Врачи выбрасывают неиспользованные вакцины от COVID-19, это обычная практика в медицине, - Рубан
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Врачам приходится выбрасывать неиспользованные вакцины от коронавируса, если флакон, рассчитанный на 10 доз, не успевают использовать в течение 6 часов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
"Это касается всех вакцин, которые имеют большой разлив на несколько доз. Это обычная практика в медицине и иммунизации по поводу большого разлива. Необходимо создать логистику и создать очереди для проведения одновременной вакцинации нескольких человек. Главное, что сейчас можно сказать, что у Украины уже есть вакцина, которая позволит снизить эпидемию. Не стоит делать из этого негатив", - объяснил он.
Также Рубан рассказал, почему идет много отказов от вакцинации.
"Сегодня есть проблема в прозрачности информации. Та вакцина, которая к нам приехала, была зарегистрирована за шесть часов. Не довели всю информацию о ее безопасности. Центр, который давал разрешительные документы, дал их несвоевременно. Поэтому возникают недоразумения. Это задание Министерства здравоохранения (довести всю информацию до населения. - Ред.)", добавил глава столичной Госпродпотребслужбы.
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Эти капиталисты и не такое выдумают!
не розумію,а чого така недовіра до дій влади,ви ж їм довіряли коли масово підтримали на виборах..що сталося,га?
т.е. статистика по привезенным дозам - это одно...а по утилизированным должна быть еще.. своя...