене сертифікувати в Україні, а не лише друге. А те, про що ти - звичайна практика поводження із багаторазовим флаконом.
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01.03.2021 14:41 Ответить
Ти тут говориш про наслідки. А мене цікавить причина. В тому числі і особиста поїздка по "вакцину" цілого міністра, і особисті домовленості, внаслідок яких маємо те, що маємо - розкрадання б'юджетних і людських грошей. Мені, як і сотням тисяч громадян цікаво, щоб афера була виведена на чисту воду задля нашого є здоров'я - щоб такі комбінації більше ніхто не повторив. А кого коли и тими жозами, які не використали? Самого Степанові, Зєлжнского, інших чинуш і членів їхніх родин, а також таких, як ти, які тут вдають, що не розуміють, про що мова і рвуть майки на грудях, захищаючи держкрадіїв.
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01.03.2021 14:54 Ответить
поїхав, бо сказали ж "не почнеш заявлену вакцинацію - уволимо". ось зробив сам, бо по іншому швидше б не вийшло.
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01.03.2021 15:06 Ответить
Зате списати можна більше. Якщо розумний, зрозумієш.
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01.03.2021 15:26 Ответить
просто списывать глупо. Это не приносит личной выгоды тому, кто списывает, и тому, кто стоит выше.
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01.03.2021 16:02 Ответить
тут питання організації вакцинування на самій станції вакцинування, де засікли утилізацію. Якщо засікли як раз на місці. Вони повинні давати людям час (талончик) таку кількість, щоб вона була кратна вскритим флаконам. але реально може бути так, що на один день запишуться 29, а не 30. ізза однієї дози не прививати 9?
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01.03.2021 15:10 Ответить
к вашему сведению, очень много лекарств в аптеке индийского производства. Даже сделанные у нас или Европе делают из индийского сырья. Качество зависит от степени очистки.
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01.03.2021 15:59 Ответить
Рубан дебил
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01.03.2021 14:11 Ответить
Похоже, что списывать окажется легче, чем вакцинировать. Очередная имитация.
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01.03.2021 14:12 Ответить
Ну да, точно так же, как в "Варусе" просроченные продукты. 😆
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01.03.2021 14:14 Ответить
Це шо, нова "фішечка" , як непомітно прикарманить грошики, списуючи вакцини? Може цього і немає, але ці крадуни не визивають ніякої довіри.
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01.03.2021 14:20 Ответить
баночка розрахована на 10 уколів, бо куплений економваріант. Якщо прийшов пацієнт, з неї беруть першу, дозу, потім другу і так до пустоти. Але коли баночка вскрита, тобто вже з нїх брали, і протягом 6 годин не було пацієнта - баночка вважається спорченою. Заганяй клієнтів і не буде утилізації.
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01.03.2021 14:28 Ответить
За бугром во многих странах создают базу с контактами добровольцев, которые готовы вакцинироваться вне очереди и живут или работают в 5-10 минутах хотьбы от медучреждений. Когда остается неисп доза, а время истекает - звонят и колят вакцину им. Ну и свидетельство как положено.
Эти капиталисты и не такое выдумают!
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01.03.2021 14:23 Ответить
так есть запись на вакцинацию, желающих колоться такой нет. як ривезли за 3 дня 3000 провакинували, а 4 день - усього 90.
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01.03.2021 14:30 Ответить
Так будет, пока этого залу...оголового черта степанова не заставят привезти вакцину, а не похабную подделку. Сколько не говори "халва", во рту слаще не станет. Точно так же сколько не нахваливай по ТВ то, что степанов приволок с индиского базара, от нахваливания в тиливизире не станет АстраЗенекой. Степанов, запомни: то, что произведено на допущенных мощностях как АстраЗенека, испытано и сертифицировано как АстраЗенека, то и есть АстраЗенека. А все остальное - жижа из индийского сортира. И не надо нас считать идиотами, господа зежулики. Так ведь степанов еще и на этом говне сумел прокладку впендюрить. В этой стране есть полиция??? Антикоррупционных контор в стране больше, чем промпредприятий, а наручники на тварь, бюджет внагляк кроящую, надеть некому?!
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01.03.2021 14:37 Ответить
"Также Рубан рассказал, почему идет много отказов от вакцинации.Источник: https://censor.net/ru/n3250722"
не розумію,а чого така недовіра до дій влади,ви ж їм довіряли коли масово підтримали на виборах..що сталося,га?
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01.03.2021 15:09 Ответить
теоритически - все верно..осталась неиспользованной 1-2 дозы из 10 в течении положенного времени - утилизировать! НО...возможно нужно подбирать число желающих под определенное число доз? а если только 1 взяли...ждали-ждали и 9 утилизировали???
т.е. статистика по привезенным дозам - это одно...а по утилизированным должна быть еще.. своя...
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01.03.2021 15:42 Ответить
 
 